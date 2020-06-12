Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Не вижу смысла дальше об этом дискутировать - бесмысленная трата времени, потому что вы, совки неисправимы и Украина еще долго будет страдать от результатов ваших голосований на выборах, а виноватыми всегда будут западэнцы.
А что вы, "патриоты", можете возразить кроме наклеивания очередного ярлыка или хамства? Галицкий проект который тут реализуется последние 16 лет окончательно добивает Украину и вместо того чтобы обвинять каких-то совков достижениями которых пользуетесь 30 лет внимательно вглядывайтесь в зеркало - там увидите причину всех бед Украины
Причина в построенном кучмой олигархическом режиме, который ничего не создал, а выжимает последние деньги из страны и вывозит их заграницу и не важно куда в москву или париж. В стране нет хозяина, которому она дорога, который не будет класть на депозит деньги для строительства метро, а будет строить это метро, не открывать недоделанный шулявский путепровод, а достроит его. Последний вердикт КСУ отменяющий ответственность судей за заведомо неправосудные решения ведёт к полной безнаказанности судей за принятые решения и полностью ликвидирует в Украине механизмы основанные на праве.
Schmit написав:Не вижу смысла дальше об этом дискутировать - бесмысленная трата времени, потому что вы, совки неисправимы и Украина еще долго будет страдать от результатов ваших голосований на выборах, а виноватыми всегда будут западэнцы.
А что вы, "патриоты", можете возразить кроме наклеивания очередного ярлыка или хамства? Галицкий проект который тут реализуется последние 16 лет окончательно добивает Украину и вместо того чтобы обвинять каких-то совков достижениями которых пользуетесь 30 лет внимательно вглядывайтесь в зеркало - там увидите причину всех бед Украины
Кучма и кравчук такие галичаны как ты космонавт ## Пилоты стратегического бомбардировщика Ту-22 МС попрощались со своей боевой машиной, демонтированной по договору о ликвидации ядерного арсенала Украины. Прилуки, 2 февраля 2001 года / Фото: AP
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
shapo написав:Насмешил пацан. Что мог бы сделать журналюга которым был Чорновол в экономике. Кучма хоть и породил нынешнюю систему олигархов и сам был парторгом Южмаша, но при нем как раз ракеты ещё не резали, все началось при бджоляре. Ни за кого тогда не голосовал - от всех тошнило
Дед что ты несёшь? Какой бжоляр Тридцатого октября 2001 года Украина уничтожила последнюю шахту для запуска межконтинентальных баллистических ракет.
Так за кого ты голосовал тогда ?
Пацан, о ракете Зенит КБ Южное и программе Морской старт никогда не слышал? Или для тебя ракеты только те что в шахтах?
shapo написав:Пацан, о ракете Зенит КБ Южное и программе Морской старт никогда не слышал? Или для тебя ракеты только те что в шахтах?
Я щось не врубався А при чому тут Зеніт і Морський старт?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82 У 2014 році космодром здійнив останній запуск. Після переговорів його купила російська компанія S7. У лютому 2020 «Морський старт» перебазували до Росіїу порт Слов'янка біля Владивостоку. Зрештою 23 квітня 2020 року президент S7 Владислав Філев оголосив про замороження проекту на невизначений термін Дата Вантаж Маса Коментар 27 березня, 1999 DemoSat 4,5 т успіх 9 жовтня, 1999 DIRECTV 1-R 3,5 т успіх 12 березня, 2000 ICO F-1 2,7 т аварія 28 липня, 2000 PAS 3,7 т успіх 20 жовтня, 2000 Thuraya-1 5,1 т успіх 18 березня, 2001 XM Radio-2 «ROCK» 4,7 т успіх 8 травня, 2001 XM Radio-1 «ROLL» 4,7 т успіх 15 червня, 2002 Galaxy IIIC 4,9 т успіх 10 червня, 2003 Thuraya-2 5,2 т успіх 7 серпня, 2003 EchoStar IX/Telstar 13 4,7 т успіх 30 вересня, 2003 Galaxy XIII/Horizons-1 4,1 т успіх 10 січня, 2004 Telstar 14/Estrela do Sul 1 4,7 т успіх 4 травня, 2004 DIRECTV-7S 5,5 т успіх 28 червня, 2004 Telstar-18N 4,8 т частковий успіх 1 березня, 2005 XM Radio-3 «Rhythm» 4,7 т успіх 26 квітня, 2005 SPACEWAY-1 6,08 т успіх 23 червня, 2005 Intelsat IA-8 5,5 т успіх 8 листопада 2005 Inmarsat 4-F2 6,0 т успіх 15 лютого, 2006 EchoStar X 4,3 т успіх 12 квітня, 2006 JCSAT-9 4,4 т успіх 18 червня, 2006 Galaxy 16 5,1 т успіх 22 серпня, 2006 Koreasat 5 4,9 т успіх 30 жовтня, 2006 XM Radio-4 «Blues» 5,2 т успіх 30 січня, 2007 NSS-8 5,92 т аварія 15 січня, 2008 Thuraya-3[3] 5,2 т успіх 19 березня, 2008 DirecTV-11[4] 5,9 т успіх 21 травня, 2008 Galaxy 18[5] 4,6 т успіх 16 липня, 2008 EchoStar XI[6] 5,5 т успіх 24 вересня, 2008 Galaxy 19[7] 4,7 т успіх 20 квітня 2009 SICRAL 1B[8] 3,0 т успіх 24 вересня 2011 Atlantic Bird 7[9] 4,6 т успіх 1 червня 2012 Intelsat-19[10] 5,6 т успіх 19 серпня 2012 Intelsat-21[11] 6.0 т успіх 3 грудня 2012 EUTELSAT-70B[12] 5.2 т успіх 1 лютого 2013 Intelsat 27[13] 6.2 т аварія
shapo написав:А что вы, "патриоты", можете возразить кроме наклеивания очередного ярлыка или хамства? Галицкий проект который тут реализуется последние 16 лет окончательно добивает Украину и вместо того чтобы обвинять каких-то совков достижениями которых пользуетесь 30 лет внимательно вглядывайтесь в зеркало - там увидите причину всех бед Украины
Причина в построенном кучмой олигархическом режиме, который ничего не создал, а выжимает последние деньги из страны и вывозит их заграницу и не важно куда в москву или париж. В стране нет хозяина, которому она дорога, который не будет класть на депозит деньги для строительства метро, а будет строить это метро, не открывать недоделанный шулявский путепровод, а достроит его. Последний вердикт КСУ отменяющий ответственность судей за заведомо неправосудные решения ведёт к полной безнаказанности судей за принятые решения и полностью ликвидирует в Украине механизмы основанные на праве.
Задам вечный российский вопрос "Что делать и кто виноват?" Местные "патриоты" ждут когда умрут или уедут совки, т. е. те кто не согласен с их убогим лозунгами (реальных программ там никогда не было). А вы что предлагаете?
shapo написав:Или для тебя ракеты только те что в шахтах?
Они и те что на самолетах были порезали вместе с самолетами Украина добровольно отдавала России боеголовки и крылатые ракеты, взрывала пусковые шахты, отправляла на металлолом стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту95МС. Процесс вывоза ядерного вооружения в соседнюю страну завершился в июне 1996 года.
Чорновол же предлагал отказ от ядерного статуса только в обмен на членство в нато
Вот такие пироги дедушка одессит
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
shapo написав:Или для тебя ракеты только те что в шахтах?
Они и те что на самолетах были порезали вместе с самолетами Украина добровольно отдавала России боеголовки и крылатые ракеты, взрывала пусковые шахты, отправляла на металлолом стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту95МС. Процесс вывоза ядерного вооружения в соседнюю страну завершился в июне 1996 года.
Чорновол же предлагал отказ от ядерного статуса только в обмен на членство в нато
Вот такие пироги дедушка одессит
1) Ты меня с кем-то перепутал, канадский украинец 2) Чорновол много что болтал, и что? 3) Белоруссия и Казахстан тоже отдали ядерное оружие, и что?