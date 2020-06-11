Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:Побачив цікавеньке про ОРДЛО ... За три года экономической блокады оккупированных территорий Украине удалось поставить Донбасс на колени, продемонстрировав истинную цену рассказов о способности региона выживать в условиях перехода на ведение натурального хозяйства, приправленного скудными подачками из России. Впрочем, очевидно, что помимо объективных факторов этой победы были и субъективные. Главный из них — окапавшийся в Москве беглый украинский “младолигарх” Сергей Курченко. http://ukrrudprom.com/analytics/Kurchen ... ilsya.html
Наших проросійських гнид варто було би відправити на екскурсію в ОРДЛО. Щоб вони на власні очі побачили, що таке "Московія", що таке "рускій мір" і як там живуть прості люди.
"После начала протеста шахтерам начали поступать угрозы со стороны руководства шахты и “министерства госбезопасности” “ЛНР”. 7 июня с ними встретился гендиректор управляющей шахтами “ЛНР” госкомпании “Восток-уголь” Владимир Шатохин, который рассказал, что шахта убыточная, и, чтобы выплатить долги по зарплатам, нужно найти большие деньги, которых пока нет.
В тот же день к рабочим приехали местные боевики, а в окрестностях Антрацита была отключена мобильная связь. Параллельно возникли проблемы с доступом к соцсетям. Мятежная шахта была оцеплена “сотрудниками милиции ЛНР”, которые запретили родственникам рабочих передавать им еду и воду, а “главный санитарный врач республики” Дмитрий Докашенко объявил, что в Антрацитовском районе вводится жесткий карантин, якобы связанный с эпидемиологической ситуацией. Движение всего общественного транспорта было остановлено, а жителям района запретили покидать их города и поселки. Боевики “ЛНР” заблокировали все въезды и выезды в Антрацит, а также закрыли поселок Дубровский, в котором и расположена взбунтовавшаяся шахта.
По словам главы Независимого профсоюза шахтеров Донбасса Александра Васьковского, 7 и 8 июня сотрудники МГБ ЛНР похитили 21 шахтера, 14 из которых к 10 июня были отпущены. Профсоюзный активист утверждает, что по крайней мере некоторых из них пытали"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Puente написав:Побачив цікавеньке про ОРДЛО ... За три года экономической блокады оккупированных территорий Украине удалось поставить Донбасс на колени, продемонстрировав истинную цену рассказов о способности региона выживать в условиях перехода на ведение натурального хозяйства, приправленного скудными подачками из России. Впрочем, очевидно, что помимо объективных факторов этой победы были и субъективные. Главный из них — окапавшийся в Москве беглый украинский “младолигарх” Сергей Курченко. http://ukrrudprom.com/analytics/Kurchen ... ilsya.html
Наших проросійських гнид варто було би відправити на екскурсію в ОРДЛО. Щоб вони на власні очі побачили, що таке "Московія", що таке "рускій мір" і як там живуть прості люди.
"После начала протеста шахтерам начали поступать угрозы со стороны руководства шахты и “министерства госбезопасности” “ЛНР”. 7 июня с ними встретился гендиректор управляющей шахтами “ЛНР” госкомпании “Восток-уголь” Владимир Шатохин, который рассказал, что шахта убыточная, и, чтобы выплатить долги по зарплатам, нужно найти большие деньги, которых пока нет.
В тот же день к рабочим приехали местные боевики, а в окрестностях Антрацита была отключена мобильная связь. Параллельно возникли проблемы с доступом к соцсетям. Мятежная шахта была оцеплена “сотрудниками милиции ЛНР”, которые запретили родственникам рабочих передавать им еду и воду, а “главный санитарный врач республики” Дмитрий Докашенко объявил, что в Антрацитовском районе вводится жесткий карантин, якобы связанный с эпидемиологической ситуацией. Движение всего общественного транспорта было остановлено, а жителям района запретили покидать их города и поселки. Боевики “ЛНР” заблокировали все въезды и выезды в Антрацит, а также закрыли поселок Дубровский, в котором и расположена взбунтовавшаяся шахта.
По словам главы Независимого профсоюза шахтеров Донбасса Александра Васьковского, 7 и 8 июня сотрудники МГБ ЛНР похитили 21 шахтера, 14 из которых к 10 июня были отпущены. Профсоюзный активист утверждает, что по крайней мере некоторых из них пытали"
Питання до адмінів: За що блокують українських активістів? Подумайте про своїх дітей,про їх майбутнє. Чи жити з шаріями і медведчуками чи у вільній демократичній країні.
Ethereum написав:Питання до адмінів: За що блокують українських активістів? Подумайте про своїх дітей,про їх майбутнє. Чи жити з шаріями і медведчуками чи у вільній демократичній країні.
Если бы здесь думали когда-нибудь про будущее и детей, то не нагребались бы долгов как барбоска блох,не разрушали построенное не ими, не продавали все что можно и не делали все чтобы самые молодые ,активные и работоспособные покидали страну, а бродячие активисты вместе с их работодателями - лживыми политиками и по совместительству бизнесменами правили в этой стране бал.