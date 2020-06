Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:59

pesikot написав: zРадио написав: pesikot написав: МВФ обнародовал меморандум о сотрудничестве с Украиной по новой программе[/url]

В целом, требования правильные. Особенно, независимость НБУ

МВФ обнародовал меморандум о сотрудничестве с Украиной по новой программе[/url]В целом, требования правильные.



От кого должен быть независим НБУ От кого должен быть независим НБУ

От действий тупоголовой зелёной команды.



Но ты вбросом про Ротшильда отметился хорошо. Сразу видно активное киевское ольгино или лахтино От действий тупоголовой зелёной команды.Но ты вбросом про Ротшильда отметился хорошо. Сразу видно активное киевское ольгино или лахтино

Надо же, какой лахтинский The Economist - ту же цитату использовал... Какие вы, порохоботы, все-таки смешные..., founder of the Rothschild banking dynasty. What would he make of Bitcoin, an online currency with no issuing authority whatsoever? Despite being written off following a speculative bubble and crash last year, the online cryptocurrency is still going strong, not least thanks to its ability to circumnavigate the law.А что до независимости НБУ от "тупоголовой зеленой команды" - извини, ее выбрали украинцы. Поэтому ты только что расписался в поддержке внешнего управления - независимости НБУ от украинцев. Принципиальной разницы между тобой и агентами кремля нет - и ты, и они желают Украине внешнего управления!