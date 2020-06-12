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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6311631263136314
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 20:19

  shapo написав:
  shapo написав:Что такое про-европейский курс вы вряд ли сформулируете хотя такие "патриоты" как вы в каждом предложении повторяете это слово.
Что это, ненависть к России, переписывание истории, деиндустриализация, угробление науки, образования и медицины? Ничего не забыл? Или Безвиз который есть у латиноамериканских стран для сбора клубники у хозяев-европейцев?


  Schmit написав:И что, поляки деиндустриализировались? угробили науку, образование, медицину? нет? Вот и ответ. Это и есть проевропейский курс. И ненависти накакой к московии не было до событий в Крыму и Донбассе. А вот историю надо переписать из достоверных источников, а не советскую брехню, по которой Украину создал ленин в австрийском генштабе. Древние карты и доккументы из независимых источников, а не с архивов КГБ соврать не дадут.


Я уже писал в чем разница между ПНР и УССР. Еще напомню что никакой государственности в отличие от Польши у Украины никогда не было что бы не лепили на "древних" картах сейчас Вятровичи и пр. нью-историки.Перед развалом СССР работал с Совмином УССР и увидел что он не решает ничего- все решалось в Москве, туда же перемещались лучшие управленцы промышленности.
Про ненависть к москалям расскажите тому кто не жил тут с 1989г и не слышал как вещали на митингах и в листовках "Твое сало съел москаль" и "Отделимся - будем второй Францией". Видел эту студенческую шушеру с ее "революцией на граните" некоторые из которых сделали себе карьеру на 20 лет вперед, комедию с злукой и т.д.
И если упоминать историю, то непременно Сталина который и создал нынешнюю Украину в ее границах.А то неудобно получается - за голодомор иски, а за границы молчок.


Западэнцы в 1991 голосовали за Чорновола, а не старого совка Кравчука. Так что вся вина за произошедшее на совках.


Ха-ха.
А кем был Чорновол,не главой Руха? А кто там был,не бывшие мнс академических НИИ Киева, продажные писатели и пр.? Причем как выяснилось позже большая часть их них стучала ранее в КГБ.
Не знаю как вел себя Чорновол в лагере что остался жив, а не умер как Стус, но при незалежности очень хорошо срабатывался и с Кравчуком, и потом с Кучмой был в "конструктивной" оппозиции, так что в сказки про его убийство не верю - зачем было убивать того кого давно купили?
Бывший диссидент , а ныне крымско-татарский функционер меджлиса Джемилев тоже почему-то вызывает сомнения в том насколько был чист в прошлом,ну да этим многие грешили.
Покойный Л.Лукьяненко сбежал в Канаду послом в 1992г когда задавил сельскую женщину на своем авто.

Ну визнай - Україна класна! Пишеш собі всіляку маячню...
Кармелюк
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