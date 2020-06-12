RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6307630863096310
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:59

  shapo написав:У Шария-то российского паспорта полученного в 2014г в Крыму в отличие от них нет.

Зашквары П.Козарина не оправдывают Шария. Наверно у многих коллаборантов из дыныры тоже нет красной книжечки с птичкой-мутантом на обложке, но в конфликте Украина/Московия они явно на стороне врага. Такая же логика с Шарием. Этот тяжелый юнит информационной войны уже много раз показал на чьей он стороне.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1390
З нами з: 08.09.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:02

  pesikot написав:
  zРадио написав:
Надо же, какой лахтинский The Economist - ту же цитату использовал... Какие вы, порохоботы, все-таки смешные...

ты скопировал первые фразы, но не всю статью


И что с того? :roll: Не нашел, что ответить, и решил сыграть в дурочку? Как знаешь. А статью The Economist, если тебе интересно, можешь и полностью прочитать - ссылку я тоже дал.

  pesikot написав:Тут вообще, поток подсознания
И выборы, и внешнее управление
И тебя задело, что ты агент кремля

В целом, я доволен. Ты опять обгадился


Обгадился ты и другие апологеты внешнего управления. К сожалению, вас большинство - одни жаждут отдать суверенитет в москву, вторые - в Вашингтон. Но со временем понимание национальных интересов придет. Главное, чтобы вы не успели развалить государственность к этому времени...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6148
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1032 раз.
Подякували: 2324 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:17

  Schmit написав:
  shapo написав:У Шария-то российского паспорта полученного в 2014г в Крыму в отличие от них нет.

Зашквары П.Козарина не оправдывают Шария. Наверно у многих коллаборантов из дыныры тоже нет красной книжечки с птичкой-мутантом на обложке, но в конфликте Украина/Московия они явно на стороне врага. Такая же логика с Шарием. Этот тяжелый юнит информационной войны уже много раз показал на чьей он стороне.


Ничего себе "зашквары".
Чел столько лет учил патриотизму за бюджетные деньги, а,оказывается, носил в кармане паспорт страны-агрессора полученный не под пытками, а вполне добровольно.
Получается что копни любого украинского "патриота" и вылезет или российский гражданин, или человек на содержании ФСБ.
Не знаю на чьей стороне Шарий и за чьи деньги существует вместе с своей партией, но авгиевые конюшни "патриотов" чистит хорошо.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3615
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:51

shapo
Не знаю на чьей стороне Шарий и за чьи деньги существует вместе с своей партией, но авгиевые конюшни "патриотов" чистит хорошо.

Посмеялся, простите.
По пунктам.
1. Сейчас у нас капитализм, притом с диким лицом, скорее феодальный строй, на самом деле. Любая политика - это просто бизнес и ничего личного.
Масса из бывших комсомольцев и руссофилов - стала патриотами Шухевича и руссофобами.
Поэтому, ничего Вы не вычистите, потому что на смену одним карьеристам просто прийдёт другие.
2. Патриотизм в Украине, почему то сконцентрирован на Мове и Лозунгах, ещё ненависти ко всему русскому(внимание, не российскому а именно русскому), исходя из чего, можно и Сикорского с Королёвым отнести к Врагам Украины(не говорили на украинском), хотя коммунист Кравчук, почему то щирий украинец???
Может, надо смотреть не на лозунги и мову а на то, что и кто сделал для Народа Украины?
Хотя, с этой позиции, большинство политиков -предатели Украины, т.к. экономика падает, население сокращается и уезжает, рождаемость падает!
И что, что они на мове красиво говорят, если с каждым днём - ситуация хуже и хуже..
3. Товарищ Шарий!
Внимание, если его посмотреть(я не страдаю, потому что там пустота), но выборочно пролистал, то сразу видно - у него нет никакого ясного взгляда на будущее страны, отсутствуют базовые понятие в Экономике.
Уже избрали Зеленского, который обещал правду и пр.
Здесь, что-то подобное маячит.
Предположим, Шарий стал бы президентом.
Кого он поставит премьером, министром экономики? Как он с МВФ будет расчитываться?
Что делать с инвесторами и обязательствами, данными предыдущими президентами?
Там всё жестко завязано!
И Правда в том, что для того, чтобы Украина стала независимой от России и США, нужно всё начинать с нуля! Это катастрофическое падение уровня жизни, закрытие границ, чистка чиновников(с лагерями) потому что "Воруют ВСЕ"! :D
Это капец какой-то и НИКТО на это не пойдёт!
А если, никто на это не пойдёт, то Шарий - покричит с недельку и станет "Анатолием Порошенко-Зеленским". :D

Потому, что Власть в Украине - у международных Корпораций и местных олигархов, как "их частичных проводников", а отнюдь не у Народа Украины(как в Конституции)!

Народ Украины - никто не спрашивал ни о рынке Земли ни о Образовании, ни о медреформе, ни о языке.
Есть те, кто всё Решает... есть те, кто озвучивает это для народа и легитимизирует через Закондательные органы.
А народ - он так, как был при крепостном праве. Его дело - сеять, свиней растить, воевать и налоги платить...
И вряд ли, что-то изменится в перспективе.
Поэтому и бегут с Украины все, кто понимает, что происходит.
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1988
З нами з: 20.06.08
Подякував: 128 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:14

zРадио
Главное, чтобы вы не успели развалить государственность к этому времени.

Долговая яма и обязательства.
Те реформы, что проводят, ставят невозможным создание своей науки(кроме филологов и историков), подготовку классных специалистов, экономистов и математиков, создание современных производств и пр.
Например, закрытие АЭС - лишает дешевой энергии, приведёт к удорожанию продукции.

Украина - превращается в сельскохозяйственную страну, фактически рабовладельческую со внешним управлением и отсутствием своего Среднего Класса.

И кто бы ни пришел к власти, ему с этим жить.
Просто никто, ни рассея ни запад не заинтересованы в Сильной Украине!
Вот и получили.
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1988
З нами з: 20.06.08
Подякував: 128 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:17

  Replay написав:shapo
Не знаю на чьей стороне Шарий и за чьи деньги существует вместе с своей партией, но авгиевые конюшни "патриотов" чистит хорошо.

Посмеялся, простите.
По пунктам.
1. Сейчас у нас капитализм, притом с диким лицом, скорее феодальный строй, на самом деле. Любая политика - это просто бизнес и ничего личного.
Масса из бывших комсомольцев и руссофилов - стала патриотами Шухевича и руссофобами.
Поэтому, ничего Вы не вычистите, потому что на смену одним карьеристам просто прийдёт другие.
2. Патриотизм в Украине, почему то сконцентрирован на Мове и Лозунгах, ещё ненависти ко всему русскому(внимание, не российскому а именно русскому), исходя из чего, можно и Сикорского с Королёвым отнести к Врагам Украины(не говорили на украинском), хотя коммунист Кравчук, почему то щирий украинец???
Может, надо смотреть не на лозунги и мову а на то, что и кто сделал для Народа Украины?
Хотя, с этой позиции, большинство политиков -предатели Украины, т.к. экономика падает, население сокращается и уезжает, рождаемость падает!
И что, что они на мове красиво говорят, если с каждым днём - ситуация хуже и хуже..
3. Товарищ Шарий!
Внимание, если его посмотреть(я не страдаю, потому что там пустота), но выборочно пролистал, то сразу видно - у него нет никакого ясного взгляда на будущее страны, отсутствуют базовые понятие в Экономике.
Уже избрали Зеленского, который обещал правду и пр.
Здесь, что-то подобное маячит.
Предположим, Шарий стал бы президентом.
Кого он поставит премьером, министром экономики? Как он с МВФ будет расчитываться?
Что делать с инвесторами и обязательствами, данными предыдущими президентами?
Там всё жестко завязано!
И Правда в том, что для того, чтобы Украина стала независимой от России и США, нужно всё начинать с нуля! Это катастрофическое падение уровня жизни, закрытие границ, чистка чиновников(с лагерями) потому что "Воруют ВСЕ"! :D
Это капец какой-то и НИКТО на это не пойдёт!
А если, никто на это не пойдёт, то Шарий - покричит с недельку и станет "Анатолием Порошенко-Зеленским". :D

Потому, что Власть в Украине - у международных Корпораций и местных олигархов, как "их частичных проводников", а отнюдь не у Народа Украины(как в Конституции)!

Народ Украины - никто не спрашивал ни о рынке Земли ни о Образовании, ни о медреформе, ни о языке.
Есть те, кто всё Решает... есть те, кто озвучивает это для народа и легитимизирует через Закондательные органы.
А народ - он так, как был при крепостном праве. Его дело - сеять, свиней растить, воевать и налоги платить...
И вряд ли, что-то изменится в перспективе.
Поэтому и бегут с Украины все, кто понимает, что происходит.

1) Не согласен. Снимать шоры с глаз всегда полезно. Следующим чтобы надуть избирателя нужно становиться изощреннее и поумнее, а не просто талдычить "Слава Украине"
2) Лозунги и мова проще и понятнее, зачем лезть в какую-то экономику когда есть патриотизм чтобы объяснить почему плохо живем
3) Если так будет как вы тут описали, то страна распадается и будет поделена
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3615
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:26

  shapo написав:
  Schmit написав:
  shapo написав:
Ничего себе "зашквары".
Чел столько лет учил патриотизму за бюджетные деньги, а,оказывается, носил в кармане паспорт страны-агрессора полученный не под пытками, а вполне добровольно.
Получается что копни любого украинского "патриота" и вылезет или российский гражданин, или человек на содержании ФСБ.


https://www.facebook.com/kazarin.pavel/ ... 2340222405

Є в мене ще з інститутських часів товариш в Криму, хоча й потрапив він туди не по своїй волі (був керуючим відділення в одному з найбільших тоді в Україні банків, його вивчили на трьохмісячних курсах підвищення кваліфікації, після яких хотіли відправити на посаду начальника регіонального управління одного з обласних центрів Західної України, а він відмовився, мовляв баланс його відділення в кілька разів більший, ніж в того обласного управління, на перший раз відмову пробачили, а другого разу поставили ультиматум - або їдеш керуючим в Крим, або звільняєшся, змушений був поїхати). Я йому можу тільки поспівчувати, бо купа життєвих обставин не дозволила йому в 2014р. виїхати на материк. Змушений був отримати російський паспорт... Хоча перетинає перешийок, коли їде в Україну, по українському паспорту. І мій рідний дядько в Керчі теж спочатку категорично відмовлявся отримувати російський паспорт, але куди дінешся...Коли тобі за 80-т років, не кинеш господарство, дітей і онуків (хоча вони й виявилися "ватниками" - ще одна трагедія)...
Не дай бог потрапити під таку роздачу...
Кармелюк
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 666
З нами з: 26.08.12
Подякував: 220 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6307630863096310
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.