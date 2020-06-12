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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6309631063116312 Додано: Суб 13 чер, 2020 09:14 andrijk777 написав: Передвиборча програма для мене - це те що особисто обіцяв політик, і в першу чергу публічно, наприклад на дебатах. Передвиборча програма для мене - це те що особисто обіцяв політик, і в першу чергу публічно, наприклад на дебатах.



Если вы не верите написанному и зарегистрированному в ЦИК, а только бла-бла-бла словам, то чтоб долго не писать обещания на дебатах, а только по затронутой теме -

Весна придёт, будем сажать коррупционеров или кого-там Зеленский имел в виду.

Можно список обещанных громких посадок, можно даже не совсем уж громких, а так сказать из среднего ценового сегмента

Если что весна давно закончилась, а Германа всё нет (с) Если вы не верите написанному и зарегистрированному в ЦИК, а только бла-бла-бла словам, то чтоб долго не писать обещания на дебатах, а только по затронутой теме -Весна придёт, будем сажать коррупционеров или кого-там Зеленский имел в виду.Можно список обещанных громких посадок, можно даже не совсем уж громких, а так сказать из среднего ценового сегментаЕсли что весна давно закончилась, а Германа всё нет (с) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17252 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4245 раз. Подякували: 6831 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 11:04 Schmit

Повідомлень: 1394 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 11:49 Re: Політичні дискусії Неслучайно относительно небольшие государства с незначительной долей в глобальной экономике не спешат переходить на евро после вступления в ЕС. Это Польша, Чехия, Болгария и другие (с)



Брексит вобъёт последний гвоздь в гроб евро.



Я не фанат Германии. Я удивлён, чем это германский гений лучше украинского?

Почему Германия, а не Украина лидер Европы?

Украинцы линивее, глупее (перечнь бесконечный) немцев?

Почему Германия, потом Польша обогнали Украину?

Неужели у них олигархи менеее жадные, чем украинские?

В чём секрет, что в Украине большинство народа нищенствует?

Ведь Германия была разбомблена в ухнарь американскими бомбардировщиками.

И почему путин до сих пор у власти и плюёт на весь мир? Yuri_61 Повідомлень: 2010 З нами з: 30.09.15 Подякував: 222 раз. Подякували: 357 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 12:19 Yuri_61 написав: Я не фанат Германии. Я удивлён, чем это германский гений лучше украинского?

Почему Германия, а не Украина лидер Европы?

Украинцы линивее, глупее (перечнь бесконечный) немцев?

Почему Германия, потом Польша обогнали Украину?

Неужели у них олигархи менеее жадные, чем украинские?

В чём секрет, что в Украине большинство народа нищенствует?

Ведь Германия была разбомблена в ухнарь американскими бомбардировщиками.

И почему путин до сих пор у власти и плюёт на весь мир? Я не фанат Германии. Я удивлён, чем это германский гений лучше украинского?Почему Германия, а не Украина лидер Европы?Украинцы линивее, глупее (перечнь бесконечный) немцев?Почему Германия, потом Польша обогнали Украину?Неужели у них олигархи менеее жадные, чем украинские?В чём секрет, что в Украине большинство народа нищенствует?Ведь Германия была разбомблена в ухнарь американскими бомбардировщиками.И почему путин до сих пор у власти и плюёт на весь мир?



С первого дня независимости надо было выбрать проевропейский вектор (как это сделала Польша) и последовательно двигаться к цели, а не дергаться туды-сюды.

По факту треть времени нашей независимой истории страна потратила на многовекторность, еще треть на вялые движения по европейскому пути и треть откатов взад. Результат - 30 лет топтания на месте.

Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам наверно по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут. С первого дня независимости надо было выбрать проевропейский вектор (как это сделала Польша) и последовательно двигаться к цели, а не дергаться туды-сюды.По факту треть времени нашей независимой истории страна потратила на многовекторность, еще треть на вялые движения по европейскому пути и треть откатов взад. Результат - 30 лет топтания на месте.Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам наверно по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут. Schmit

Повідомлень: 1394 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 12:28 Yuri_61 написав: Я не фанат Германии. Я удивлён, чем это германский гений лучше украинского?

Почему Германия, а не Украина лидер Европы?

Украинцы линивее, глупее (перечнь бесконечный) немцев?

Почему Германия, потом Польша обогнали Украину?

Неужели у них олигархи менеее жадные, чем украинские?

В чём секрет, что в Украине большинство народа нищенствует?

Ведь Германия была разбомблена в ухнарь американскими бомбардировщиками.

И почему путин до сих пор у власти и плюёт на весь мир? Я не фанат Германии. Я удивлён, чем это германский гений лучше украинского?Почему Германия, а не Украина лидер Европы?Украинцы линивее, глупее (перечнь бесконечный) немцев?Почему Германия, потом Польша обогнали Украину?Неужели у них олигархи менеее жадные, чем украинские?В чём секрет, что в Украине большинство народа нищенствует?Ведь Германия была разбомблена в ухнарь американскими бомбардировщиками.И почему путин до сих пор у власти и плюёт на весь мир?



С первого дня независимости надо было выбрать проевропейский вектор (как это сделала Польша) и последовательно двигаться к цели, а не дергаться туды-сюды.

По факту треть времени нашей независимой истории страна потратила на многовекторность, еще треть на вялые движения по европейскому пути и треть откатов взад. Результат - 30 лет топтания на месте.

Вот и сейчас период отката и лишь только проблемы с агрессией РФ не дают зеленой власти полностью запустить этот процесс.

Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут. С первого дня независимости надо было выбрать проевропейский вектор (как это сделала Польша) и последовательно двигаться к цели, а не дергаться туды-сюды.По факту треть времени нашей независимой истории страна потратила на многовекторность, еще треть на вялые движения по европейскому пути и треть откатов взад. Результат - 30 лет топтания на месте.Вот и сейчас период отката и лишь только проблемы с агрессией РФ не дают зеленой власти полностью запустить этот процесс.Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут. Schmit

Повідомлень: 1394 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6309631063116312 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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