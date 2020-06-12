|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 13 чер, 2020 09:14
andrijk777 написав:
Передвиборча програма для мене - це те що особисто обіцяв політик, і в першу чергу публічно, наприклад на дебатах.
Если вы не верите написанному и зарегистрированному в ЦИК, а только бла-бла-бла словам, то чтоб долго не писать обещания на дебатах, а только по затронутой теме -
Весна придёт, будем сажать коррупционеров или кого-там Зеленский имел в виду.
Можно список обещанных громких посадок, можно даже не совсем уж громких, а так сказать из среднего ценового сегмента
Если что весна давно закончилась, а Германа всё нет (с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17252
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4246 раз.
- Подякували: 6831 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: Суб 13 чер, 2020 11:04
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 1394
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 чер, 2020 11:49
Неслучайно относительно небольшие государства с незначительной долей в глобальной экономике не спешат переходить на евро после вступления в ЕС. Это Польша, Чехия, Болгария и другие (с)
Брексит вобъёт последний гвоздь в гроб евро.
Я не фанат Германии. Я удивлён, чем это германский гений лучше украинского?
Почему Германия, а не Украина лидер Европы?
Украинцы линивее, глупее (перечнь бесконечный) немцев?
Почему Германия, потом Польша обогнали Украину?
Неужели у них олигархи менеее жадные, чем украинские?
В чём секрет, что в Украине большинство народа нищенствует?
Ведь Германия была разбомблена в ухнарь американскими бомбардировщиками.
И почему путин до сих пор у власти и плюёт на весь мир?
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2013
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 357 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 13 чер, 2020 12:19
Yuri_61 написав:
Я не фанат Германии. Я удивлён, чем это германский гений лучше украинского?
Почему Германия, а не Украина лидер Европы?
Украинцы линивее, глупее (перечнь бесконечный) немцев?
Почему Германия, потом Польша обогнали Украину?
Неужели у них олигархи менеее жадные, чем украинские?
В чём секрет, что в Украине большинство народа нищенствует?
Ведь Германия была разбомблена в ухнарь американскими бомбардировщиками.
И почему путин до сих пор у власти и плюёт на весь мир?
С первого дня независимости надо было выбрать проевропейский вектор (как это сделала Польша) и последовательно двигаться к цели, а не дергаться туды-сюды.
По факту треть времени нашей независимой истории страна потратила на многовекторность, еще треть на вялые движения по европейскому пути и треть откатов взад. Результат - 30 лет топтания на месте.
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам наверно по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 1394
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 чер, 2020 12:28
Yuri_61 написав:
Я не фанат Германии. Я удивлён, чем это германский гений лучше украинского?
Почему Германия, а не Украина лидер Европы?
Украинцы линивее, глупее (перечнь бесконечный) немцев?
Почему Германия, потом Польша обогнали Украину?
Неужели у них олигархи менеее жадные, чем украинские?
В чём секрет, что в Украине большинство народа нищенствует?
Ведь Германия была разбомблена в ухнарь американскими бомбардировщиками.
И почему путин до сих пор у власти и плюёт на весь мир?
С первого дня независимости надо было выбрать проевропейский вектор (как это сделала Польша) и последовательно двигаться к цели, а не дергаться туды-сюды.
По факту треть времени нашей независимой истории страна потратила на многовекторность, еще треть на вялые движения по европейскому пути и треть откатов взад. Результат - 30 лет топтания на месте.
Вот и сейчас период отката и лишь только проблемы с агрессией РФ не дают зеленой власти полностью запустить этот процесс.
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 1394
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 чер, 2020 14:01
Schmit написав:
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам наверно по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут.
А как они вымрут, если находятся у власти, и всё более и более внедряют совковые порядки в жизнь страны:
- запрещать и не пускать
- ставка исключительно на карательные методы воздействия
- экстенсивные меры вместо интенсивных
- увеличение бюрократии
- упор в политике на личности, а не на идеи
- вместо инноваций, поклонение прошлому
- нетерпимость и желание подавить чужое мнение
- перекладывание всей вины за негатив в стране на внешнего врага
- и так далее..
Теперь уже точно не вернусь
-
Shram
-
-
- Повідомлень: 3116
- З нами з: 26.03.16
- Подякував: 164 раз.
- Подякували: 956 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 13 чер, 2020 14:27
AlexxK написав: andrijk777 написав:
Передвиборча програма для мене - це те що особисто обіцяв політик, і в першу чергу публічно, наприклад на дебатах.
Те що написано у нього "в буклєтіках" це фікція. Це фікція не тільки при Зе, це фікція УСІХ попередніх президентів.Так можна список його обіцянок чи ні?
Кандидат в Президенты Зеленский предоставил в момент регистрации в ЦИКе свою предвыборную программу. Она официально была опубликована на сайте ЦИК. Зайдите и почитайте.
А что касается "буклєтіков"...
"Другой предвыборной программы у нас для вас нет" (почти (с))
Якщо ви вибирає президента України по його передвиборчій програмі в ЦВК, то мені вас шкода. Як то кажуть над убогими не сміються.
І для всіх, які вважать себе ДУЖЕ розумними, які відповіли на мій пост, хочу зауважити що 90%(а може й більше) виборців передвиборчих програм(поданих в ЦВК) не читають. Тому, ЯК МІНІМУМ, глупо про них говорити. Такі у нас реалії. Та й по-моєму у світі те ж саме.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2246
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 чер, 2020 14:45
Shram написав: Schmit написав:
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам наверно по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут.
А как они вымрут, если находятся у власти, и всё более и более внедряют совковые порядки в жизнь страны:
Ви часом не переплутали те що робиться в росії з тим що є в Україні?
Shram написав:
- запрещать и не пускать
Це про безвіз
Shram написав:
- ставка исключительно на карательные методы воздействия
А цю тезу активно просувають різні совки і примітиви
Shram написав:
- экстенсивные меры вместо интенсивных
- увеличение бюрократии
- це бла-бла-бла....
Shram написав:
- упор в политике на личности, а не на идеи
це також совкова теза про сталіна..
Shram написав:
- вместо инноваций, поклонение прошлому
-це територія шапо і різник там недобитих комуняк - які всюди бачать Бандеру/хунту і так далі
Shram написав:
- нетерпимость и желание подавить чужое мнение
Тапк вже вашу думку стиснули і подавили...що ви на російській тут пишите
Shram написав:
- перекладывание всей вины за негатив в стране на внешнего врага
- и так далее..
Забагато честі для москаликів ,вважати що тільки від них всі біди.
З руССофашиками ми розібрались з допомогою 3% від ВВП на армію.Тепер вони сидять в резервації під назвою ОРДЛО і ні в Київ ні в Лондон на танках вже не грозяться приїхати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 23060
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 173 раз.
- Подякували: 2347 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 13 чер, 2020 15:26
Schmit написав: Yuri_61 написав:
Я не фанат Германии. Я удивлён, чем это германский гений лучше украинского?
Почему Германия, а не Украина лидер Европы?
Украинцы линивее, глупее (перечнь бесконечный) немцев?
Почему Германия, потом Польша обогнали Украину?
Неужели у них олигархи менеее жадные, чем украинские?
В чём секрет, что в Украине большинство народа нищенствует?
Ведь Германия была разбомблена в ухнарь американскими бомбардировщиками.
И почему путин до сих пор у власти и плюёт на весь мир?
С первого дня независимости надо было выбрать проевропейский вектор (как это сделала Польша) и последовательно двигаться к цели, а не дергаться туды-сюды.
По факту треть времени нашей независимой истории страна потратила на многовекторность, еще треть на вялые движения по европейскому пути и треть откатов взад. Результат - 30 лет топтания на месте.
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам наверно по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут.
1) Польский про-европейский вектор был нехило оплачен спонсорами из США и ЕС списавшими и старые долги набранные ещё при Гереке, и новые данные не на тех условиях что Украине
2) Структура промышленности, с/х и населения Польши сильно отличались от УССР и были меньше завязаны на бывшие республики СССР
3) Поляки с времен солидарности действительно рвались уйти из Ост-блока, а большинству украинцев эта незалежность упала случайно как и остальным 14 республикам кроме 3-х балтийских
4) Ну вымрут те кто помнят что Украина была мощной советской республикой, а не посмешищем с мовой-верой, а кто на их место придёт если самые способные и молодые уехали и уезжают. Вятрович с Фарион новую страну построят?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3625
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 634 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 чер, 2020 15:47
совок это плохо, поверьте мне на слово
достаточно было мне послужить в армии
совок и сейчас остался имхо
приспособленцев тогда и сейчас дофига
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2013
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 357 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|