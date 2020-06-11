Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:А можно поинтересоваться, какие каналы вы отнесли бы не к якобы, а дейсвительно к про-украинским?
Все каналы - проолигархические. Обслуживают конкретные запросы конкретных олигархов. А олигархи украинские (да и не только украинские) что флюгер крутятся туда откуда ветер дует. Будет выгодно быть про-украинским - будет проукраинским, будет выгодно быть про-московским - будет таким, будет выгодно быть проамериканским или проевропейским - значит туда повернут.
Класно кремлебот спригнув. Для нього всі канали проолігархічні, але чомусь саме канали Порошенка йому муляють очі:
Shram написав:Более того,ни ZIKа,ни NewsOne,ни НАШ в моем кабельном пакете от Ланет нет в отличие от прямого,5-го,эспрессо,атр хотя пакет не самый дешевый. А как эти "вражеские" каналы попадают в глубинку вообще загадка.
Чомусь проолігархічні 1+1, ІСТВ, СТБ, 112, Інтер йому очі не муляють. *І наскільки я зрозумів ЖОДНОГО про-українського каналу в Україні немає.
Исправьте цитату. Второе утверждение не моё.
ЗЫ Порохоботы настолько неумелые, что даже процитировать правильно сообщения не получается. Всё больше и больше склоняюсь к тому, что до выборов президента и парламента нужно допускать только после прохождения хотя бы одного логического теста.
На государственном предприятии НПО «Павлоградский химический завод» в ближайшее время планируют запустить масштабное производство компонентов для отечественных крылатых ракет Р-360 комплекса «Нептун». Как сообщил во время недавнего визита министра МВД Арсена Авакова на ГП «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» директор предприятия Леонид Шиман, запланирована поставка ракет для трех дивизионов РК-360МЦ «Нептун». «... Я думаю, что в ближайшие недели мы начнем заново производить ракетные комплексы для нужд Министерства обороны ... Это касается и «Нептуна», потому что дано поручение поставить три дивизиона на боевое дежурство», - заявил Леонид Шиман 6 июня с.г. во время посещения завода министром МВД. --------------------------------------- Украина закрыла акваторию Черного моря в районе ГИП Алибей для ракетных стрельб 17-18 июня ----------------------------------------------------- що ж це таке, зрада чи ні?
При этом рейтинг у ОПЗЖ растет быстрее, чем у Порошенко (+2,1 против +1,5). Шарий с 4,7% уже почти проходной. Выросли Свобода и Ляшко, упала Юля. В общем, упал рейтинг у умеренных, и вырос - у радикалов с одной и с другой стороны. Ничего хорошего для стабильности и благополучия страны в этом нет.
Tegularius написав:При этом рейтинг у ОПЗЖ растет быстрее, чем у Порошенко (+2,1 против +1,5). Шарий с 4,7% уже почти проходной. Выросли Свобода и Ляшко, упала Юля. В общем, упал рейтинг у умеренных, и вырос - у радикалов с одной и с другой стороны. Ничего хорошего для стабильности и благополучия страны в этом нет.