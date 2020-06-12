Не надо льстить Зеленскому, больше чем за год он не выполнил ни одного весомого пункта из своей предвыборной программы, имея 73 % поддержки. Редкостный долб... И после этого порохоботы начинают лить осанну Зеленскому
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:01
Не надо льстить Зеленскому, больше чем за год он не выполнил ни одного весомого пункта из своей предвыборной программы, имея 73 % поддержки. Редкостный долб... И после этого порохоботы начинают лить осанну Зеленскому
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:36
Почему Казарин сразу по приезду в Киев не указал что имеет российский паспорт?
Почему клеймя позором Россию, и уверяя всех что является патриотом Украины не отказывался от российского гражданства в течении пяти лет?
Там кстати, при получении паспорта ещё и присягу надо зачитывать на верность государству, он вряд ли сей участи избежал
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:45
А можна список його обіцянок?
Я щось жодної не пригадую.
Додано: Суб 13 чер, 2020 00:01
Все що Ви перечислили - залежить
Тільки один нюанс
Це залежить сильно впливає на 1% тих ,хто з судами стикається і в судах вирішує свою напів корупційні справи
Але поясніть мені
Як рішення суду в справі Коломойський-Ахметов може вплинути на ваш фінансовий стан ( чи стан 99% населення)
Тому коли Пінчук ображений на Курченка,а Ахметов бореться з Коломойським . Тігіпко висуває претензії Фірташу - то обовязково як мінімум пару телевізійних каналів будуть розповідати про корупційний український суд...
По іноземним інвестиціям-ви видно не в курсі
Ціінвестиції коли заходять-то у випадку проблем,справи розглядають в Лондоні чи Стокгольмі...
Тому ще раз
В рік 1,4 млн справ з яких
400 000 - адмін штрафи
400 000 - цивільні справи ( враховуючи що в рік помирає 600 000 осіб ,то левова частка цих справ-це справи про спадщину)
600 000 - кримінальні справи ( це те до чого в населення найбільше претензій...але як правило суди не винуваті.бо суди підтверджують що грабіжники щось вкрали і присуджують потерпівшим відшкодування...але як правило в грабіжників нічого не має .тому потерпівші отримують тільки моральну сатисфакцію.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 13 чер, 2020 00:04
На слуху риторический вопрос. Какие из функций государства реально сейчас работают на народ, чтобы подтвердить фактическую функциональность оного?
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Додано: Суб 13 чер, 2020 00:09
Re: Політичні дискусії
А что ж тогда пишешь про предвыборную программу Зеленского, если ничего не помнишь ?
Или предвыборная программа это просто надпись на заборе, а не обещания претворить в жизнь написанное ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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