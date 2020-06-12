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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6310631163126313 Додано: Суб 13 чер, 2020 17:29 shapo написав: 1) Польский про-европейский вектор был нехило оплачен спонсорами из США и ЕС списавшими и старые долги набранные ещё при Гереке, и новые данные не на тех условиях что Украине

1) Польский про-европейский вектор был нехило оплачен спонсорами из США и ЕС списавшими и старые долги набранные ещё при Гереке, и новые данные не на тех условиях что Украине

Само по себе наличие денег ничего не решает. Деньги не цель, а средство.

А ты транслируешь полную хрень, мол, достаточно залить страну деньгами и всё как-то само собой получится.

shapo написав: 3) Поляки с времен солидарности действительно рвались уйти из Ост-блока, а большинству украинцев эта незалежность упала случайно как и остальным 14 республикам кроме 3-х балтийских

3) Поляки с времен солидарности действительно рвались уйти из Ост-блока, а большинству украинцев эта незалежность упала случайно как и остальным 14 республикам кроме 3-х балтийских

Всегда считал, что республик было 15, а у тебя уже 17

shapo написав: 4) Ну вымрут те кто помнят что Украина была мощной советской республикой, а не посмешищем с мовой-верой, а кто на их место придёт если самые способные и молодые уехали и уезжают. Вятрович с Фарион новую страну построят? 4) Ну вымрут те кто помнят что Украина была мощной советской республикой, а не посмешищем с мовой-верой, а кто на их место придёт если самые способные и молодые уехали и уезжают. Вятрович с Фарион новую страну построят?

Посмешище здесь ты.

Который переехал в Украину при СССР, чтобы потом хвастаться, что ты живешь в Украине

А потом Украина объявила независимость и повод хвастливости для тебя был утерян.



PS.

При СССР действительно, переехать в Украину было престижно.

Военные так вообще, за кривым озером не особо любили служить. А если и служили, то на пенсию в Украину. У нас был город отставных военных Само по себе наличие денег ничего не решает. Деньги не цель, а средство.А ты транслируешь полную хрень, мол, достаточно залить страну деньгами и всё как-то само собой получится.Всегда считал, что республик было 15, а у тебя уже 17Посмешище здесь ты.Который переехал в Украину при СССР, чтобы потом хвастаться, что ты живешь в УкраинеА потом Украина объявила независимость и повод хвастливости для тебя был утерян.PS.При СССР действительно, переехать в Украину было престижно.Военные так вообще, за кривым озером не особо любили служить. А если и служили, то на пенсию в Украину. У нас был город отставных военных "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4707 З нами з: 31.08.09 Подякував: 329 раз. Подякували: 990 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 17:44 shapo написав: Schmit написав: Yuri_61 написав: Я не фанат Германии. Я удивлён, чем это германский гений лучше украинского?

Почему Германия, а не Украина лидер Европы?

Украинцы линивее, глупее (перечнь бесконечный) немцев?

Почему Германия, потом Польша обогнали Украину?

Неужели у них олигархи менеее жадные, чем украинские?

В чём секрет, что в Украине большинство народа нищенствует?

Ведь Германия была разбомблена в ухнарь американскими бомбардировщиками.

И почему путин до сих пор у власти и плюёт на весь мир? Я не фанат Германии. Я удивлён, чем это германский гений лучше украинского?Почему Германия, а не Украина лидер Европы?Украинцы линивее, глупее (перечнь бесконечный) немцев?Почему Германия, потом Польша обогнали Украину?Неужели у них олигархи менеее жадные, чем украинские?В чём секрет, что в Украине большинство народа нищенствует?Ведь Германия была разбомблена в ухнарь американскими бомбардировщиками.И почему путин до сих пор у власти и плюёт на весь мир?



С первого дня независимости надо было выбрать проевропейский вектор (как это сделала Польша) и последовательно двигаться к цели, а не дергаться туды-сюды.

По факту треть времени нашей независимой истории страна потратила на многовекторность, еще треть на вялые движения по европейскому пути и треть откатов взад. Результат - 30 лет топтания на месте.

Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам наверно по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут. С первого дня независимости надо было выбрать проевропейский вектор (как это сделала Польша) и последовательно двигаться к цели, а не дергаться туды-сюды.По факту треть времени нашей независимой истории страна потратила на многовекторность, еще треть на вялые движения по европейскому пути и треть откатов взад. Результат - 30 лет топтания на месте.Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, вот и нам наверно по аналогии придется ждать, пока самые упоротые совкодрочеры не вымрут.

1) Польский про-европейский вектор был нехило оплачен спонсорами из США и ЕС списавшими и старые долги набранные ещё при Гереке, и новые данные не на тех условиях что Украине

2) Структура промышленности, с/х и населения Польши сильно отличались от УССР и были меньше завязаны на бывшие республики СССР

3) Поляки с времен солидарности действительно рвались уйти из Ост-блока, а большинству украинцев эта незалежность упала случайно как и остальным 14 республикам кроме 3-х балтийских

1) Польский про-европейский вектор был нехило оплачен спонсорами из США и ЕС списавшими и старые долги набранные ещё при Гереке, и новые данные не на тех условиях что Украине2) Структура промышленности, с/х и населения Польши сильно отличались от УССР и были меньше завязаны на бывшие республики СССР3) Поляки с времен солидарности действительно рвались уйти из Ост-блока, а большинству украинцев эта незалежность упала случайно как и остальным 14 республикам кроме 3-х балтийских

На самом деле у Украины были намного лучше стартовые позиции, чем у Польши, просто с самого начала нужны были очень болезненные реформы и несменяемый проевропейский курс, а не многовекторность с откатами взад.

shapo написав: 4) Ну вымрут те кто помнят что Украина была мощной советской республикой, а не посмешищем с мовой-верой, а кто на их место придёт если самые способные и молодые уехали и уезжают. 4) Ну вымрут те кто помнят что Украина была мощной советской республикой, а не посмешищем с мовой-верой, а кто на их место придёт если самые способные и молодые уехали и уезжают.

Мощной? Вы шутите? В чем эта страна была мощной? В оружии, как нынешняя КНДР да, во всем остальном - полная задница. Зарплата инженера 120 рублей. В магазинах пустота, очереди на все. Только железный занавес сдерживал население от побега с той советской Украины.

Взять любого нынешнего совкодрочера и переместить в то "золотое время", да он просто взвоет за неделю от уныния и безысходности той жизни.

shapo написав: Вятрович с Фарион новую страну построят? Вятрович с Фарион новую страну построят?

Не построят, потому что такие как вы не пропустят их к власти никогда. На самом деле у Украины были намного лучше стартовые позиции, чем у Польши, просто с самого начала нужны были очень болезненные реформы и несменяемый проевропейский курс, а не многовекторность с откатами взад.Мощной? Вы шутите? В чем эта страна была мощной? В оружии, как нынешняя КНДР да, во всем остальном - полная задница. Зарплата инженера 120 рублей. В магазинах пустота, очереди на все. Только железный занавес сдерживал население от побега с той советской Украины.Взять любого нынешнего совкодрочера и переместить в то "золотое время", да он просто взвоет за неделю от уныния и безысходности той жизни.Не построят, потому что такие как вы не пропустят их к власти никогда. Востаннє редагувалось Schmit в Суб 13 чер, 2020 17:51, всього редагувалось 1 раз. Schmit

Повідомлень: 1396 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 17:51 Schmit написав: shapo написав: 4) Ну вымрут те кто помнят что Украина была мощной советской республикой, а не посмешищем с мовой-верой, а кто на их место придёт если самые способные и молодые уехали и уезжают. Вятрович с Фарион новую страну построят?

Мощной? Вы шутите? В чем эта страна была мощной? В оружии, как нынешняя КНДР да, во всем остальном - полная задница. Зарплата инженера 120 рублей. В магазинах пустота, очереди на все. Только железный занавес сдерживал население от побега с той советской Украины. Мощной? Вы шутите? В чем эта страна была мощной? В оружии, как нынешняя КНДР да, во всем остальном - полная задница. Зарплата инженера 120 рублей. В магазинах пустота, очереди на все. Только железный занавес сдерживал население от побега с той советской Украины.

Украина выгодно отличалась от других республик, кроме прибалтики.

Но отличие было в том, что в той же РСФСР была тотальная ж***. В сёлах нищета, потому что никто не хотел работать



В Украине сёла были позажиточнее, потому что, был сарайчик - там свынка рохкала.

Своя коровка.

50 соток огорода, который обрабатывали с утра до ночи кверху ж***. При этом, ещё и в колхозе работали Украина выгодно отличалась от других республик, кроме прибалтики.Но отличие было в том, что в той же РСФСР была тотальная ж***. В сёлах нищета, потому что никто не хотел работатьВ Украине сёла были позажиточнее, потому что, был сарайчик - там свынка рохкала.Своя коровка.50 соток огорода, который обрабатывали с утра до ночи кверху ж***. При этом, ещё и в колхозе работали "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4707 З нами з: 31.08.09 Подякував: 329 раз. Подякували: 990 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 17:58 Schmit написав: На самом деле у Украины были намного лучше стартовые позиции, чем у Польши, просто с самого начала нужны были очень болезненные реформы и несменяемый проевропейский курс, а не многовекторность с откатами взад.



Мощной? Вы шутите? В чем эта страна была мощной? В оружии, как нынешняя КНДР да, во всем остальном - полная задница. Зарплата инженера 120 рублей. В магазинах пустота, очереди на все. Только железный занавес сдерживал население от побега с той советской Украины. На самом деле у Украины были намного лучше стартовые позиции, чем у Польши, просто с самого начала нужны были очень болезненные реформы и несменяемый проевропейский курс, а не многовекторность с откатами взад.Мощной? Вы шутите? В чем эта страна была мощной? В оружии, как нынешняя КНДР да, во всем остальном - полная задница. Зарплата инженера 120 рублей. В магазинах пустота, очереди на все. Только железный занавес сдерживал население от побега с той советской Украины.

Что такое про-европейский курс вы вряд ли сформулируете хотя такие "патриоты" как вы в каждом предложении повторяете это слово.

Что это, ненависть к России, переписывание истории, деиндустриализация, угробление науки, образования и медицины? Ничего не забыл? Или Безвиз который есть у латиноамериканских стран для сбора клубники у хозяев-европейцев?

Никто особенно с Украины никуда внутри СССР не бегал кроме западенцев привычных к заробитчанству. Если "шоковая" реформа Кравчука по обнищанию населения это ещё не болезненная реформа, то что ещё нужно было добавить?

Если в Украине не делали турбины, самолёты, космические корабли, атомные станции, морские суда и пр. машиностроительную продукцию, то это говорит только о том, что Фарион с Вятровича и были к этому не причастны.

Да и как в Украине могли быть лучшие стартовые условия чем в Польше то как она могла быть не мощной? Что такое про-европейский курс вы вряд ли сформулируете хотя такие "патриоты" как вы в каждом предложении повторяете это слово.Что это, ненависть к России, переписывание истории, деиндустриализация, угробление науки, образования и медицины? Ничего не забыл? Или Безвиз который есть у латиноамериканских стран для сбора клубники у хозяев-европейцев?Никто особенно с Украины никуда внутри СССР не бегал кроме западенцев привычных к заробитчанству. Если "шоковая" реформа Кравчука по обнищанию населения это ещё не болезненная реформа, то что ещё нужно было добавить?Если в Украине не делали турбины, самолёты, космические корабли, атомные станции, морские суда и пр. машиностроительную продукцию, то это говорит только о том, что Фарион с Вятровича и были к этому не причастны.Да и как в Украине могли быть лучшие стартовые условия чем в Польше то как она могла быть не мощной? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3635 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 635 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 18:02 Schmit написав: shapo написав: Вятрович с Фарион новую страну построят? Вятрович с Фарион новую страну построят?

Не построят, потому что такие как вы не пропустят их к власти никогда. Не построят, потому что такие как вы не пропустят их к власти никогда.

Так они её уже 30 лет строят с небольшими перерывами начиная с Кравчука, потом Ющенко и заканчивая Порошенко.

Слегка изменили систему Кучма и Януковича, но несущественно Так они её уже 30 лет строят с небольшими перерывами начиная с Кравчука, потом Ющенко и заканчивая Порошенко.Слегка изменили систему Кучма и Януковича, но несущественно Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3635 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 635 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 18:08 pesikot написав: Само по себе наличие денег ничего не решает. Деньги не цель, а средство.

А ты транслируешь полную хрень, мол, достаточно залить страну деньгами и всё как-то само собой получится.



Посмешище здесь ты.

Который переехал в Украину при СССР, чтобы потом хвастаться, что ты живешь в Украине

А потом Украина объявила независимость и повод хвастливости для тебя был утерян.



PS.

При СССР действительно, переехать в Украину было престижно.

Военные так вообще, за кривым озером не особо любили служить. А если и служили, то на пенсию в Украину. У нас был город отставных военных Само по себе наличие денег ничего не решает. Деньги не цель, а средство.А ты транслируешь полную хрень, мол, достаточно залить страну деньгами и всё как-то само собой получится.Посмешище здесь ты.Который переехал в Украину при СССР, чтобы потом хвастаться, что ты живешь в УкраинеА потом Украина объявила независимость и повод хвастливости для тебя был утерян.PS.При СССР действительно, переехать в Украину было престижно.Военные так вообще, за кривым озером не особо любили служить. А если и служили, то на пенсию в Украину. У нас был город отставных военных

1) Если дальше Киева ничего в своей убогой провинциальной жизни не видел, то Украина, а не Москва, Рига или Питер верх престижа в СССР.

2) Почему я сюда переехал тебе докладывать не собираюсь. Замечу только что это был Казахстан который сейчас обошёл Россию не говоря о опустившейся ниже плинтуса Украине 1) Если дальше Киева ничего в своей убогой провинциальной жизни не видел, то Украина, а не Москва, Рига или Питер верх престижа в СССР.2) Почему я сюда переехал тебе докладывать не собираюсь. Замечу только что это был Казахстан который сейчас обошёл Россию не говоря о опустившейся ниже плинтуса Украине Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3635 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 635 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 18:11 shapo написав: Что такое про-европейский курс вы вряд ли сформулируете хотя такие "патриоты" как вы в каждом предложении повторяете это слово.

Что такое про-европейский курс вы вряд ли сформулируете хотя такие "патриоты" как вы в каждом предложении повторяете это слово.

Жить честно, работать, платить налоги

Если кто-то лезет к нам со своими правилами - дать в морду

shapo написав: Что это, ненависть к России, переписывание истории, деиндустриализация, угробление науки, образования и медицины? Ничего не забыл?

Что это, ненависть к России, переписывание истории, деиндустриализация, угробление науки, образования и медицины? Ничего не забыл?

Ну все нарративы пророссийской пропаганды.

shapo написав: Россия - агрессор и к ней соответствующее отношение

Или Безвиз который есть у латиноамериканских стран для сбора клубники у хозяев-европейцев?

Россия - агрессор и к ней соответствующее отношениеИли Безвиз который есть у латиноамериканских стран для сбора клубники у хозяев-европейцев?

Да что же тебе безвиз так в ж*** колет ? Что ты приплёл латинскую америку к европе. Ты давно на глобус смотрел, где латинская америка, а где европа ?

Безвиз - это туризм, а не работа. Рабочие визы никто не отменял



Или тебя невыносимо больно понимать, что украинский паспорт - это пропуск в цивилизованный мир, а российский - непонятно что



shapo написав: Никто особенно с Украины никуда внутри СССР не бегал кроме западенцев привычных к заробитчанству.

Никто особенно с Украины никуда внутри СССР не бегал кроме западенцев привычных к заробитчанству.

Зато сбегал ты в Украину. Причины я выше описал и они никуда не делись



shapo написав: что Фарион с Вятровича и были к этому не причастны.

что Фарион с Вятровича и были к этому не причастны.

У тебя навязчивые мысли про этих людей.

Обратись к психиатру.



И ещё, какое ты отношение имел к производству атомных реакторов и прочего ? если ты только в 1989 приехал в Украину

Твоё участие ограничилось тем, что ты заливал бетон на Байконуре. Да и то, потому что, либо бетон заливать, либо садится Жить честно, работать, платить налогиЕсли кто-то лезет к нам со своими правилами - дать в мордуНу все нарративы пророссийской пропаганды.Да что же тебе безвиз так в ж*** колет ?Что ты приплёл латинскую америку к европе. Ты давно на глобус смотрел, где латинская америка, а где европа ?Безвиз - это туризм, а не работа. Рабочие визы никто не отменялИли тебя невыносимо больно понимать, что украинский паспорт - это пропуск в цивилизованный мир, а российский - непонятно чтоЗато сбегал ты в Украину. Причины я выше описал и они никуда не делисьУ тебя навязчивые мысли про этих людей.Обратись к психиатру.И ещё, какое ты отношение имел к производству атомных реакторов и прочего ? если ты только в 1989 приехал в УкраинуТвоё участие ограничилось тем, что ты заливал бетон на Байконуре. Да и то, потому что, либо бетон заливать, либо садится "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4707 З нами з: 31.08.09 Подякував: 329 раз. Подякували: 990 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 18:12 shapo написав: Schmit написав: На самом деле у Украины были намного лучше стартовые позиции, чем у Польши, просто с самого начала нужны были очень болезненные реформы и несменяемый проевропейский курс, а не многовекторность с откатами взад.



Мощной? Вы шутите? В чем эта страна была мощной? В оружии, как нынешняя КНДР да, во всем остальном - полная задница. Зарплата инженера 120 рублей. В магазинах пустота, очереди на все. Только железный занавес сдерживал население от побега с той советской Украины. На самом деле у Украины были намного лучше стартовые позиции, чем у Польши, просто с самого начала нужны были очень болезненные реформы и несменяемый проевропейский курс, а не многовекторность с откатами взад.Мощной? Вы шутите? В чем эта страна была мощной? В оружии, как нынешняя КНДР да, во всем остальном - полная задница. Зарплата инженера 120 рублей. В магазинах пустота, очереди на все. Только железный занавес сдерживал население от побега с той советской Украины.

Что такое про-европейский курс вы вряд ли сформулируете хотя такие "патриоты" как вы в каждом предложении повторяете это слово.

Что это, ненависть к России, переписывание истории, деиндустриализация, угробление науки, образования и медицины? Ничего не забыл? Или Безвиз который есть у латиноамериканских стран для сбора клубники у хозяев-европейцев? Что такое про-европейский курс вы вряд ли сформулируете хотя такие "патриоты" как вы в каждом предложении повторяете это слово.Что это, ненависть к России, переписывание истории, деиндустриализация, угробление науки, образования и медицины? Ничего не забыл? Или Безвиз который есть у латиноамериканских стран для сбора клубники у хозяев-европейцев?

И что, поляки деиндустриализировались? угробили науку, образование, медицину? нет? Вот и ответ. Это и есть проевропейский курс. И ненависти накакой к московии не было до событий в Крыму и Донбассе. А вот историю надо переписать из достоверных источников, а не советскую брехню, по которой Украину создал ленин в австрийском генштабе. Древние карты и доккументы из независимых источников, а не с архивов КГБ соврать не дадут.

shapo написав: Никто особенно с Украины никуда внутри СССР не бегал кроме западенцев привычных к заробитчанству. Если "шоковая" реформа Кравчука по обнищанию населения это ещё не болезненная реформа, то что ещё нужно было добавить?

Если в Украине не делали турбины, самолёты, космические корабли, атомные станции, морские суда и пр. машиностроительную продукцию, то это говорит только о том, что Фарион с Вятровича и были к этому не причастны.

Никто особенно с Украины никуда внутри СССР не бегал кроме западенцев привычных к заробитчанству. Если "шоковая" реформа Кравчука по обнищанию населения это ещё не болезненная реформа, то что ещё нужно было добавить?Если в Украине не делали турбины, самолёты, космические корабли, атомные станции, морские суда и пр. машиностроительную продукцию, то это говорит только о том, что Фарион с Вятровича и были к этому не причастны.

Западэнцы в 1991 голосовали за Чорновола, а не старого совка Кравчука. Так что вся вина за произошедшее на совках. И что, поляки деиндустриализировались? угробили науку, образование, медицину? нет? Вот и ответ. Это и есть проевропейский курс. И ненависти накакой к московии не было до событий в Крыму и Донбассе. А вот историю надо переписать из достоверных источников, а не советскую брехню, по которой Украину создал ленин в австрийском генштабе. Древние карты и доккументы из независимых источников, а не с архивов КГБ соврать не дадут.Западэнцы в 1991 голосовали за Чорновола, а не старого совка Кравчука. Так что вся вина за произошедшее на совках. Schmit

Повідомлень: 1396 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6310631163126313 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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