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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6311631263136314 Додано: Суб 13 чер, 2020 20:19 shapo написав: shapo написав: Что такое про-европейский курс вы вряд ли сформулируете хотя такие "патриоты" как вы в каждом предложении повторяете это слово.

Что это, ненависть к России, переписывание истории, деиндустриализация, угробление науки, образования и медицины? Ничего не забыл? Или Безвиз который есть у латиноамериканских стран для сбора клубники у хозяев-европейцев? Что такое про-европейский курс вы вряд ли сформулируете хотя такие "патриоты" как вы в каждом предложении повторяете это слово.Что это, ненависть к России, переписывание истории, деиндустриализация, угробление науки, образования и медицины? Ничего не забыл? Или Безвиз который есть у латиноамериканских стран для сбора клубники у хозяев-европейцев?



Schmit написав: И что, поляки деиндустриализировались? угробили науку, образование, медицину? нет? Вот и ответ. Это и есть проевропейский курс. И ненависти накакой к московии не было до событий в Крыму и Донбассе. А вот историю надо переписать из достоверных источников, а не советскую брехню, по которой Украину создал ленин в австрийском генштабе. Древние карты и доккументы из независимых источников, а не с архивов КГБ соврать не дадут. И что, поляки деиндустриализировались? угробили науку, образование, медицину? нет? Вот и ответ. Это и есть проевропейский курс. И ненависти накакой к московии не было до событий в Крыму и Донбассе. А вот историю надо переписать из достоверных источников, а не советскую брехню, по которой Украину создал ленин в австрийском генштабе. Древние карты и доккументы из независимых источников, а не с архивов КГБ соврать не дадут.



Я уже писал в чем разница между ПНР и УССР. Еще напомню что никакой государственности в отличие от Польши у Украины никогда не было что бы не лепили на "древних" картах сейчас Вятровичи и пр. нью-историки.Перед развалом СССР работал с Совмином УССР и увидел что он не решает ничего- все решалось в Москве, туда же перемещались лучшие управленцы промышленности.

Про ненависть к москалям расскажите тому кто не жил тут с 1989г и не слышал как вещали на митингах и в листовках "Твое сало съел москаль" и "Отделимся - будем второй Францией". Видел эту студенческую шушеру с ее "революцией на граните" некоторые из которых сделали себе карьеру на 20 лет вперед, комедию с злукой и т.д.

И если упоминать историю, то непременно Сталина который и создал нынешнюю Украину в ее границах.А то неудобно получается - за голодомор иски, а за границы молчок.





Западэнцы в 1991 голосовали за Чорновола, а не старого совка Кравчука. Так что вся вина за произошедшее на совках.



Ха-ха.

А кем был Чорновол,не главой Руха? А кто там был,не бывшие мнс академических НИИ Киева, продажные писатели и пр.? Причем как выяснилось позже большая часть их них стучала ранее в КГБ.

Не знаю как вел себя Чорновол в лагере что остался жив, а не умер как Стус, но при незалежности очень хорошо срабатывался и с Кравчуком, и потом с Кучмой был в "конструктивной" оппозиции, так что в сказки про его убийство не верю - зачем было убивать того кого давно купили?

Бывший диссидент , а ныне крымско-татарский функционер меджлиса Джемилев тоже почему-то вызывает сомнения в том насколько был чист в прошлом,ну да этим многие грешили.

Покойный Л.Лукьяненко сбежал в Канаду послом в 1992г когда задавил сельскую женщину на своем авто. Я уже писал в чем разница между ПНР и УССР. Еще напомню что никакой государственности в отличие от Польши у Украины никогда не было что бы не лепили на "древних" картах сейчас Вятровичи и пр. нью-историки.Перед развалом СССР работал с Совмином УССР и увидел что он не решает ничего- все решалось в Москве, туда же перемещались лучшие управленцы промышленности.Про ненависть к москалям расскажите тому кто не жил тут с 1989г и не слышал как вещали на митингах и в листовках "Твое сало съел москаль" и "Отделимся - будем второй Францией". Видел эту студенческую шушеру с ее "революцией на граните" некоторые из которых сделали себе карьеру на 20 лет вперед, комедию с злукой и т.д.И если упоминать историю, то непременно Сталина который и создал нынешнюю Украину в ее границах.А то неудобно получается - за голодомор иски, а за границы молчок.Ха-ха.А кем был Чорновол,не главой Руха? А кто там был,не бывшие мнс академических НИИ Киева, продажные писатели и пр.? Причем как выяснилось позже большая часть их них стучала ранее в КГБ.Не знаю как вел себя Чорновол в лагере что остался жив, а не умер как Стус, но при незалежности очень хорошо срабатывался и с Кравчуком, и потом с Кучмой был в "конструктивной" оппозиции, так что в сказки про его убийство не верю - зачем было убивать того кого давно купили?Бывший диссидент , а ныне крымско-татарский функционер меджлиса Джемилев тоже почему-то вызывает сомнения в том насколько был чист в прошлом,ну да этим многие грешили.Покойный Л.Лукьяненко сбежал в Канаду послом в 1992г когда задавил сельскую женщину на своем авто.

Ну визнай - Україна класна! Пишеш собі всіляку маячню... Ну визнай - Україна класна! Пишеш собі всіляку маячню... Кармелюк 1

Повідомлень: 667 З нами з: 26.08.12 Подякував: 220 раз. Подякували: 307 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6311631263136314 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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