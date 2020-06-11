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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6304630563066307
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:52

  unicdima написав:
  Shram написав:Шо таке?
Ну как видно что-то планируют и обещают.
А судя по опыту, дай бог чтобы хоть 5% от обещанного и запланированного выполнили.

Кстати я так и не понял, какое отношение министр МВД, имеет к поставкам вооружения в Министерство обороны, кто из них дал поручение поставить ракеты, и чего там министр МВД вообще забыл?

Можу лише припустити, фінансування цих програм іде окремим пунктом через спецфонд РНБО, а Аваков як член РНБО якесь має відношення до того.
Це ті самі гроші РНБО через які біснувалися порохоботи.

Дауншифтер всюду шукає "порохоботів"
А наслідників царя Гороха - не пробував звинуватити в нинішніх проблемах цієї тержави?
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Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:58

  Puente написав:Побачив цікавеньке про ОРДЛО ...
За три года экономической блокады оккупированных территорий Украине удалось поставить Донбасс на колени, продемонстрировав истинную цену рассказов о способности региона выживать в условиях перехода на ведение натурального хозяйства, приправленного скудными подачками из России. Впрочем, очевидно, что помимо объективных факторов этой победы были и субъективные. Главный из них — окапавшийся в Москве беглый украинский “младолигарх” Сергей Курченко.
http://ukrrudprom.com/analytics/Kurchen ... ilsya.html

Наших проросійських гнид варто було би відправити на екскурсію в ОРДЛО.
Щоб вони на власні очі побачили, що таке "Московія", що таке "рускій мір" і як там живуть прості люди.

"После начала протеста шахтерам начали поступать угрозы со стороны руководства шахты и “министерства госбезопасности” “ЛНР”. 7 июня с ними встретился гендиректор управляющей шахтами “ЛНР” госкомпании “Восток-уголь” Владимир Шатохин, который рассказал, что шахта убыточная, и, чтобы выплатить долги по зарплатам, нужно найти большие деньги, которых пока нет.

В тот же день к рабочим приехали местные боевики, а в окрестностях Антрацита была отключена мобильная связь. Параллельно возникли проблемы с доступом к соцсетям. Мятежная шахта была оцеплена “сотрудниками милиции ЛНР”, которые запретили родственникам рабочих передавать им еду и воду, а “главный санитарный врач республики” Дмитрий Докашенко объявил, что в Антрацитовском районе вводится жесткий карантин, якобы связанный с эпидемиологической ситуацией. Движение всего общественного транспорта было остановлено, а жителям района запретили покидать их города и поселки. Боевики “ЛНР” ⁠заблокировали все въезды и выезды в Антрацит, а также закрыли ⁠поселок Дубровский, в котором ⁠и расположена взбунтовавшаяся шахта.

По словам главы Независимого профсоюза ⁠шахтеров ⁠Донбасса Александра Васьковского, 7 и 8 июня сотрудники МГБ ЛНР похитили 21 шахтера, 14 из которых к 10 июня были отпущены. Профсоюзный активист утверждает, что по крайней мере некоторых из них пытали"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:38

  Frant написав:Наших проросійських гнид варто було би відправити на екскурсію в ОРДЛО.
Щоб вони на власні очі побачили, що таке "Московія", що таке "рускій мір" і як там живуть прості люди.

Экскурсии им не помогут, годик на подвале только.
Schmit
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Обыкновенный фашизм в Америке. Есть ли у нас шанс?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:51

  Frant написав:
  Puente написав:Побачив цікавеньке про ОРДЛО ...
За три года экономической блокады оккупированных территорий Украине удалось поставить Донбасс на колени, продемонстрировав истинную цену рассказов о способности региона выживать в условиях перехода на ведение натурального хозяйства, приправленного скудными подачками из России. Впрочем, очевидно, что помимо объективных факторов этой победы были и субъективные. Главный из них — окапавшийся в Москве беглый украинский “младолигарх” Сергей Курченко.
http://ukrrudprom.com/analytics/Kurchen ... ilsya.html

Наших проросійських гнид варто було би відправити на екскурсію в ОРДЛО.
Щоб вони на власні очі побачили, що таке "Московія", що таке "рускій мір" і як там живуть прості люди.

"После начала протеста шахтерам начали поступать угрозы со стороны руководства шахты и “министерства госбезопасности” “ЛНР”. 7 июня с ними встретился гендиректор управляющей шахтами “ЛНР” госкомпании “Восток-уголь” Владимир Шатохин, который рассказал, что шахта убыточная, и, чтобы выплатить долги по зарплатам, нужно найти большие деньги, которых пока нет.

В тот же день к рабочим приехали местные боевики, а в окрестностях Антрацита была отключена мобильная связь. Параллельно возникли проблемы с доступом к соцсетям. Мятежная шахта была оцеплена “сотрудниками милиции ЛНР”, которые запретили родственникам рабочих передавать им еду и воду, а “главный санитарный врач республики” Дмитрий Докашенко объявил, что в Антрацитовском районе вводится жесткий карантин, якобы связанный с эпидемиологической ситуацией. Движение всего общественного транспорта было остановлено, а жителям района запретили покидать их города и поселки. Боевики “ЛНР” ⁠заблокировали все въезды и выезды в Антрацит, а также закрыли ⁠поселок Дубровский, в котором ⁠и расположена взбунтовавшаяся шахта.

По словам главы Независимого профсоюза ⁠шахтеров ⁠Донбасса Александра Васьковского, 7 и 8 июня сотрудники МГБ ЛНР похитили 21 шахтера, 14 из которых к 10 июня были отпущены. Профсоюзный активист утверждает, что по крайней мере некоторых из них пытали"


Питання до адмінів:
За що блокують українських активістів?
Подумайте про своїх дітей,про їх майбутнє. Чи жити з шаріями і медведчуками чи у вільній демократичній країні.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:56

  Ethereum написав:Питання до адмінів:
За що блокують українських активістів?
Подумайте про своїх дітей,про їх майбутнє. Чи жити з шаріями і медведчуками чи у вільній демократичній країні.


Если бы здесь думали когда-нибудь про будущее и детей, то не нагребались бы долгов как барбоска блох,не разрушали построенное не ими, не продавали все что можно и не делали все чтобы самые молодые ,активные и работоспособные покидали страну, а бродячие активисты вместе с их работодателями - лживыми политиками и по совместительству бизнесменами правили в этой стране бал.
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