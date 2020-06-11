Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Что вам даст арест всех порохоботов ? Вот по пунктам. Что лично вы от этого получите ?
Хоч це і не до мене - але оце дебілкувате смикання "папаредників" просто дратує . Причому настільки все робиться непрофесійно та чисто на публіку - що навіть не розумію - для кого все це в принципі ... Обвинувачення якісь м"яко кажучи просто дивні . Не вміють знайти якихось справжніх зачіпок з доказами ? То для чого соромитися перед всіма ? Чи це така метода для дискредитації оцих всіх нових "органів" ?
Shram написав:скажите мне сколько и какие реформы были полностью проведены с 2015 года? Ответ - ноль и никакие. Судебная реформа - нет. Налоговая - нет Полицейская - нет Медицинская - нет Таможенная -нет Антикоррупционная -нет Пенсионная - нет Гос управления - нет и так далее..
Дивуєте Ви мене 1 Будь-що зробити за раз і до кінця-не можливо. Завжди потрібні будуть якісь доробки/переробки 2 Навіть коли в описаних вами назвах буде досягнутий якийсь проміжний результат-це не означає що прийшов рай..Працювати потрібно буде все одно 3 По пунктам а - хто і скільки разів стикався з судом?-практично ніхто (1% населення) - то навіщо 99% переживати б - хто платить податки на 100% (крім бюджетників,які отримують і зарплату і суму на податки від тих хто реально заробляє зарплату і податки),при цьому я не принижую бюджетників.просто в них інша система.тому повторю-хто платить податки на 100% А раз не платите-то в чому проблема податкової-може проблема і у вас? в - хто не купує принципово контробас...або згоден платити дорожче ніж зараз..бо контробанда-це ухтилення від податків=нижча ціна при продажу г - хто хоче платити більше пенсійних внесків ніж зараз...адже як не крути а ПФ дотаційний на 100 млрд при середній пенсії в 2500 грн...щоб були більші пенсії - потрібно робити більші відрахування..від реформ-кількість грошей не збільшується.
Более глупые отмазки были только парой страниц ранее, где был комментарий о том , что украинские олигархи вынуждены воровать у украинского народа и государства, дабы на наворованные деньги защищать Украину от нападок Москвы.
1 Є аналіз Є випускання газів у воду. В мене-аналіз А у вас? 2 Мене не дивує наприклад позиція Коломойського в 2014 році.. Він захищав Україну,бо Україна була територією де він робив свої статки Мене не дивує позиція Коломойського 2016-2020 років - він захищає свої статки і не гребує тим,що цей його захист наносить шкоду Україні. Але в будь-якій Державі має бути свій національний капітал. Він може бути сконцентрований у малої кількості дуже багатих ,або у великої ількості середніх...але він повинен бути 3 Мене не дивує засилля всьопропалізму на цих сторінках. Як правило - той хто вважає що всі йому винні - той кричить найбільше Той хто займається чимось серьознішим - вже давно знає що винні не йому а він.... Так як тих ,хто погоджується ,що він повине платити,а не отримувати - меншість Тому й розганяється слоган все погано.... Насправді,ті хто щось роблять знають наступне а - могло бути й гірше б - кожен заслуговує на те що зробив. і ніхто не отримає всього що хоче.
Что вам даст арест всех порохоботов ? Вот по пунктам. Что лично вы от этого получите ?
Хоч це і не до мене - але оце дебілкувате смикання "папаредників" просто дратує . Причому настільки все робиться непрофесійно та чисто на публіку - що навіть не розумію - для кого все це в принципі ... Обвинувачення якісь м"яко кажучи просто дивні . Не вміють знайти якихось справжніх зачіпок з доказами ? То для чого соромитися перед всіма ? Чи це така метода для дискредитації оцих всіх нових "органів" ?
Для того що мати розвязані руки - треба забрати час у тих хто може щось зробити по іншому Тому Перше - придумуємо(висмоктуємо з пальця) справу Друге - таскаємо пів-року по слідчим.два місяці по судам.... При чому За те що придумали - платить Держава(зарплати суддів/слідчих/прокурорів) і при цьому нікого не цікавить ефективність(ні моральна ні фінасова) цих руків А от той кого тягають - за все платить сам своїм часом і адвокатами...
От і виходить Найкращий спосіб для цезаризму...-це сильні силові органи,які апріорі підвладні цезарю....
Тому моя позиція,яку вже озвучував не раз Сильні і справедливі силовики/судді - нічим не допоможуть маленьким і середнім( тобто ніякого економічного чи морального ефекту досягнути цими судовими справами не можна.по тій простій причині .що вартість розгляду в рази перевищує вартість тему розгляду) Тому маленький(середній) отримавши рішення про перемогу в суді на 10000 грн - заплатить з свого ж бюджету 100000 грн...
budivelnik написав:3 По пунктам а - хто і скільки разів стикався з судом?-практично ніхто (1% населення) - то навіщо 99% переживати б - хто платить податки на 100% (крім бюджетників,які отримують і зарплату і суму на податки від тих хто реально заробляє зарплату і податки),при цьому я не принижую бюджетників.просто в них інша система.тому повторю-хто платить податки на 100% А раз не платите-то в чому проблема податкової-може проблема і у вас?
Более глупые отмазки были только парой страниц ранее, где был комментарий о том , что украинские олигархи вынуждены воровать у украинского народа и государства, дабы на наворованные деньги защищать Украину от нападок Москвы.
1 Є аналіз Є випускання газів у воду. В мене-аналіз
Какой у вас анализ? У вас же дурное - "99% населения не сталкивалось с судом, а потому реформы судебной системы не важна, и переживать нечего". А ничего, что именно от работы судов зависит уровень коррумпированности в стране. А ничего, что именно от работы судов зависит количество иностранных инвестиций. А ничего, что именно от работы судов зависит полная безнаказанность и беспредел силовых ведомств. А ничего, что именно от работы судов зависит уровень доверия населения к своему государству.
Ethereum написав:Питання до адмінів: За що блокують українських активістів? Подумайте про своїх дітей,про їх майбутнє. Чи жити з шаріями і медведчуками чи у вільній демократичній країні.
Если бы здесь думали когда-нибудь про будущее и детей, то не нагребались бы долгов как барбоска блох,не разрушали построенное не ими, не продавали все что можно и не делали все чтобы самые молодые ,активные и работоспособные покидали страну, а бродячие активисты вместе с их работодателями - лживыми политиками и по совместительству бизнесменами правили в этой стране бал.
Да уж, твой Янукович постарался!
Никогда за него не голосовал. Хотя сейчас вижу что разницы между ними нет никакой. Или ты на бджоляра с шоколадным и дальше молишься?
Puente написав:Обвинувачення якісь м"яко кажучи просто дивні . Не вміють знайти якихось справжніх зачіпок з доказами ? То для чого соромитися перед всіма ? Чи це така метода для дискредитації оцих всіх нових "органів" ?
Наоборот это пиар-ход для обеих сторон, одни якобы сильно нападают, другие якобы самоотверженно защищаются. Всё как обещали каждый своим избирателям Из пары десятков обвинений выбрали специально самое нелепое и мало наказумое, и вперёд
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
инициаторами представления стали народные депутаты от фракции “Батькивщина” Сергей Власенко и Юлия Тимошенко. Представление подписали, в частности, нардепы от “Батькивщины”, депутатской группы “За будущее” и отдельные народные депутаты от “Слуги народа”: Александр Дубинский, Максим Бужанский, Александр Куницкий, Ольга Василевская-Смаглюк.
Напередодні Олег Шамшур відзначився повідомленням про те, що завдяки дипломатичним зусиллям французька компанія Danone припинила рекламну кампанію з участю російського актора Михайла Пореченкова, який стріляв на Донбасі.
Історію з 300% доплатами медикам розхитали штучно ... виплати мають бути за фактично відпрацьований час ... міністр каже: ніяких "пропорційно відпрацьованих", отримати мають усі 300% зарплати, гроші пішли в регіони, МОЗ усе зробив ... "Навіщо ви зіштовхуєте нас із лікарями? ... Кошти на 300% надбавок взяли з суми, яка мала піти на підтримку "провислих" лікарень ... МОЗ хоче контролювати всі грошові потоки
«Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет. У него есть нормальные черты, профессиональные черты. И то, что я увидел, к сожалению, он этого не видел. С властью надо справляться, надо не меняться как человек.
Бубочка бы на себя обратил внимание, как его изменила власть. ЧСВ космических масштабов. Океан ЧСВ.
"Я хочу указать на один вопрос, который весьма проблематичен в Украине сегодня - это личное лидерство против институционального. Я хочу отметить, что это убийственно действует на структурные реформы, это микроменеджмент. "Это не работает, поэтому я поменяю на вот другое, или назначу одного вместо другого" - такое может сработать в частной компании, но это намного сложнее делать по всей стране
Грубо говоря, Бубочка пытается руководить всем-всем-всем, не имея для этого опыта. И не делегирует полномочия, согласно институтов власти.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой