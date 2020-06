Форуми / Казна: бюджет, податки,

#<1 ... 6308630963106311> Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:59 shapo написав: У Шария-то российского паспорта полученного в 2014г в Крыму в отличие от них нет. У Шария-то российского паспорта полученного в 2014г в Крыму в отличие от них нет.

Зашквары П.Козарина не оправдывают Шария. Наверно у многих коллаборантов из дыныры тоже нет красной книжечки с птичкой-мутантом на обложке, но в конфликте Украина/Московия они явно на стороне врага. Такая же логика с Шарием. Этот тяжелый юнит информационной войны уже много раз показал на чьей он стороне.

Надо же, какой лахтинский The Economist - ту же цитату использовал... Какие вы, порохоботы, все-таки смешные...

И что с того? Не нашел, что ответить, и решил сыграть в дурочку? Как знаешь. А статью The Economist, если тебе интересно, можешь и полностью прочитать - ссылку я тоже дал.



pesikot написав: Тут вообще, поток подсознания

И выборы, и внешнее управление

И тебя задело, что ты агент кремля



Обгадился ты и другие апологеты внешнего управления. К сожалению, вас большинство - одни жаждут отдать суверенитет в москву, вторые - в Вашингтон. Но со временем понимание национальных интересов придет. Главное, чтобы вы не успели развалить государственность к этому времени...

Зашквары П.Козарина не оправдывают Шария. Наверно у многих коллаборантов из дыныры тоже нет красной книжечки с птичкой-мутантом на обложке, но в конфликте Украина/Московия они явно на стороне врага. Такая же логика с Шарием. Этот тяжелый юнит информационной войны уже много раз показал на чьей он стороне. Зашквары П.Козарина не оправдывают Шария. Наверно у многих коллаборантов из дыныры тоже нет красной книжечки с птичкой-мутантом на обложке, но в конфликте Украина/Московия они явно на стороне врага. Такая же логика с Шарием. Этот тяжелый юнит информационной войны уже много раз показал на чьей он стороне.



Ничего себе "зашквары".

Чел столько лет учил патриотизму за бюджетные деньги, а,оказывается, носил в кармане паспорт страны-агрессора полученный не под пытками, а вполне добровольно.

Получается что копни любого украинского "патриота" и вылезет или российский гражданин, или человек на содержании ФСБ.

Посмеялся, простите.

По пунктам.

1. Сейчас у нас капитализм, притом с диким лицом, скорее феодальный строй, на самом деле. Любая политика - это просто бизнес и ничего личного.

Масса из бывших комсомольцев и руссофилов - стала патриотами Шухевича и руссофобами.

Поэтому, ничего Вы не вычистите, потому что на смену одним карьеристам просто прийдёт другие.

2. Патриотизм в Украине, почему то сконцентрирован на Мове и Лозунгах, ещё ненависти ко всему русскому(внимание, не российскому а именно русскому), исходя из чего, можно и Сикорского с Королёвым отнести к Врагам Украины(не говорили на украинском), хотя коммунист Кравчук, почему то щирий украинец???

Может, надо смотреть не на лозунги и мову а на то, что и кто сделал для Народа Украины?

Хотя, с этой позиции, большинство политиков -предатели Украины, т.к. экономика падает, население сокращается и уезжает, рождаемость падает!

И что, что они на мове красиво говорят, если с каждым днём - ситуация хуже и хуже..

3. Товарищ Шарий!

Внимание, если его посмотреть(я не страдаю, потому что там пустота), но выборочно пролистал, то сразу видно - у него нет никакого ясного взгляда на будущее страны, отсутствуют базовые понятие в Экономике.

Уже избрали Зеленского, который обещал правду и пр.

Здесь, что-то подобное маячит.

Предположим, Шарий стал бы президентом.

Кого он поставит премьером, министром экономики? Как он с МВФ будет расчитываться?

Что делать с инвесторами и обязательствами, данными предыдущими президентами?

Там всё жестко завязано!

И Правда в том, что для того, чтобы Украина стала независимой от России и США, нужно всё начинать с нуля! Это катастрофическое падение уровня жизни, закрытие границ, чистка чиновников(с лагерями) потому что "Воруют ВСЕ"!

Это капец какой-то и НИКТО на это не пойдёт!

А если, никто на это не пойдёт, то Шарий - покричит с недельку и станет "Анатолием Порошенко-Зеленским".



Потому, что Власть в Украине - у международных Корпораций и местных олигархов, как "их частичных проводников", а отнюдь не у Народа Украины(как в Конституции)!



Народ Украины - никто не спрашивал ни о рынке Земли ни о Образовании, ни о медреформе, ни о языке.

Есть те, кто всё Решает... есть те, кто озвучивает это для народа и легитимизирует через Закондательные органы.

А народ - он так, как был при крепостном праве. Его дело - сеять, свиней растить, воевать и налоги платить...

И вряд ли, что-то изменится в перспективе.

Долговая яма и обязательства.

Те реформы, что проводят, ставят невозможным создание своей науки(кроме филологов и историков), подготовку классных специалистов, экономистов и математиков, создание современных производств и пр.

Например, закрытие АЭС - лишает дешевой энергии, приведёт к удорожанию продукции.



Украина - превращается в сельскохозяйственную страну, фактически рабовладельческую со внешним управлением и отсутствием своего Среднего Класса.



И кто бы ни пришел к власти, ему с этим жить.

Просто никто, ни рассея ни запад не заинтересованы в Сильной Украине!

1) Не согласен. Снимать шоры с глаз всегда полезно. Следующим чтобы надуть избирателя нужно становиться изощреннее и поумнее, а не просто талдычить "Слава Украине"

2) Лозунги и мова проще и понятнее, зачем лезть в какую-то экономику когда есть патриотизм чтобы объяснить почему плохо живем

Ничего себе "зашквары".

Чел столько лет учил патриотизму за бюджетные деньги, а,оказывается, носил в кармане паспорт страны-агрессора полученный не под пытками, а вполне добровольно.

Получается что копни любого украинского "патриота" и вылезет или российский гражданин, или человек на содержании ФСБ.

Ничего себе "зашквары".Чел столько лет учил патриотизму за бюджетные деньги, а,оказывается, носил в кармане паспорт страны-агрессора полученный не под пытками, а вполне добровольно.Получается что копни любого украинского "патриота" и вылезет или российский гражданин, или человек на содержании ФСБ.



https://www.facebook.com/kazarin.pavel/ ... 2340222405



Є в мене ще з інститутських часів товариш в Криму, хоча й потрапив він туди не по своїй волі (був керуючим відділення в одному з найбільших тоді в Україні банків, його вивчили на трьохмісячних курсах підвищення кваліфікації, після яких хотіли відправити на посаду начальника регіонального управління одного з обласних центрів Західної України, а він відмовився, мовляв баланс його відділення в кілька разів більший, ніж в того обласного управління, на перший раз відмову пробачили, а другого разу поставили ультиматум - або їдеш керуючим в Крим, або звільняєшся, змушений був поїхати). Я йому можу тільки поспівчувати, бо купа життєвих обставин не дозволила йому в 2014р. виїхати на материк. Змушений був отримати російський паспорт... Хоча перетинає перешийок, коли їде в Україну, по українському паспорту. І мій рідний дядько в Керчі теж спочатку категорично відмовлявся отримувати російський паспорт, але куди дінешся...Коли тобі за 80-т років, не кинеш господарство, дітей і онуків (хоча вони й виявилися "ватниками" - ще одна трагедія)...
Не дай бог потрапити під таку роздачу...

Ничего себе "зашквары".

Чел столько лет учил патриотизму за бюджетные деньги, а,оказывается, носил в кармане паспорт страны-агрессора полученный не под пытками, а вполне добровольно.

Получается что копни любого украинского "патриота" и вылезет или российский гражданин, или человек на содержании ФСБ.

https://www.facebook.com/kazarin.pavel/ ... 2340222405



Є в мене ще з інститутських часів товариш в Криму, хоча й потрапив він туди не по своїй волі (був керуючим відділення в одному з найбільших тоді в Україні банків, його вивчили на трьохмісячних курсах підвищення кваліфікації, після яких хотіли відправити на посаду начальника регіонального управління одного з обласних центрів Західної України, а він відмовився, мовляв баланс його відділення в кілька разів більший, ніж в того обласного управління, на перший раз відмову пробачили, а другого разу поставили ультиматум - або їдеш керуючим в Крим, або звільняєшся, змушений був поїхати). Я йому можу тільки поспівчувати, бо купа життєвих обставин не дозволила йому в 2014р. виїхати на материк. Змушений був отримати російський паспорт... Хоча перетинає перешийок, коли їде в Україну, по українському паспорту. І мій рідний дядько в Керчі теж спочатку категорично відмовлявся отримувати російський паспорт, але куди дінешся...Коли тобі за 80-т років, не кинеш господарство, дітей і онуків (хоча вони й виявилися "ватниками" - ще одна трагедія)...

И к чему этот спич вместе с ссылками на жалкий лепет "патриота" в ФБ?

Я абсолютно никого не осуждаю за получение российского или иного паспорта и тому кто, где и почему остался жить пока он не начал учить меня патриотизму.

Зашквары П.Козарина не оправдывают Шария. Наверно у многих коллаборантов из дыныры тоже нет красной книжечки с птичкой-мутантом на обложке, но в конфликте Украина/Московия они явно на стороне врага. Такая же логика с Шарием. Этот тяжелый юнит информационной войны уже много раз показал на чьей он стороне. Зашквары П.Козарина не оправдывают Шария. Наверно у многих коллаборантов из дыныры тоже нет красной книжечки с птичкой-мутантом на обложке, но в конфликте Украина/Московия они явно на стороне врага. Такая же логика с Шарием. Этот тяжелый юнит информационной войны уже много раз показал на чьей он стороне.



ТГ Игорь Мосийчук:



Усьо! Дякую, я зрозумів!

Тепер, кожному громадянину РФ чи агенту ФСБ варто назвати Шарія проросійським блогером і його вважатимуть українським патріотом.

В мене є велика кількість друзів та знайомих кримчан які зі зброєю в руках захищали територіальну цілісність України.

До їхніх батьків в Криму регулярно приходить ФСБ і пропонує запросити дітей на півострів, щоб арештувати.



А тут фігурант працює нібито гіперпатріотичним журналістом в українських ЗМІ, а сам оформлює російські паспорти і вільно їздить в Крим та Москву. І ФСБ не реагує.

Як думаєте чому?



Никто вообще не смог ответить, что дадут ему лично посадки порохоботов.



Любое действие должно иметь цель.

А если действия, суть посадки, не имеют цели - это рафинированное мудачество. Малые ИтогиНикто вообще не смог ответить, что дадут ему лично посадки порохоботов.Любое действие должно иметь цель.А если действия, суть посадки, не имеют цели - это рафинированное мудачество.

"Итоги" наближено вірні.

Підозрюю що у Зе просто психологічна травма на "єтой почве".

На чому він виїхав у своїй передвиборчій програмі? - На 80% це була тупо критика По. І Зе, як людина все-таки більш-менш людяна і НЕ ПОЛІТИК, не може відійти від своєї передвиборчої програми, від того всього що він наговорив в адресу По.

