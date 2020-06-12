RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6309631063116312
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 09:14

  andrijk777 написав:Передвиборча програма для мене - це те що особисто обіцяв політик, і в першу чергу публічно, наприклад на дебатах.


Если вы не верите написанному и зарегистрированному в ЦИК, а только бла-бла-бла словам, то чтоб долго не писать обещания на дебатах, а только по затронутой теме -
Весна придёт, будем сажать коррупционеров или кого-там Зеленский имел в виду.
Можно список обещанных громких посадок, можно даже не совсем уж громких, а так сказать из среднего ценового сегмента :mrgreen:
Если что весна давно закончилась, а Германа всё нет (с) :roll:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17252
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4245 раз.
Подякували: 6831 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 11:04

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1394
З нами з: 08.09.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 11:49

Re: Політичні дискусії

Неслучайно относительно небольшие государства с незначительной долей в глобальной экономике не спешат переходить на евро после вступления в ЕС. Это Польша, Чехия, Болгария и другие (с)

Брексит вобъёт последний гвоздь в гроб евро.

Я не фанат Германии. Я удивлён, чем это германский гений лучше украинского?
Почему Германия, а не Украина лидер Европы?
Украинцы линивее, глупее (перечнь бесконечный) немцев?
Почему Германия, потом Польша обогнали Украину?
Неужели у них олигархи менеее жадные, чем украинские?
В чём секрет, что в Украине большинство народа нищенствует?
Ведь Германия была разбомблена в ухнарь американскими бомбардировщиками.
И почему путин до сих пор у власти и плюёт на весь мир?
Yuri_61
 
Повідомлень: 2010
З нами з: 30.09.15
Подякував: 222 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:19

  Yuri_61 написав:Я не фанат Германии. Я удивлён, чем это германский гений лучше украинского?
Почему Германия, а не Украина лидер Европы?
Украинцы линивее, глупее (перечнь бесконечный) немцев?
Почему Германия, потом Польша обогнали Украину?
Неужели у них олигархи менеее жадные, чем украинские?
В чём секрет, что в Украине большинство народа нищенствует?
Ведь Германия была разбомблена в ухнарь американскими бомбардировщиками.
И почему путин до сих пор у власти и плюёт на весь мир?


С первого дня независимости надо было выбрать проевропейский вектор (как это сделала Польша) и последовательно двигаться к цели, а не дергаться туды-сюды.
По факту треть времени нашей независимой истории страна потратила на многовекторность, еще треть на вялые движения по европейскому пути и треть откатов взад. Результат - 30 лет топтания на месте.
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам наверно по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1394
З нами з: 08.09.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:28

  Yuri_61 написав:Я не фанат Германии. Я удивлён, чем это германский гений лучше украинского?
Почему Германия, а не Украина лидер Европы?
Украинцы линивее, глупее (перечнь бесконечный) немцев?
Почему Германия, потом Польша обогнали Украину?
Неужели у них олигархи менеее жадные, чем украинские?
В чём секрет, что в Украине большинство народа нищенствует?
Ведь Германия была разбомблена в ухнарь американскими бомбардировщиками.
И почему путин до сих пор у власти и плюёт на весь мир?


С первого дня независимости надо было выбрать проевропейский вектор (как это сделала Польша) и последовательно двигаться к цели, а не дергаться туды-сюды.
По факту треть времени нашей независимой истории страна потратила на многовекторность, еще треть на вялые движения по европейскому пути и треть откатов взад. Результат - 30 лет топтания на месте.
Вот и сейчас период отката и лишь только проблемы с агрессией РФ не дают зеленой власти полностью запустить этот процесс.
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1394
З нами з: 08.09.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6309631063116312
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86757)
13.06.2020 11:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.