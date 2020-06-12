Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:38

Малые Итоги



Никто вообще не смог ответить, что дадут ему лично посадки порохоботов.



Любое действие должно иметь цель.

А если действия, суть посадки, не имеют цели - это рафинированное мудачество.

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой