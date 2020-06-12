Не надо льстить Зеленскому, больше чем за год он не выполнил ни одного весомого пункта из своей предвыборной программы, имея 73 % поддержки. Редкостный долб... И после этого порохоботы начинают лить осанну Зеленскому
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:01
Не надо льстить Зеленскому, больше чем за год он не выполнил ни одного весомого пункта из своей предвыборной программы, имея 73 % поддержки. Редкостный долб... И после этого порохоботы начинают лить осанну Зеленскому
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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