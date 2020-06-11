budivelnik написав:

Shram написав: скажите мне сколько и какие реформы были полностью проведены с 2015 года?

Ответ - ноль и никакие.

Судебная реформа - нет.

Налоговая - нет

Полицейская - нет

Медицинская - нет

Таможенная -нет

Антикоррупционная -нет

Пенсионная - нет

Гос управления - нет

и так далее.. скажите мне сколько и какие реформы были полностью проведены с 2015 года?Ответ - ноль и никакие.Судебная реформа - нет.Налоговая - нетПолицейская - нетМедицинская - нетТаможенная -нетАнтикоррупционная -нетПенсионная - нетГос управления - нети так далее..

Дивуєте Ви мене1 Будь-що зробити за раз і до кінця-не можливо.Завжди потрібні будуть якісь доробки/переробки2 Навіть коли в описаних вами назвах буде досягнутий якийсь проміжний результат-це не означає що прийшов рай..Працювати потрібно буде все одно3 По пунктама - хто і скільки разів стикався з судом?-практично ніхто (1% населення) - то навіщо 99% переживатиб - хто платить податки на 100% (крім бюджетників,які отримують і зарплату і суму на податки від тих хто реально заробляє зарплату і податки),при цьому я не принижую бюджетників.просто в них інша система.тому повторю-хто платить податки на 100%А раз не платите-то в чому проблема податкової-може проблема і у вас?в - хто не купує принципово контробас...або згоден платити дорожче ніж зараз..бо контробанда-це ухтилення від податків=нижча ціна при продажуг - хто хоче платити більше пенсійних внесків ніж зараз...адже як не крути а ПФ дотаційний на 100 млрд при середній пенсії в 2500 грн...щоб були більші пенсії - потрібно робити більші відрахування..від реформ-кількість грошей не збільшується.