залишиться то залишиться, но вот каково будет её состояние.....
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 13 чер, 2020 23:06
Додано: Суб 13 чер, 2020 23:12
Что, всем?
Сами собираетесь воспользоваться своим советом, что для этого сделали?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 13 чер, 2020 23:35
Як яке?
Що самі зробимо - те й будемо мати
Станом на сьогодні -життя для мене в моїй Україні = тому як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 14 чер, 2020 07:08
Новини з окупованих Московією українських територій:
"Документ содержит фото зарплатной ведомости неназванного шахтера, где указано, что он заработал меньше 80 долларов в месяц, что вдвое меньше минимальной зарплаты на подконтрольной правительству территории Украины."
Чудова прививка від ватно-російського світу. На жаль, надто пізня для населення ОРДЛО.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|