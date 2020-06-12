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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:59
shapo написав:
У Шария-то российского паспорта полученного в 2014г в Крыму в отличие от них нет.
Зашквары П.Козарина не оправдывают Шария. Наверно у многих коллаборантов из дыныры тоже нет красной книжечки с птичкой-мутантом на обложке, но в конфликте Украина/Московия они явно на стороне врага. Такая же логика с Шарием. Этот тяжелый юнит информационной войны уже много раз показал на чьей он стороне.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:02
pesikot написав: zРадио написав:
Надо же, какой лахтинский The Economist - ту же цитату использовал... Какие вы, порохоботы, все-таки смешные...
ты скопировал первые фразы, но не всю статью
И что с того?
Не нашел, что ответить, решил сыграть в дурочку? Как знаешь. А статью The Economist, если тебе интересно, можешь и полностью прочитать - ссылку я тоже дал.
pesikot написав:
Тут вообще, поток подсознания
И выборы, и внешнее управление
И тебя задело, что ты агент кремля
В целом, я доволен. Ты опять обгадился
Обгадился ты и другие апологеты внешнего управления. К сожалению, вас большинство - одни жаждут отдать суверенитет в москву, вторые - в Вашингтон
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