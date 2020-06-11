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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 11 чер, 2020 18:13
shapo написав: Schmit написав: shapo написав:
А вот за этого гупошлепа переметнувшегося от Януковича и русского мира к Петрухе какие идиоты в Одесской области голосуют?О том что Путин не может завоевать Украину военным путем совсем смешно, видимо, боится этого клоуна
Вы, как всегда, переключаете внимание с сути вопроса на личности. А то, что мерведчук подгребает под себя все больше каналов - вас совсем не беспокоит? Вам нравится, в какую промосковскую помойку превратился канал ZIK например?
1) А этот губошлеп разве не о конкретных личностях постоянно вещает?
Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
...
И вообще, разве нас может интересовать мнение человека лысого, с таким носом? Пусть сначала исправит нос, отрастит волосы, а потом и выскажется.
(с) МихМих
У тебя все, с кем ты не согласен - идиоты. Или акцентируешь внимание на внешности.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:26
Ты был и есть в моей судьбе,
pesikot написав:
(с) МихМих
У тебя все, с кем ты не согласен - идиоты. Или акцентируешь внимание на внешности.
хоть был общенья срок недолог;
я написал бы о тебе,
но жалко – я не гельминтолог.
И.Губерман
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:29
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:35
Schmit написав:
Смешно как этот хлопчик-убийца вещает на публику о диктаторе Зеленском.
Да если бы у Зеленского была бы хоть сотая доля от диктатора эти "активисты" не выступали бы так смело, а в ментовском подвале сломанными пальцами собирали выбитые зубы
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:40
10 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что подтверждения получены от
Казахстана,
Киргизии,
Молдавии,
Таджикистана,
Узбекистана,
Сербии,
Хорватии,
Абхазии,
Южной Осетии. Тогда же президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тоже будет присутствовать на параде Победы.
Рівень підтримки пуйла в світі - зашкалює
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:45
shapo написав:
Смешно как этот хлопчик-убийца вещает на публику о диктаторе Зеленском.
Да если бы у Зеленского была бы хоть сотая доля от диктатора эти "активисты" не выступали бы так смело, а в ментовском подвале сломанными пальцами собирали выбитые зубы
Ты о законе слышал ? явно нет. Только суд может решать кто убийца, а кто нет
Ну и твои детские комплексы.
Особенно, вот это "сломанными пальцами собирали выбитые зубы", тебя явно в стройбате били и били жестко.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:55
pesikot написав: shapo написав:
Смешно как этот хлопчик-убийца вещает на публику о диктаторе Зеленском.
Да если бы у Зеленского была бы хоть сотая доля от диктатора эти "активисты" не выступали бы так смело, а в ментовском подвале сломанными пальцами собирали выбитые зубы
Ты о законе слышал ? явно нет. Только суд может решать кто убийца, а кто нет
Ну и твои детские комплексы.
Особенно, вот это "сломанными пальцами собирали выбитые зубы", тебя явно в стройбате били и били жестко.
Мальшик, никогда не вещай о том, о чем понятия не имеешь - о законе, стройбате и т.д., т.е. лучше вообще молчи т.к.тем где ты сможешь выдать что-то разумное почти и нет.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:04
shapo написав:
Мальшик, никогда не вещай о том, о чем понятия не имеешь - о законе, стройбате и т.д., т.е. лучше вообще молчи т.к.тем где ты сможешь выдать что-то разумное почти и нет.
Попал я в самую точку
Учитывая, что ты злой на весь мир.
Узбагойся
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:06
Вопрос к зелебобикам
Что вам даст арест всех порохоботов ?
Вот по пунктам.
Что лично вы от этого получите ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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