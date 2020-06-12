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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6308630963106311 Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:01 andrijk777 написав: І Зе, як людина все-таки більш-менш людяна і НЕ ПОЛІТИК, не може відійти від своєї передвиборчої програми, від того всього що він наговорив в адресу По. І Зе, як людина все-таки більш-менш людяна і НЕ ПОЛІТИК, не може відійти від своєї передвиборчої програми, від того всього що він наговорив в адресу По.



Не надо льстить Зеленскому, больше чем за год он не выполнил ни одного весомого пункта из своей предвыборной программы, имея 73 % поддержки. Редкостный долб... И после этого порохоботы начинают лить осанну Зеленскому Не надо льстить Зеленскому, больше чем за год он не выполнил ни одного весомого пункта из своей предвыборной программы, имея 73 % поддержки. Редкостный долб... И после этого порохоботы начинают лить осанну Зеленскому Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17246 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4243 раз. Подякували: 6829 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:36 Кармелюк написав: shapo написав:

Ничего себе "зашквары".

Чел столько лет учил патриотизму за бюджетные деньги, а,оказывается, носил в кармане паспорт страны-агрессора полученный не под пытками, а вполне добровольно.

Получается что копни любого украинского "патриота" и вылезет или российский гражданин, или человек на содержании ФСБ.

Ничего себе "зашквары".Чел столько лет учил патриотизму за бюджетные деньги, а,оказывается, носил в кармане паспорт страны-агрессора полученный не под пытками, а вполне добровольно.Получается что копни любого украинского "патриота" и вылезет или российский гражданин, или человек на содержании ФСБ.





Є в мене ще з інститутських часів товариш в Криму, хоча ....

Не дай бог потрапити під таку роздачу... Є в мене ще з інститутських часів товариш в Криму, хоча ....Не дай бог потрапити під таку роздачу...



Почему Казарин сразу по приезду в Киев не указал что имеет российский паспорт?

Почему клеймя позором Россию, и уверяя всех что является патриотом Украины не отказывался от российского гражданства в течении пяти лет?

Там кстати, при получении паспорта ещё и присягу надо зачитывать на верность государству, он вряд ли сей участи избежал Почему Казарин сразу по приезду в Киев не указал что имеет российский паспорт?Почему клеймя позором Россию, и уверяя всех что является патриотом Украины не отказывался от российского гражданства в течении пяти лет?Там кстати, при получении паспорта ещё и присягу надо зачитывать на верность государству, он вряд ли сей участи избежал Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3115 З нами з: 26.03.16 Подякував: 164 раз. Подякували: 956 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:45 freeze написав: andrijk777 написав: І Зе, як людина все-таки більш-менш людяна і НЕ ПОЛІТИК, не може відійти від своєї передвиборчої програми, від того всього що він наговорив в адресу По. І Зе, як людина все-таки більш-менш людяна і НЕ ПОЛІТИК, не може відійти від своєї передвиборчої програми, від того всього що він наговорив в адресу По.



Не надо льстить Зеленскому, больше чем за год он не выполнил ни одного весомого пункта из своей предвыборной программы, имея 73 % поддержки. Редкостный долб... И после этого порохоботы начинают лить осанну Зеленскому Не надо льстить Зеленскому, больше чем за год он не выполнил ни одного весомого пункта из своей предвыборной программы, имея 73 % поддержки. Редкостный долб... И после этого порохоботы начинают лить осанну Зеленскому

А можна список його обіцянок?

Я щось жодної не пригадую. А можна список його обіцянок?Я щось жодної не пригадую. andrijk777

Повідомлень: 2245 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 00:01 Shram написав: budivelnik написав: Shram написав: Более глупые отмазки были только парой страниц ранее, где был комментарий о том , что украинские олигархи вынуждены воровать у украинского народа и государства, дабы на наворованные деньги защищать Украину от нападок Москвы. Более глупые отмазки были только парой страниц ранее, где был комментарий о том , что украинские олигархи вынуждены воровать у украинского народа и государства, дабы на наворованные деньги защищать Украину от нападок Москвы. 1 Є аналіз

Є випускання газів у воду.

В мене-аналіз 1 Є аналізЄ випускання газів у воду.В мене-аналіз Какой у вас анализ?

У вас же дурное - "99% населения не сталкивалось с судом, а потому реформы судебной системы не важна, и переживать нечего".

А ничего, что именно от работы судов зависит уровень коррумпированности в стране.

А ничего, что именно от работы судов зависит количество иностранных инвестиций.

А ничего, что именно от работы судов зависит полная безнаказанность и беспредел силовых ведомств.

А ничего, что именно от работы судов зависит уровень доверия населения к своему государству. Какой у вас анализ?У вас же дурное - "99% населения не сталкивалось с судом, а потому реформы судебной системы не важна, и переживать нечего".А ничего, что именно от работы судов зависит уровень коррумпированности в стране.А ничего, что именно от работы судов зависит количество иностранных инвестиций.А ничего, что именно от работы судов зависит полная безнаказанность и беспредел силовых ведомств.А ничего, что именно от работы судов зависит уровень доверия населения к своему государству. Все що Ви перечислили - залежить

Тільки один нюанс

Це залежить сильно впливає на 1% тих ,хто з судами стикається і в судах вирішує свою напів корупційні справи

Але поясніть мені

Як рішення суду в справі Коломойський-Ахметов може вплинути на ваш фінансовий стан ( чи стан 99% населення)

Тому коли Пінчук ображений на Курченка,а Ахметов бореться з Коломойським . Тігіпко висуває претензії Фірташу - то обовязково як мінімум пару телевізійних каналів будуть розповідати про корупційний український суд...

По іноземним інвестиціям-ви видно не в курсі

Ціінвестиції коли заходять-то у випадку проблем,справи розглядають в Лондоні чи Стокгольмі...



Тому ще раз

В рік 1,4 млн справ з яких

400 000 - адмін штрафи

400 000 - цивільні справи ( враховуючи що в рік помирає 600 000 осіб ,то левова частка цих справ-це справи про спадщину)

600 000 - кримінальні справи ( це те до чого в населення найбільше претензій...але як правило суди не винуваті.бо суди підтверджують що грабіжники щось вкрали і присуджують потерпівшим відшкодування...але як правило в грабіжників нічого не має .тому потерпівші отримують тільки моральну сатисфакцію. Все що Ви перечислили - залежитьТільки один нюансЦе залежить сильно впливає на 1% тих ,хто з судами стикається і в судах вирішує свою напів корупційні справиАле поясніть меніЯк рішення суду в справі Коломойський-Ахметов може вплинути на ваш фінансовий стан ( чи стан 99% населення)Тому коли Пінчук ображений на Курченка,а Ахметов бореться з Коломойським . Тігіпко висуває претензії Фірташу - то обовязково як мінімум пару телевізійних каналів будуть розповідати про корупційний український суд...По іноземним інвестиціям-ви видно не в курсіЦіінвестиції коли заходять-то у випадку проблем,справи розглядають в Лондоні чи Стокгольмі...Тому ще разВ рік 1,4 млн справ з яких400 000 - адмін штрафи400 000 - цивільні справи ( враховуючи що в рік помирає 600 000 осіб ,то левова частка цих справ-це справи про спадщину)600 000 - кримінальні справи ( це те до чого в населення найбільше претензій...але як правило суди не винуваті.бо суди підтверджують що грабіжники щось вкрали і присуджують потерпівшим відшкодування...але як правило в грабіжників нічого не має .тому потерпівші отримують тільки моральну сатисфакцію. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23059 З нами з: 15.01.09 Подякував: 173 раз. Подякували: 2347 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 00:04 Replay написав: Потому, что Власть в Украине - у международных Корпораций и местных олигархов, как "их частичных проводников", а отнюдь не у Народа Украины(как в Конституции)!



Народ Украины - никто не спрашивал ни о рынке Земли ни о Образовании, ни о медреформе, ни о языке.

Есть те, кто всё Решает... есть те, кто озвучивает это для народа и легитимизирует через Закондательные органы.

А народ - он так, как был при крепостном праве. Его дело - сеять, свиней растить, воевать и налоги платить...

И вряд ли, что-то изменится в перспективе.

Поэтому и бегут с Украины все, кто понимает, что происходит. Потому, что Власть в Украине - у международных Корпораций и местных олигархов, как "их частичных проводников", а отнюдь не у Народа Украины(как в Конституции)!Народ Украины - никто не спрашивал ни о рынке Земли ни о Образовании, ни о медреформе, ни о языке.Есть те, кто всё Решает... есть те, кто озвучивает это для народа и легитимизирует через Закондательные органы.А народ - он так, как был при крепостном праве. Его дело - сеять, свиней растить, воевать и налоги платить...И вряд ли, что-то изменится в перспективе.Поэтому и бегут с Украины все, кто понимает, что происходит.

На слуху риторический вопрос. Какие из функций государства реально сейчас работают на народ, чтобы подтвердить фактическую функциональность оного? На слуху риторический вопрос. Какие из функций государства реально сейчас работают на народ, чтобы подтвердить фактическую функциональность оного? Black Jack - White Business

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Повідомлень: 9732 З нами з: 03.11.08 Подякував: 715 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 00:09 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: freeze написав: andrijk777 написав: І Зе, як людина все-таки більш-менш людяна і НЕ ПОЛІТИК, не може відійти від своєї передвиборчої програми, від того всього що він наговорив в адресу По. І Зе, як людина все-таки більш-менш людяна і НЕ ПОЛІТИК, не може відійти від своєї передвиборчої програми, від того всього що він наговорив в адресу По.



Не надо льстить Зеленскому, больше чем за год он не выполнил ни одного весомого пункта из своей предвыборной программы, имея 73 % поддержки. Редкостный долб... И после этого порохоботы начинают лить осанну Зеленскому Не надо льстить Зеленскому, больше чем за год он не выполнил ни одного весомого пункта из своей предвыборной программы, имея 73 % поддержки. Редкостный долб... И после этого порохоботы начинают лить осанну Зеленскому

А можна список його обіцянок?

Я щось жодної не пригадую. А можна список його обіцянок?Я щось жодної не пригадую.



А что ж тогда пишешь про предвыборную программу Зеленского, если ничего не помнишь ?

Или предвыборная программа это просто надпись на заборе, а не обещания претворить в жизнь написанное ? А что ж тогда пишешь про предвыборную программу Зеленского, если ничего не помнишь ?Или предвыборная программа это просто надпись на заборе, а не обещания претворить в жизнь написанное ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17246 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4243 раз. Подякували: 6829 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 01:06 freeze написав: andrijk777 написав: freeze написав: Не надо льстить Зеленскому, больше чем за год он не выполнил ни одного весомого пункта из своей предвыборной программы, имея 73 % поддержки. Редкостный долб... И после этого порохоботы начинают лить осанну Зеленскому Не надо льстить Зеленскому, больше чем за год он не выполнил ни одного весомого пункта из своей предвыборной программы, имея 73 % поддержки. Редкостный долб... И после этого порохоботы начинают лить осанну Зеленскому

А можна список його обіцянок?

Я щось жодної не пригадую. А можна список його обіцянок?Я щось жодної не пригадую.



А что ж тогда пишешь про предвыборную программу Зеленского, если ничего не помнишь ?

Или предвыборная программа это просто надпись на заборе, а не обещания претворить в жизнь написанное ? А что ж тогда пишешь про предвыборную программу Зеленского, если ничего не помнишь ?Или предвыборная программа это просто надпись на заборе, а не обещания претворить в жизнь написанное ?

"Не пригадую" - я маю на увазі що їх не було. Я ще добре пам'ятаю що було рік тому.

Передвиборча програма для мене - це те що особисто обіцяв політик, і в першу чергу публічно, наприклад на дебатах.

Те що написано у нього "в буклєтіках" це фікція. Це фікція не тільки при Зе, це фікція УСІХ попередніх президентів.

Так можна список його обіцянок чи ні? Я ще добре пам'ятаю що було рік тому.Передвиборча програма для мене - це те що особисто обіцяв політик, і в першу чергу публічно, наприклад на дебатах.Те що написано у нього "в буклєтіках" це фікція. Це фікція не тільки при Зе, це фікція УСІХ попередніх президентів. andrijk777

Повідомлень: 2245 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6308630963106311 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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