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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:01
andrijk777 написав:
І Зе, як людина все-таки більш-менш людяна і НЕ ПОЛІТИК, не може відійти від своєї передвиборчої програми, від того всього що він наговорив в адресу По.
Не надо льстить Зеленскому, больше чем за год он не выполнил ни одного весомого пункта из своей предвыборной программы, имея 73 % поддержки. Редкостный долб... И после этого порохоботы начинают лить осанну Зеленскому
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:36
Кармелюк написав: shapo написав:
Ничего себе "зашквары".
Чел столько лет учил патриотизму за бюджетные деньги, а,оказывается, носил в кармане паспорт страны-агрессора полученный не под пытками, а вполне добровольно.
Получается что копни любого украинского "патриота" и вылезет или российский гражданин, или человек на содержании ФСБ.
Є в мене ще з інститутських часів товариш в Криму, хоча ....
Не дай бог потрапити під таку роздачу...
Почему Казарин сразу по приезду в Киев не указал что имеет российский паспорт?
Почему клеймя позором Россию, и уверяя всех что является патриотом Украины не отказывался от российского гражданства в течении пяти лет?
Там кстати, при получении паспорта ещё и присягу надо зачитывать на верность государству, он вряд ли сей участи избежал
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:45
freeze написав: andrijk777 написав:
І Зе, як людина все-таки більш-менш людяна і НЕ ПОЛІТИК, не може відійти від своєї передвиборчої програми, від того всього що він наговорив в адресу По.
Не надо льстить Зеленскому, больше чем за год он не выполнил ни одного весомого пункта из своей предвыборной программы, имея 73 % поддержки. Редкостный долб... И после этого порохоботы начинают лить осанну Зеленскому
А можна список його обіцянок?
Я щось жодної не пригадую.
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andrijk777
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Додано: Суб 13 чер, 2020 00:01
Shram написав: budivelnik написав: Shram написав:
Более глупые отмазки были только парой страниц ранее, где был комментарий о том , что украинские олигархи вынуждены воровать у украинского народа и государства, дабы на наворованные деньги защищать Украину от нападок Москвы.
1 Є аналіз
Є випускання газів у воду.
В мене-аналіз
Какой у вас анализ?
У вас же дурное - "99% населения не сталкивалось с судом, а потому реформы судебной системы не важна, и переживать нечего".
А ничего, что именно от работы судов зависит уровень коррумпированности в стране.
А ничего, что именно от работы судов зависит количество иностранных инвестиций.
А ничего, что именно от работы судов зависит полная безнаказанность и беспредел силовых ведомств.
А ничего, что именно от работы судов зависит уровень доверия населения к своему государству.
Все що Ви перечислили - залежить
Тільки один нюанс
Це залежить сильно впливає на 1% тих ,хто з судами стикається і в судах вирішує свою напів корупційні справи
Але поясніть мені
Як рішення суду в справі Коломойський-Ахметов може вплинути на ваш фінансовий стан ( чи стан 99% населення)
Тому коли Пінчук ображений на Курченка,а Ахметов бореться з Коломойським . Тігіпко висуває претензії Фірташу - то обовязково як мінімум пару телевізійних каналів будуть розповідати про корупційний український суд...
По іноземним інвестиціям-ви видно не в курсі
Ціінвестиції коли заходять-то у випадку проблем,справи розглядають в Лондоні чи Стокгольмі...
Тому ще раз
В рік 1,4 млн справ з яких
400 000 - адмін штрафи
400 000 - цивільні справи ( враховуючи що в рік помирає 600 000 осіб ,то левова частка цих справ-це справи про спадщину)
600 000 - кримінальні справи ( це те до чого в населення найбільше претензій...але як правило суди не винуваті.бо суди підтверджують що грабіжники щось вкрали і присуджують потерпівшим відшкодування...але як правило в грабіжників нічого не має .тому потерпівші отримують тільки моральну сатисфакцію.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 13 чер, 2020 00:04
Replay написав:
Потому, что Власть в Украине - у международных Корпораций и местных олигархов, как "их частичных проводников", а отнюдь не у Народа Украины(как в Конституции)!
Народ Украины - никто не спрашивал ни о рынке Земли ни о Образовании, ни о медреформе, ни о языке.
Есть те, кто всё Решает... есть те, кто озвучивает это для народа и легитимизирует через Закондательные органы.
А народ - он так, как был при крепостном праве. Его дело - сеять, свиней растить, воевать и налоги платить...
И вряд ли, что-то изменится в перспективе.
Поэтому и бегут с Украины все, кто понимает, что происходит.
На слуху риторический вопрос. Какие из функций государства реально сейчас работают на народ, чтобы подтвердить фактическую функциональность оного?
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Додано: Суб 13 чер, 2020 00:09
andrijk777 написав: freeze написав: andrijk777 написав:
І Зе, як людина все-таки більш-менш людяна і НЕ ПОЛІТИК, не може відійти від своєї передвиборчої програми, від того всього що він наговорив в адресу По.
Не надо льстить Зеленскому, больше чем за год он не выполнил ни одного весомого пункта из своей предвыборной программы, имея 73 % поддержки. Редкостный долб... И после этого порохоботы начинают лить осанну Зеленскому
А можна список його обіцянок?
Я щось жодної не пригадую.
А что ж тогда пишешь про предвыборную программу Зеленского, если ничего не помнишь ?
Или предвыборная программа это просто надпись на заборе, а не обещания претворить в жизнь написанное ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 01:06
"Не пригадую" - я маю на увазі що їх не було.
freeze написав: andrijk777 написав: freeze написав:
Не надо льстить Зеленскому, больше чем за год он не выполнил ни одного весомого пункта из своей предвыборной программы, имея 73 % поддержки. Редкостный долб... И после этого порохоботы начинают лить осанну Зеленскому
А можна список його обіцянок?
Я щось жодної не пригадую.
А что ж тогда пишешь про предвыборную программу Зеленского, если ничего не помнишь ?
Или предвыборная программа это просто надпись на заборе, а не обещания претворить в жизнь написанное ?
Я ще добре пам'ятаю що було рік тому.
Передвиборча програма для мене - це те що особисто обіцяв політик, і в першу чергу публічно, наприклад на дебатах.
Те що написано у нього "в буклєтіках" це фікція. Це фікція не тільки при Зе, це фікція УСІХ попередніх президентів.Так можна список його обіцянок чи ні?
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Додано: Суб 13 чер, 2020 08:10
andrijk777 написав: freeze написав:
"Не пригадую" - я маю на увазі що їх не було.
andrijk777 написав:
А что ж тогда пишешь про предвыборную программу Зеленского, если ничего не помнишь ?
Или предвыборная программа это просто надпись на заборе, а не обещания претворить в жизнь написанное ?
Я ще добре пам'ятаю що було рік тому.
Передвиборча програма для мене - це те що особисто обіцяв політик, і в першу чергу публічно, наприклад на дебатах.
Те що написано у нього "в буклєтіках" це фікція. Це фікція не тільки при Зе, це фікція УСІХ попередніх президентів.Так можна список його обіцянок чи ні?
Кандидат в Президенты Зеленский предоставил в момент регистрации в ЦИКе свою предвыборную программу. Она официально была опубликована на сайте ЦИК. Зайдите и почитайте.
А что касается "буклєтіков"...
"Другой предвыборной программы у нас для вас нет" (почти (с))
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Додано: Суб 13 чер, 2020 08:45
AlexxK написав: andrijk777 написав:"Не пригадую" - я маю на увазі що їх не було.
Я ще добре пам'ятаю що було рік тому.
Передвиборча програма для мене - це те що особисто обіцяв політик, і в першу чергу публічно, наприклад на дебатах.
Те що написано у нього "в буклєтіках" це фікція. Це фікція не тільки при Зе, це фікція УСІХ попередніх президентів.Так можна список його обіцянок чи ні?
Кандидат в Президенты Зеленский предоставил в момент регистрации в ЦИКе свою предвыборную программу. Она официально была опубликована на сайте ЦИК. Зайдите и почитайте.
А что касается "буклєтіков"...
"Другой предвыборной программы у нас для вас нет" (почти (с))[/quote]
та он щетает, шо то всё фигня, а важны исключительно публичные обязательства
ну типа, среди пацанов дворовых - "ну ты же говорил!"
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Додано: Суб 13 чер, 2020 09:07
andrijk777 написав:
"Не пригадую" - я маю на увазі що їх не було.
freeze написав:
andrijk777 написав:А можна список його обіцянок?
Я щось жодної не пригадую.
А что ж тогда пишешь про предвыборную программу Зеленского, если ничего не помнишь ?
Или предвыборная программа это просто надпись на заборе, а не обещания претворить в жизнь написанное ?
Я ще добре пам'ятаю що було рік тому.
Передвиборча програма для мене - це те що особисто обіцяв політик, і в першу чергу публічно, наприклад на дебатах.
Те що написано у нього "в буклєтіках" це фікція. Це фікція не тільки при Зе, це фікція УСІХ попередніх президентів.Так можна список його обіцянок чи ні?
Это очередной Ваш выкрутас из той же серии - рынка газа нет, но разговор о рыночных ценах.
Только наоборот.
Программа есть, а обещаний нет))
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