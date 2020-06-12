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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6309631063116312
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 09:14

  andrijk777 написав:Передвиборча програма для мене - це те що особисто обіцяв політик, і в першу чергу публічно, наприклад на дебатах.


Если вы не верите написанному и зарегистрированному в ЦИК, а только бла-бла-бла словам, то чтоб долго не писать обещания на дебатах, а только по затронутой теме -
Весна придёт, будем сажать коррупционеров или кого-там Зеленский имел в виду.
Можно список обещанных громких посадок, можно даже не совсем уж громких, а так сказать из среднего ценового сегмента :mrgreen:
Если что весна давно закончилась, а Германа всё нет (с) :roll:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 11:04

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 11:49

Re: Політичні дискусії

Неслучайно относительно небольшие государства с незначительной долей в глобальной экономике не спешат переходить на евро после вступления в ЕС. Это Польша, Чехия, Болгария и другие (с)

Брексит вобъёт последний гвоздь в гроб евро.

Я не фанат Германии. Я удивлён, чем это германский гений лучше украинского?
Почему Германия, а не Украина лидер Европы?
Украинцы линивее, глупее (перечнь бесконечный) немцев?
Почему Германия, потом Польша обогнали Украину?
Неужели у них олигархи менеее жадные, чем украинские?
В чём секрет, что в Украине большинство народа нищенствует?
Ведь Германия была разбомблена в ухнарь американскими бомбардировщиками.
И почему путин до сих пор у власти и плюёт на весь мир?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:19

  Yuri_61 написав:Я не фанат Германии. Я удивлён, чем это германский гений лучше украинского?
Почему Германия, а не Украина лидер Европы?
Украинцы линивее, глупее (перечнь бесконечный) немцев?
Почему Германия, потом Польша обогнали Украину?
Неужели у них олигархи менеее жадные, чем украинские?
В чём секрет, что в Украине большинство народа нищенствует?
Ведь Германия была разбомблена в ухнарь американскими бомбардировщиками.
И почему путин до сих пор у власти и плюёт на весь мир?


С первого дня независимости надо было выбрать проевропейский вектор (как это сделала Польша) и последовательно двигаться к цели, а не дергаться туды-сюды.
По факту треть времени нашей независимой истории страна потратила на многовекторность, еще треть на вялые движения по европейскому пути и треть откатов взад. Результат - 30 лет топтания на месте.
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам наверно по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:28

  Yuri_61 написав:Я не фанат Германии. Я удивлён, чем это германский гений лучше украинского?
Почему Германия, а не Украина лидер Европы?
Украинцы линивее, глупее (перечнь бесконечный) немцев?
Почему Германия, потом Польша обогнали Украину?
Неужели у них олигархи менеее жадные, чем украинские?
В чём секрет, что в Украине большинство народа нищенствует?
Ведь Германия была разбомблена в ухнарь американскими бомбардировщиками.
И почему путин до сих пор у власти и плюёт на весь мир?


С первого дня независимости надо было выбрать проевропейский вектор (как это сделала Польша) и последовательно двигаться к цели, а не дергаться туды-сюды.
По факту треть времени нашей независимой истории страна потратила на многовекторность, еще треть на вялые движения по европейскому пути и треть откатов взад. Результат - 30 лет топтания на месте.
Вот и сейчас период отката и лишь только проблемы с агрессией РФ не дают зеленой власти полностью запустить этот процесс.
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:01

  Schmit написав:Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам наверно по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут.


А как они вымрут, если находятся у власти, и всё более и более внедряют совковые порядки в жизнь страны:
- запрещать и не пускать
- ставка исключительно на карательные методы воздействия
- экстенсивные меры вместо интенсивных
- увеличение бюрократии
- упор в политике на личности, а не на идеи
- вместо инноваций, поклонение прошлому
- нетерпимость и желание подавить чужое мнение
- перекладывание всей вины за негатив в стране на внешнего врага
- и так далее..
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:27

  AlexxK написав:
  andrijk777 написав:Передвиборча програма для мене - це те що особисто обіцяв політик, і в першу чергу публічно, наприклад на дебатах.
Те що написано у нього "в буклєтіках" це фікція. Це фікція не тільки при Зе, це фікція УСІХ попередніх президентів.
Так можна список його обіцянок чи ні?

Кандидат в Президенты Зеленский предоставил в момент регистрации в ЦИКе свою предвыборную программу. Она официально была опубликована на сайте ЦИК. Зайдите и почитайте.
А что касается "буклєтіков"...
"Другой предвыборной программы у нас для вас нет" (почти (с))

Якщо ви вибирає президента України по його передвиборчій програмі в ЦВК, то мені вас шкода. Як то кажуть над убогими не сміються.
І для всіх, які вважать себе ДУЖЕ розумними, які відповіли на мій пост, хочу зауважити що 90%(а може й більше) виборців передвиборчих програм(поданих в ЦВК) не читають. Тому, ЯК МІНІМУМ, глупо про них говорити. Такі у нас реалії. Та й по-моєму у світі те ж саме.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:45

  Shram написав:
  Schmit написав:Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам наверно по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут.
А как они вымрут, если находятся у власти, и всё более и более внедряют совковые порядки в жизнь страны:
Ви часом не переплутали те що робиться в росії з тим що є в Україні?
  Shram написав:- запрещать и не пускать
Це про безвіз
  Shram написав:- ставка исключительно на карательные методы воздействия
А цю тезу активно просувають різні совки і примітиви
  Shram написав:- экстенсивные меры вместо интенсивных
- увеличение бюрократии
- це бла-бла-бла....
  Shram написав:- упор в политике на личности, а не на идеи
це також совкова теза про сталіна..
  Shram написав:- вместо инноваций, поклонение прошлому
-це територія шапо і різник там недобитих комуняк - які всюди бачать Бандеру/хунту і так далі
  Shram написав:- нетерпимость и желание подавить чужое мнение
Тапк вже вашу думку стиснули і подавили...що ви на російській тут пишите
  Shram написав:- перекладывание всей вины за негатив в стране на внешнего врага
- и так далее..
Забагато честі для москаликів ,вважати що тільки від них всі біди.
З руССофашиками ми розібрались з допомогою 3% від ВВП на армію.Тепер вони сидять в резервації під назвою ОРДЛО і ні в Київ ні в Лондон на танках вже не грозяться приїхати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 15:26

  Schmit написав:
  Yuri_61 написав:Я не фанат Германии. Я удивлён, чем это германский гений лучше украинского?
Почему Германия, а не Украина лидер Европы?
Украинцы линивее, глупее (перечнь бесконечный) немцев?
Почему Германия, потом Польша обогнали Украину?
Неужели у них олигархи менеее жадные, чем украинские?
В чём секрет, что в Украине большинство народа нищенствует?
Ведь Германия была разбомблена в ухнарь американскими бомбардировщиками.
И почему путин до сих пор у власти и плюёт на весь мир?


С первого дня независимости надо было выбрать проевропейский вектор (как это сделала Польша) и последовательно двигаться к цели, а не дергаться туды-сюды.
По факту треть времени нашей независимой истории страна потратила на многовекторность, еще треть на вялые движения по европейскому пути и треть откатов взад. Результат - 30 лет топтания на месте.
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам наверно по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут.

1) Польский про-европейский вектор был нехило оплачен спонсорами из США и ЕС списавшими и старые долги набранные ещё при Гереке, и новые данные не на тех условиях что Украине
2) Структура промышленности, с/х и населения Польши сильно отличались от УССР и были меньше завязаны на бывшие республики СССР
3) Поляки с времен солидарности действительно рвались уйти из Ост-блока, а большинству украинцев эта незалежность упала случайно как и остальным 14 республикам кроме 3-х балтийских
4) Ну вымрут те кто помнят что Украина была мощной советской республикой, а не посмешищем с мовой-верой, а кто на их место придёт если самые способные и молодые уехали и уезжают. Вятрович с Фарион новую страну построят?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 15:47

Re: Політичні дискусії

совок это плохо, поверьте мне на слово
достаточно было мне послужить в армии
совок и сейчас остался имхо
приспособленцев тогда и сейчас дофига
Yuri_61
 
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