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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6312631363146315> Додано: Суб 13 чер, 2020 20:19 shapo написав: shapo написав: Что такое про-европейский курс вы вряд ли сформулируете хотя такие "патриоты" как вы в каждом предложении повторяете это слово.

Что это, ненависть к России, переписывание истории, деиндустриализация, угробление науки, образования и медицины? Ничего не забыл? Или Безвиз который есть у латиноамериканских стран для сбора клубники у хозяев-европейцев? Что такое про-европейский курс вы вряд ли сформулируете хотя такие "патриоты" как вы в каждом предложении повторяете это слово.Что это, ненависть к России, переписывание истории, деиндустриализация, угробление науки, образования и медицины? Ничего не забыл? Или Безвиз который есть у латиноамериканских стран для сбора клубники у хозяев-европейцев?



Schmit написав: И что, поляки деиндустриализировались? угробили науку, образование, медицину? нет? Вот и ответ. Это и есть проевропейский курс. И ненависти накакой к московии не было до событий в Крыму и Донбассе. А вот историю надо переписать из достоверных источников, а не советскую брехню, по которой Украину создал ленин в австрийском генштабе. Древние карты и доккументы из независимых источников, а не с архивов КГБ соврать не дадут. И что, поляки деиндустриализировались? угробили науку, образование, медицину? нет? Вот и ответ. Это и есть проевропейский курс. И ненависти накакой к московии не было до событий в Крыму и Донбассе. А вот историю надо переписать из достоверных источников, а не советскую брехню, по которой Украину создал ленин в австрийском генштабе. Древние карты и доккументы из независимых источников, а не с архивов КГБ соврать не дадут.



Я уже писал в чем разница между ПНР и УССР. Еще напомню что никакой государственности в отличие от Польши у Украины никогда не было что бы не лепили на "древних" картах сейчас Вятровичи и пр. нью-историки.Перед развалом СССР работал с Совмином УССР и увидел что он не решает ничего- все решалось в Москве, туда же перемещались лучшие управленцы промышленности.

Про ненависть к москалям расскажите тому кто не жил тут с 1989г и не слышал как вещали на митингах и в листовках "Твое сало съел москаль" и "Отделимся - будем второй Францией". Видел эту студенческую шушеру с ее "революцией на граните" некоторые из которых сделали себе карьеру на 20 лет вперед, комедию с злукой и т.д.

И если упоминать историю, то непременно Сталина который и создал нынешнюю Украину в ее границах.А то неудобно получается - за голодомор иски, а за границы молчок.





Западэнцы в 1991 голосовали за Чорновола, а не старого совка Кравчука. Так что вся вина за произошедшее на совках.



Ха-ха.

А кем был Чорновол,не главой Руха? А кто там был,не бывшие мнс академических НИИ Киева, продажные писатели и пр.? Причем как выяснилось позже большая часть их них стучала ранее в КГБ.

Не знаю как вел себя Чорновол в лагере что остался жив, а не умер как Стус, но при незалежности очень хорошо срабатывался и с Кравчуком, и потом с Кучмой был в "конструктивной" оппозиции, так что в сказки про его убийство не верю - зачем было убивать того кого давно купили?

Бывший диссидент , а ныне крымско-татарский функционер меджлиса Джемилев тоже почему-то вызывает сомнения в том насколько был чист в прошлом,ну да этим многие грешили.

Покойный Л.Лукьяненко сбежал в Канаду послом в 1992г когда задавил сельскую женщину на своем авто. Я уже писал в чем разница между ПНР и УССР. Еще напомню что никакой государственности в отличие от Польши у Украины никогда не было что бы не лепили на "древних" картах сейчас Вятровичи и пр. нью-историки.Перед развалом СССР работал с Совмином УССР и увидел что он не решает ничего- все решалось в Москве, туда же перемещались лучшие управленцы промышленности.Про ненависть к москалям расскажите тому кто не жил тут с 1989г и не слышал как вещали на митингах и в листовках "Твое сало съел москаль" и "Отделимся - будем второй Францией". Видел эту студенческую шушеру с ее "революцией на граните" некоторые из которых сделали себе карьеру на 20 лет вперед, комедию с злукой и т.д.И если упоминать историю, то непременно Сталина который и создал нынешнюю Украину в ее границах.А то неудобно получается - за голодомор иски, а за границы молчок.Ха-ха.А кем был Чорновол,не главой Руха? А кто там был,не бывшие мнс академических НИИ Киева, продажные писатели и пр.? Причем как выяснилось позже большая часть их них стучала ранее в КГБ.Не знаю как вел себя Чорновол в лагере что остался жив, а не умер как Стус, но при незалежности очень хорошо срабатывался и с Кравчуком, и потом с Кучмой был в "конструктивной" оппозиции, так что в сказки про его убийство не верю - зачем было убивать того кого давно купили?Бывший диссидент , а ныне крымско-татарский функционер меджлиса Джемилев тоже почему-то вызывает сомнения в том насколько был чист в прошлом,ну да этим многие грешили.Покойный Л.Лукьяненко сбежал в Канаду послом в 1992г когда задавил сельскую женщину на своем авто.

Ну визнай - Україна класна! Пишеш собі всіляку маячню... Ну визнай - Україна класна! Пишеш собі всіляку маячню... Кармелюк 1

Повідомлень: 667 З нами з: 26.08.12 Подякував: 220 раз. Подякували: 307 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 20:35 shapo написав: shapo написав: Что такое про-европейский курс вы вряд ли сформулируете хотя такие "патриоты" как вы в каждом предложении повторяете это слово.

Что это, ненависть к России, переписывание истории, деиндустриализация, угробление науки, образования и медицины? Ничего не забыл? Или Безвиз который есть у латиноамериканских стран для сбора клубники у хозяев-европейцев? Что такое про-европейский курс вы вряд ли сформулируете хотя такие "патриоты" как вы в каждом предложении повторяете это слово.Что это, ненависть к России, переписывание истории, деиндустриализация, угробление науки, образования и медицины? Ничего не забыл? Или Безвиз который есть у латиноамериканских стран для сбора клубники у хозяев-европейцев?



Schmit написав: И что, поляки деиндустриализировались? угробили науку, образование, медицину? нет? Вот и ответ. Это и есть проевропейский курс. И ненависти накакой к московии не было до событий в Крыму и Донбассе. А вот историю надо переписать из достоверных источников, а не советскую брехню, по которой Украину создал ленин в австрийском генштабе. Древние карты и доккументы из независимых источников, а не с архивов КГБ соврать не дадут. И что, поляки деиндустриализировались? угробили науку, образование, медицину? нет? Вот и ответ. Это и есть проевропейский курс. И ненависти накакой к московии не было до событий в Крыму и Донбассе. А вот историю надо переписать из достоверных источников, а не советскую брехню, по которой Украину создал ленин в австрийском генштабе. Древние карты и доккументы из независимых источников, а не с архивов КГБ соврать не дадут.



Я уже писал в чем разница между ПНР и УССР. Еще напомню что никакой государственности в отличие от Польши у Украины никогда не было что бы не лепили на "древних" картах сейчас Вятровичи и пр. нью-историки.Перед развалом СССР работал с Совмином УССР и увидел что он не решает ничего- все решалось в Москве, туда же перемещались лучшие управленцы промышленности.

Про ненависть к москалям расскажите тому кто не жил тут с 1989г и не слышал как вещали на митингах и в листовках "Твое сало съел москаль" и "Отделимся - будем второй Францией". Видел эту студенческую шушеру с ее "революцией на граните" некоторые из которых сделали себе карьеру на 20 лет вперед, комедию с злукой и т.д.

И если упоминать историю, то непременно Сталина который и создал нынешнюю Украину в ее границах.А то неудобно получается - за голодомор иски, а за границы молчок.





Западэнцы в 1991 голосовали за Чорновола, а не старого совка Кравчука. Так что вся вина за произошедшее на совках.



Ха-ха.

А кем был Чорновол,не главой Руха? А кто там был,не бывшие мнс академических НИИ Киева, продажные писатели и пр.? Причем как выяснилось позже большая часть их них стучала ранее в КГБ.

Не знаю как вел себя Чорновол в лагере что остался жив, а не умер как Стус, но при незалежности очень хорошо срабатывался и с Кравчуком, и потом с Кучмой был в "конструктивной" оппозиции, так что в сказки про его убийство не верю - зачем было убивать того кого давно купили?

Бывший диссидент , а ныне крымско-татарский функционер меджлиса Джемилев тоже почему-то вызывает сомнения в том насколько был чист в прошлом,ну да этим многие грешили.

Покойный Л.Лукьяненко сбежал в Канаду послом в 1992г когда задавил сельскую женщину на своем авто. Я уже писал в чем разница между ПНР и УССР. Еще напомню что никакой государственности в отличие от Польши у Украины никогда не было что бы не лепили на "древних" картах сейчас Вятровичи и пр. нью-историки.Перед развалом СССР работал с Совмином УССР и увидел что он не решает ничего- все решалось в Москве, туда же перемещались лучшие управленцы промышленности.Про ненависть к москалям расскажите тому кто не жил тут с 1989г и не слышал как вещали на митингах и в листовках "Твое сало съел москаль" и "Отделимся - будем второй Францией". Видел эту студенческую шушеру с ее "революцией на граните" некоторые из которых сделали себе карьеру на 20 лет вперед, комедию с злукой и т.д.И если упоминать историю, то непременно Сталина который и создал нынешнюю Украину в ее границах.А то неудобно получается - за голодомор иски, а за границы молчок.Ха-ха.А кем был Чорновол,не главой Руха? А кто там был,не бывшие мнс академических НИИ Киева, продажные писатели и пр.? Причем как выяснилось позже большая часть их них стучала ранее в КГБ.Не знаю как вел себя Чорновол в лагере что остался жив, а не умер как Стус, но при незалежности очень хорошо срабатывался и с Кравчуком, и потом с Кучмой был в "конструктивной" оппозиции, так что в сказки про его убийство не верю - зачем было убивать того кого давно купили?Бывший диссидент , а ныне крымско-татарский функционер меджлиса Джемилев тоже почему-то вызывает сомнения в том насколько был чист в прошлом,ну да этим многие грешили.Покойный Л.Лукьяненко сбежал в Канаду послом в 1992г когда задавил сельскую женщину на своем авто.

Не вижу смысла дальше об этом дискутировать - бесмысленная трата времени, потому что вы, совки неисправимы и Украина еще долго будет страдать от результатов ваших голосований на выборах, а виноватыми всегда будут западэнцы. Не вижу смысла дальше об этом дискутировать - бесмысленная трата времени, потому что вы, совки неисправимы и Украина еще долго будет страдать от результатов ваших голосований на выборах, а виноватыми всегда будут западэнцы. Schmit

Повідомлень: 1398 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 20:51 Schmit написав: Не вижу смысла дальше об этом дискутировать - бесмысленная трата времени, потому что вы, совки неисправимы и Украина еще долго будет страдать от результатов ваших голосований на выборах, а виноватыми всегда будут западэнцы. Не вижу смысла дальше об этом дискутировать - бесмысленная трата времени, потому что вы, совки неисправимы и Украина еще долго будет страдать от результатов ваших голосований на выборах, а виноватыми всегда будут западэнцы.

А что вы, "патриоты", можете возразить кроме наклеивания очередного ярлыка или хамства?

Галицкий проект который тут реализуется последние 16 лет окончательно добивает Украину и вместо того чтобы обвинять каких-то совков достижениями которых пользуетесь 30 лет внимательно вглядывайтесь в зеркало - там увидите причину всех бед Украины А что вы, "патриоты", можете возразить кроме наклеивания очередного ярлыка или хамства?Галицкий проект который тут реализуется последние 16 лет окончательно добивает Украину и вместо того чтобы обвинять каких-то совков достижениями которых пользуетесь 30 лет внимательно вглядывайтесь в зеркало - там увидите причину всех бед Украины Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3640 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 635 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 20:53 Re: Політичні дискусії shapo написав: Чорновол Чорновол

Вот при Чорноволе Украина это Польша как минимум

А при старых коммунистах кравчуках и кучмах которые все разбазарили и ракеты порезали; имеем то что имеем

Так за кого ты голосовал тогда ? А дед ? Вот при Чорноволе Украина это Польша как минимумА при старых коммунистах кравчуках и кучмах которые все разбазарили и ракеты порезали; имеем то что имеемТак за кого ты голосовал тогда ? А дед ? "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8651 З нами з: 18.06.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 21:02 shapo написав: Schmit написав: shapo написав: Вятрович с Фарион новую страну построят? Вятрович с Фарион новую страну построят?

Не построят, потому что такие как вы не пропустят их к власти никогда. Не построят, потому что такие как вы не пропустят их к власти никогда.

Так они её уже 30 лет строят с небольшими перерывами начиная с Кравчука, потом Ющенко и заканчивая Порошенко.

Слегка изменили систему Кучма и Януковича, но несущественно Так они её уже 30 лет строят с небольшими перерывами начиная с Кравчука, потом Ющенко и заканчивая Порошенко.Слегка изменили систему Кучма и Януковича, но несущественно

Кучма построил воровскую систему в Украине и привел к власти дважды сидевшего. Он несёт всю ответственность за нищую Украину. А Азаров с его откатами по возврату НДС. Разокрали страну. Прокуроры, судь и таможенники на Бентли. На данном этапе Украине поможет только диктатура на подобие Чилийской или Испанской времён Франко. Кстати а Германии к моменту прихода Гитлера была ситуация хуже чем в Украине сейчас. Кучма построил воровскую систему в Украине и привел к власти дважды сидевшего. Он несёт всю ответственность за нищую Украину. А Азаров с его откатами по возврату НДС. Разокрали страну. Прокуроры, судь и таможенники на Бентли. На данном этапе Украине поможет только диктатура на подобие Чилийской или Испанской времён Франко. Кстати а Германии к моменту прихода Гитлера была ситуация хуже чем в Украине сейчас. innamax2008

Повідомлень: 375 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 21:04 shapo написав: Ukrainian написав: shapo написав: Чорновол Чорновол

Вот при Чорноволе Украина это Польша как минимум

А при старых коммунистах кравчуках и кучмах которые все разбазарили и ракеты порезали; имеем то что имеем

Так за кого ты голосовал тогда ? А дед ? Вот при Чорноволе Украина это Польша как минимумА при старых коммунистах кравчуках и кучмах которые все разбазарили и ракеты порезали; имеем то что имеемТак за кого ты голосовал тогда ? А дед ?

Насмешил пацан.

Что мог бы сделать журналюга которым был Чорновол в экономике.

Кучма хоть и породил нынешнюю систему олигархов и сам был парторгом Южмаша, но при нем как раз ракеты ещё не резали, все началось при бджоляре.

Ни за кого тогда не голосовал - от всех тошнило Насмешил пацан.Что мог бы сделать журналюга которым был Чорновол в экономике.Кучма хоть и породил нынешнюю систему олигархов и сам был парторгом Южмаша, но при нем как раз ракеты ещё не резали, все началось при бджоляре.Ни за кого тогда не голосовал - от всех тошнило

Дед что ты несёшь? Какой бжоляр

Тридцатого октября 2001 года Украина уничтожила последнюю шахту для запуска межконтинентальных баллистических ракет.



Так за кого ты голосовал тогда ? Дед что ты несёшь? Какой бжолярТридцатого октября 2001 года Украина уничтожила последнюю шахту для запуска межконтинентальных баллистических ракет.Так за кого ты голосовал тогда ? "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8651 З нами з: 18.06.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 21:05 shapo написав: Schmit написав: Не вижу смысла дальше об этом дискутировать - бесмысленная трата времени, потому что вы, совки неисправимы и Украина еще долго будет страдать от результатов ваших голосований на выборах, а виноватыми всегда будут западэнцы. Не вижу смысла дальше об этом дискутировать - бесмысленная трата времени, потому что вы, совки неисправимы и Украина еще долго будет страдать от результатов ваших голосований на выборах, а виноватыми всегда будут западэнцы.

А что вы, "патриоты", можете возразить кроме наклеивания очередного ярлыка или хамства?

Галицкий проект который тут реализуется последние 16 лет окончательно добивает Украину и вместо того чтобы обвинять каких-то совков достижениями которых пользуетесь 30 лет внимательно вглядывайтесь в зеркало - там увидите причину всех бед Украины А что вы, "патриоты", можете возразить кроме наклеивания очередного ярлыка или хамства?Галицкий проект который тут реализуется последние 16 лет окончательно добивает Украину и вместо того чтобы обвинять каких-то совков достижениями которых пользуетесь 30 лет внимательно вглядывайтесь в зеркало - там увидите причину всех бед Украины

Галицкий проект в очень урезаном виде (ограничитель - премьерство Тимошенко) реализовал только Ющ и то до момента парламентских выборов и назначения премьером янука, а также ПО. Все остальное время ваши совковые избранники имитировали движение в Европу, но по факту разрушали и грабили Украину. Галицкий проект в очень урезаном виде (ограничитель - премьерство Тимошенко) реализовал только Ющ и то до момента парламентских выборов и назначения премьером янука, а также ПО. Все остальное время ваши совковые избранники имитировали движение в Европу, но по факту разрушали и грабили Украину. Востаннє редагувалось Schmit в Суб 13 чер, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз. Schmit

Повідомлень: 1398 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 21:06 Ukrainian ,

Дед что ты несёшь?



Старческое. Старческое. Hotab

Повідомлень: 2864 З нами з: 15.02.09 Подякував: 100 раз. Подякували: 1074 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 21:09 shapo написав: Ukrainian написав: shapo написав: Чорновол Чорновол

Вот при Чорноволе Украина это Польша как минимум

А при старых коммунистах кравчуках и кучмах которые все разбазарили и ракеты порезали; имеем то что имеем

Так за кого ты голосовал тогда ? А дед ? Вот при Чорноволе Украина это Польша как минимумА при старых коммунистах кравчуках и кучмах которые все разбазарили и ракеты порезали; имеем то что имеемТак за кого ты голосовал тогда ? А дед ?

Насмешил пацан.

Что мог бы сделать журналюга которым был Чорновол в экономике.

Кучма хоть и породил нынешнюю систему олигархов и сам был парторгом Южмаша, но при нем как раз ракеты ещё не резали, все началось при бджоляре.

Ни за кого тогда не голосовал - от всех тошнило Насмешил пацан.Что мог бы сделать журналюга которым был Чорновол в экономике.Кучма хоть и породил нынешнюю систему олигархов и сам был парторгом Южмаша, но при нем как раз ракеты ещё не резали, все началось при бджоляре.Ни за кого тогда не голосовал - от всех тошнило



25% населения наивно полагают, что люди, словесно и визуально демонстрирующие любовь к родине, способны ей чем-то помочь.



И это еще хорошо, когда патриотизм реальный, как у Черновола. А когда напускной, как у Пороха?.. 25% населения наивно полагают, что люди, словесно и визуально демонстрирующие любовь к родине, способны ей чем-то помочь.И это еще хорошо, когда патриотизм реальный, как у Черновола. А когда напускной, как у Пороха?.. zРадио

Повідомлень: 6158 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1036 раз. Подякували: 2333 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 21:12 Re: Політичні дискусії zРадио написав: 25% населения наивно полагают, что люди, словесно и визуально демонстрирующие любовь к родине, способны ей чем-то помочь.



И это еще хорошо, если патриотизм реальный, как у Черновола. А если напускной, как у Пороха? 25% населения наивно полагают, что люди, словесно и визуально демонстрирующие любовь к родине, способны ей чем-то помочь.И это еще хорошо, если патриотизм реальный, как у Черновола. А если напускной, как у Пороха?

Коммунисты кравчук и кучма любви не демонстрировали

Это как то помогло стране ? Коммунисты кравчук и кучма любви не демонстрировалиЭто как то помогло стране ? "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8651 З нами з: 18.06.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6312631363146315> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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