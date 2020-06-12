RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6308630963106311
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:01

  andrijk777 написав:І Зе, як людина все-таки більш-менш людяна і НЕ ПОЛІТИК, не може відійти від своєї передвиборчої програми, від того всього що він наговорив в адресу По.


Не надо льстить Зеленскому, больше чем за год он не выполнил ни одного весомого пункта из своей предвыборной программы, имея 73 % поддержки. Редкостный долб... И после этого порохоботы начинают лить осанну Зеленскому :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17243
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4243 раз.
Подякували: 6829 раз.
 
Профіль
22
3
5
  #<1 ... 6308630963106311
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.