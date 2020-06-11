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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6304630563066307 Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:52 unicdima написав: Shram написав: Шо таке?

Ну как видно что-то планируют и обещают.

А судя по опыту, дай бог чтобы хоть 5% от обещанного и запланированного выполнили.



Кстати я так и не понял, какое отношение министр МВД, имеет к поставкам вооружения в Министерство обороны, кто из них дал поручение поставить ракеты, и чего там министр МВД вообще забыл? Шо таке?Ну как видно что-то планируют и обещают.А судя по опыту, дай бог чтобы хоть 5% от обещанного и запланированного выполнили.Кстати я так и не понял, какое отношение министр МВД, имеет к поставкам вооружения в Министерство обороны, кто из них дал поручение поставить ракеты, и чего там министр МВД вообще забыл?

Можу лише припустити, фінансування цих програм іде окремим пунктом через спецфонд РНБО, а Аваков як член РНБО якесь має відношення до того.

Це ті самі гроші РНБО через які біснувалися порохоботи. Можу лише припустити, фінансування цих програм іде окремим пунктом через спецфонд РНБО, а Аваков як член РНБО якесь має відношення до того.Це ті самі гроші РНБО через які біснувалися порохоботи.

Дауншифтер всюду шукає "порохоботів"

А наслідників царя Гороха - не пробував звинуватити в нинішніх проблемах цієї тержави?

Дауншифтер всюду шукає "порохоботів"А наслідників царя Гороха - не пробував звинуватити в нинішніх проблемах цієї тержави? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Заблокований Повідомлень: 21465 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1201 раз. Подякували: 2194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:58 Puente написав: Побачив цікавеньке про ОРДЛО ...

За три года экономической блокады оккупированных территорий Украине удалось поставить Донбасс на колени, продемонстрировав истинную цену рассказов о способности региона выживать в условиях перехода на ведение натурального хозяйства, приправленного скудными подачками из России. Впрочем, очевидно, что помимо объективных факторов этой победы были и субъективные. Главный из них — окапавшийся в Москве беглый украинский “младолигарх” Сергей Курченко.

http://ukrrudprom.com/analytics/Kurchen ... ilsya.html Побачив цікавеньке про ОРДЛО ...За три года экономической блокады оккупированных территорий Украине удалось поставить Донбасс на колени, продемонстрировав истинную цену рассказов о способности региона выживать в условиях перехода на ведение натурального хозяйства, приправленного скудными подачками из России. Впрочем, очевидно, что помимо объективных факторов этой победы были и субъективные. Главный из них — окапавшийся в Москве беглый украинский “младолигарх” Сергей Курченко.

Наших проросійських гнид варто було би відправити на екскурсію в ОРДЛО.

Щоб вони на власні очі побачили, що таке "Московія", що таке "рускій мір" і як там живуть прості люди.



"После начала протеста шахтерам начали поступать угрозы со стороны руководства шахты и “министерства госбезопасности” “ЛНР”. 7 июня с ними встретился гендиректор управляющей шахтами “ЛНР” госкомпании “Восток-уголь” Владимир Шатохин, который рассказал, что шахта убыточная, и, чтобы выплатить долги по зарплатам, нужно найти большие деньги, которых пока нет.



В тот же день к рабочим приехали местные боевики, а в окрестностях Антрацита была отключена мобильная связь. Параллельно возникли проблемы с доступом к соцсетям. Мятежная шахта была оцеплена “сотрудниками милиции ЛНР”, которые запретили родственникам рабочих передавать им еду и воду, а “главный санитарный врач республики” Дмитрий Докашенко объявил, что в Антрацитовском районе вводится жесткий карантин, якобы связанный с эпидемиологической ситуацией. Движение всего общественного транспорта было остановлено, а жителям района запретили покидать их города и поселки. Боевики “ЛНР” ⁠заблокировали все въезды и выезды в Антрацит, а также закрыли ⁠поселок Дубровский, в котором ⁠и расположена взбунтовавшаяся шахта.



По словам главы Независимого профсоюза ⁠шахтеров ⁠Донбасса Александра Васьковского, 7 и 8 июня сотрудники МГБ ЛНР похитили 21 шахтера, 14 из которых к 10 июня были отпущены. Профсоюзный активист утверждает, что по крайней мере некоторых из них пытали" "После начала протеста шахтерам начали поступать угрозы со стороны руководства шахты и “министерства госбезопасности” “ЛНР”. 7 июня с ними встретился гендиректор управляющей шахтами “ЛНР” госкомпании “Восток-уголь” Владимир Шатохин, который рассказал, что шахта убыточная, и, чтобы выплатить долги по зарплатам, нужно найти большие деньги, которых пока нет.В тот же день к рабочим приехали местные боевики, а в окрестностях Антрацита была отключена мобильная связь. Параллельно возникли проблемы с доступом к соцсетям. Мятежная шахта была оцеплена “сотрудниками милиции ЛНР”, которые запретили родственникам рабочих передавать им еду и воду, а “главный санитарный врач республики” Дмитрий Докашенко объявил, что в Антрацитовском районе вводится жесткий карантин, якобы связанный с эпидемиологической ситуацией. Движение всего общественного транспорта было остановлено, а жителям района запретили покидать их города и поселки. Боевики “ЛНР” ⁠заблокировали все въезды и выезды в Антрацит, а также закрыли ⁠поселок Дубровский, в котором ⁠и расположена взбунтовавшаяся шахта.По словам главы Независимого профсоюза ⁠шахтеров ⁠Донбасса Александра Васьковского, 7 и 8 июня сотрудники МГБ ЛНР похитили 21 шахтера, 14 из которых к 10 июня были отпущены. Профсоюзный активист утверждает, что по крайней мере некоторых из них пытали" Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Заблокований Повідомлень: 21465 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1201 раз. Подякували: 2194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:38 Frant написав: Наших проросійських гнид варто було би відправити на екскурсію в ОРДЛО.

Щоб вони на власні очі побачили, що таке "Московія", що таке "рускій мір" і як там живуть прості люди. Наших проросійських гнид варто було би відправити на екскурсію в ОРДЛО.Щоб вони на власні очі побачили, що таке "Московія", що таке "рускій мір" і як там живуть прості люди.

Экскурсии им не помогут, годик на подвале только. Экскурсии им не помогут, годик на подвале только. Schmit

Повідомлень: 1386 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:43 https://www.youtube.com/watch?v=X0sQael ... e=youtu.be

Обыкновенный фашизм в Америке. Есть ли у нас шанс? Обыкновенный фашизм в Америке. Есть ли у нас шанс? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3606 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 628 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:51 Frant написав: Puente написав: Побачив цікавеньке про ОРДЛО ...

За три года экономической блокады оккупированных территорий Украине удалось поставить Донбасс на колени, продемонстрировав истинную цену рассказов о способности региона выживать в условиях перехода на ведение натурального хозяйства, приправленного скудными подачками из России. Впрочем, очевидно, что помимо объективных факторов этой победы были и субъективные. Главный из них — окапавшийся в Москве беглый украинский “младолигарх” Сергей Курченко.

http://ukrrudprom.com/analytics/Kurchen ... ilsya.html Побачив цікавеньке про ОРДЛО ...За три года экономической блокады оккупированных территорий Украине удалось поставить Донбасс на колени, продемонстрировав истинную цену рассказов о способности региона выживать в условиях перехода на ведение натурального хозяйства, приправленного скудными подачками из России. Впрочем, очевидно, что помимо объективных факторов этой победы были и субъективные. Главный из них — окапавшийся в Москве беглый украинский “младолигарх” Сергей Курченко.

Наших проросійських гнид варто було би відправити на екскурсію в ОРДЛО.

Щоб вони на власні очі побачили, що таке "Московія", що таке "рускій мір" і як там живуть прості люди.



"После начала протеста шахтерам начали поступать угрозы со стороны руководства шахты и “министерства госбезопасности” “ЛНР”. 7 июня с ними встретился гендиректор управляющей шахтами “ЛНР” госкомпании “Восток-уголь” Владимир Шатохин, который рассказал, что шахта убыточная, и, чтобы выплатить долги по зарплатам, нужно найти большие деньги, которых пока нет.



В тот же день к рабочим приехали местные боевики, а в окрестностях Антрацита была отключена мобильная связь. Параллельно возникли проблемы с доступом к соцсетям. Мятежная шахта была оцеплена “сотрудниками милиции ЛНР”, которые запретили родственникам рабочих передавать им еду и воду, а “главный санитарный врач республики” Дмитрий Докашенко объявил, что в Антрацитовском районе вводится жесткий карантин, якобы связанный с эпидемиологической ситуацией. Движение всего общественного транспорта было остановлено, а жителям района запретили покидать их города и поселки. Боевики “ЛНР” ⁠заблокировали все въезды и выезды в Антрацит, а также закрыли ⁠поселок Дубровский, в котором ⁠и расположена взбунтовавшаяся шахта.



По словам главы Независимого профсоюза ⁠шахтеров ⁠Донбасса Александра Васьковского, 7 и 8 июня сотрудники МГБ ЛНР похитили 21 шахтера, 14 из которых к 10 июня были отпущены. Профсоюзный активист утверждает, что по крайней мере некоторых из них пытали" "После начала протеста шахтерам начали поступать угрозы со стороны руководства шахты и “министерства госбезопасности” “ЛНР”. 7 июня с ними встретился гендиректор управляющей шахтами “ЛНР” госкомпании “Восток-уголь” Владимир Шатохин, который рассказал, что шахта убыточная, и, чтобы выплатить долги по зарплатам, нужно найти большие деньги, которых пока нет.В тот же день к рабочим приехали местные боевики, а в окрестностях Антрацита была отключена мобильная связь. Параллельно возникли проблемы с доступом к соцсетям. Мятежная шахта была оцеплена “сотрудниками милиции ЛНР”, которые запретили родственникам рабочих передавать им еду и воду, а “главный санитарный врач республики” Дмитрий Докашенко объявил, что в Антрацитовском районе вводится жесткий карантин, якобы связанный с эпидемиологической ситуацией. Движение всего общественного транспорта было остановлено, а жителям района запретили покидать их города и поселки. Боевики “ЛНР” ⁠заблокировали все въезды и выезды в Антрацит, а также закрыли ⁠поселок Дубровский, в котором ⁠и расположена взбунтовавшаяся шахта.По словам главы Независимого профсоюза ⁠шахтеров ⁠Донбасса Александра Васьковского, 7 и 8 июня сотрудники МГБ ЛНР похитили 21 шахтера, 14 из которых к 10 июня были отпущены. Профсоюзный активист утверждает, что по крайней мере некоторых из них пытали"



Питання до адмінів:

За що блокують українських активістів?

Подумайте про своїх дітей,про їх майбутнє. Чи жити з шаріями і медведчуками чи у вільній демократичній країні. Питання до адмінів:За що блокують українських активістів?Подумайте про своїх дітей,про їх майбутнє. Чи жити з шаріями і медведчуками чи у вільній демократичній країні. Ethereum Повідомлень: 1235 З нами з: 11.02.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 83 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:56 Ethereum написав: Питання до адмінів:

За що блокують українських активістів?

Подумайте про своїх дітей,про їх майбутнє. Чи жити з шаріями і медведчуками чи у вільній демократичній країні. Питання до адмінів:За що блокують українських активістів?Подумайте про своїх дітей,про їх майбутнє. Чи жити з шаріями і медведчуками чи у вільній демократичній країні.



Если бы здесь думали когда-нибудь про будущее и детей, то не нагребались бы долгов как барбоска блох,не разрушали построенное не ими, не продавали все что можно и не делали все чтобы самые молодые ,активные и работоспособные покидали страну, а бродячие активисты вместе с их работодателями - лживыми политиками и по совместительству бизнесменами правили в этой стране бал. Если бы здесь думали когда-нибудь про будущее и детей, то не нагребались бы долгов как барбоска блох,не разрушали построенное не ими, не продавали все что можно и не делали все чтобы самые молодые ,активные и работоспособные покидали страну, а бродячие активисты вместе с их работодателями - лживыми политиками и по совместительству бизнесменами правили в этой стране бал. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3606 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 628 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:14 shapo написав: Ethereum написав: Питання до адмінів:

За що блокують українських активістів?

Подумайте про своїх дітей,про їх майбутнє. Чи жити з шаріями і медведчуками чи у вільній демократичній країні. Питання до адмінів:За що блокують українських активістів?Подумайте про своїх дітей,про їх майбутнє. Чи жити з шаріями і медведчуками чи у вільній демократичній країні.



Если бы здесь думали когда-нибудь про будущее и детей, то не нагребались бы долгов как барбоска блох,не разрушали построенное не ими, не продавали все что можно и не делали все чтобы самые молодые ,активные и работоспособные покидали страну, а бродячие активисты вместе с их работодателями - лживыми политиками и по совместительству бизнесменами правили в этой стране бал. Если бы здесь думали когда-нибудь про будущее и детей, то не нагребались бы долгов как барбоска блох,не разрушали построенное не ими, не продавали все что можно и не делали все чтобы самые молодые ,активные и работоспособные покидали страну, а бродячие активисты вместе с их работодателями - лживыми политиками и по совместительству бизнесменами правили в этой стране бал.

Да уж, твой Янукович постарался! Да уж, твой Янукович постарался! komp 1 Повідомлень: 8218 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2260 раз. Подякували: 3295 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6304630563066307 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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