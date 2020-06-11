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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6304630563066307>
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 02:14


При этом рейтинг у ОПЗЖ растет быстрее, чем у Порошенко (+2,1 против +1,5). Шарий с 4,7% уже почти проходной. Выросли Свобода и Ляшко, упала Юля. В общем, упал рейтинг у умеренных, и вырос - у радикалов с одной и с другой стороны. Ничего хорошего для стабильности и благополучия страны в этом нет.
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 03:20

  Tegularius написав:При этом рейтинг у ОПЗЖ растет быстрее, чем у Порошенко (+2,1 против +1,5). Шарий с 4,7% уже почти проходной. Выросли Свобода и Ляшко, упала Юля. В общем, упал рейтинг у умеренных, и вырос - у радикалов с одной и с другой стороны. Ничего хорошего для стабильности и благополучия страны в этом нет.

Може краще порівняти з виборами в 2019:
Слуги народу втратили 15%
ОПЗЖ +4,7%
ЄС +8%(зріс в 2 рази)
Батьківщина - без змін
Голос -2%
Шарій +2,5%(не дуже віриться)
Інші - невеликі зміни.
*І ще: КМІС надає досить не точні і я б сказав "підозрілі" рейтинги. Центр Розумкова набагато точніше прогнозує результат. Наприклад вибори 2019(там внизу є табличка "прогнозів"):
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2019)
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 12 чер, 2020 03:52, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 03:46

  andrijk777 написав:Може краще порівняти з виборами в 2019:
Слуги народу втратили 15%
ОПЗЖ +4,7%
ЄС +8%(зріс в 2 рази)

Существенно упал Голос, чьи голоса перешли в основном порошенковцам как идейно им близким.

Шарій +2,5%(не дуже віриться)

В прошлом году Шарий был только в интернете, а сейчас он и в телевизоре, на каналах Медведчука. Так что вполне закономерно.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 08:14

  unicdima написав:На государственном предприятии НПО «Павлоградский химический завод» в ближайшее время планируют запустить масштабное производство компонентов для отечественных крылатых ракет Р-360 комплекса «Нептун».
Как сообщил во время недавнего визита министра МВД Арсена Авакова на ГП «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» директор предприятия Леонид Шиман, запланирована поставка ракет для трех дивизионов РК-360МЦ «Нептун».
«... Я думаю, что в ближайшие недели мы начнем заново производить ракетные комплексы для нужд Министерства обороны ... Это касается и «Нептуна», потому что дано поручение поставить три дивизиона на боевое дежурство», - заявил Леонид Шиман 6 июня с.г. во время посещения завода министром МВД.
---------------------------------------
Украина закрыла акваторию Черного моря в районе ГИП Алибей для ракетных стрельб 17-18 июня
-----------------------------------------------------
що ж це таке, зрада чи ні?

Вот восстановят производство в ближайшее время, тогда и узнаем "що ж це таке, зрада чи ні?". А пока только слова. Не понятно, зачем вообще нужно было доводить стратегическое предприятие до остановки и увольнений.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 08:57

  unicdima написав:На государственном предприятии НПО «Павлоградский химический завод» в ближайшее время планируют запустить масштабное производство компонентов для отечественных крылатых ракет Р-360 комплекса «Нептун».
Как сообщил во время недавнего визита министра МВД Арсена Авакова на ГП «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» директор предприятия Леонид Шиман, запланирована поставка ракет для трех дивизионов РК-360МЦ «Нептун».
«... Я думаю, что в ближайшие недели мы начнем заново производить ракетные комплексы для нужд Министерства обороны ... Это касается и «Нептуна», потому что дано поручение поставить три дивизиона на боевое дежурство», - заявил Леонид Шиман 6 июня с.г. во время посещения завода министром МВД.
---------------------------------------
Украина закрыла акваторию Черного моря в районе ГИП Алибей для ракетных стрельб 17-18 июня
-----------------------------------------------------
що ж це таке, зрада чи ні?


Шо таке?
Ну как видно что-то планируют и обещают.
А судя по опыту, дай бог чтобы хоть 5% от обещанного и запланированного выполнили.

Кстати я так и не понял, какое отношение министр МВД, имеет к поставкам вооружения в Министерство обороны, кто из них дал поручение поставить ракеты, и чего там министр МВД вообще забыл?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:09

  Shram написав:Шо таке?
Ну как видно что-то планируют и обещают.
А судя по опыту, дай бог чтобы хоть 5% от обещанного и запланированного выполнили.

Кстати я так и не понял, какое отношение министр МВД, имеет к поставкам вооружения в Министерство обороны, кто из них дал поручение поставить ракеты, и чего там министр МВД вообще забыл?

Можу лише припустити, фінансування цих програм іде окремим пунктом через спецфонд РНБО, а Аваков як член РНБО якесь має відношення до того.
Це ті самі гроші РНБО через які біснувалися порохоботи.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:30

Re: Політичні рефи

  Shram написав:скажите мне сколько и какие реформы были полностью проведены с 2015 года?
Ответ - ноль и никакие.
Судебная реформа - нет.
Налоговая - нет
Полицейская - нет
Медицинская - нет
Таможенная -нет
Антикоррупционная -нет
Пенсионная - нет
Гос управления - нет
и так далее..

При этом всем, даже если реформа состоится, то это абсолютно не означает, что эта состоявшаяся реформа окажется полезной для страны и общества.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:41

  shapo написав:
Смешно как этот хлопчик-убийца вещает на публику о диктаторе Зеленском.
Да если бы у Зеленского была бы хоть сотая доля от диктатора эти "активисты" не выступали бы так смело, а в ментовском подвале сломанными пальцами собирали выбитые зубы
[/quote]

Отут можна і треба погодитися повністю . Ми постійно претендуємо на європейскість - і одночасно постійно випробовуємо владу на міцність - навіть проти реальних своїх же загальних ( але не шкурних ) інтересів ...
Це дуже погані звички - які вже виробилися . У виправдання можна сказати - що влада не виконує свої прямі обов2язки дуже в багатьох сферах - які в принципі нею монополізовані . Якраз отут - про застосування сили та забезпечення безпеки громадян ...
Це - така собі теоретизація - але куди ж без неї ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:45

  sal написав:
  Shram написав:скажите мне сколько и какие реформы были полностью проведены с 2015 года?
Ответ - ноль и никакие.
Судебная реформа - нет.
Налоговая - нет
Полицейская - нет
Медицинская - нет
Таможенная -нет
Антикоррупционная -нет
Пенсионная - нет
Гос управления - нет
и так далее..
При этом всем, даже если реформа состоится, то это абсолютно не означает, что эта состоявшаяся реформа окажется полезной для страны и общества.
Дивуєте Ви мене
1 Будь-що зробити за раз і до кінця-не можливо.
Завжди потрібні будуть якісь доробки/переробки
2 Навіть коли в описаних вами назвах буде досягнутий якийсь проміжний результат-це не означає що прийшов рай..Працювати потрібно буде все одно
3 По пунктам
а - хто і скільки разів стикався з судом?-практично ніхто (1% населення) - то навіщо 99% переживати
б - хто платить податки на 100% (крім бюджетників,які отримують і зарплату і суму на податки від тих хто реально заробляє зарплату і податки),при цьому я не принижую бюджетників.просто в них інша система.тому повторю-хто платить податки на 100%
А раз не платите-то в чому проблема податкової-може проблема і у вас?
в - хто не купує принципово контробас...або згоден платити дорожче ніж зараз..бо контробанда-це ухтилення від податків=нижча ціна при продажу
г - хто хоче платити більше пенсійних внесків ніж зараз...адже як не крути а ПФ дотаційний на 100 млрд при середній пенсії в 2500 грн...щоб були більші пенсії - потрібно робити більші відрахування..від реформ-кількість грошей не збільшується.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:45

Re: Політичні дискусії

Побачив цікавеньке про ОРДЛО ...
За три года экономической блокады оккупированных территорий Украине удалось поставить Донбасс на колени, продемонстрировав истинную цену рассказов о способности региона выживать в условиях перехода на ведение натурального хозяйства, приправленного скудными подачками из России. Впрочем, очевидно, что помимо объективных факторов этой победы были и субъективные. Главный из них — окапавшийся в Москве беглый украинский “младолигарх” Сергей Курченко.
http://ukrrudprom.com/analytics/Kurchen ... ilsya.html
Puente
 
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