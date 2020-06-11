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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:45
unicdima написав:
На государственном предприятии НПО «Павлоградский химический завод» в ближайшее время планируют запустить масштабное производство компонентов для отечественных крылатых ракет Р-360 комплекса «Нептун».
Как сообщил во время недавнего визита министра МВД Арсена Авакова на ГП «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» директор предприятия Леонид Шиман, запланирована поставка ракет для трех дивизионов РК-360МЦ «Нептун».
«... Я думаю, что в ближайшие недели мы начнем заново производить ракетные комплексы для нужд Министерства обороны ... Это касается и «Нептуна», потому что дано поручение поставить три дивизиона на боевое дежурство», - заявил Леонид Шиман 6 июня с.г. во время посещения завода министром МВД.
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Украина закрыла акваторию Черного моря в районе ГИП Алибей для ракетных стрельб 17-18 июня
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що ж це таке, зрада чи ні?
Дело хорошее
Только какое отношение министр МВД имеет к министерству обороны ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:51
Коллега freeze
, я вас опять предупреждаю.
Следующие вы - ФОПы, вот так же по беспределу.
Уже потом вас будут сортировать на лояльных и не лояльных
Если в какой-то части правовых отношений начался беспредел, то он будет продолжен и в других частях правовых отношений. Ибо невозможно быть немножечко беременной
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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- Повідомлень: 4700
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 325 раз.
- Подякували: 987 раз.
-
- Профіль
-
2
2
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