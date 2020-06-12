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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 13 чер, 2020 17:29
shapo написав:
1) Польский про-европейский вектор был нехило оплачен спонсорами из США и ЕС списавшими и старые долги набранные ещё при Гереке, и новые данные не на тех условиях что Украине
Само по себе наличие денег ничего не решает. Деньги не цель, а средство.
А ты транслируешь полную хрень, мол, достаточно залить страну деньгами и всё как-то само собой получится.
shapo написав:
3) Поляки с времен солидарности действительно рвались уйти из Ост-блока, а большинству украинцев эта незалежность упала случайно как и остальным 14 республикам кроме 3-х балтийских
Всегда считал, что республик было 15, а у тебя уже 17
shapo написав:
4) Ну вымрут те кто помнят что Украина была мощной советской республикой, а не посмешищем с мовой-верой, а кто на их место придёт если самые способные и молодые уехали и уезжают. Вятрович с Фарион новую страну построят?
Посмешище здесь ты.
Который переехал в Украину при СССР, чтобы потом хвастаться, что ты живешь в Украине
А потом Украина объявила независимость и повод хвастливости для тебя был утерян.
PS.
При СССР действительно, переехать в Украину было престижно.
Военные так вообще, за кривым озером не особо любили служить. А если и служили, то на пенсию в Украину. У нас был город отставных военных
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Додано: Суб 13 чер, 2020 17:44
shapo написав: Schmit написав: Yuri_61 написав:
Я не фанат Германии. Я удивлён, чем это германский гений лучше украинского?
Почему Германия, а не Украина лидер Европы?
Украинцы линивее, глупее (перечнь бесконечный) немцев?
Почему Германия, потом Польша обогнали Украину?
Неужели у них олигархи менеее жадные, чем украинские?
В чём секрет, что в Украине большинство народа нищенствует?
Ведь Германия была разбомблена в ухнарь американскими бомбардировщиками.
И почему путин до сих пор у власти и плюёт на весь мир?
С первого дня независимости надо было выбрать проевропейский вектор (как это сделала Польша) и последовательно двигаться к цели, а не дергаться туды-сюды.
По факту треть времени нашей независимой истории страна потратила на многовекторность, еще треть на вялые движения по европейскому пути и треть откатов взад. Результат - 30 лет топтания на месте.
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам наверно по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут.
1) Польский про-европейский вектор был нехило оплачен спонсорами из США и ЕС списавшими и старые долги набранные ещё при Гереке, и новые данные не на тех условиях что Украине
2) Структура промышленности, с/х и населения Польши сильно отличались от УССР и были меньше завязаны на бывшие республики СССР
3) Поляки с времен солидарности действительно рвались уйти из Ост-блока, а большинству украинцев эта незалежность упала случайно как и остальным 14 республикам кроме 3-х балтийских
На самом деле у Украины были намного лучше стартовые позиции, чем у Польши, просто с самого начала нужны были очень болезненные реформы и несменяемый проевропейский курс, а не многовекторность с откатами взад.
shapo написав:
4) Ну вымрут те кто помнят что Украина была мощной советской республикой, а не посмешищем с мовой-верой, а кто на их место придёт если самые способные и молодые уехали и уезжают.
Мощной? Вы шутите? В чем эта страна была мощной? В оружии, как нынешняя КНДР да, во всем остальном - полная задница. Зарплата инженера 120 рублей. В магазинах пустота, очереди на все. Только железный занавес сдерживал население от побега с той советской Украины.
Взять любого нынешнего совкодрочера и переместить в то "золотое время", да он просто взвоет за неделю от уныния и безысходности той жизни.
shapo написав:
Вятрович с Фарион новую страну построят?
Не построят, потому что такие как вы не пропустят их к власти никогда.
Востаннє редагувалось Schmit
в Суб 13 чер, 2020 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 17:51
Schmit написав:
shapo написав:4) Ну вымрут те кто помнят что Украина была мощной советской республикой, а не посмешищем с мовой-верой, а кто на их место придёт если самые способные и молодые уехали и уезжают. Вятрович с Фарион новую страну построят?
Мощной? Вы шутите? В чем эта страна была мощной? В оружии, как нынешняя КНДР да, во всем остальном - полная задница. Зарплата инженера 120 рублей. В магазинах пустота, очереди на все. Только железный занавес сдерживал население от побега с той советской Украины.
Украина выгодно отличалась от других республик, кроме прибалтики.
Но отличие было в том, что в той же РСФСР была тотальная ж***. В сёлах нищета, потому что никто не хотел работать
В Украине сёла были позажиточнее, потому что, был сарайчик - там свынка рохкала.
Своя коровка.
50 соток огорода, который обрабатывали с утра до ночи кверху ж***. При этом, ещё и в колхозе работали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Додано: Суб 13 чер, 2020 17:58
Schmit написав:
На самом деле у Украины были намного лучше стартовые позиции, чем у Польши, просто с самого начала нужны были очень болезненные реформы и несменяемый проевропейский курс, а не многовекторность с откатами взад.
Мощной? Вы шутите? В чем эта страна была мощной? В оружии, как нынешняя КНДР да, во всем остальном - полная задница. Зарплата инженера 120 рублей. В магазинах пустота, очереди на все. Только железный занавес сдерживал население от побега с той советской Украины.
Что такое про-европейский курс вы вряд ли сформулируете хотя такие "патриоты" как вы в каждом предложении повторяете это слово.
Что это, ненависть к России, переписывание истории, деиндустриализация, угробление науки, образования и медицины? Ничего не забыл? Или Безвиз который есть у латиноамериканских стран для сбора клубники у хозяев-европейцев?
Никто особенно с Украины никуда внутри СССР не бегал кроме западенцев привычных к заробитчанству. Если "шоковая" реформа Кравчука по обнищанию населения это ещё не болезненная реформа, то что ещё нужно было добавить?
Если в Украине не делали турбины, самолёты, космические корабли, атомные станции, морские суда и пр. машиностроительную продукцию, то это говорит только о том, что Фарион с Вятровича и были к этому не причастны.
Да и как в Украине могли быть лучшие стартовые условия чем в Польше то как она могла быть не мощной?
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Додано: Суб 13 чер, 2020 18:02
Schmit написав: shapo написав:
Вятрович с Фарион новую страну построят?
Не построят, потому что такие как вы не пропустят их к власти никогда.
Так они её уже 30 лет строят с небольшими перерывами начиная с Кравчука, потом Ющенко и заканчивая Порошенко.
Слегка изменили систему Кучма и Януковича, но несущественно
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Додано: Суб 13 чер, 2020 18:08
pesikot написав:
Само по себе наличие денег ничего не решает. Деньги не цель, а средство.
А ты транслируешь полную хрень, мол, достаточно залить страну деньгами и всё как-то само собой получится.
Посмешище здесь ты.
Который переехал в Украину при СССР, чтобы потом хвастаться, что ты живешь в Украине
А потом Украина объявила независимость и повод хвастливости для тебя был утерян.
PS.
При СССР действительно, переехать в Украину было престижно.
Военные так вообще, за кривым озером не особо любили служить. А если и служили, то на пенсию в Украину. У нас был город отставных военных
1) Если дальше Киева ничего в своей убогой провинциальной жизни не видел, то Украина, а не Москва, Рига или Питер верх престижа в СССР.
2) Почему я сюда переехал тебе докладывать не собираюсь. Замечу только что это был Казахстан который сейчас обошёл Россию не говоря о опустившейся ниже плинтуса Украине
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Додано: Суб 13 чер, 2020 18:11
shapo написав:
Что такое про-европейский курс вы вряд ли сформулируете хотя такие "патриоты" как вы в каждом предложении повторяете это слово.
Жить честно, работать, платить налоги
Если кто-то лезет к нам со своими правилами - дать в морду
shapo написав:
Что это, ненависть к России, переписывание истории, деиндустриализация, угробление науки, образования и медицины? Ничего не забыл?
Ну все нарративы пророссийской пропаганды.
shapo написав:
Россия - агрессор и к ней соответствующее отношение
Или Безвиз который есть у латиноамериканских стран для сбора клубники у хозяев-европейцев?
Да что же тебе безвиз так в ж*** колет ?
Что ты приплёл латинскую америку к европе. Ты давно на глобус смотрел, где латинская америка, а где европа ?
Безвиз - это туризм, а не работа. Рабочие визы никто не отменял
Или тебя невыносимо больно понимать, что украинский паспорт - это пропуск в цивилизованный мир, а российский - непонятно что
shapo написав:
Никто особенно с Украины никуда внутри СССР не бегал кроме западенцев привычных к заробитчанству.
Зато сбегал ты в Украину. Причины я выше описал и они никуда не делись
shapo написав:
что Фарион с Вятровича и были к этому не причастны.
У тебя навязчивые мысли про этих людей.
Обратись к психиатру.
И ещё, какое ты отношение имел к производству атомных реакторов и прочего ? если ты только в 1989 приехал в Украину
Твоё участие ограничилось тем, что ты заливал бетон на Байконуре. Да и то, потому что, либо бетон заливать, либо садится
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Додано: Суб 13 чер, 2020 18:12
shapo написав: Schmit написав:
На самом деле у Украины были намного лучше стартовые позиции, чем у Польши, просто с самого начала нужны были очень болезненные реформы и несменяемый проевропейский курс, а не многовекторность с откатами взад.
Мощной? Вы шутите? В чем эта страна была мощной? В оружии, как нынешняя КНДР да, во всем остальном - полная задница. Зарплата инженера 120 рублей. В магазинах пустота, очереди на все. Только железный занавес сдерживал население от побега с той советской Украины.
Что такое про-европейский курс вы вряд ли сформулируете хотя такие "патриоты" как вы в каждом предложении повторяете это слово.
Что это, ненависть к России, переписывание истории, деиндустриализация, угробление науки, образования и медицины? Ничего не забыл? Или Безвиз который есть у латиноамериканских стран для сбора клубники у хозяев-европейцев?
И что, поляки деиндустриализировались? угробили науку, образование, медицину? нет? Вот и ответ. Это и есть проевропейский курс. И ненависти накакой к московии не было до событий в Крыму и Донбассе. А вот историю надо переписать из достоверных источников, а не советскую брехню, по которой Украину создал ленин в австрийском генштабе. Древние карты и доккументы из независимых источников, а не с архивов КГБ соврать не дадут.
shapo написав:
Никто особенно с Украины никуда внутри СССР не бегал кроме западенцев привычных к заробитчанству. Если "шоковая" реформа Кравчука по обнищанию населения это ещё не болезненная реформа, то что ещё нужно было добавить?
Если в Украине не делали турбины, самолёты, космические корабли, атомные станции, морские суда и пр. машиностроительную продукцию, то это говорит только о том, что Фарион с Вятровича и были к этому не причастны.
Западэнцы в 1991 голосовали за Чорновола, а не старого совка Кравчука. Так что вся вина за произошедшее на совках.
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