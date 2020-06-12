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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6312631363146315
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:14

  shapo написав:
  Schmit написав:Не вижу смысла дальше об этом дискутировать - бесмысленная трата времени, потому что вы, совки неисправимы и Украина еще долго будет страдать от результатов ваших голосований на выборах, а виноватыми всегда будут западэнцы.

А что вы, "патриоты", можете возразить кроме наклеивания очередного ярлыка или хамства?
Галицкий проект который тут реализуется последние 16 лет окончательно добивает Украину и вместо того чтобы обвинять каких-то совков достижениями которых пользуетесь 30 лет внимательно вглядывайтесь в зеркало - там увидите причину всех бед Украины

Причина в построенном кучмой олигархическом режиме, который ничего не создал, а выжимает последние деньги из страны и вывозит их заграницу и не важно куда в москву или париж. В стране нет хозяина, которому она дорога, который не будет класть на депозит деньги для строительства метро, а будет строить это метро, не открывать недоделанный шулявский путепровод, а достроит его. Последний вердикт КСУ отменяющий ответственность судей за заведомо неправосудные решения ведёт к полной безнаказанности судей за принятые решения и полностью ликвидирует в Украине механизмы основанные на праве.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:14

  shapo написав:
  Schmit написав:Не вижу смысла дальше об этом дискутировать - бесмысленная трата времени, потому что вы, совки неисправимы и Украина еще долго будет страдать от результатов ваших голосований на выборах, а виноватыми всегда будут западэнцы.

А что вы, "патриоты", можете возразить кроме наклеивания очередного ярлыка или хамства?
Галицкий проект который тут реализуется последние 16 лет окончательно добивает Украину и вместо того чтобы обвинять каких-то совков достижениями которых пользуетесь 30 лет внимательно вглядывайтесь в зеркало - там увидите причину всех бед Украины

Кучма и кравчук такие галичаны как ты космонавт
##
Пилоты стратегического бомбардировщика Ту-22 МС попрощались со своей боевой машиной, демонтированной по договору о ликвидации ядерного арсенала Украины. Прилуки, 2 февраля 2001 года / Фото: AP
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:15

  Ukrainian написав:
  shapo написав:Насмешил пацан.
Что мог бы сделать журналюга которым был Чорновол в экономике.
Кучма хоть и породил нынешнюю систему олигархов и сам был парторгом Южмаша, но при нем как раз ракеты ещё не резали, все началось при бджоляре.
Ни за кого тогда не голосовал - от всех тошнило

Дед что ты несёшь? Какой бжоляр
Тридцатого октября 2001 года Украина уничтожила последнюю шахту для запуска межконтинентальных баллистических ракет.

Так за кого ты голосовал тогда ?


Пацан, о ракете Зенит КБ Южное и программе Морской старт никогда не слышал?
Или для тебя ракеты только те что в шахтах?
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:19

Подготовка баллистической ракеты СС-19 к демонтажу на базе у пгт Вакуленчук, Житомирская область, 24 декабря 1997 года / Фото: AP
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:23

  shapo написав:Пацан, о ракете Зенит КБ Южное и программе Морской старт никогда не слышал?
Или для тебя ракеты только те что в шахтах?
Я щось не врубався
А при чому тут Зеніт і Морський старт?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82
У 2014 році космодром здійнив останній запуск. Після переговорів його купила російська компанія S7. У лютому 2020 «Морський старт» перебазували до Росії у порт Слов'янка біля Владивостоку. Зрештою 23 квітня 2020 року президент S7 Владислав Філев оголосив про замороження проекту на невизначений термін
Дата Вантаж Маса Коментар
27 березня, 1999 DemoSat 4,5 т успіх
9 жовтня, 1999 DIRECTV 1-R 3,5 т успіх
12 березня, 2000 ICO F-1 2,7 т аварія
28 липня, 2000 PAS 3,7 т успіх
20 жовтня, 2000 Thuraya-1 5,1 т успіх
18 березня, 2001 XM Radio-2 «ROCK» 4,7 т успіх
8 травня, 2001 XM Radio-1 «ROLL» 4,7 т успіх
15 червня, 2002 Galaxy IIIC 4,9 т успіх
10 червня, 2003 Thuraya-2 5,2 т успіх
7 серпня, 2003 EchoStar IX/Telstar 13 4,7 т успіх
30 вересня, 2003 Galaxy XIII/Horizons-1 4,1 т успіх
10 січня, 2004 Telstar 14/Estrela do Sul 1 4,7 т успіх
4 травня, 2004 DIRECTV-7S 5,5 т успіх
28 червня, 2004 Telstar-18N 4,8 т частковий успіх
1 березня, 2005 XM Radio-3 «Rhythm» 4,7 т успіх
26 квітня, 2005 SPACEWAY-1 6,08 т успіх
23 червня, 2005 Intelsat IA-8 5,5 т успіх
8 листопада 2005 Inmarsat 4-F2 6,0 т успіх
15 лютого, 2006 EchoStar X 4,3 т успіх
12 квітня, 2006 JCSAT-9 4,4 т успіх
18 червня, 2006 Galaxy 16 5,1 т успіх
22 серпня, 2006 Koreasat 5 4,9 т успіх
30 жовтня, 2006 XM Radio-4 «Blues» 5,2 т успіх
30 січня, 2007 NSS-8 5,92 т аварія
15 січня, 2008 Thuraya-3[3] 5,2 т успіх
19 березня, 2008 DirecTV-11[4] 5,9 т успіх
21 травня, 2008 Galaxy 18[5] 4,6 т успіх
16 липня, 2008 EchoStar XI[6] 5,5 т успіх
24 вересня, 2008 Galaxy 19[7] 4,7 т успіх
20 квітня 2009 SICRAL 1B[8] 3,0 т успіх
24 вересня 2011 Atlantic Bird 7[9] 4,6 т успіх
1 червня 2012 Intelsat-19[10] 5,6 т успіх
19 серпня 2012 Intelsat-21[11] 6.0 т успіх
3 грудня 2012 EUTELSAT-70B[12] 5.2 т успіх
1 лютого 2013 Intelsat 27[13] 6.2 т аварія
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:25

  innamax2008 написав:
  shapo написав:А что вы, "патриоты", можете возразить кроме наклеивания очередного ярлыка или хамства?
Галицкий проект который тут реализуется последние 16 лет окончательно добивает Украину и вместо того чтобы обвинять каких-то совков достижениями которых пользуетесь 30 лет внимательно вглядывайтесь в зеркало - там увидите причину всех бед Украины

Причина в построенном кучмой олигархическом режиме, который ничего не создал, а выжимает последние деньги из страны и вывозит их заграницу и не важно куда в москву или париж. В стране нет хозяина, которому она дорога, который не будет класть на депозит деньги для строительства метро, а будет строить это метро, не открывать недоделанный шулявский путепровод, а достроит его. Последний вердикт КСУ отменяющий ответственность судей за заведомо неправосудные решения ведёт к полной безнаказанности судей за принятые решения и полностью ликвидирует в Украине механизмы основанные на праве.

Задам вечный российский вопрос
"Что делать и кто виноват?"
Местные "патриоты" ждут когда умрут или уедут совки, т. е. те кто не согласен с их убогим лозунгами (реальных программ там никогда не было).
А вы что предлагаете?
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:26

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Или для тебя ракеты только те что в шахтах?

Они и те что на самолетах были порезали вместе с самолетами
Украина добровольно отдавала России боеголовки и крылатые ракеты, взрывала пусковые шахты, отправляла на металлолом стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту95МС. Процесс вывоза ядерного вооружения в соседнюю страну завершился в июне 1996 года.

Чорновол же предлагал отказ от ядерного статуса только в обмен на членство в нато

Вот такие пироги дедушка одессит
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:30

  Ukrainian написав:
  shapo написав:Или для тебя ракеты только те что в шахтах?

Они и те что на самолетах были порезали вместе с самолетами
Украина добровольно отдавала России боеголовки и крылатые ракеты, взрывала пусковые шахты, отправляла на металлолом стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту95МС. Процесс вывоза ядерного вооружения в соседнюю страну завершился в июне 1996 года.

Чорновол же предлагал отказ от ядерного статуса только в обмен на членство в нато

Вот такие пироги дедушка одессит

1) Ты меня с кем-то перепутал, канадский украинец
2) Чорновол много что болтал, и что?
3) Белоруссия и Казахстан тоже отдали ядерное оружие, и что?
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:30

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:25% населения наивно полагают, что люди, словесно и визуально демонстрирующие любовь к родине, способны ей чем-то помочь.

И это еще хорошо, если патриотизм реальный, как у Черновола. А если напускной, как у Пороха?

Коммунисты кравчук и кучма любви не демонстрировали
Это как то помогло стране ?


Я провалы 90-х не склонен оценивать так же строго, как провалы 2000-2010-х. Думаю, ты прекрасно понимаешь причины и без дополнительных пояснений
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:53

  pesikot написав:shapo
Сколько бреда ты написал

Но ты так крут, что просто невозможно с тобой находится рядом :)

Вопрос, какого хрена ты ничего не сделал ?

В каждом твоём слове сквозит о том, какой ты охрененнный.
Но по итогу, ты ничего не сделал

Тебе нравилось быть на высоких должностях, на которые тебя пристроила мама.
НО, делать ты ничего не хотел

Отсюда и такая твоя детская обидка 30-летнего инфантила в 1989. Только устроился на должность, как всё поменялось

Пиши почаще, тебя приятно читать :)


Почему этот бред тролля оставили, а мой ответ стёрли?
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