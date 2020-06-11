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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:38
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Schmit
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:52
pesikot написав:
Вопрос к зелебобикам
Что вам даст арест всех порохоботов ?
Вот по пунктам.
Что лично вы от этого получите ?
Хоч це і не до мене - але оце дебілкувате смикання "папаредників" просто дратує . Причому настільки все робиться непрофесійно та чисто на публіку - що навіть не розумію - для кого все це в принципі ...
Обвинувачення якісь м"яко кажучи просто дивні . Не вміють знайти якихось справжніх зачіпок з доказами ? То для чого соромитися перед всіма ? Чи це така метода для дискредитації оцих всіх нових "органів" ?
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Puente
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:00
Shram написав: budivelnik написав: Shram написав:
скажите мне сколько и какие реформы были полностью проведены с 2015 года?
Ответ - ноль и никакие.
Судебная реформа - нет.
Налоговая - нет
Полицейская - нет
Медицинская - нет
Таможенная -нет
Антикоррупционная -нет
Пенсионная - нет
Гос управления - нет
и так далее..
Дивуєте Ви мене
1 Будь-що зробити за раз і до кінця-не можливо.
Завжди потрібні будуть якісь доробки/переробки
2 Навіть коли в описаних вами назвах буде досягнутий якийсь проміжний результат-це не означає що прийшов рай..Працювати потрібно буде все одно
3 По пунктам
а - хто і скільки разів стикався з судом?-практично ніхто (1% населення) - то навіщо 99% переживати
б - хто платить податки на 100% (крім бюджетників,які отримують і зарплату і суму на податки від тих хто реально заробляє зарплату і податки),при цьому я не принижую бюджетників.просто в них інша система.тому повторю-хто платить податки на 100%
А раз не платите-то в чому проблема податкової-може проблема і у вас?
в - хто не купує принципово контробас...або згоден платити дорожче ніж зараз..бо контробанда-це ухтилення від податків=нижча ціна при продажу
г - хто хоче платити більше пенсійних внесків ніж зараз...адже як не крути а ПФ дотаційний на 100 млрд при середній пенсії в 2500 грн...щоб були більші пенсії - потрібно робити більші відрахування..від реформ-кількість грошей не збільшується.
Более глупые отмазки были только парой страниц ранее, где был комментарий о том , что украинские олигархи вынуждены воровать у украинского народа и государства, дабы на наворованные деньги защищать Украину от нападок Москвы.
1 Є аналіз
Є випускання газів у воду.
В мене-аналіз
А у вас?
2 Мене не дивує наприклад позиція Коломойського в 2014 році..
Він захищав Україну,бо Україна була територією де він робив свої статки
Мене не дивує позиція Коломойського 2016-2020 років - він захищає свої статки і не гребує тим,що цей його захист наносить шкоду Україні.
Але в будь-якій Державі має бути свій національний капітал.
Він може бути сконцентрований у малої кількості дуже багатих ,або у великої ількості середніх...але він повинен бути
3 Мене не дивує засилля всьопропалізму на цих сторінках.
Як правило - той хто вважає що всі йому винні - той кричить найбільше
Той хто займається чимось серьознішим - вже давно знає що винні не йому а він....
Так як тих ,хто погоджується ,що він повине платити,а не отримувати - меншість
Тому й розганяється слоган все погано
....
Насправді,ті хто щось роблять знають наступне
а - могло бути й гірше
б - кожен заслуговує на те що зробив. і ніхто не отримає всього що хоче.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:06
Puente написав: pesikot написав:
Вопрос к зелебобикам
Что вам даст арест всех порохоботов ?
Вот по пунктам.
Что лично вы от этого получите ?
Хоч це і не до мене - але оце дебілкувате смикання "папаредників" просто дратує . Причому настільки все робиться непрофесійно та чисто на публіку - що навіть не розумію - для кого все це в принципі ...
Обвинувачення якісь м"яко кажучи просто дивні . Не вміють знайти якихось справжніх зачіпок з доказами ? То для чого соромитися перед всіма ? Чи це така метода для дискредитації оцих всіх нових "органів" ?
Для того що мати розвязані руки - треба забрати час у тих хто може щось зробити по іншому
Тому
Перше - придумуємо(висмоктуємо з пальця) справу
Друге - таскаємо пів-року по слідчим.два місяці по судам....
При чому
За те що придумали - платить Держава(зарплати суддів/слідчих/прокурорів) і при цьому нікого не цікавить ефективність(ні моральна ні фінасова) цих руків
А от той кого тягають - за все платить сам своїм часом і адвокатами...
От і виходить
Найкращий спосіб для цезаризму...-це сильні силові органи,які апріорі підвладні цезарю....
Тому моя позиція,яку вже озвучував не раз
Сильні і справедливі силовики/судді - нічим не допоможуть маленьким і середнім( тобто ніякого економічного чи морального ефекту досягнути цими судовими справами не можна.по тій простій причині .що вартість розгляду в рази перевищує вартість тему розгляду)
Тому маленький(середній) отримавши рішення про перемогу в суді на 10000 грн - заплатить з свого ж бюджету 100000 грн...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:33
budivelnik написав: Shram написав: budivelnik написав:
3 По пунктам
а - хто і скільки разів стикався з судом?-практично ніхто (1% населення) - то навіщо 99% переживати
б - хто платить податки на 100% (крім бюджетників,які отримують і зарплату і суму на податки від тих хто реально заробляє зарплату і податки),при цьому я не принижую бюджетників.просто в них інша система.тому повторю-хто платить податки на 100%
А раз не платите-то в чому проблема податкової-може проблема і у вас?
Более глупые отмазки были только парой страниц ранее, где был комментарий о том , что украинские олигархи вынуждены воровать у украинского народа и государства, дабы на наворованные деньги защищать Украину от нападок Москвы.
1 Є аналіз
Є випускання газів у воду.
В мене-аналіз
Какой у вас анализ?
У вас же дурное - "99% населения не сталкивалось с судом, а потому реформы судебной системы не важна, и переживать нечего".
А ничего, что именно от работы судов зависит уровень коррумпированности в стране.
А ничего, что именно от работы судов зависит количество иностранных инвестиций.
А ничего, что именно от работы судов зависит полная безнаказанность и беспредел силовых ведомств.
А ничего, что именно от работы судов зависит уровень доверия населения к своему государству.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:42
komp написав: shapo написав: Ethereum написав:
Питання до адмінів:
За що блокують українських активістів?
Подумайте про своїх дітей,про їх майбутнє. Чи жити з шаріями і медведчуками чи у вільній демократичній країні.
Если бы здесь думали когда-нибудь про будущее и детей, то не нагребались бы долгов как барбоска блох,не разрушали построенное не ими, не продавали все что можно и не делали все чтобы самые молодые ,активные и работоспособные покидали страну, а бродячие активисты вместе с их работодателями - лживыми политиками и по совместительству бизнесменами правили в этой стране бал.
Да уж, твой Янукович постарался!
Никогда за него не голосовал.
Хотя сейчас вижу что разницы между ними нет никакой. Или ты на бджоляра с шоколадным и дальше молишься?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:55
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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