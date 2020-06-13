Додано: Нед 14 чер, 2020 07:57

shapo написав: innamax2008 написав: shapo написав:

Задам вечный российский вопрос

"Что делать и кто виноват?"

Местные "патриоты" ждут когда умрут или уедут совки, т. е. те кто не согласен с их убогим лозунгами (реальных программ там никогда не было).

А вы что предлагаете? Задам вечный российский вопрос"Что делать и кто виноват?"Местные "патриоты" ждут когда умрут или уедут совки, т. е. те кто не согласен с их убогим лозунгами (реальных программ там никогда не было).А вы что предлагаете?

Предлагаю уехать. В Украине чем дальше тем больше ж@па. Ахметов, если ему ничего не помешает, разрушит её полностью. Предлагаю уехать. В Украине чем дальше тем больше ж@па. Ахметов, если ему ничего не помешает, разрушит её полностью.

Что, всем?

Сами собираетесь воспользоваться своим советом, что для этого сделали? Что, всем?Сами собираетесь воспользоваться своим советом, что для этого сделали?

Вшам которые топят за русский мир читать на ночь два разаРоссия систематически поставляет на временно оккупированные территории Украины личный состав, вооружение и военную технику. Чтобы скрыть перемещение оккупационных сил и средств и проехать незамеченным для представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, враг использует грунтовые дороги, минуя официальные пункты пропуска.Кроме того, постоянно фиксируются нарушения договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения, а также наблюдается обустройство фортификационных сооружений и минирование территории возле участков разведения и жилых кварталов, что, безусловно, подвергает опасности мирных граждан Донбасса. Все эти факты подтверждаются представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в их ежедневных отчетах.В штабе ООС также отметили, что российские оккупанты продолжают использовать мирных жителей Донбасса как живой щит, обустраивая фортификационные сооружения в жилых кварталах Горловки. В городе недавно обнаружены вырытые две новые траншеи и построены защитные сооружения. Кроме того, в окрестностях населенного пункта Широкая Балка было зафиксировано примерно 590 противотанковых мин. Источник:Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал не менее 30 тентованных грузовиков, въехавших со стороны Российской Федерации на временно неподконтрольную правительству Украины территорию, минуя официальные пункты пропуска. При дальнейшем наблюдательном полете БПЛА миссии было замечено более 70 грузовиков военного типа, ремонтно-эвакуационные машины, два танка Т-64 и два бронетранспортера БТР-80, которые были размещены в оккупированном Луганске. Также вблизи жилого района в городе Харцызск обнаружен зенитный ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10", - сообщили в пресс-службе Источник:Руководство ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях для совершенствования навыков профессионального мастерства в реальных боевых условиях российских разведывательных подразделе Источник: