Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6303630463056306 Додано: Чет 11 чер, 2020 22:00 andrijk777 написав: Shram написав: Schmit написав: А можно поинтересоваться, какие каналы вы отнесли бы не к якобы, а дейсвительно к про-украинским? А можно поинтересоваться, какие каналы вы отнесли бы не к якобы, а дейсвительно к про-украинским?



Все каналы - проолигархические.

Обслуживают конкретные запросы конкретных олигархов.

А олигархи украинские (да и не только украинские) что флюгер крутятся туда откуда ветер дует.

Будет выгодно быть про-украинским - будет проукраинским, будет выгодно быть про-московским - будет таким, будет выгодно быть проамериканским или проевропейским - значит туда повернут. Все каналы - проолигархические.Обслуживают конкретные запросы конкретных олигархов.А олигархи украинские (да и не только украинские) что флюгер крутятся туда откуда ветер дует.Будет выгодно быть про-украинским - будет проукраинским, будет выгодно быть про-московским - будет таким, будет выгодно быть проамериканским или проевропейским - значит туда повернут.

Класно кремлебот спригнув. Для нього всі канали проолігархічні, але чомусь саме канали Порошенка йому муляють очі:

Shram написав: Более того,ни ZIKа,ни NewsOne,ни НАШ в моем кабельном пакете от Ланет нет в отличие от прямого,5-го,эспрессо,атр хотя пакет не самый дешевый. А как эти "вражеские" каналы попадают в глубинку вообще загадка. Более того,ни ZIKа,ни NewsOne,ни НАШ в моем кабельном пакете от Ланет нет в отличие от прямого,5-го,эспрессо,атр хотя пакет не самый дешевый. А как эти "вражеские" каналы попадают в глубинку вообще загадка.

Чомусь проолігархічні 1+1, ІСТВ, СТБ, 112, Інтер йому очі не муляють.

*І наскільки я зрозумів ЖОДНОГО про-українського каналу в Україні немає. Класно кремлебот спригнув. Для нього всі канали проолігархічні, але чомусь саме канали Порошенка йому муляють очі:Чомусь проолігархічні 1+1, ІСТВ, СТБ, 112, Інтер йому очі не муляють.



Исправьте цитату.

Второе утверждение не моё.



ЗЫ Порохоботы настолько неумелые, что даже процитировать правильно сообщения не получается.

Всё больше и больше склоняюсь к тому, что до выборов президента и парламента нужно допускать только после прохождения хотя бы одного логического теста. Исправьте цитату.Второе утверждение не моё.ЗЫ Порохоботы настолько неумелые, что даже процитировать правильно сообщения не получается.Всё больше и больше склоняюсь к тому, что до выборов президента и парламента нужно допускать только после прохождения хотя бы одного логического теста. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3112 З нами з: 26.03.16 Подякував: 163 раз. Подякували: 956 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 чер, 2020 22:10 Re: Політичні дискусії На государственном предприятии НПО «Павлоградский химический завод» в ближайшее время планируют запустить масштабное производство компонентов для отечественных крылатых ракет Р-360 комплекса «Нептун».

Как сообщил во время недавнего визита министра МВД Арсена Авакова на ГП «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» директор предприятия Леонид Шиман, запланирована поставка ракет для трех дивизионов РК-360МЦ «Нептун».

«... Я думаю, что в ближайшие недели мы начнем заново производить ракетные комплексы для нужд Министерства обороны ... Это касается и «Нептуна», потому что дано поручение поставить три дивизиона на боевое дежурство», - заявил Леонид Шиман 6 июня с.г. во время посещения завода министром МВД.

---------------------------------------

Украина закрыла акваторию Черного моря в районе ГИП Алибей для ракетных стрельб 17-18 июня

-----------------------------------------------------

що ж це таке, зрада чи ні? unicdima

Повідомлень: 546 З нами з: 10.06.19 Подякував: 29 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6303630463056306 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостейМодератори: ТупУм