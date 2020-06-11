Shram написав: budivelnik написав: Shram написав:
скажите мне сколько и какие реформы были полностью проведены с 2015 года?
Ответ - ноль и никакие.
Судебная реформа - нет.
Налоговая - нет
Полицейская - нет
Медицинская - нет
Таможенная -нет
Антикоррупционная -нет
Пенсионная - нет
Гос управления - нет
и так далее..
Дивуєте Ви мене
1 Будь-що зробити за раз і до кінця-не можливо.
Завжди потрібні будуть якісь доробки/переробки
2 Навіть коли в описаних вами назвах буде досягнутий якийсь проміжний результат-це не означає що прийшов рай..Працювати потрібно буде все одно
3 По пунктам
а - хто і скільки разів стикався з судом?-практично ніхто (1% населення) - то навіщо 99% переживати
б - хто платить податки на 100% (крім бюджетників,які отримують і зарплату і суму на податки від тих хто реально заробляє зарплату і податки),при цьому я не принижую бюджетників.просто в них інша система.тому повторю-хто платить податки на 100%
А раз не платите-то в чому проблема податкової-може проблема і у вас?
в - хто не купує принципово контробас...або згоден платити дорожче ніж зараз..бо контробанда-це ухтилення від податків=нижча ціна при продажу
г - хто хоче платити більше пенсійних внесків ніж зараз...адже як не крути а ПФ дотаційний на 100 млрд при середній пенсії в 2500 грн...щоб були більші пенсії - потрібно робити більші відрахування..від реформ-кількість грошей не збільшується.
Более глупые отмазки были только парой страниц ранее, где был комментарий о том , что украинские олигархи вынуждены воровать у украинского народа и государства, дабы на наворованные деньги защищать Украину от нападок Москвы.
1 Є аналіз
Є випускання газів у воду.
В мене-аналіз
А у вас?
2 Мене не дивує наприклад позиція Коломойського в 2014 році..
Він захищав Україну,бо Україна була територією де він робив свої статки
Мене не дивує позиція Коломойського 2016-2020 років - він захищає свої статки і не гребує тим,що цей його захист наносить шкоду Україні.
Але в будь-якій Державі має бути свій національний капітал.
Він може бути сконцентрований у малої кількості дуже багатих ,або у великої ількості середніх...але він повинен бути
3 Мене не дивує засилля всьопропалізму на цих сторінках.
Як правило - той хто вважає що всі йому винні - той кричить найбільше
Той хто займається чимось серьознішим - вже давно знає що винні не йому а він....
Так як тих ,хто погоджується ,що він повине платити,а не отримувати - меншість
Тому й розганяється слоган все погано
....
Насправді,ті хто щось роблять знають наступне
а - могло бути й гірше
б - кожен заслуговує на те що зробив. і ніхто не отримає всього що хоче.