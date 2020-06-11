Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:Побачив цікавеньке про ОРДЛО ... За три года экономической блокады оккупированных территорий Украине удалось поставить Донбасс на колени, продемонстрировав истинную цену рассказов о способности региона выживать в условиях перехода на ведение натурального хозяйства, приправленного скудными подачками из России. Впрочем, очевидно, что помимо объективных факторов этой победы были и субъективные. Главный из них — окапавшийся в Москве беглый украинский “младолигарх” Сергей Курченко. http://ukrrudprom.com/analytics/Kurchen ... ilsya.html
Наших проросійських гнид варто було би відправити на екскурсію в ОРДЛО. Щоб вони на власні очі побачили, що таке "Московія", що таке "рускій мір" і як там живуть прості люди.
"После начала протеста шахтерам начали поступать угрозы со стороны руководства шахты и “министерства госбезопасности” “ЛНР”. 7 июня с ними встретился гендиректор управляющей шахтами “ЛНР” госкомпании “Восток-уголь” Владимир Шатохин, который рассказал, что шахта убыточная, и, чтобы выплатить долги по зарплатам, нужно найти большие деньги, которых пока нет.
В тот же день к рабочим приехали местные боевики, а в окрестностях Антрацита была отключена мобильная связь. Параллельно возникли проблемы с доступом к соцсетям. Мятежная шахта была оцеплена “сотрудниками милиции ЛНР”, которые запретили родственникам рабочих передавать им еду и воду, а “главный санитарный врач республики” Дмитрий Докашенко объявил, что в Антрацитовском районе вводится жесткий карантин, якобы связанный с эпидемиологической ситуацией. Движение всего общественного транспорта было остановлено, а жителям района запретили покидать их города и поселки. Боевики “ЛНР” заблокировали все въезды и выезды в Антрацит, а также закрыли поселок Дубровский, в котором и расположена взбунтовавшаяся шахта.
По словам главы Независимого профсоюза шахтеров Донбасса Александра Васьковского, 7 и 8 июня сотрудники МГБ ЛНР похитили 21 шахтера, 14 из которых к 10 июня были отпущены. Профсоюзный активист утверждает, что по крайней мере некоторых из них пытали"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Puente написав:Побачив цікавеньке про ОРДЛО ... За три года экономической блокады оккупированных территорий Украине удалось поставить Донбасс на колени, продемонстрировав истинную цену рассказов о способности региона выживать в условиях перехода на ведение натурального хозяйства, приправленного скудными подачками из России. Впрочем, очевидно, что помимо объективных факторов этой победы были и субъективные. Главный из них — окапавшийся в Москве беглый украинский “младолигарх” Сергей Курченко. http://ukrrudprom.com/analytics/Kurchen ... ilsya.html
Наших проросійських гнид варто було би відправити на екскурсію в ОРДЛО. Щоб вони на власні очі побачили, що таке "Московія", що таке "рускій мір" і як там живуть прості люди.
"После начала протеста шахтерам начали поступать угрозы со стороны руководства шахты и “министерства госбезопасности” “ЛНР”. 7 июня с ними встретился гендиректор управляющей шахтами “ЛНР” госкомпании “Восток-уголь” Владимир Шатохин, который рассказал, что шахта убыточная, и, чтобы выплатить долги по зарплатам, нужно найти большие деньги, которых пока нет.
В тот же день к рабочим приехали местные боевики, а в окрестностях Антрацита была отключена мобильная связь. Параллельно возникли проблемы с доступом к соцсетям. Мятежная шахта была оцеплена “сотрудниками милиции ЛНР”, которые запретили родственникам рабочих передавать им еду и воду, а “главный санитарный врач республики” Дмитрий Докашенко объявил, что в Антрацитовском районе вводится жесткий карантин, якобы связанный с эпидемиологической ситуацией. Движение всего общественного транспорта было остановлено, а жителям района запретили покидать их города и поселки. Боевики “ЛНР” заблокировали все въезды и выезды в Антрацит, а также закрыли поселок Дубровский, в котором и расположена взбунтовавшаяся шахта.
По словам главы Независимого профсоюза шахтеров Донбасса Александра Васьковского, 7 и 8 июня сотрудники МГБ ЛНР похитили 21 шахтера, 14 из которых к 10 июня были отпущены. Профсоюзный активист утверждает, что по крайней мере некоторых из них пытали"
Питання до адмінів: За що блокують українських активістів? Подумайте про своїх дітей,про їх майбутнє. Чи жити з шаріями і медведчуками чи у вільній демократичній країні.
Ethereum написав:Питання до адмінів: За що блокують українських активістів? Подумайте про своїх дітей,про їх майбутнє. Чи жити з шаріями і медведчуками чи у вільній демократичній країні.
Если бы здесь думали когда-нибудь про будущее и детей, то не нагребались бы долгов как барбоска блох,не разрушали построенное не ими, не продавали все что можно и не делали все чтобы самые молодые ,активные и работоспособные покидали страну, а бродячие активисты вместе с их работодателями - лживыми политиками и по совместительству бизнесменами правили в этой стране бал.
Ethereum написав:Питання до адмінів: За що блокують українських активістів? Подумайте про своїх дітей,про їх майбутнє. Чи жити з шаріями і медведчуками чи у вільній демократичній країні.
Если бы здесь думали когда-нибудь про будущее и детей, то не нагребались бы долгов как барбоска блох,не разрушали построенное не ими, не продавали все что можно и не делали все чтобы самые молодые ,активные и работоспособные покидали страну, а бродячие активисты вместе с их работодателями - лживыми политиками и по совместительству бизнесменами правили в этой стране бал.
Багато хто розказує казочки що Єльцин був демократом. І більшість в це вірять. Але насправді він такий демократ, як з мене балерина. 1. Ліквідував парламент. Не просто розпустив, а ЛІКВІДУВАВ. Створив інший парламентський орган. 2. Коли він(парламент) почав огризатись, тупо розстріляв його з ТАНКІВ. 3. Назначив "приємника". Прикольний такий демократ, який назначає після себе "приємника". 4. Пішов з олімпу тільки тоді, коли вже фізично не міг правити. *може інші "гріхи" мав, я не на 100% знаю історію РФ. А так, да "демократ". Порівняно з Путіним, звичайно демократ. В РФ просто інакших не бачили. Але по загальних(світових) поняттях він авторитарний правитель.
Shram написав:скажите мне сколько и какие реформы были полностью проведены с 2015 года? Ответ - ноль и никакие. Судебная реформа - нет. Налоговая - нет Полицейская - нет Медицинская - нет Таможенная -нет Антикоррупционная -нет Пенсионная - нет Гос управления - нет и так далее..
Дивуєте Ви мене 1 Будь-що зробити за раз і до кінця-не можливо. Завжди потрібні будуть якісь доробки/переробки 2 Навіть коли в описаних вами назвах буде досягнутий якийсь проміжний результат-це не означає що прийшов рай..Працювати потрібно буде все одно 3 По пунктам а - хто і скільки разів стикався з судом?-практично ніхто (1% населення) - то навіщо 99% переживати б - хто платить податки на 100% (крім бюджетників,які отримують і зарплату і суму на податки від тих хто реально заробляє зарплату і податки),при цьому я не принижую бюджетників.просто в них інша система.тому повторю-хто платить податки на 100% А раз не платите-то в чому проблема податкової-може проблема і у вас? в - хто не купує принципово контробас...або згоден платити дорожче ніж зараз..бо контробанда-це ухтилення від податків=нижча ціна при продажу г - хто хоче платити більше пенсійних внесків ніж зараз...адже як не крути а ПФ дотаційний на 100 млрд при середній пенсії в 2500 грн...щоб були більші пенсії - потрібно робити більші відрахування..від реформ-кількість грошей не збільшується.
Более глупые отмазки были только парой страниц ранее, где был комментарий о том , что украинские олигархи вынуждены воровать у украинского народа и государства, дабы на наворованные деньги защищать Украину от нападок Москвы.