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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 11 чер, 2020 22:00
andrijk777 написав: Shram написав: Schmit написав:
А можно поинтересоваться, какие каналы вы отнесли бы не к якобы, а дейсвительно к про-украинским?
Все каналы - проолигархические.
Обслуживают конкретные запросы конкретных олигархов.
А олигархи украинские (да и не только украинские) что флюгер крутятся туда откуда ветер дует.
Будет выгодно быть про-украинским - будет проукраинским, будет выгодно быть про-московским - будет таким, будет выгодно быть проамериканским или проевропейским - значит туда повернут.
Класно кремлебот спригнув. Для нього всі канали проолігархічні, але чомусь саме канали Порошенка йому муляють очі:
Shram написав:
Более того,ни ZIKа,ни NewsOne,ни НАШ в моем кабельном пакете от Ланет нет в отличие от прямого,5-го,эспрессо,атр хотя пакет не самый дешевый. А как эти "вражеские" каналы попадают в глубинку вообще загадка.
Чомусь проолігархічні 1+1, ІСТВ, СТБ, 112, Інтер йому очі не муляють.*І наскільки я зрозумів ЖОДНОГО про-українського каналу в Україні немає.
Исправьте цитату.
Второе утверждение не моё.
ЗЫ Порохоботы настолько неумелые, что даже процитировать правильно сообщения не получается.
Всё больше и больше склоняюсь к тому, что до выборов президента и парламента нужно допускать только после прохождения хотя бы одного логического теста.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Чет 11 чер, 2020 22:10
На государственном предприятии НПО «Павлоградский химический завод» в ближайшее время планируют запустить масштабное производство компонентов для отечественных крылатых ракет Р-360 комплекса «Нептун».
Как сообщил во время недавнего визита министра МВД Арсена Авакова на ГП «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» директор предприятия Леонид Шиман, запланирована поставка ракет для трех дивизионов РК-360МЦ «Нептун».
«... Я думаю, что в ближайшие недели мы начнем заново производить ракетные комплексы для нужд Министерства обороны ... Это касается и «Нептуна», потому что дано поручение поставить три дивизиона на боевое дежурство», - заявил Леонид Шиман 6 июня с.г. во время посещения завода министром МВД.
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Украина закрыла акваторию Черного моря в районе ГИП Алибей для ракетных стрельб 17-18 июня
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що ж це таке, зрада чи ні?
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 02:14
При этом рейтинг у ОПЗЖ растет быстрее, чем у Порошенко (+2,1 против +1,5). Шарий с 4,7% уже почти проходной. Выросли Свобода и Ляшко, упала Юля. В общем, упал рейтинг у умеренных, и вырос - у радикалов с одной и с другой стороны. Ничего хорошего для стабильности и благополучия страны в этом нет.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 03:20
Tegularius написав:
При этом рейтинг у ОПЗЖ растет быстрее, чем у Порошенко (+2,1 против +1,5). Шарий с 4,7% уже почти проходной. Выросли Свобода и Ляшко, упала Юля. В общем, упал рейтинг у умеренных, и вырос - у радикалов с одной и с другой стороны. Ничего хорошего для стабильности и благополучия страны в этом нет.
Може краще порівняти з виборами в 2019:
Слуги народу втратили 15%
ЄС +8%(зріс в 2 рази)
Батьківщина - без змін
ОПЗЖ +4,7%
Шарій +2,5%(не дуже віриться)
Інші - невеликі зміни.
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