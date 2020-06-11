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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6306630763086309>
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:38

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:52

  pesikot написав:Вопрос к зелебобикам

Что вам даст арест всех порохоботов ?
Вот по пунктам.
Что лично вы от этого получите ?


Хоч це і не до мене - але оце дебілкувате смикання "папаредників" просто дратує . Причому настільки все робиться непрофесійно та чисто на публіку - що навіть не розумію - для кого все це в принципі ...
Обвинувачення якісь м"яко кажучи просто дивні . Не вміють знайти якихось справжніх зачіпок з доказами ? То для чого соромитися перед всіма ? Чи це така метода для дискредитації оцих всіх нових "органів" ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:00

  Shram написав:
  budivelnik написав:
  Shram написав:скажите мне сколько и какие реформы были полностью проведены с 2015 года?
Ответ - ноль и никакие.
Судебная реформа - нет.
Налоговая - нет
Полицейская - нет
Медицинская - нет
Таможенная -нет
Антикоррупционная -нет
Пенсионная - нет
Гос управления - нет
и так далее..
Дивуєте Ви мене
1 Будь-що зробити за раз і до кінця-не можливо.
Завжди потрібні будуть якісь доробки/переробки
2 Навіть коли в описаних вами назвах буде досягнутий якийсь проміжний результат-це не означає що прийшов рай..Працювати потрібно буде все одно
3 По пунктам
а - хто і скільки разів стикався з судом?-практично ніхто (1% населення) - то навіщо 99% переживати
б - хто платить податки на 100% (крім бюджетників,які отримують і зарплату і суму на податки від тих хто реально заробляє зарплату і податки),при цьому я не принижую бюджетників.просто в них інша система.тому повторю-хто платить податки на 100%
А раз не платите-то в чому проблема податкової-може проблема і у вас?
в - хто не купує принципово контробас...або згоден платити дорожче ніж зараз..бо контробанда-це ухтилення від податків=нижча ціна при продажу
г - хто хоче платити більше пенсійних внесків ніж зараз...адже як не крути а ПФ дотаційний на 100 млрд при середній пенсії в 2500 грн...щоб були більші пенсії - потрібно робити більші відрахування..від реформ-кількість грошей не збільшується.
Более глупые отмазки были только парой страниц ранее, где был комментарий о том , что украинские олигархи вынуждены воровать у украинского народа и государства, дабы на наворованные деньги защищать Украину от нападок Москвы.
1 Є аналіз
Є випускання газів у воду.
В мене-аналіз
А у вас?
2 Мене не дивує наприклад позиція Коломойського в 2014 році..
Він захищав Україну,бо Україна була територією де він робив свої статки
Мене не дивує позиція Коломойського 2016-2020 років - він захищає свої статки і не гребує тим,що цей його захист наносить шкоду Україні.
Але в будь-якій Державі має бути свій національний капітал.
Він може бути сконцентрований у малої кількості дуже багатих ,або у великої ількості середніх...але він повинен бути
3 Мене не дивує засилля всьопропалізму на цих сторінках.
Як правило - той хто вважає що всі йому винні - той кричить найбільше
Той хто займається чимось серьознішим - вже давно знає що винні не йому а він....
Так як тих ,хто погоджується ,що він повине платити,а не отримувати - меншість
Тому й розганяється слоган все погано....
Насправді,ті хто щось роблять знають наступне
а - могло бути й гірше
б - кожен заслуговує на те що зробив. і ніхто не отримає всього що хоче.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:06

  Puente написав:
  pesikot написав:Вопрос к зелебобикам

Что вам даст арест всех порохоботов ?
Вот по пунктам.
Что лично вы от этого получите ?
Хоч це і не до мене - але оце дебілкувате смикання "папаредників" просто дратує . Причому настільки все робиться непрофесійно та чисто на публіку - що навіть не розумію - для кого все це в принципі ...
Обвинувачення якісь м"яко кажучи просто дивні . Не вміють знайти якихось справжніх зачіпок з доказами ? То для чого соромитися перед всіма ? Чи це така метода для дискредитації оцих всіх нових "органів" ?
Для того що мати розвязані руки - треба забрати час у тих хто може щось зробити по іншому
Тому
Перше - придумуємо(висмоктуємо з пальця) справу
Друге - таскаємо пів-року по слідчим.два місяці по судам....
При чому
За те що придумали - платить Держава(зарплати суддів/слідчих/прокурорів) і при цьому нікого не цікавить ефективність(ні моральна ні фінасова) цих руків
А от той кого тягають - за все платить сам своїм часом і адвокатами...

От і виходить
Найкращий спосіб для цезаризму...-це сильні силові органи,які апріорі підвладні цезарю....

Тому моя позиція,яку вже озвучував не раз
Сильні і справедливі силовики/судді - нічим не допоможуть маленьким і середнім( тобто ніякого економічного чи морального ефекту досягнути цими судовими справами не можна.по тій простій причині .що вартість розгляду в рази перевищує вартість тему розгляду)
Тому маленький(середній) отримавши рішення про перемогу в суді на 10000 грн - заплатить з свого ж бюджету 100000 грн...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:33

  budivelnik написав:
  Shram написав:
  budivelnik написав:3 По пунктам
а - хто і скільки разів стикався з судом?-практично ніхто (1% населення) - то навіщо 99% переживати
б - хто платить податки на 100% (крім бюджетників,які отримують і зарплату і суму на податки від тих хто реально заробляє зарплату і податки),при цьому я не принижую бюджетників.просто в них інша система.тому повторю-хто платить податки на 100%
А раз не платите-то в чому проблема податкової-може проблема і у вас?
Более глупые отмазки были только парой страниц ранее, где был комментарий о том , что украинские олигархи вынуждены воровать у украинского народа и государства, дабы на наворованные деньги защищать Украину от нападок Москвы.
1 Є аналіз
Є випускання газів у воду.
В мене-аналіз


Какой у вас анализ?
У вас же дурное - "99% населения не сталкивалось с судом, а потому реформы судебной системы не важна, и переживать нечего".
А ничего, что именно от работы судов зависит уровень коррумпированности в стране.
А ничего, что именно от работы судов зависит количество иностранных инвестиций.
А ничего, что именно от работы судов зависит полная безнаказанность и беспредел силовых ведомств.
А ничего, что именно от работы судов зависит уровень доверия населения к своему государству.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:42

  komp написав:
  shapo написав:
  Ethereum написав:Питання до адмінів:
За що блокують українських активістів?
Подумайте про своїх дітей,про їх майбутнє. Чи жити з шаріями і медведчуками чи у вільній демократичній країні.


Если бы здесь думали когда-нибудь про будущее и детей, то не нагребались бы долгов как барбоска блох,не разрушали построенное не ими, не продавали все что можно и не делали все чтобы самые молодые ,активные и работоспособные покидали страну, а бродячие активисты вместе с их работодателями - лживыми политиками и по совместительству бизнесменами правили в этой стране бал.

Да уж, твой Янукович постарался!


Никогда за него не голосовал.
Хотя сейчас вижу что разницы между ними нет никакой. Или ты на бджоляра с шоколадным и дальше молишься?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:55

  Puente написав:Обвинувачення якісь м"яко кажучи просто дивні . Не вміють знайти якихось справжніх зачіпок з доказами ? То для чого соромитися перед всіма ? Чи це така метода для дискредитації оцих всіх нових "органів" ?


Наоборот это пиар-ход для обеих сторон, одни якобы сильно нападают, другие якобы самоотверженно защищаются. Всё как обещали каждый своим избирателям :mrgreen:
Из пары десятков обвинений выбрали специально самое нелепое и мало наказумое, и вперёд :lol: :lol: :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:08

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:19

Ітогі подвєдьом. 2020-06-12

Ітогі подвєдьом. 2020-06-12
Жарко

1) МВФ обнародовал меморандум о сотрудничестве с Украиной по новой программе
В целом, требования правильные. Особенно, независимость НБУ

Здесь подробнее
Разбор | Что Украина пообещала МВФ в обмен на $5 млрд. Перевод меморандума

Украина получила $2,1 миллиарда транша МВФ - Нацбанк

Но такие представления ставят под сомнение получение дальнейших траншей.
А про КСУ чуть ниже напишу
"Антиколомойский" закон оспаривают в Конституционном суде
инициаторами представления стали народные депутаты от фракции “Батькивщина” Сергей Власенко и Юлия Тимошенко. Представление подписали, в частности, нардепы от “Батькивщины”, депутатской группы “За будущее” и отдельные народные депутаты от “Слуги народа”: Александр Дубинский, Максим Бужанский, Александр Куницкий, Ольга Василевская-Смаглюк.

2) Зеленський звільнив Олега Шамшура з посади посла України у Франції
Напередодні Олег Шамшур відзначився повідомленням про те, що завдяки дипломатичним зусиллям французька компанія Danone припинила рекламну кампанію з участю російського актора Михайла Пореченкова, який стріляв на Донбасі.

Вот не верю я в такие совпадения.

3) Республиканцы готовят санкции против Медведчука

Партия Медведчука поздравила граждан страны-агрессора "от имени украинцев" с днем России
А ещё упрекают Бандеру за сотрудничество с нацистами.

4) Максим Степанов расшатывает ситуацию до выборов. Интервью топ-менеджера МОЗ - за минуту
Історію з 300% доплатами медикам розхитали штучно
...
виплати мають бути за фактично відпрацьований час
...
міністр каже: ніяких "пропорційно відпрацьованих", отримати мають усі 300% зарплати, гроші пішли в регіони, МОЗ усе зробив
...
"Навіщо ви зіштовхуєте нас із лікарями?
...
Кошти на 300% надбавок взяли з суми, яка мала піти на підтримку "провислих" лікарень
...
МОЗ хоче контролювати всі грошові потоки

5) КСУ отменил уголовную ответственность за заведомо неправосудные решения судей
Всё бы ничего.

Но тогда судье в деле Sky Up грозит только админка
Дело о лицензии SkyUP: судье Барышевского суда сообщили о подозрении
Судье Барышевского районного суда, приостановила лицензию SKyUp, сообщили о подозрении за вынесение неправосудного решения

И на Порошенко не спихнёшь. КСУ переформатировали уже при Зеленском

6) Сотни граждан пришли поддержать Стерненко в суд Киева (фото)

7) Интервью | Денис Казанский: Особый статус Донбассу не нужен. У Краматорска нет и никто не плачет

8) Правление ПриватБанка вызывают на допрос из-за отказа платить Суркисам $250 млн
В банке отмечают, что повестки были оформлены с многочисленными процессуальными нарушениями и датированы "задним числом" 27 мая с требованием явиться в прокуратуру 5 июня.

Кто-то рассчитывает на получение других траншей МВФ ?

9) Ткаченко о сюжете 1+1 с "братоубийством" Порошенко: Спорный пример журналистики
Не фейк, а спорный пример журналистики. Стандарты журналистики, хуле
Я помню как на этом форуме разгоняли этот фейк.
Как Шариков на ютубе брызжал слюной

Facebook пометил пост Азарова о "нацистском деде" Супрун как фейк
Вот так и идёт распространение фейков
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:27

Земноводные & Пресмыкающиеся

Зеленский говорит, что "спас" Андрея Богдана от власти
«Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет.
У него есть нормальные черты, профессиональные черты. И то, что я увидел, к сожалению, он этого не видел. С властью надо справляться, надо не меняться как человек.

Бубочка бы на себя обратил внимание, как его изменила власть.
ЧСВ космических масштабов. Океан ЧСВ.

Богдан - Зеленскому: Вы погружаете страну в хаос, а власть сделали посмешищем
"Потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу, в который Вы бросаете страну".

Виток скандала. У Ермака назвали слова Богдана о Зеленском "кокаиновыми снами"
Вот про кокаин это было зря. Спалились по полной программе. Проецирование просто по книжке.

Госпиде, какие же недалёкие люди пришли во власть ?

В ЕС назвали управленческие ошибки Зеленского
"Я хочу указать на один вопрос, который весьма проблематичен в Украине сегодня - это личное лидерство против институционального.
Я хочу отметить, что это убийственно действует на структурные реформы, это микроменеджмент.
"Это не работает, поэтому я поменяю на вот другое, или назначу одного вместо другого" - такое может сработать в частной компании, но это намного сложнее делать по всей стране

Грубо говоря, Бубочка пытается руководить всем-всем-всем, не имея для этого опыта. И не делегирует полномочия, согласно институтов власти.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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  #<1 ... 6306630763086309>
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