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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6307630863096310
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:59

  shapo написав:У Шария-то российского паспорта полученного в 2014г в Крыму в отличие от них нет.

Зашквары П.Козарина не оправдывают Шария. Наверно у многих коллаборантов из дыныры тоже нет красной книжечки с птичкой-мутантом на обложке, но в конфликте Украина/Московия они явно на стороне врага. Такая же логика с Шарием. Этот тяжелый юнит информационной войны уже много раз показал на чьей он стороне.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:02

  pesikot написав:
  zРадио написав:
Надо же, какой лахтинский The Economist - ту же цитату использовал... Какие вы, порохоботы, все-таки смешные...

ты скопировал первые фразы, но не всю статью


И что с того? :roll: Не нашел, что ответить, решил сыграть в дурочку? Как знаешь. А статью The Economist, если тебе интересно, можешь и полностью прочитать - ссылку я тоже дал.

  pesikot написав:Тут вообще, поток подсознания
И выборы, и внешнее управление
И тебя задело, что ты агент кремля

В целом, я доволен. Ты опять обгадился


Обгадился ты и другие апологеты внешнего управления. К сожалению, вас большинство - одни жаждут отдать суверенитет в москву, вторые - в Вашингтон
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