Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:У Шария-то российского паспорта полученного в 2014г в Крыму в отличие от них нет.
Зашквары П.Козарина не оправдывают Шария. Наверно у многих коллаборантов из дыныры тоже нет красной книжечки с птичкой-мутантом на обложке, но в конфликте Украина/Московия они явно на стороне врага. Такая же логика с Шарием. Этот тяжелый юнит информационной войны уже много раз показал на чьей он стороне.
zРадио написав: Надо же, какой лахтинский The Economist - ту же цитату использовал... Какие вы, порохоботы, все-таки смешные...
ты скопировал первые фразы, но не всю статью
И что с того? Не нашел, что ответить, и решил сыграть в дурочку? Как знаешь. А статью The Economist, если тебе интересно, можешь и полностью прочитать - ссылку я тоже дал.
pesikot написав:Тут вообще, поток подсознания И выборы, и внешнее управление И тебя задело, что ты агент кремля
В целом, я доволен. Ты опять обгадился
Обгадился ты и другие апологеты внешнего управления. К сожалению, вас большинство - одни жаждут отдать суверенитет в москву, вторые - в Вашингтон. Но со временем понимание национальных интересов придет. Главное, чтобы вы не успели развалить государственность к этому времени...
shapo написав:У Шария-то российского паспорта полученного в 2014г в Крыму в отличие от них нет.
Зашквары П.Козарина не оправдывают Шария. Наверно у многих коллаборантов из дыныры тоже нет красной книжечки с птичкой-мутантом на обложке, но в конфликте Украина/Московия они явно на стороне врага. Такая же логика с Шарием. Этот тяжелый юнит информационной войны уже много раз показал на чьей он стороне.
Ничего себе "зашквары". Чел столько лет учил патриотизму за бюджетные деньги, а,оказывается, носил в кармане паспорт страны-агрессора полученный не под пытками, а вполне добровольно. Получается что копни любого украинского "патриота" и вылезет или российский гражданин, или человек на содержании ФСБ. Не знаю на чьей стороне Шарий и за чьи деньги существует вместе с своей партией, но авгиевые конюшни "патриотов" чистит хорошо.
Не знаю на чьей стороне Шарий и за чьи деньги существует вместе с своей партией, но авгиевые конюшни "патриотов" чистит хорошо.
Посмеялся, простите. По пунктам. 1. Сейчас у нас капитализм, притом с диким лицом, скорее феодальный строй, на самом деле. Любая политика - это просто бизнес и ничего личного. Масса из бывших комсомольцев и руссофилов - стала патриотами Шухевича и руссофобами. Поэтому, ничего Вы не вычистите, потому что на смену одним карьеристам просто прийдёт другие. 2. Патриотизм в Украине, почему то сконцентрирован на Мове и Лозунгах, ещё ненависти ко всему русскому(внимание, не российскому а именно русскому), исходя из чего, можно и Сикорского с Королёвым отнести к Врагам Украины(не говорили на украинском), хотя коммунист Кравчук, почему то щирий украинец??? Может, надо смотреть не на лозунги и мову а на то, что и кто сделал для Народа Украины? Хотя, с этой позиции, большинство политиков -предатели Украины, т.к. экономика падает, население сокращается и уезжает, рождаемость падает! И что, что они на мове красиво говорят, если с каждым днём - ситуация хуже и хуже.. 3. Товарищ Шарий! Внимание, если его посмотреть(я не страдаю, потому что там пустота), но выборочно пролистал, то сразу видно - у него нет никакого ясного взгляда на будущее страны, отсутствуют базовые понятие в Экономике. Уже избрали Зеленского, который обещал правду и пр. Здесь, что-то подобное маячит. Предположим, Шарий стал бы президентом. Кого он поставит премьером, министром экономики? Как он с МВФ будет расчитываться? Что делать с инвесторами и обязательствами, данными предыдущими президентами? Там всё жестко завязано! И Правда в том, что для того, чтобы Украина стала независимой от России и США, нужно всё начинать с нуля! Это катастрофическое падение уровня жизни, закрытие границ, чистка чиновников(с лагерями) потому что "Воруют ВСЕ"! Это капец какой-то и НИКТО на это не пойдёт! А если, никто на это не пойдёт, то Шарий - покричит с недельку и станет "Анатолием Порошенко-Зеленским".
Потому, что Власть в Украине - у международных Корпораций и местных олигархов, как "их частичных проводников", а отнюдь не у Народа Украины(как в Конституции)!
Народ Украины - никто не спрашивал ни о рынке Земли ни о Образовании, ни о медреформе, ни о языке. Есть те, кто всё Решает... есть те, кто озвучивает это для народа и легитимизирует через Закондательные органы. А народ - он так, как был при крепостном праве. Его дело - сеять, свиней растить, воевать и налоги платить... И вряд ли, что-то изменится в перспективе. Поэтому и бегут с Украины все, кто понимает, что происходит.
Главное, чтобы вы не успели развалить государственность к этому времени.
Долговая яма и обязательства. Те реформы, что проводят, ставят невозможным создание своей науки(кроме филологов и историков), подготовку классных специалистов, экономистов и математиков, создание современных производств и пр. Например, закрытие АЭС - лишает дешевой энергии, приведёт к удорожанию продукции.
Украина - превращается в сельскохозяйственную страну, фактически рабовладельческую со внешним управлением и отсутствием своего Среднего Класса.
И кто бы ни пришел к власти, ему с этим жить. Просто никто, ни рассея ни запад не заинтересованы в Сильной Украине! Вот и получили.
Не знаю на чьей стороне Шарий и за чьи деньги существует вместе с своей партией, но авгиевые конюшни "патриотов" чистит хорошо.
Посмеялся, простите. По пунктам. 1. Сейчас у нас капитализм, притом с диким лицом, скорее феодальный строй, на самом деле. Любая политика - это просто бизнес и ничего личного. Масса из бывших комсомольцев и руссофилов - стала патриотами Шухевича и руссофобами. Поэтому, ничего Вы не вычистите, потому что на смену одним карьеристам просто прийдёт другие. 2. Патриотизм в Украине, почему то сконцентрирован на Мове и Лозунгах, ещё ненависти ко всему русскому(внимание, не российскому а именно русскому), исходя из чего, можно и Сикорского с Королёвым отнести к Врагам Украины(не говорили на украинском), хотя коммунист Кравчук, почему то щирий украинец??? Может, надо смотреть не на лозунги и мову а на то, что и кто сделал для Народа Украины? Хотя, с этой позиции, большинство политиков -предатели Украины, т.к. экономика падает, население сокращается и уезжает, рождаемость падает! И что, что они на мове красиво говорят, если с каждым днём - ситуация хуже и хуже.. 3. Товарищ Шарий! Внимание, если его посмотреть(я не страдаю, потому что там пустота), но выборочно пролистал, то сразу видно - у него нет никакого ясного взгляда на будущее страны, отсутствуют базовые понятие в Экономике. Уже избрали Зеленского, который обещал правду и пр. Здесь, что-то подобное маячит. Предположим, Шарий стал бы президентом. Кого он поставит премьером, министром экономики? Как он с МВФ будет расчитываться? Что делать с инвесторами и обязательствами, данными предыдущими президентами? Там всё жестко завязано! И Правда в том, что для того, чтобы Украина стала независимой от России и США, нужно всё начинать с нуля! Это катастрофическое падение уровня жизни, закрытие границ, чистка чиновников(с лагерями) потому что "Воруют ВСЕ"! Это капец какой-то и НИКТО на это не пойдёт! А если, никто на это не пойдёт, то Шарий - покричит с недельку и станет "Анатолием Порошенко-Зеленским".
Потому, что Власть в Украине - у международных Корпораций и местных олигархов, как "их частичных проводников", а отнюдь не у Народа Украины(как в Конституции)!
Народ Украины - никто не спрашивал ни о рынке Земли ни о Образовании, ни о медреформе, ни о языке. Есть те, кто всё Решает... есть те, кто озвучивает это для народа и легитимизирует через Закондательные органы. А народ - он так, как был при крепостном праве. Его дело - сеять, свиней растить, воевать и налоги платить... И вряд ли, что-то изменится в перспективе. Поэтому и бегут с Украины все, кто понимает, что происходит.
1) Не согласен. Снимать шоры с глаз всегда полезно. Следующим чтобы надуть избирателя нужно становиться изощреннее и поумнее, а не просто талдычить "Слава Украине" 2) Лозунги и мова проще и понятнее, зачем лезть в какую-то экономику когда есть патриотизм чтобы объяснить почему плохо живем 3) Если так будет как вы тут описали, то страна распадается и будет поделена
shapo написав: Ничего себе "зашквары". Чел столько лет учил патриотизму за бюджетные деньги, а,оказывается, носил в кармане паспорт страны-агрессора полученный не под пытками, а вполне добровольно. Получается что копни любого украинского "патриота" и вылезет или российский гражданин, или человек на содержании ФСБ.
Є в мене ще з інститутських часів товариш в Криму, хоча й потрапив він туди не по своїй волі (був керуючим відділення в одному з найбільших тоді в Україні банків, його вивчили на трьохмісячних курсах підвищення кваліфікації, після яких хотіли відправити на посаду начальника регіонального управління одного з обласних центрів Західної України, а він відмовився, мовляв баланс його відділення в кілька разів більший, ніж в того обласного управління, на перший раз відмову пробачили, а другого разу поставили ультиматум - або їдеш керуючим в Крим, або звільняєшся, змушений був поїхати). Я йому можу тільки поспівчувати, бо купа життєвих обставин не дозволила йому в 2014р. виїхати на материк. Змушений був отримати російський паспорт... Хоча перетинає перешийок, коли їде в Україну, по українському паспорту. І мій рідний дядько в Керчі теж спочатку категорично відмовлявся отримувати російський паспорт, але куди дінешся...Коли тобі за 80-т років, не кинеш господарство, дітей і онуків (хоча вони й виявилися "ватниками" - ще одна трагедія)... Не дай бог потрапити під таку роздачу...
shapo написав: Ничего себе "зашквары". Чел столько лет учил патриотизму за бюджетные деньги, а,оказывается, носил в кармане паспорт страны-агрессора полученный не под пытками, а вполне добровольно. Получается что копни любого украинского "патриота" и вылезет или российский гражданин, или человек на содержании ФСБ.
Є в мене ще з інститутських часів товариш в Криму, хоча й потрапив він туди не по своїй волі (був керуючим відділення в одному з найбільших тоді в Україні банків, його вивчили на трьохмісячних курсах підвищення кваліфікації, після яких хотіли відправити на посаду начальника регіонального управління одного з обласних центрів Західної України, а він відмовився, мовляв баланс його відділення в кілька разів більший, ніж в того обласного управління, на перший раз відмову пробачили, а другого разу поставили ультиматум - або їдеш керуючим в Крим, або звільняєшся, змушений був поїхати). Я йому можу тільки поспівчувати, бо купа життєвих обставин не дозволила йому в 2014р. виїхати на материк. Змушений був отримати російський паспорт... Хоча перетинає перешийок, коли їде в Україну, по українському паспорту. І мій рідний дядько в Керчі теж спочатку категорично відмовлявся отримувати російський паспорт, але куди дінешся...Коли тобі за 80-т років, не кинеш господарство, дітей і онуків (хоча вони й виявилися "ватниками" - ще одна трагедія)... Не дай бог потрапити під таку роздачу...
И к чему этот спич вместе с ссылками на жалкий лепет "патриота" в ФБ? Я абсолютно никого не осуждаю за получение российского или иного паспорта и тому кто, где и почему остался жить пока он не начал учить меня патриотизму. Вот тут уж извини, ты должен быть кристально чист в том что сам проповедуешь
shapo написав:У Шария-то российского паспорта полученного в 2014г в Крыму в отличие от них нет.
Зашквары П.Козарина не оправдывают Шария. Наверно у многих коллаборантов из дыныры тоже нет красной книжечки с птичкой-мутантом на обложке, но в конфликте Украина/Московия они явно на стороне врага. Такая же логика с Шарием. Этот тяжелый юнит информационной войны уже много раз показал на чьей он стороне.
ТГ Игорь Мосийчук:
Усьо! Дякую, я зрозумів! Тепер, кожному громадянину РФ чи агенту ФСБ варто назвати Шарія проросійським блогером і його вважатимуть українським патріотом. В мене є велика кількість друзів та знайомих кримчан які зі зброєю в руках захищали територіальну цілісність України. До їхніх батьків в Криму регулярно приходить ФСБ і пропонує запросити дітей на півострів, щоб арештувати.
А тут фігурант працює нібито гіперпатріотичним журналістом в українських ЗМІ, а сам оформлює російські паспорти і вільно їздить в Крим та Москву. І ФСБ не реагує. Як думаєте чому?
Але фігурант каже у всьому винен Шарій. Ага Шарій бив, катував і примушував Казаріна писати заяви і отримувати громадянство РФ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Никто вообще не смог ответить, что дадут ему лично посадки порохоботов.
Любое действие должно иметь цель. А если действия, суть посадки, не имеют цели - это рафинированное мудачество.
"Итоги" наближено вірні. Підозрюю що у Зе просто психологічна травма на "єтой почве". На чому він виїхав у своїй передвиборчій програмі? - На 80% це була тупо критика По. І Зе, як людина все-таки більш-менш людяна і НЕ ПОЛІТИК, не може відійти від своєї передвиборчої програми, від того всього що він наговорив в адресу По. А ще оточення Зе гарно йому в цьому підіграє, заганяючи Зе у ще більшу яму.