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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6309631063116312 Додано: Суб 13 чер, 2020 09:14 andrijk777 написав: Передвиборча програма для мене - це те що особисто обіцяв політик, і в першу чергу публічно, наприклад на дебатах. Передвиборча програма для мене - це те що особисто обіцяв політик, і в першу чергу публічно, наприклад на дебатах.



Если вы не верите написанному и зарегистрированному в ЦИК, а только бла-бла-бла словам, то чтоб долго не писать обещания на дебатах, а только по затронутой теме -

Весна придёт, будем сажать коррупционеров или кого-там Зеленский имел в виду.

Можно список обещанных громких посадок, можно даже не совсем уж громких, а так сказать из среднего ценового сегмента

Если что весна давно закончилась, а Германа всё нет (с) Если вы не верите написанному и зарегистрированному в ЦИК, а только бла-бла-бла словам, то чтоб долго не писать обещания на дебатах, а только по затронутой теме -Весна придёт, будем сажать коррупционеров или кого-там Зеленский имел в виду.Можно список обещанных громких посадок, можно даже не совсем уж громких, а так сказать из среднего ценового сегментаЕсли что весна давно закончилась, а Германа всё нет (с) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17252 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4246 раз. Подякували: 6831 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 11:04 Schmit

Повідомлень: 1394 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 11:49 Re: Політичні дискусії Неслучайно относительно небольшие государства с незначительной долей в глобальной экономике не спешат переходить на евро после вступления в ЕС. Это Польша, Чехия, Болгария и другие (с)



Брексит вобъёт последний гвоздь в гроб евро.



Я не фанат Германии. Я удивлён, чем это германский гений лучше украинского?

Почему Германия, а не Украина лидер Европы?

Украинцы линивее, глупее (перечнь бесконечный) немцев?

Почему Германия, потом Польша обогнали Украину?

Неужели у них олигархи менеее жадные, чем украинские?

В чём секрет, что в Украине большинство народа нищенствует?

Ведь Германия была разбомблена в ухнарь американскими бомбардировщиками.

И почему путин до сих пор у власти и плюёт на весь мир? Yuri_61 Повідомлень: 2013 З нами з: 30.09.15 Подякував: 222 раз. Подякували: 357 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 12:19 Yuri_61 написав: Я не фанат Германии. Я удивлён, чем это германский гений лучше украинского?

Почему Германия, а не Украина лидер Европы?

Украинцы линивее, глупее (перечнь бесконечный) немцев?

Почему Германия, потом Польша обогнали Украину?

Неужели у них олигархи менеее жадные, чем украинские?

В чём секрет, что в Украине большинство народа нищенствует?

Ведь Германия была разбомблена в ухнарь американскими бомбардировщиками.

И почему путин до сих пор у власти и плюёт на весь мир? Я не фанат Германии. Я удивлён, чем это германский гений лучше украинского?Почему Германия, а не Украина лидер Европы?Украинцы линивее, глупее (перечнь бесконечный) немцев?Почему Германия, потом Польша обогнали Украину?Неужели у них олигархи менеее жадные, чем украинские?В чём секрет, что в Украине большинство народа нищенствует?Ведь Германия была разбомблена в ухнарь американскими бомбардировщиками.И почему путин до сих пор у власти и плюёт на весь мир?



С первого дня независимости надо было выбрать проевропейский вектор (как это сделала Польша) и последовательно двигаться к цели, а не дергаться туды-сюды.

По факту треть времени нашей независимой истории страна потратила на многовекторность, еще треть на вялые движения по европейскому пути и треть откатов взад. Результат - 30 лет топтания на месте.

Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам наверно по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут. С первого дня независимости надо было выбрать проевропейский вектор (как это сделала Польша) и последовательно двигаться к цели, а не дергаться туды-сюды.По факту треть времени нашей независимой истории страна потратила на многовекторность, еще треть на вялые движения по европейскому пути и треть откатов взад. Результат - 30 лет топтания на месте.Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам наверно по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут. Schmit

Повідомлень: 1394 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 12:28 Yuri_61 написав: Я не фанат Германии. Я удивлён, чем это германский гений лучше украинского?

Почему Германия, а не Украина лидер Европы?

Украинцы линивее, глупее (перечнь бесконечный) немцев?

Почему Германия, потом Польша обогнали Украину?

Неужели у них олигархи менеее жадные, чем украинские?

В чём секрет, что в Украине большинство народа нищенствует?

Ведь Германия была разбомблена в ухнарь американскими бомбардировщиками.

И почему путин до сих пор у власти и плюёт на весь мир? Я не фанат Германии. Я удивлён, чем это германский гений лучше украинского?Почему Германия, а не Украина лидер Европы?Украинцы линивее, глупее (перечнь бесконечный) немцев?Почему Германия, потом Польша обогнали Украину?Неужели у них олигархи менеее жадные, чем украинские?В чём секрет, что в Украине большинство народа нищенствует?Ведь Германия была разбомблена в ухнарь американскими бомбардировщиками.И почему путин до сих пор у власти и плюёт на весь мир?



С первого дня независимости надо было выбрать проевропейский вектор (как это сделала Польша) и последовательно двигаться к цели, а не дергаться туды-сюды.

По факту треть времени нашей независимой истории страна потратила на многовекторность, еще треть на вялые движения по европейскому пути и треть откатов взад. Результат - 30 лет топтания на месте.

Вот и сейчас период отката и лишь только проблемы с агрессией РФ не дают зеленой власти полностью запустить этот процесс.

Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут. С первого дня независимости надо было выбрать проевропейский вектор (как это сделала Польша) и последовательно двигаться к цели, а не дергаться туды-сюды.По факту треть времени нашей независимой истории страна потратила на многовекторность, еще треть на вялые движения по европейскому пути и треть откатов взад. Результат - 30 лет топтания на месте.Вот и сейчас период отката и лишь только проблемы с агрессией РФ не дают зеленой власти полностью запустить этот процесс.Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут. Schmit

Повідомлень: 1394 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 14:01 Schmit написав: Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам наверно по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут. Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам наверно по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут.



А как они вымрут, если находятся у власти, и всё более и более внедряют совковые порядки в жизнь страны:

- запрещать и не пускать

- ставка исключительно на карательные методы воздействия

- экстенсивные меры вместо интенсивных

- увеличение бюрократии

- упор в политике на личности, а не на идеи

- вместо инноваций, поклонение прошлому

- нетерпимость и желание подавить чужое мнение

- перекладывание всей вины за негатив в стране на внешнего врага

- и так далее.. А как они вымрут, если находятся у власти, и всё более и более внедряют совковые порядки в жизнь страны:- запрещать и не пускать- ставка исключительно на карательные методы воздействия- экстенсивные меры вместо интенсивных- увеличение бюрократии- упор в политике на личности, а не на идеи- вместо инноваций, поклонение прошлому- нетерпимость и желание подавить чужое мнение- перекладывание всей вины за негатив в стране на внешнего врага- и так далее.. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3116 З нами з: 26.03.16 Подякував: 164 раз. Подякували: 956 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 14:27 AlexxK написав: andrijk777 написав: Передвиборча програма для мене - це те що особисто обіцяв політик, і в першу чергу публічно, наприклад на дебатах.

Те що написано у нього "в буклєтіках" це фікція. Це фікція не тільки при Зе, це фікція УСІХ попередніх президентів.

Так можна список його обіцянок чи ні? Передвиборча програма для мене - це те що особисто обіцяв політик, і в першу чергу публічно, наприклад на дебатах.Те що написано у нього "в буклєтіках" це фікція. Це фікція не тільки при Зе, це фікція УСІХ попередніх президентів.

Кандидат в Президенты Зеленский предоставил в момент регистрации в ЦИКе свою предвыборную программу. Она официально была опубликована на сайте ЦИК. Зайдите и почитайте.

А что касается "буклєтіков"...

"Другой предвыборной программы у нас для вас нет" (почти (с)) Кандидат в Президенты Зеленский предоставил в момент регистрации в ЦИКе свою предвыборную программу. Она официально была опубликована на сайте ЦИК. Зайдите и почитайте.А что касается "буклєтіков"..."Другой предвыборной программы у нас для вас нет" (почти (с))

Якщо ви вибирає президента України по його передвиборчій програмі в ЦВК, то мені вас шкода. Як то кажуть над убогими не сміються.

І для всіх, які вважать себе ДУЖЕ розумними, які відповіли на мій пост, хочу зауважити що 90%(а може й більше) виборців передвиборчих програм(поданих в ЦВК) не читають. Тому, ЯК МІНІМУМ, глупо про них говорити. Такі у нас реалії. Та й по-моєму у світі те ж саме. Якщо ви вибирає президента України по його передвиборчій програмі в ЦВК, то мені вас шкода. Як то кажуть над убогими не сміються.І для всіх, які вважать себе ДУЖЕ розумними, які відповіли на мій пост, хочу зауважити що 90%(а може й більше) виборців передвиборчих програм(поданих в ЦВК) не читають. Тому, ЯК МІНІМУМ, глупо про них говорити. Такі у нас реалії. Та й по-моєму у світі те ж саме. andrijk777

Повідомлень: 2246 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 14:45 Shram написав: Schmit написав: Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам наверно по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут. Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам наверно по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут. А как они вымрут, если находятся у власти, и всё более и более внедряют совковые порядки в жизнь страны: А как они вымрут, если находятся у власти, и всё более и более внедряют совковые порядки в жизнь страны: Ви часом не переплутали те що робиться в росії з тим що є в Україні? Shram написав: - запрещать и не пускать - запрещать и не пускать Це про безвіз Shram написав: - ставка исключительно на карательные методы воздействия - ставка исключительно на карательные методы воздействия А цю тезу активно просувають різні совки і примітиви Shram написав: - экстенсивные меры вместо интенсивных

- увеличение бюрократии - экстенсивные меры вместо интенсивных- увеличение бюрократии - це бла-бла-бла.... Shram написав: - упор в политике на личности, а не на идеи - упор в политике на личности, а не на идеи це також совкова теза про сталіна.. Shram написав: - вместо инноваций, поклонение прошлому - вместо инноваций, поклонение прошлому -це територія шапо і різник там недобитих комуняк - які всюди бачать Бандеру/хунту і так далі Shram написав: - нетерпимость и желание подавить чужое мнение - нетерпимость и желание подавить чужое мнение Тапк вже вашу думку стиснули і подавили...що ви на російській тут пишите Shram написав: - перекладывание всей вины за негатив в стране на внешнего врага

- и так далее.. - перекладывание всей вины за негатив в стране на внешнего врага- и так далее.. Забагато честі для москаликів ,вважати що тільки від них всі біди.

З руССофашиками ми розібрались з допомогою 3% від ВВП на армію.Тепер вони сидять в резервації під назвою ОРДЛО і ні в Київ ні в Лондон на танках вже не грозяться приїхати. Ви часом не переплутали те що робиться в росії з тим що є в Україні?Це про безвізА цю тезу активно просувають різні совки і примітиви- це бла-бла-бла....це також совкова теза про сталіна..-це територія шапо і різник там недобитих комуняк - які всюди бачать Бандеру/хунту і так даліТапк вже вашу думку стиснули і подавили...що ви на російській тут пишитеЗабагато честі для москаликів ,вважати що тільки від них всі біди.З руССофашиками ми розібрались з допомогою 3% від ВВП на армію.Тепер вони сидять в резервації під назвою ОРДЛО і ні в Київ ні в Лондон на танках вже не грозяться приїхати. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23060 З нами з: 15.01.09 Подякував: 173 раз. Подякували: 2347 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 15:26 Schmit написав: Yuri_61 написав: Я не фанат Германии. Я удивлён, чем это германский гений лучше украинского?

Почему Германия, а не Украина лидер Европы?

Украинцы линивее, глупее (перечнь бесконечный) немцев?

Почему Германия, потом Польша обогнали Украину?

Неужели у них олигархи менеее жадные, чем украинские?

В чём секрет, что в Украине большинство народа нищенствует?

Ведь Германия была разбомблена в ухнарь американскими бомбардировщиками.

И почему путин до сих пор у власти и плюёт на весь мир? Я не фанат Германии. Я удивлён, чем это германский гений лучше украинского?Почему Германия, а не Украина лидер Европы?Украинцы линивее, глупее (перечнь бесконечный) немцев?Почему Германия, потом Польша обогнали Украину?Неужели у них олигархи менеее жадные, чем украинские?В чём секрет, что в Украине большинство народа нищенствует?Ведь Германия была разбомблена в ухнарь американскими бомбардировщиками.И почему путин до сих пор у власти и плюёт на весь мир?



С первого дня независимости надо было выбрать проевропейский вектор (как это сделала Польша) и последовательно двигаться к цели, а не дергаться туды-сюды.

По факту треть времени нашей независимой истории страна потратила на многовекторность, еще треть на вялые движения по европейскому пути и треть откатов взад. Результат - 30 лет топтания на месте.

Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам наверно по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут. С первого дня независимости надо было выбрать проевропейский вектор (как это сделала Польша) и последовательно двигаться к цели, а не дергаться туды-сюды.По факту треть времени нашей независимой истории страна потратила на многовекторность, еще треть на вялые движения по европейскому пути и треть откатов взад. Результат - 30 лет топтания на месте.Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам наверно по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут.

1) Польский про-европейский вектор был нехило оплачен спонсорами из США и ЕС списавшими и старые долги набранные ещё при Гереке, и новые данные не на тех условиях что Украине

2) Структура промышленности, с/х и населения Польши сильно отличались от УССР и были меньше завязаны на бывшие республики СССР

3) Поляки с времен солидарности действительно рвались уйти из Ост-блока, а большинству украинцев эта незалежность упала случайно как и остальным 14 республикам кроме 3-х балтийских

4) Ну вымрут те кто помнят что Украина была мощной советской республикой, а не посмешищем с мовой-верой, а кто на их место придёт если самые способные и молодые уехали и уезжают. Вятрович с Фарион новую страну построят? 1) Польский про-европейский вектор был нехило оплачен спонсорами из США и ЕС списавшими и старые долги набранные ещё при Гереке, и новые данные не на тех условиях что Украине2) Структура промышленности, с/х и населения Польши сильно отличались от УССР и были меньше завязаны на бывшие республики СССР3) Поляки с времен солидарности действительно рвались уйти из Ост-блока, а большинству украинцев эта незалежность упала случайно как и остальным 14 республикам кроме 3-х балтийских4) Ну вымрут те кто помнят что Украина была мощной советской республикой, а не посмешищем с мовой-верой, а кто на их место придёт если самые способные и молодые уехали и уезжают. Вятрович с Фарион новую страну построят? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3625 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 634 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 15:47 Re: Політичні дискусії совок это плохо, поверьте мне на слово

достаточно было мне послужить в армии

совок и сейчас остался имхо

приспособленцев тогда и сейчас дофига Yuri_61 Повідомлень: 2013 З нами з: 30.09.15 Подякував: 222 раз. Подякували: 357 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6309631063116312 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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