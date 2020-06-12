RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6307630863096310>
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:45

  unicdima написав:На государственном предприятии НПО «Павлоградский химический завод» в ближайшее время планируют запустить масштабное производство компонентов для отечественных крылатых ракет Р-360 комплекса «Нептун».
Как сообщил во время недавнего визита министра МВД Арсена Авакова на ГП «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» директор предприятия Леонид Шиман, запланирована поставка ракет для трех дивизионов РК-360МЦ «Нептун».
«... Я думаю, что в ближайшие недели мы начнем заново производить ракетные комплексы для нужд Министерства обороны ... Это касается и «Нептуна», потому что дано поручение поставить три дивизиона на боевое дежурство», - заявил Леонид Шиман 6 июня с.г. во время посещения завода министром МВД.
---------------------------------------
Украина закрыла акваторию Черного моря в районе ГИП Алибей для ракетных стрельб 17-18 июня
-----------------------------------------------------
що ж це таке, зрада чи ні?

Дело хорошее
Только какое отношение министр МВД имеет к министерству обороны ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4703
З нами з: 31.08.09
Подякував: 325 раз.
Подякували: 987 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:51

  freeze написав:
  Puente написав:Обвинувачення якісь м"яко кажучи просто дивні . Не вміють знайти якихось справжніх зачіпок з доказами ? То для чого соромитися перед всіма ? Чи це така метода для дискредитації оцих всіх нових "органів" ?


Наоборот это пиар-ход для обеих сторон, одни якобы сильно нападают, другие якобы самоотверженно защищаются. Всё как обещали каждый своим избирателям :mrgreen:
Из пары десятков обвинений выбрали специально самое нелепое и мало наказумое, и вперёд :lol: :lol: :lol:

Коллега freeze, я вас опять предупреждаю.

Следующие вы - ФОПы, вот так же по беспределу.
Уже потом вас будут сортировать на лояльных и не лояльных

Если в какой-то части правовых отношений начался беспредел, то он будет продолжен и в других частях правовых отношений. Ибо невозможно быть немножечко беременной
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4703
З нами з: 31.08.09
Подякував: 325 раз.
Подякували: 987 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:38

Малые Итоги

Малые Итоги

Никто вообще не смог ответить, что дадут ему лично посадки порохоботов.

Любое действие должно иметь цель.
А если действия, суть посадки, не имеют цели - это рафинированное мудачество.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4703
З нами з: 31.08.09
Подякував: 325 раз.
Подякували: 987 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:39

  pesikot написав:МВФ обнародовал меморандум о сотрудничестве с Украиной по новой программе[/url]
В целом, требования правильные. Особенно, независимость НБУ


От кого должен быть независим НБУ - от Президента, Кабмина, Верховной Рады, украинского народа, экономических реалий?..

"Дайте мне контроль над выпуском денег в государстве, и мне плевать, кто будет писать его законы", Майер Амшель Ротшильд (с)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6144
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1032 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:50

  zРадио написав:
  pesikot написав:МВФ обнародовал меморандум о сотрудничестве с Украиной по новой программе[/url]
В целом, требования правильные. Особенно, независимость НБУ


От кого должен быть независим НБУ

От действий тупоголовой зелёной команды.

Но ты вбросом про Ротшильда отметился хорошо. Сразу видно активное киевское ольгино или лахтино
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4703
З нами з: 31.08.09
Подякував: 325 раз.
Подякували: 987 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:56

Re: Політичні дискусії

Немного доказательств

Буславец уволят, если докажут ее связь с Ахметовым - президент
Президент Зеленский заявил, что временную главу Минэнерго Буславец уволят, если будут доказательства ее связи с Ахметовым.

Буславец хочет запретить сжигать газ на ТЭС ради угольных шахт
По ее словам, несмотря на дешевизну газа, запрет использовать его на ТЭС необходим, чтобы у угольных шахт оставался рынок сбыта.

А кому принадлежат угольные шахты ? Ахметову
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4703
З нами з: 31.08.09
Подякував: 325 раз.
Подякували: 987 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:59


И тут шарий отличился, поработав пресс-секретарем лидера коллаборантов дыныры.
https://www.youtube.com/watch?v=lv8nchd6Nwk
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 12 чер, 2020 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1390
З нами з: 08.09.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:59

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:МВФ обнародовал меморандум о сотрудничестве с Украиной по новой программе[/url]
В целом, требования правильные. Особенно, независимость НБУ


От кого должен быть независим НБУ

От действий тупоголовой зелёной команды.

Но ты вбросом про Ротшильда отметился хорошо. Сразу видно активное киевское ольгино или лахтино


Надо же, какой лахтинский The Economist - ту же цитату использовал... Какие вы, порохоботы, все-таки смешные...

GIVE me control of a nation’s money supply, and I care not who makes its laws.” So said Mayer Amschel Rothschild, founder of the Rothschild banking dynasty. What would he make of Bitcoin, an online currency with no issuing authority whatsoever? Despite being written off following a speculative bubble and crash last year, the online cryptocurrency is still going strong, not least thanks to its ability to circumnavigate the law.
https://www.economist.com/finance-and-e ... -anonymous

А что до независимости НБУ от "тупоголовой зеленой команды" - извини, ее выбрали украинцы. Поэтому ты только что расписался в поддержке внешнего управления - независимости НБУ от украинцев. Принципиальной разницы между тобой и агентами кремля нет - и ты, и они желают Украине внешнего управления!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6144
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1032 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:23

  Schmit написав:
И тут шарий отличился, поработав пресс-секретарем лидера коллаборантов дыныры.
https://www.youtube.com/watch?v=lv8nchd6Nwk


А почему этот "патриот" не рассказывает о российском паспорте другого "патриота" П.Козарина учащему уже который год патриотизму за бюджетные деньги как такой же патриот Л.Ислямов?
У Шария-то российского паспорта полученного в 2014г в Крыму в отличие от них нет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3613
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:25

  zРадио написав:
Надо же, какой лахтинский The Economist - ту же цитату использовал... Какие вы, порохоботы, все-таки смешные...

ты скопировал первые фразы, но не всю статью

  zРадио написав:А что до независимости НБУ от "тупоголовой зеленой команды" - извини, ее выбрали украинцы. Поэтому ты только что расписался в поддержке внешнего управления - независимости НБУ от украинцев. Принципиальной разницы между тобой и агентами кремля нет - и ты, и они желают Украине внешнего управления!

Тут вообще, поток подсознания
И выборы, и внешнее управление
И тебя задело, что ты агент кремля

В целом, я доволен. Ты опять обгадился
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4703
З нами з: 31.08.09
Подякував: 325 раз.
Подякували: 987 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 6307630863096310>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.