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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6313631463156316
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 23:06

  budivelnik написав:
  innamax2008 написав:В Украине чем дальше тем больше ж@па. Ахметов, если ему ничего не помешает, разрушит её полностью.
Коломойсько-Фірташо-Ахметови - будуть зявлятись і зникати..
А Україна - залишиться

залишиться то залишиться, но вот каково будет её состояние.....
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 23:12

  innamax2008 написав:
  shapo написав:
Задам вечный российский вопрос
"Что делать и кто виноват?"
Местные "патриоты" ждут когда умрут или уедут совки, т. е. те кто не согласен с их убогим лозунгами (реальных программ там никогда не было).
А вы что предлагаете?

Предлагаю уехать. В Украине чем дальше тем больше ж@па. Ахметов, если ему ничего не помешает, разрушит её полностью.

Что, всем?
Сами собираетесь воспользоваться своим советом, что для этого сделали?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 23:35

  19yuriy91 написав:
  budivelnik написав:
  innamax2008 написав:В Украине чем дальше тем больше ж@па. Ахметов, если ему ничего не помешает, разрушит её полностью.
Коломойсько-Фірташо-Ахметови - будуть зявлятись і зникати..
А Україна - залишиться
залишиться то залишиться, но вот каково будет её состояние.....
Як яке?
Що самі зробимо - те й будемо мати
Станом на сьогодні -життя для мене в моїй Україні = тому як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<1 ... 6313631463156316
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