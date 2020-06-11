Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
При этом рейтинг у ОПЗЖ растет быстрее, чем у Порошенко (+2,1 против +1,5). Шарий с 4,7% уже почти проходной. Выросли Свобода и Ляшко, упала Юля. В общем, упал рейтинг у умеренных, и вырос - у радикалов с одной и с другой стороны. Ничего хорошего для стабильности и благополучия страны в этом нет.
Tegularius написав:При этом рейтинг у ОПЗЖ растет быстрее, чем у Порошенко (+2,1 против +1,5). Шарий с 4,7% уже почти проходной. Выросли Свобода и Ляшко, упала Юля. В общем, упал рейтинг у умеренных, и вырос - у радикалов с одной и с другой стороны. Ничего хорошего для стабильности и благополучия страны в этом нет.
unicdima написав:На государственном предприятии НПО «Павлоградский химический завод» в ближайшее время планируют запустить масштабное производство компонентов для отечественных крылатых ракет Р-360 комплекса «Нептун». Как сообщил во время недавнего визита министра МВД Арсена Авакова на ГП «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» директор предприятия Леонид Шиман, запланирована поставка ракет для трех дивизионов РК-360МЦ «Нептун». «... Я думаю, что в ближайшие недели мы начнем заново производить ракетные комплексы для нужд Министерства обороны ... Это касается и «Нептуна», потому что дано поручение поставить три дивизиона на боевое дежурство», - заявил Леонид Шиман 6 июня с.г. во время посещения завода министром МВД. --------------------------------------- Украина закрыла акваторию Черного моря в районе ГИП Алибей для ракетных стрельб 17-18 июня ----------------------------------------------------- що ж це таке, зрада чи ні?
Вот восстановят производство в ближайшее время, тогда и узнаем "що ж це таке, зрада чи ні?". А пока только слова. Не понятно, зачем вообще нужно было доводить стратегическое предприятие до остановки и увольнений.
unicdima написав:На государственном предприятии НПО «Павлоградский химический завод» в ближайшее время планируют запустить масштабное производство компонентов для отечественных крылатых ракет Р-360 комплекса «Нептун». Как сообщил во время недавнего визита министра МВД Арсена Авакова на ГП «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» директор предприятия Леонид Шиман, запланирована поставка ракет для трех дивизионов РК-360МЦ «Нептун». «... Я думаю, что в ближайшие недели мы начнем заново производить ракетные комплексы для нужд Министерства обороны ... Это касается и «Нептуна», потому что дано поручение поставить три дивизиона на боевое дежурство», - заявил Леонид Шиман 6 июня с.г. во время посещения завода министром МВД. --------------------------------------- Украина закрыла акваторию Черного моря в районе ГИП Алибей для ракетных стрельб 17-18 июня ----------------------------------------------------- що ж це таке, зрада чи ні?
Шо таке? Ну как видно что-то планируют и обещают. А судя по опыту, дай бог чтобы хоть 5% от обещанного и запланированного выполнили.
Кстати я так и не понял, какое отношение министр МВД, имеет к поставкам вооружения в Министерство обороны, кто из них дал поручение поставить ракеты, и чего там министр МВД вообще забыл?
Shram написав:скажите мне сколько и какие реформы были полностью проведены с 2015 года? Ответ - ноль и никакие. Судебная реформа - нет. Налоговая - нет Полицейская - нет Медицинская - нет Таможенная -нет Антикоррупционная -нет Пенсионная - нет Гос управления - нет и так далее..
При этом всем, даже если реформа состоится, то это абсолютно не означает, что эта состоявшаяся реформа окажется полезной для страны и общества.
shapo написав: Смешно как этот хлопчик-убийца вещает на публику о диктаторе Зеленском. Да если бы у Зеленского была бы хоть сотая доля от диктатора эти "активисты" не выступали бы так смело, а в ментовском подвале сломанными пальцами собирали выбитые зубы
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Отут можна і треба погодитися повністю . Ми постійно претендуємо на європейскість - і одночасно постійно випробовуємо владу на міцність - навіть проти реальних своїх же загальних ( але не шкурних ) інтересів ... Це дуже погані звички - які вже виробилися . У виправдання можна сказати - що влада не виконує свої прямі обов2язки дуже в багатьох сферах - які в принципі нею монополізовані . Якраз отут - про застосування сили та забезпечення безпеки громадян ... Це - така собі теоретизація - але куди ж без неї ...
Shram написав:скажите мне сколько и какие реформы были полностью проведены с 2015 года? Ответ - ноль и никакие. Судебная реформа - нет. Налоговая - нет Полицейская - нет Медицинская - нет Таможенная -нет Антикоррупционная -нет Пенсионная - нет Гос управления - нет и так далее..
При этом всем, даже если реформа состоится, то это абсолютно не означает, что эта состоявшаяся реформа окажется полезной для страны и общества.
Дивуєте Ви мене 1 Будь-що зробити за раз і до кінця-не можливо. Завжди потрібні будуть якісь доробки/переробки 2 Навіть коли в описаних вами назвах буде досягнутий якийсь проміжний результат-це не означає що прийшов рай..Працювати потрібно буде все одно 3 По пунктам а - хто і скільки разів стикався з судом?-практично ніхто (1% населення) - то навіщо 99% переживати б - хто платить податки на 100% (крім бюджетників,які отримують і зарплату і суму на податки від тих хто реально заробляє зарплату і податки),при цьому я не принижую бюджетників.просто в них інша система.тому повторю-хто платить податки на 100% А раз не платите-то в чому проблема податкової-може проблема і у вас? в - хто не купує принципово контробас...або згоден платити дорожче ніж зараз..бо контробанда-це ухтилення від податків=нижча ціна при продажу г - хто хоче платити більше пенсійних внесків ніж зараз...адже як не крути а ПФ дотаційний на 100 млрд при середній пенсії в 2500 грн...щоб були більші пенсії - потрібно робити більші відрахування..від реформ-кількість грошей не збільшується.
Побачив цікавеньке про ОРДЛО ... За три года экономической блокады оккупированных территорий Украине удалось поставить Донбасс на колени, продемонстрировав истинную цену рассказов о способности региона выживать в условиях перехода на ведение натурального хозяйства, приправленного скудными подачками из России. Впрочем, очевидно, что помимо объективных факторов этой победы были и субъективные. Главный из них — окапавшийся в Москве беглый украинский “младолигарх” Сергей Курченко. http://ukrrudprom.com/analytics/Kurchen ... ilsya.html