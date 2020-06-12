Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:На государственном предприятии НПО «Павлоградский химический завод» в ближайшее время планируют запустить масштабное производство компонентов для отечественных крылатых ракет Р-360 комплекса «Нептун». Как сообщил во время недавнего визита министра МВД Арсена Авакова на ГП «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» директор предприятия Леонид Шиман, запланирована поставка ракет для трех дивизионов РК-360МЦ «Нептун». «... Я думаю, что в ближайшие недели мы начнем заново производить ракетные комплексы для нужд Министерства обороны ... Это касается и «Нептуна», потому что дано поручение поставить три дивизиона на боевое дежурство», - заявил Леонид Шиман 6 июня с.г. во время посещения завода министром МВД. --------------------------------------- Украина закрыла акваторию Черного моря в районе ГИП Алибей для ракетных стрельб 17-18 июня ----------------------------------------------------- що ж це таке, зрада чи ні?
Дело хорошее Только какое отношение министр МВД имеет к министерству обороны ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Puente написав:Обвинувачення якісь м"яко кажучи просто дивні . Не вміють знайти якихось справжніх зачіпок з доказами ? То для чого соромитися перед всіма ? Чи це така метода для дискредитації оцих всіх нових "органів" ?
Наоборот это пиар-ход для обеих сторон, одни якобы сильно нападают, другие якобы самоотверженно защищаются. Всё как обещали каждый своим избирателям Из пары десятков обвинений выбрали специально самое нелепое и мало наказумое, и вперёд
Коллега freeze, я вас опять предупреждаю.
Следующие вы - ФОПы, вот так же по беспределу. Уже потом вас будут сортировать на лояльных и не лояльных
Если в какой-то части правовых отношений начался беспредел, то он будет продолжен и в других частях правовых отношений. Ибо невозможно быть немножечко беременной
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:МВФ обнародовал меморандум о сотрудничестве с Украиной по новой программе[/url] В целом, требования правильные. Особенно, независимость НБУ
От кого должен быть независим НБУ
От действий тупоголовой зелёной команды.
Но ты вбросом про Ротшильда отметился хорошо. Сразу видно активное киевское ольгино или лахтино
Надо же, какой лахтинский The Economist - ту же цитату использовал... Какие вы, порохоботы, все-таки смешные... “GIVE me control of a nation’s money supply, and I care not who makes its laws.” So said Mayer Amschel Rothschild, founder of the Rothschild banking dynasty. What would he make of Bitcoin, an online currency with no issuing authority whatsoever? Despite being written off following a speculative bubble and crash last year, the online cryptocurrency is still going strong, not least thanks to its ability to circumnavigate the law. https://www.economist.com/finance-and-e ... -anonymous
А что до независимости НБУ от "тупоголовой зеленой команды" - извини, ее выбрали украинцы. Поэтому ты только что расписался в поддержке внешнего управления - независимости НБУ от украинцев. Принципиальной разницы между тобой и агентами кремля нет - и ты, и они желают Украине внешнего управления!
А почему этот "патриот" не рассказывает о российском паспорте другого "патриота" П.Козарина учащему уже который год патриотизму за бюджетные деньги как такой же патриот Л.Ислямов? У Шария-то российского паспорта полученного в 2014г в Крыму в отличие от них нет.
zРадио написав: Надо же, какой лахтинский The Economist - ту же цитату использовал... Какие вы, порохоботы, все-таки смешные...
ты скопировал первые фразы, но не всю статью
zРадио написав:А что до независимости НБУ от "тупоголовой зеленой команды" - извини, ее выбрали украинцы. Поэтому ты только что расписался в поддержке внешнего управления - независимости НБУ от украинцев. Принципиальной разницы между тобой и агентами кремля нет - и ты, и они желают Украине внешнего управления!
Тут вообще, поток подсознания И выборы, и внешнее управление И тебя задело, что ты агент кремля
В целом, я доволен. Ты опять обгадился
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой