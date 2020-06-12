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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6312631363146315 Додано: Суб 13 чер, 2020 21:14 shapo написав: Schmit написав: Не вижу смысла дальше об этом дискутировать - бесмысленная трата времени, потому что вы, совки неисправимы и Украина еще долго будет страдать от результатов ваших голосований на выборах, а виноватыми всегда будут западэнцы. Не вижу смысла дальше об этом дискутировать - бесмысленная трата времени, потому что вы, совки неисправимы и Украина еще долго будет страдать от результатов ваших голосований на выборах, а виноватыми всегда будут западэнцы.

А что вы, "патриоты", можете возразить кроме наклеивания очередного ярлыка или хамства?

Галицкий проект который тут реализуется последние 16 лет окончательно добивает Украину и вместо того чтобы обвинять каких-то совков достижениями которых пользуетесь 30 лет внимательно вглядывайтесь в зеркало - там увидите причину всех бед Украины А что вы, "патриоты", можете возразить кроме наклеивания очередного ярлыка или хамства?Галицкий проект который тут реализуется последние 16 лет окончательно добивает Украину и вместо того чтобы обвинять каких-то совков достижениями которых пользуетесь 30 лет внимательно вглядывайтесь в зеркало - там увидите причину всех бед Украины

Причина в построенном кучмой олигархическом режиме, который ничего не создал, а выжимает последние деньги из страны и вывозит их заграницу и не важно куда в москву или париж. В стране нет хозяина, которому она дорога, который не будет класть на депозит деньги для строительства метро, а будет строить это метро, не открывать недоделанный шулявский путепровод, а достроит его. Последний вердикт КСУ отменяющий ответственность судей за заведомо неправосудные решения ведёт к полной безнаказанности судей за принятые решения и полностью ликвидирует в Украине механизмы основанные на праве. Причина в построенном кучмой олигархическом режиме, который ничего не создал, а выжимает последние деньги из страны и вывозит их заграницу и не важно куда в москву или париж. В стране нет хозяина, которому она дорога, который не будет класть на депозит деньги для строительства метро, а будет строить это метро, не открывать недоделанный шулявский путепровод, а достроит его. Последний вердикт КСУ отменяющий ответственность судей за заведомо неправосудные решения ведёт к полной безнаказанности судей за принятые решения и полностью ликвидирует в Украине механизмы основанные на праве. innamax2008

Повідомлень: 375 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 21:14 shapo написав: Schmit написав: Не вижу смысла дальше об этом дискутировать - бесмысленная трата времени, потому что вы, совки неисправимы и Украина еще долго будет страдать от результатов ваших голосований на выборах, а виноватыми всегда будут западэнцы. Не вижу смысла дальше об этом дискутировать - бесмысленная трата времени, потому что вы, совки неисправимы и Украина еще долго будет страдать от результатов ваших голосований на выборах, а виноватыми всегда будут западэнцы.

А что вы, "патриоты", можете возразить кроме наклеивания очередного ярлыка или хамства?

Галицкий проект который тут реализуется последние 16 лет окончательно добивает Украину и вместо того чтобы обвинять каких-то совков достижениями которых пользуетесь 30 лет внимательно вглядывайтесь в зеркало - там увидите причину всех бед Украины А что вы, "патриоты", можете возразить кроме наклеивания очередного ярлыка или хамства?Галицкий проект который тут реализуется последние 16 лет окончательно добивает Украину и вместо того чтобы обвинять каких-то совков достижениями которых пользуетесь 30 лет внимательно вглядывайтесь в зеркало - там увидите причину всех бед Украины

Кучма и кравчук такие галичаны как ты космонавт

##

Пилоты стратегического бомбардировщика Ту-22 МС попрощались со своей боевой машиной, демонтированной по договору о ликвидации ядерного арсенала Украины. Прилуки, 2 февраля 2001 года / Фото: AP Кучма и кравчук такие галичаны как ты космонавт##Пилоты стратегического бомбардировщика Ту-22 МС попрощались со своей боевой машиной, демонтированной по договору о ликвидации ядерного арсенала Украины. Прилуки, 2 февраля 2001 года / Фото: AP "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8651 З нами з: 18.06.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 21:15 Ukrainian написав: shapo написав: Насмешил пацан.

Что мог бы сделать журналюга которым был Чорновол в экономике.

Кучма хоть и породил нынешнюю систему олигархов и сам был парторгом Южмаша, но при нем как раз ракеты ещё не резали, все началось при бджоляре.

Ни за кого тогда не голосовал - от всех тошнило Насмешил пацан.Что мог бы сделать журналюга которым был Чорновол в экономике.Кучма хоть и породил нынешнюю систему олигархов и сам был парторгом Южмаша, но при нем как раз ракеты ещё не резали, все началось при бджоляре.Ни за кого тогда не голосовал - от всех тошнило

Дед что ты несёшь? Какой бжоляр

Тридцатого октября 2001 года Украина уничтожила последнюю шахту для запуска межконтинентальных баллистических ракет.



Так за кого ты голосовал тогда ? Дед что ты несёшь? Какой бжолярТридцатого октября 2001 года Украина уничтожила последнюю шахту для запуска межконтинентальных баллистических ракет.Так за кого ты голосовал тогда ?



Пацан, о ракете Зенит КБ Южное и программе Морской старт никогда не слышал?

Или для тебя ракеты только те что в шахтах? Пацан, о ракете Зенит КБ Южное и программе Морской старт никогда не слышал?Или для тебя ракеты только те что в шахтах? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3640 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 635 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 21:19 Подготовка баллистической ракеты СС-19 к демонтажу на базе у пгт Вакуленчук, Житомирская область, 24 декабря 1997 года / Фото: AP "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8651 З нами з: 18.06.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 21:23 shapo написав: Пацан, о ракете Зенит КБ Южное и программе Морской старт никогда не слышал?

Или для тебя ракеты только те что в шахтах? Пацан, о ракете Зенит КБ Южное и программе Морской старт никогда не слышал?Или для тебя ракеты только те что в шахтах? Я щось не врубався

А при чому тут Зеніт і Морський старт?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82

У 2014 році космодром здійнив останній запуск. Після переговорів його купила російська компанія S7. У лютому 2020 «Морський старт» перебазували до Росії у порт Слов'янка біля Владивостоку. Зрештою 23 квітня 2020 року президент S7 Владислав Філев оголосив про замороження проекту на невизначений термін

Дата Вантаж Маса Коментар

27 березня, 1999 DemoSat 4,5 т успіх

9 жовтня, 1999 DIRECTV 1-R 3,5 т успіх

12 березня, 2000 ICO F-1 2,7 т аварія

28 липня, 2000 PAS 3,7 т успіх

20 жовтня, 2000 Thuraya-1 5,1 т успіх

18 березня, 2001 XM Radio-2 «ROCK» 4,7 т успіх

8 травня, 2001 XM Radio-1 «ROLL» 4,7 т успіх

15 червня, 2002 Galaxy IIIC 4,9 т успіх

10 червня, 2003 Thuraya-2 5,2 т успіх

7 серпня, 2003 EchoStar IX/Telstar 13 4,7 т успіх

30 вересня, 2003 Galaxy XIII/Horizons-1 4,1 т успіх

10 січня, 2004 Telstar 14/Estrela do Sul 1 4,7 т успіх

4 травня, 2004 DIRECTV-7S 5,5 т успіх

28 червня, 2004 Telstar-18N 4,8 т частковий успіх

1 березня, 2005 XM Radio-3 «Rhythm» 4,7 т успіх

26 квітня, 2005 SPACEWAY-1 6,08 т успіх

23 червня, 2005 Intelsat IA-8 5,5 т успіх

8 листопада 2005 Inmarsat 4-F2 6,0 т успіх

15 лютого, 2006 EchoStar X 4,3 т успіх

12 квітня, 2006 JCSAT-9 4,4 т успіх

18 червня, 2006 Galaxy 16 5,1 т успіх

22 серпня, 2006 Koreasat 5 4,9 т успіх

30 жовтня, 2006 XM Radio-4 «Blues» 5,2 т успіх

30 січня, 2007 NSS-8 5,92 т аварія

15 січня, 2008 Thuraya-3[3] 5,2 т успіх

19 березня, 2008 DirecTV-11[4] 5,9 т успіх

21 травня, 2008 Galaxy 18[5] 4,6 т успіх

16 липня, 2008 EchoStar XI[6] 5,5 т успіх

24 вересня, 2008 Galaxy 19[7] 4,7 т успіх

20 квітня 2009 SICRAL 1B[8] 3,0 т успіх

24 вересня 2011 Atlantic Bird 7[9] 4,6 т успіх

1 червня 2012 Intelsat-19[10] 5,6 т успіх

19 серпня 2012 Intelsat-21[11] 6.0 т успіх

3 грудня 2012 EUTELSAT-70B[12] 5.2 т успіх

1 лютого 2013 Intelsat 27[13] 6.2 т аварія У 2014 році космодром здійнив останній запуск. Після переговорів його купила російська компанія S7. У лютому 2020у порт Слов'янка біля Владивостоку. Зрештоюна невизначений термінДата Вантаж Маса Коментар27 березня, 1999 DemoSat 4,5 т успіх9 жовтня, 1999 DIRECTV 1-R 3,5 т успіх12 березня, 2000 ICO F-1 2,7 т аварія28 липня, 2000 PAS 3,7 т успіх20 жовтня, 2000 Thuraya-1 5,1 т успіх18 березня, 2001 XM Radio-2 «ROCK» 4,7 т успіх8 травня, 2001 XM Radio-1 «ROLL» 4,7 т успіх15 червня, 2002 Galaxy IIIC 4,9 т успіх10 червня, 2003 Thuraya-2 5,2 т успіх7 серпня, 2003 EchoStar IX/Telstar 13 4,7 т успіх30 вересня, 2003 Galaxy XIII/Horizons-1 4,1 т успіх10 січня, 2004 Telstar 14/Estrela do Sul 1 4,7 т успіх4 травня, 2004 DIRECTV-7S 5,5 т успіх28 червня, 2004 Telstar-18N 4,8 т частковий успіх1 березня, 2005 XM Radio-3 «Rhythm» 4,7 т успіх26 квітня, 2005 SPACEWAY-1 6,08 т успіх23 червня, 2005 Intelsat IA-8 5,5 т успіх8 листопада 2005 Inmarsat 4-F2 6,0 т успіх15 лютого, 2006 EchoStar X 4,3 т успіх12 квітня, 2006 JCSAT-9 4,4 т успіх18 червня, 2006 Galaxy 16 5,1 т успіх22 серпня, 2006 Koreasat 5 4,9 т успіх30 жовтня, 2006 XM Radio-4 «Blues» 5,2 т успіх30 січня, 2007 NSS-8 5,92 т аварія15 січня, 2008 Thuraya-3[3] 5,2 т успіх19 березня, 2008 DirecTV-11[4] 5,9 т успіх21 травня, 2008 Galaxy 18[5] 4,6 т успіх16 липня, 2008 EchoStar XI[6] 5,5 т успіх24 вересня, 2008 Galaxy 19[7] 4,7 т успіх20 квітня 2009 SICRAL 1B[8] 3,0 т успіх24 вересня 2011 Atlantic Bird 7[9] 4,6 т успіх1 червня 2012 Intelsat-19[10] 5,6 т успіх19 серпня 2012 Intelsat-21[11] 6.0 т успіх3 грудня 2012 EUTELSAT-70B[12] 5.2 т успіх1 лютого 2013 Intelsat 27[13] 6.2 т аварія Я щось не врубавсяА при чому тут Зеніт і Морський старт? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23062 З нами з: 15.01.09 Подякував: 173 раз. Подякували: 2347 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 21:25 innamax2008 написав: shapo написав: А что вы, "патриоты", можете возразить кроме наклеивания очередного ярлыка или хамства?

Галицкий проект который тут реализуется последние 16 лет окончательно добивает Украину и вместо того чтобы обвинять каких-то совков достижениями которых пользуетесь 30 лет внимательно вглядывайтесь в зеркало - там увидите причину всех бед Украины А что вы, "патриоты", можете возразить кроме наклеивания очередного ярлыка или хамства?Галицкий проект который тут реализуется последние 16 лет окончательно добивает Украину и вместо того чтобы обвинять каких-то совков достижениями которых пользуетесь 30 лет внимательно вглядывайтесь в зеркало - там увидите причину всех бед Украины

Причина в построенном кучмой олигархическом режиме, который ничего не создал, а выжимает последние деньги из страны и вывозит их заграницу и не важно куда в москву или париж. В стране нет хозяина, которому она дорога, который не будет класть на депозит деньги для строительства метро, а будет строить это метро, не открывать недоделанный шулявский путепровод, а достроит его. Последний вердикт КСУ отменяющий ответственность судей за заведомо неправосудные решения ведёт к полной безнаказанности судей за принятые решения и полностью ликвидирует в Украине механизмы основанные на праве. Причина в построенном кучмой олигархическом режиме, который ничего не создал, а выжимает последние деньги из страны и вывозит их заграницу и не важно куда в москву или париж. В стране нет хозяина, которому она дорога, который не будет класть на депозит деньги для строительства метро, а будет строить это метро, не открывать недоделанный шулявский путепровод, а достроит его. Последний вердикт КСУ отменяющий ответственность судей за заведомо неправосудные решения ведёт к полной безнаказанности судей за принятые решения и полностью ликвидирует в Украине механизмы основанные на праве.

Задам вечный российский вопрос

"Что делать и кто виноват?"

Местные "патриоты" ждут когда умрут или уедут совки, т. е. те кто не согласен с их убогим лозунгами (реальных программ там никогда не было).

А вы что предлагаете? Задам вечный российский вопрос"Что делать и кто виноват?"Местные "патриоты" ждут когда умрут или уедут совки, т. е. те кто не согласен с их убогим лозунгами (реальных программ там никогда не было).А вы что предлагаете? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3640 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 635 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 21:26 Re: Політичні дискусії shapo написав: Или для тебя ракеты только те что в шахтах? Или для тебя ракеты только те что в шахтах?

Они и те что на самолетах были порезали вместе с самолетами

Украина добровольно отдавала России боеголовки и крылатые ракеты, взрывала пусковые шахты, отправляла на металлолом стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту95МС. Процесс вывоза ядерного вооружения в соседнюю страну завершился в июне 1996 года.



Чорновол же предлагал отказ от ядерного статуса только в обмен на членство в нато



Вот такие пироги дедушка одессит Они и те что на самолетах были порезали вместе с самолетамиУкраина добровольно отдавала России боеголовки и крылатые ракеты, взрывала пусковые шахты, отправляла на металлолом стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту95МС. Процесс вывоза ядерного вооружения в соседнюю страну завершился в июне 1996 года.Чорновол же предлагал отказ от ядерного статуса только в обмен на членство в натоВот такие пироги дедушка одессит "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8651 З нами з: 18.06.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 21:30 Ukrainian написав: shapo написав: Или для тебя ракеты только те что в шахтах? Или для тебя ракеты только те что в шахтах?

Они и те что на самолетах были порезали вместе с самолетами

Украина добровольно отдавала России боеголовки и крылатые ракеты, взрывала пусковые шахты, отправляла на металлолом стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту95МС. Процесс вывоза ядерного вооружения в соседнюю страну завершился в июне 1996 года.



Чорновол же предлагал отказ от ядерного статуса только в обмен на членство в нато



Вот такие пироги дедушка одессит Они и те что на самолетах были порезали вместе с самолетамиУкраина добровольно отдавала России боеголовки и крылатые ракеты, взрывала пусковые шахты, отправляла на металлолом стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту95МС. Процесс вывоза ядерного вооружения в соседнюю страну завершился в июне 1996 года.Чорновол же предлагал отказ от ядерного статуса только в обмен на членство в натоВот такие пироги дедушка одессит

1) Ты меня с кем-то перепутал, канадский украинец

2) Чорновол много что болтал, и что?

3) Белоруссия и Казахстан тоже отдали ядерное оружие, и что? 1) Ты меня с кем-то перепутал, канадский украинец2) Чорновол много что болтал, и что?3) Белоруссия и Казахстан тоже отдали ядерное оружие, и что? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3640 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 635 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 21:30 Ukrainian написав: zРадио написав: 25% населения наивно полагают, что люди, словесно и визуально демонстрирующие любовь к родине, способны ей чем-то помочь.



И это еще хорошо, если патриотизм реальный, как у Черновола. А если напускной, как у Пороха? 25% населения наивно полагают, что люди, словесно и визуально демонстрирующие любовь к родине, способны ей чем-то помочь.И это еще хорошо, если патриотизм реальный, как у Черновола. А если напускной, как у Пороха?

Коммунисты кравчук и кучма любви не демонстрировали

Это как то помогло стране ? Коммунисты кравчук и кучма любви не демонстрировалиЭто как то помогло стране ?



Я провалы 90-х не склонен оценивать так же строго, как провалы 2000-2010-х. Думаю, ты прекрасно понимаешь причины и без дополнительных пояснений Я провалы 90-х не склонен оценивать так же строго, как провалы 2000-2010-х. Думаю, ты прекрасно понимаешь причины и без дополнительных пояснений zРадио

Повідомлень: 6158 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1036 раз. Подякували: 2333 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 21:53 pesikot написав: shapo

Сколько бреда ты написал



Но ты так крут, что просто невозможно с тобой находится рядом



Вопрос, какого хрена ты ничего не сделал ?



В каждом твоём слове сквозит о том, какой ты охрененнный.

Но по итогу, ты ничего не сделал



Тебе нравилось быть на высоких должностях, на которые тебя пристроила мама.

НО, делать ты ничего не хотел



Отсюда и такая твоя детская обидка 30-летнего инфантила в 1989. Только устроился на должность, как всё поменялось



Пиши почаще, тебя приятно читать Сколько бреда ты написалНо ты так крут, что просто невозможно с тобой находится рядомВопрос, какого хрена ты ничего не сделал ?В каждом твоём слове сквозит о том, какой ты охрененнный.Но по итогу, ты ничего не сделалТебе нравилось быть на высоких должностях, на которые тебя пристроила мама.НО, делать ты ничего не хотелОтсюда и такая твоя детская обидка 30-летнего инфантила в 1989. Только устроился на должность, как всё поменялосьПиши почаще, тебя приятно читать



Почему этот бред тролля оставили, а мой ответ стёрли? Почему этот бред тролля оставили, а мой ответ стёрли? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3640 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 635 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6312631363146315 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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