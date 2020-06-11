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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6306630763086309 Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:45 unicdima написав: На государственном предприятии НПО «Павлоградский химический завод» в ближайшее время планируют запустить масштабное производство компонентов для отечественных крылатых ракет Р-360 комплекса «Нептун».

Как сообщил во время недавнего визита министра МВД Арсена Авакова на ГП «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» директор предприятия Леонид Шиман, запланирована поставка ракет для трех дивизионов РК-360МЦ «Нептун».

«... Я думаю, что в ближайшие недели мы начнем заново производить ракетные комплексы для нужд Министерства обороны ... Это касается и «Нептуна», потому что дано поручение поставить три дивизиона на боевое дежурство», - заявил Леонид Шиман 6 июня с.г. во время посещения завода министром МВД.

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Украина закрыла акваторию Черного моря в районе ГИП Алибей для ракетных стрельб 17-18 июня

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що ж це таке, зрада чи ні? На государственном предприятии НПО «Павлоградский химический завод» в ближайшее время планируют запустить масштабное производство компонентов для отечественных крылатых ракет Р-360 комплекса «Нептун».Как сообщил во время недавнего визита министра МВД Арсена Авакова на ГП «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» директор предприятия Леонид Шиман, запланирована поставка ракет для трех дивизионов РК-360МЦ «Нептун».«... Я думаю, что в ближайшие недели мы начнем заново производить ракетные комплексы для нужд Министерства обороны ... Это касается и «Нептуна», потому что дано поручение поставить три дивизиона на боевое дежурство», - заявил Леонид Шиман 6 июня с.г. во время посещения завода министром МВД.---------------------------------------Украина закрыла акваторию Черного моря в районе ГИП Алибей для ракетных стрельб 17-18 июня-----------------------------------------------------що ж це таке, зрада чи ні?

Дело хорошее

Только какое отношение министр МВД имеет к министерству обороны ? Дело хорошееТолько какое отношение министр МВД имеет к министерству обороны ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4700 З нами з: 31.08.09 Подякував: 325 раз. Подякували: 987 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:51 freeze написав: Puente написав: Обвинувачення якісь м"яко кажучи просто дивні . Не вміють знайти якихось справжніх зачіпок з доказами ? То для чого соромитися перед всіма ? Чи це така метода для дискредитації оцих всіх нових "органів" ? Обвинувачення якісь м"яко кажучи просто дивні . Не вміють знайти якихось справжніх зачіпок з доказами ? То для чого соромитися перед всіма ? Чи це така метода для дискредитації оцих всіх нових "органів" ?



Наоборот это пиар-ход для обеих сторон, одни якобы сильно нападают, другие якобы самоотверженно защищаются. Всё как обещали каждый своим избирателям

Из пары десятков обвинений выбрали специально самое нелепое и мало наказумое, и вперёд Наоборот это пиар-ход для обеих сторон, одни якобы сильно нападают, другие якобы самоотверженно защищаются. Всё как обещали каждый своим избирателямИз пары десятков обвинений выбрали специально самое нелепое и мало наказумое, и вперёд

Коллега freeze, я вас опять предупреждаю.



Следующие вы - ФОПы, вот так же по беспределу.

Уже потом вас будут сортировать на лояльных и не лояльных



Если в какой-то части правовых отношений начался беспредел, то он будет продолжен и в других частях правовых отношений. Ибо невозможно быть немножечко беременной Коллега, я вас опять предупреждаю.Следующие вы - ФОПы, вот так же по беспределу.Уже потом вас будут сортировать на лояльных и не лояльныхЕсли в какой-то части правовых отношений начался беспредел, то он будет продолжен и в других частях правовых отношений. Ибо невозможно быть немножечко беременной "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4700 З нами з: 31.08.09 Подякував: 325 раз. Подякували: 987 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6306630763086309 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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