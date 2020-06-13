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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 13 чер, 2020 23:06
budivelnik написав: innamax2008 написав:
В Украине чем дальше тем больше ж@па. Ахметов, если ему ничего не помешает, разрушит её полностью.
Коломойсько-Фірташо-Ахметови - будуть зявлятись і зникати..
А Україна - залишиться
залишиться то залишиться, но вот каково будет её состояние.....
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Додано: Суб 13 чер, 2020 23:12
innamax2008 написав: shapo написав:
Задам вечный российский вопрос
"Что делать и кто виноват?"
Местные "патриоты" ждут когда умрут или уедут совки, т. е. те кто не согласен с их убогим лозунгами (реальных программ там никогда не было).
А вы что предлагаете?
Предлагаю уехать. В Украине чем дальше тем больше ж@па. Ахметов, если ему ничего не помешает, разрушит её полностью.
Что, всем?
Сами собираетесь воспользоваться своим советом, что для этого сделали?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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