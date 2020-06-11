Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6305630663076308 Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:38 Schmit

Повідомлень: 1388 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:52 pesikot написав: Вопрос к зелебобикам



Что вам даст арест всех порохоботов ?

Вот по пунктам.

Что лично вы от этого получите ? Вопрос к зелебобикамЧто вам даст арест всех порохоботов ?Вот по пунктам.Что лично вы от этого получите ?



Хоч це і не до мене - але оце дебілкувате смикання "папаредників" просто дратує . Причому настільки все робиться непрофесійно та чисто на публіку - що навіть не розумію - для кого все це в принципі ...

Обвинувачення якісь м"яко кажучи просто дивні . Не вміють знайти якихось справжніх зачіпок з доказами ? То для чого соромитися перед всіма ? Чи це така метода для дискредитації оцих всіх нових "органів" ? Хоч це і не до мене - але оце дебілкувате смикання "папаредників" просто дратує . Причому настільки все робиться непрофесійно та чисто на публіку - що навіть не розумію - для кого все це в принципі ...Обвинувачення якісь м"яко кажучи просто дивні . Не вміють знайти якихось справжніх зачіпок з доказами ? То для чого соромитися перед всіма ? Чи це така метода для дискредитації оцих всіх нових "органів" ? Puente Повідомлень: 3268 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 377 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:00 Shram написав: budivelnik написав: Shram написав: скажите мне сколько и какие реформы были полностью проведены с 2015 года?

Ответ - ноль и никакие.

Судебная реформа - нет.

Налоговая - нет

Полицейская - нет

Медицинская - нет

Таможенная -нет

Антикоррупционная -нет

Пенсионная - нет

Гос управления - нет

и так далее.. скажите мне сколько и какие реформы были полностью проведены с 2015 года?Ответ - ноль и никакие.Судебная реформа - нет.Налоговая - нетПолицейская - нетМедицинская - нетТаможенная -нетАнтикоррупционная -нетПенсионная - нетГос управления - нети так далее.. Дивуєте Ви мене

1 Будь-що зробити за раз і до кінця-не можливо.

Завжди потрібні будуть якісь доробки/переробки

2 Навіть коли в описаних вами назвах буде досягнутий якийсь проміжний результат-це не означає що прийшов рай..Працювати потрібно буде все одно

3 По пунктам

а - хто і скільки разів стикався з судом?-практично ніхто (1% населення) - то навіщо 99% переживати

б - хто платить податки на 100% (крім бюджетників,які отримують і зарплату і суму на податки від тих хто реально заробляє зарплату і податки),при цьому я не принижую бюджетників.просто в них інша система.тому повторю-хто платить податки на 100%

А раз не платите-то в чому проблема податкової-може проблема і у вас?

в - хто не купує принципово контробас...або згоден платити дорожче ніж зараз..бо контробанда-це ухтилення від податків=нижча ціна при продажу

г - хто хоче платити більше пенсійних внесків ніж зараз...адже як не крути а ПФ дотаційний на 100 млрд при середній пенсії в 2500 грн...щоб були більші пенсії - потрібно робити більші відрахування..від реформ-кількість грошей не збільшується. Дивуєте Ви мене1 Будь-що зробити за раз і до кінця-не можливо.Завжди потрібні будуть якісь доробки/переробки2 Навіть коли в описаних вами назвах буде досягнутий якийсь проміжний результат-це не означає що прийшов рай..Працювати потрібно буде все одно3 По пунктама - хто і скільки разів стикався з судом?-практично ніхто (1% населення) - то навіщо 99% переживатиб - хто платить податки на 100% (крім бюджетників,які отримують і зарплату і суму на податки від тих хто реально заробляє зарплату і податки),при цьому я не принижую бюджетників.просто в них інша система.тому повторю-хто платить податки на 100%А раз не платите-то в чому проблема податкової-може проблема і у вас?в - хто не купує принципово контробас...або згоден платити дорожче ніж зараз..бо контробанда-це ухтилення від податків=нижча ціна при продажуг - хто хоче платити більше пенсійних внесків ніж зараз...адже як не крути а ПФ дотаційний на 100 млрд при середній пенсії в 2500 грн...щоб були більші пенсії - потрібно робити більші відрахування..від реформ-кількість грошей не збільшується. Более глупые отмазки были только парой страниц ранее, где был комментарий о том , что украинские олигархи вынуждены воровать у украинского народа и государства, дабы на наворованные деньги защищать Украину от нападок Москвы. Более глупые отмазки были только парой страниц ранее, где был комментарий о том , что украинские олигархи вынуждены воровать у украинского народа и государства, дабы на наворованные деньги защищать Украину от нападок Москвы. 1 Є аналіз

Є випускання газів у воду.

В мене-аналіз

А у вас?

2 Мене не дивує наприклад позиція Коломойського в 2014 році..

Він захищав Україну,бо Україна була територією де він робив свої статки

Мене не дивує позиція Коломойського 2016-2020 років - він захищає свої статки і не гребує тим,що цей його захист наносить шкоду Україні.

Але в будь-якій Державі має бути свій національний капітал.

Він може бути сконцентрований у малої кількості дуже багатих ,або у великої ількості середніх...але він повинен бути

3 Мене не дивує засилля всьопропалізму на цих сторінках.

Як правило - той хто вважає що всі йому винні - той кричить найбільше

Той хто займається чимось серьознішим - вже давно знає що винні не йому а він....

Так як тих ,хто погоджується ,що він повине платити,а не отримувати - меншість

Тому й розганяється слоган все погано ....

Насправді,ті хто щось роблять знають наступне

а - могло бути й гірше

б - кожен заслуговує на те що зробив. і ніхто не отримає всього що хоче. 1 Є аналізЄ випускання газів у воду.В мене-аналізА у вас?2 Мене не дивує наприклад позиція Коломойського в 2014 році..Він захищав Україну,бо Україна була територією де він робив свої статкиМене не дивує позиція Коломойського 2016-2020 років - він захищає свої статки і не гребує тим,що цей його захист наносить шкоду Україні.Але в будь-якій Державі має бути свій національний капітал.Він може бути сконцентрований у малої кількості дуже багатих ,або у великої ількості середніх...але він повинен бути3 Мене не дивує засилля всьопропалізму на цих сторінках.Як правило - той хто вважає що всі йому винні - той кричить найбільшеТой хто займається чимось серьознішим - вже давно знає що винні не йому а він....Так як тих ,хто погоджується ,що він повине платити,а не отримувати - меншістьТому й розганяється слоган....Насправді,ті хто щось роблять знають наступнеа - могло бути й гіршеб - кожен заслуговує на те що зробив. і ніхто не отримає всього що хоче. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23058 З нами з: 15.01.09 Подякував: 173 раз. Подякували: 2347 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:06 Puente написав: pesikot написав: Вопрос к зелебобикам



Что вам даст арест всех порохоботов ?

Вот по пунктам.

Что лично вы от этого получите ? Вопрос к зелебобикамЧто вам даст арест всех порохоботов ?Вот по пунктам.Что лично вы от этого получите ? Хоч це і не до мене - але оце дебілкувате смикання "папаредників" просто дратує . Причому настільки все робиться непрофесійно та чисто на публіку - що навіть не розумію - для кого все це в принципі ...

Обвинувачення якісь м"яко кажучи просто дивні . Не вміють знайти якихось справжніх зачіпок з доказами ? То для чого соромитися перед всіма ? Чи це така метода для дискредитації оцих всіх нових "органів" ? Хоч це і не до мене - але оце дебілкувате смикання "папаредників" просто дратує . Причому настільки все робиться непрофесійно та чисто на публіку - що навіть не розумію - для кого все це в принципі ...Обвинувачення якісь м"яко кажучи просто дивні . Не вміють знайти якихось справжніх зачіпок з доказами ? То для чого соромитися перед всіма ? Чи це така метода для дискредитації оцих всіх нових "органів" ? Для того що мати розвязані руки - треба забрати час у тих хто може щось зробити по іншому

Тому

Перше - придумуємо(висмоктуємо з пальця) справу

Друге - таскаємо пів-року по слідчим.два місяці по судам....

При чому

За те що придумали - платить Держава(зарплати суддів/слідчих/прокурорів) і при цьому нікого не цікавить ефективність(ні моральна ні фінасова) цих руків

А от той кого тягають - за все платить сам своїм часом і адвокатами...



От і виходить

Найкращий спосіб для цезаризму...-це сильні силові органи,які апріорі підвладні цезарю....



Тому моя позиція,яку вже озвучував не раз

Сильні і справедливі силовики/судді - нічим не допоможуть маленьким і середнім( тобто ніякого економічного чи морального ефекту досягнути цими судовими справами не можна.по тій простій причині .що вартість розгляду в рази перевищує вартість тему розгляду)

Тому маленький(середній) отримавши рішення про перемогу в суді на 10000 грн - заплатить з свого ж бюджету 100000 грн... Для того що мати розвязані руки - треба забрати час у тих хто може щось зробити по іншомуТомуПерше - придумуємо(висмоктуємо з пальця) справуДруге - таскаємо пів-року по слідчим.два місяці по судам....При чомуЗа те що придумали - платить Держава(зарплати суддів/слідчих/прокурорів) і при цьому нікого не цікавить ефективність(ні моральна ні фінасова) цих руківА от той кого тягають - за все платить сам своїм часом і адвокатами...От і виходитьНайкращий спосіб для цезаризму...-це сильні силові органи,які апріорі підвладні цезарю....Тому моя позиція,яку вже озвучував не разСильні і справедливі силовики/судді - нічим не допоможуть маленьким і середнім( тобто ніякого економічного чи морального ефекту досягнути цими судовими справами не можна.по тій простій причині .що вартість розгляду в рази перевищує вартість тему розгляду)Тому маленький(середній) отримавши рішення про перемогу в суді на 10000 грн - заплатить з свого ж бюджету 100000 грн... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23058 З нами з: 15.01.09 Подякував: 173 раз. Подякували: 2347 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:33 budivelnik написав: Shram написав: budivelnik написав: 3 По пунктам

а - хто і скільки разів стикався з судом?-практично ніхто (1% населення) - то навіщо 99% переживати

б - хто платить податки на 100% (крім бюджетників,які отримують і зарплату і суму на податки від тих хто реально заробляє зарплату і податки),при цьому я не принижую бюджетників.просто в них інша система.тому повторю-хто платить податки на 100%

А раз не платите-то в чому проблема податкової-може проблема і у вас?

3 По пунктама - хто і скільки разів стикався з судом?-практично ніхто (1% населення) - то навіщо 99% переживатиб - хто платить податки на 100% (крім бюджетників,які отримують і зарплату і суму на податки від тих хто реально заробляє зарплату і податки),при цьому я не принижую бюджетників.просто в них інша система.тому повторю-хто платить податки на 100%А раз не платите-то в чому проблема податкової-може проблема і у вас? Более глупые отмазки были только парой страниц ранее, где был комментарий о том , что украинские олигархи вынуждены воровать у украинского народа и государства, дабы на наворованные деньги защищать Украину от нападок Москвы. Более глупые отмазки были только парой страниц ранее, где был комментарий о том , что украинские олигархи вынуждены воровать у украинского народа и государства, дабы на наворованные деньги защищать Украину от нападок Москвы. 1 Є аналіз

Є випускання газів у воду.

В мене-аналіз

1 Є аналізЄ випускання газів у воду.В мене-аналіз



Какой у вас анализ?

У вас же дурное - "99% населения не сталкивалось с судом, а потому реформы судебной системы не важна, и переживать нечего".

А ничего, что именно от работы судов зависит уровень коррумпированности в стране.

А ничего, что именно от работы судов зависит количество иностранных инвестиций.

А ничего, что именно от работы судов зависит полная безнаказанность и беспредел силовых ведомств.

А ничего, что именно от работы судов зависит уровень доверия населения к своему государству. Какой у вас анализ?У вас же дурное - "99% населения не сталкивалось с судом, а потому реформы судебной системы не важна, и переживать нечего".А ничего, что именно от работы судов зависит уровень коррумпированности в стране.А ничего, что именно от работы судов зависит количество иностранных инвестиций.А ничего, что именно от работы судов зависит полная безнаказанность и беспредел силовых ведомств.А ничего, что именно от работы судов зависит уровень доверия населения к своему государству. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3114 З нами з: 26.03.16 Подякував: 164 раз. Подякували: 956 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:42 komp написав: shapo написав: Ethereum написав: Питання до адмінів:

За що блокують українських активістів?

Подумайте про своїх дітей,про їх майбутнє. Чи жити з шаріями і медведчуками чи у вільній демократичній країні. Питання до адмінів:За що блокують українських активістів?Подумайте про своїх дітей,про їх майбутнє. Чи жити з шаріями і медведчуками чи у вільній демократичній країні.



Если бы здесь думали когда-нибудь про будущее и детей, то не нагребались бы долгов как барбоска блох,не разрушали построенное не ими, не продавали все что можно и не делали все чтобы самые молодые ,активные и работоспособные покидали страну, а бродячие активисты вместе с их работодателями - лживыми политиками и по совместительству бизнесменами правили в этой стране бал. Если бы здесь думали когда-нибудь про будущее и детей, то не нагребались бы долгов как барбоска блох,не разрушали построенное не ими, не продавали все что можно и не делали все чтобы самые молодые ,активные и работоспособные покидали страну, а бродячие активисты вместе с их работодателями - лживыми политиками и по совместительству бизнесменами правили в этой стране бал.

Да уж, твой Янукович постарался! Да уж, твой Янукович постарался!



Никогда за него не голосовал.

Хотя сейчас вижу что разницы между ними нет никакой. Или ты на бджоляра с шоколадным и дальше молишься? Никогда за него не голосовал.Хотя сейчас вижу что разницы между ними нет никакой. Или ты на бджоляра с шоколадным и дальше молишься? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3609 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 628 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:55 Puente написав: Обвинувачення якісь м"яко кажучи просто дивні . Не вміють знайти якихось справжніх зачіпок з доказами ? То для чого соромитися перед всіма ? Чи це така метода для дискредитації оцих всіх нових "органів" ? Обвинувачення якісь м"яко кажучи просто дивні . Не вміють знайти якихось справжніх зачіпок з доказами ? То для чого соромитися перед всіма ? Чи це така метода для дискредитації оцих всіх нових "органів" ?



Наоборот это пиар-ход для обеих сторон, одни якобы сильно нападают, другие якобы самоотверженно защищаются. Всё как обещали каждый своим избирателям

Из пары десятков обвинений выбрали специально самое нелепое и мало наказумое, и вперёд Наоборот это пиар-ход для обеих сторон, одни якобы сильно нападают, другие якобы самоотверженно защищаются. Всё как обещали каждый своим избирателямИз пары десятков обвинений выбрали специально самое нелепое и мало наказумое, и вперёд Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17239 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4243 раз. Подякували: 6829 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:08 Schmit

Повідомлень: 1388 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6305630663076308 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: pesikot і 11 гостейМодератори: ТупУм