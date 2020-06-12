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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 13 чер, 2020 20:19
shapo написав: shapo написав:
Что такое про-европейский курс вы вряд ли сформулируете хотя такие "патриоты" как вы в каждом предложении повторяете это слово.
Что это, ненависть к России, переписывание истории, деиндустриализация, угробление науки, образования и медицины? Ничего не забыл? Или Безвиз который есть у латиноамериканских стран для сбора клубники у хозяев-европейцев?
Schmit написав:
И что, поляки деиндустриализировались? угробили науку, образование, медицину? нет? Вот и ответ. Это и есть проевропейский курс. И ненависти накакой к московии не было до событий в Крыму и Донбассе. А вот историю надо переписать из достоверных источников, а не советскую брехню, по которой Украину создал ленин в австрийском генштабе. Древние карты и доккументы из независимых источников, а не с архивов КГБ соврать не дадут.
Я уже писал в чем разница между ПНР и УССР. Еще напомню что никакой государственности в отличие от Польши у Украины никогда не было что бы не лепили на "древних" картах сейчас Вятровичи и пр. нью-историки.Перед развалом СССР работал с Совмином УССР и увидел что он не решает ничего- все решалось в Москве, туда же перемещались лучшие управленцы промышленности.
Про ненависть к москалям расскажите тому кто не жил тут с 1989г и не слышал как вещали на митингах и в листовках "Твое сало съел москаль" и "Отделимся - будем второй Францией". Видел эту студенческую шушеру с ее "революцией на граните" некоторые из которых сделали себе карьеру на 20 лет вперед, комедию с злукой и т.д.
И если упоминать историю, то непременно Сталина который и создал нынешнюю Украину в ее границах.А то неудобно получается - за голодомор иски, а за границы молчок.
Западэнцы в 1991 голосовали за Чорновола, а не старого совка Кравчука. Так что вся вина за произошедшее на совках.
Ха-ха.
А кем был Чорновол,не главой Руха? А кто там был,не бывшие мнс академических НИИ Киева, продажные писатели и пр.? Причем как выяснилось позже большая часть их них стучала ранее в КГБ.
Не знаю как вел себя Чорновол в лагере что остался жив, а не умер как Стус, но при незалежности очень хорошо срабатывался и с Кравчуком, и потом с Кучмой был в "конструктивной" оппозиции, так что в сказки про его убийство не верю - зачем было убивать того кого давно купили?
Бывший диссидент , а ныне крымско-татарский функционер меджлиса Джемилев тоже почему-то вызывает сомнения в том насколько был чист в прошлом,ну да этим многие грешили.
Покойный Л.Лукьяненко сбежал в Канаду послом в 1992г когда задавил сельскую женщину на своем авто.
Ну визнай - Україна класна! Пишеш собі всіляку маячню...
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Додано: Суб 13 чер, 2020 20:35
shapo написав: shapo написав:
Что такое про-европейский курс вы вряд ли сформулируете хотя такие "патриоты" как вы в каждом предложении повторяете это слово.
Что это, ненависть к России, переписывание истории, деиндустриализация, угробление науки, образования и медицины? Ничего не забыл? Или Безвиз который есть у латиноамериканских стран для сбора клубники у хозяев-европейцев?
Schmit написав:
И что, поляки деиндустриализировались? угробили науку, образование, медицину? нет? Вот и ответ. Это и есть проевропейский курс. И ненависти накакой к московии не было до событий в Крыму и Донбассе. А вот историю надо переписать из достоверных источников, а не советскую брехню, по которой Украину создал ленин в австрийском генштабе. Древние карты и доккументы из независимых источников, а не с архивов КГБ соврать не дадут.
Я уже писал в чем разница между ПНР и УССР. Еще напомню что никакой государственности в отличие от Польши у Украины никогда не было что бы не лепили на "древних" картах сейчас Вятровичи и пр. нью-историки.Перед развалом СССР работал с Совмином УССР и увидел что он не решает ничего- все решалось в Москве, туда же перемещались лучшие управленцы промышленности.
Про ненависть к москалям расскажите тому кто не жил тут с 1989г и не слышал как вещали на митингах и в листовках "Твое сало съел москаль" и "Отделимся - будем второй Францией". Видел эту студенческую шушеру с ее "революцией на граните" некоторые из которых сделали себе карьеру на 20 лет вперед, комедию с злукой и т.д.
И если упоминать историю, то непременно Сталина который и создал нынешнюю Украину в ее границах.А то неудобно получается - за голодомор иски, а за границы молчок.
Западэнцы в 1991 голосовали за Чорновола, а не старого совка Кравчука. Так что вся вина за произошедшее на совках.
Ха-ха.
А кем был Чорновол,не главой Руха? А кто там был,не бывшие мнс академических НИИ Киева, продажные писатели и пр.? Причем как выяснилось позже большая часть их них стучала ранее в КГБ.
Не знаю как вел себя Чорновол в лагере что остался жив, а не умер как Стус, но при незалежности очень хорошо срабатывался и с Кравчуком, и потом с Кучмой был в "конструктивной" оппозиции, так что в сказки про его убийство не верю - зачем было убивать того кого давно купили?
Бывший диссидент , а ныне крымско-татарский функционер меджлиса Джемилев тоже почему-то вызывает сомнения в том насколько был чист в прошлом,ну да этим многие грешили.
Покойный Л.Лукьяненко сбежал в Канаду послом в 1992г когда задавил сельскую женщину на своем авто.
Не вижу смысла дальше об этом дискутировать - бесмысленная трата времени, потому что вы, совки неисправимы и Украина еще долго будет страдать от результатов ваших голосований на выборах, а виноватыми всегда будут западэнцы.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 20:51
Schmit написав:
Не вижу смысла дальше об этом дискутировать - бесмысленная трата времени, потому что вы, совки неисправимы и Украина еще долго будет страдать от результатов ваших голосований на выборах, а виноватыми всегда будут западэнцы.
А что вы, "патриоты", можете возразить кроме наклеивания очередного ярлыка или хамства?
Галицкий проект который тут реализуется последние 16 лет окончательно добивает Украину и вместо того чтобы обвинять каких-то совков достижениями которых пользуетесь 30 лет внимательно вглядывайтесь в зеркало - там увидите причину всех бед Украины
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Додано: Суб 13 чер, 2020 20:53
shapo написав:
Чорновол
Вот при Чорноволе Украина это Польша как минимум
А при старых коммунистах кравчуках и кучмах которые все разбазарили и ракеты порезали; имеем то что имеем
Так за кого ты голосовал тогда ? А дед ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Суб 13 чер, 2020 21:02
shapo написав: Schmit написав: shapo написав:
Вятрович с Фарион новую страну построят?
Не построят, потому что такие как вы не пропустят их к власти никогда.
Так они её уже 30 лет строят с небольшими перерывами начиная с Кравчука, потом Ющенко и заканчивая Порошенко.
Слегка изменили систему Кучма и Януковича, но несущественно
Кучма построил воровскую систему в Украине и привел к власти дважды сидевшего. Он несёт всю ответственность за нищую Украину. А Азаров с его откатами по возврату НДС. Разокрали страну. Прокуроры, судь и таможенники на Бентли. На данном этапе Украине поможет только диктатура на подобие Чилийской или Испанской времён Франко. Кстати а Германии к моменту прихода Гитлера была ситуация хуже чем в Украине сейчас.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 21:04
shapo написав: Ukrainian написав: shapo написав:
Чорновол
Вот при Чорноволе Украина это Польша как минимум
А при старых коммунистах кравчуках и кучмах которые все разбазарили и ракеты порезали; имеем то что имеем
Так за кого ты голосовал тогда ? А дед ?
Насмешил пацан.
Что мог бы сделать журналюга которым был Чорновол в экономике.
Кучма хоть и породил нынешнюю систему олигархов и сам был парторгом Южмаша, но при нем как раз ракеты ещё не резали, все началось при бджоляре.
Ни за кого тогда не голосовал - от всех тошнило
Дед что ты несёшь? Какой бжоляр
Тридцатого октября 2001 года Украина уничтожила последнюю шахту для запуска межконтинентальных баллистических ракет.
Так за кого ты голосовал тогда ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Суб 13 чер, 2020 21:05
shapo написав: Schmit написав:
Не вижу смысла дальше об этом дискутировать - бесмысленная трата времени, потому что вы, совки неисправимы и Украина еще долго будет страдать от результатов ваших голосований на выборах, а виноватыми всегда будут западэнцы.
А что вы, "патриоты", можете возразить кроме наклеивания очередного ярлыка или хамства?
Галицкий проект который тут реализуется последние 16 лет окончательно добивает Украину и вместо того чтобы обвинять каких-то совков достижениями которых пользуетесь 30 лет внимательно вглядывайтесь в зеркало - там увидите причину всех бед Украины
Галицкий проект в очень урезаном виде (ограничитель - премьерство Тимошенко) реализовал только Ющ и то до момента парламентских выборов и назначения премьером янука, а также ПО. Все остальное время ваши совковые избранники имитировали движение в Европу, но по факту разрушали и грабили Украину.
Востаннє редагувалось Schmit
в Суб 13 чер, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 21:06
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Дед что ты несёшь?
Старческое.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 21:09
shapo написав: Ukrainian написав: shapo написав:
Чорновол
Вот при Чорноволе Украина это Польша как минимум
А при старых коммунистах кравчуках и кучмах которые все разбазарили и ракеты порезали; имеем то что имеем
Так за кого ты голосовал тогда ? А дед ?
Насмешил пацан.
Что мог бы сделать журналюга которым был Чорновол в экономике.
Кучма хоть и породил нынешнюю систему олигархов и сам был парторгом Южмаша, но при нем как раз ракеты ещё не резали, все началось при бджоляре.
Ни за кого тогда не голосовал - от всех тошнило
25% населения наивно полагают, что люди, словесно и визуально демонстрирующие любовь к родине, способны ей чем-то помочь.
И это еще хорошо, когда патриотизм реальный, как у Черновола. А когда напускной, как у Пороха?..
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Додано: Суб 13 чер, 2020 21:12
zРадио написав:
25% населения наивно полагают, что люди, словесно и визуально демонстрирующие любовь к родине, способны ей чем-то помочь.
И это еще хорошо, если патриотизм реальный, как у Черновола. А если напускной, как у Пороха?
Коммунисты кравчук и кучма любви не демонстрировали
Это как то помогло стране ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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