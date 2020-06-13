залишиться то залишиться, но вот каково будет её состояние.....
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 13 чер, 2020 23:06
Додано: Суб 13 чер, 2020 23:12
Что, всем?
Сами собираетесь воспользоваться своим советом, что для этого сделали?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 13 чер, 2020 23:35
Як яке?
Що самі зробимо - те й будемо мати
Станом на сьогодні -життя для мене в моїй Україні = тому як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 14 чер, 2020 07:08
Новини з окупованих Московією українських територій:
"Документ содержит фото зарплатной ведомости неназванного шахтера, где указано, что он заработал меньше 80 долларов в месяц, что вдвое меньше минимальной зарплаты на подконтрольной правительству территории Украины."
Чудова прививка від ватно-російського світу. На жаль, надто пізня для населення ОРДЛО.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 14 чер, 2020 07:14
Я задам вічне українське питання: що робити з проросійськими гнидами і московитськимии найманцями на українських територіях?
Грушевський і Вінниченко були пацифістами , вважали, що укр-армія взагалі не потрібна.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 14 чер, 2020 07:18
Додано: Нед 14 чер, 2020 07:57
Вшам которые топят за русский мир читать на ночь два раза
Россия систематически поставляет на временно оккупированные территории Украины личный состав, вооружение и военную технику. Чтобы скрыть перемещение оккупационных сил и средств и проехать незамеченным для представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, враг использует грунтовые дороги, минуя официальные пункты пропуска.
Кроме того, постоянно фиксируются нарушения договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения, а также наблюдается обустройство фортификационных сооружений и минирование территории возле участков разведения и жилых кварталов, что, безусловно, подвергает опасности мирных граждан Донбасса. Все эти факты подтверждаются представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в их ежедневных отчетах.
В штабе ООС также отметили, что российские оккупанты продолжают использовать мирных жителей Донбасса как живой щит, обустраивая фортификационные сооружения в жилых кварталах Горловки. В городе недавно обнаружены вырытые две новые траншеи и построены защитные сооружения. Кроме того, в окрестностях населенного пункта Широкая Балка было зафиксировано примерно 590 противотанковых мин. Источник:
Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал не менее 30 тентованных грузовиков, въехавших со стороны Российской Федерации на временно неподконтрольную правительству Украины территорию, минуя официальные пункты пропуска. При дальнейшем наблюдательном полете БПЛА миссии было замечено более 70 грузовиков военного типа, ремонтно-эвакуационные машины, два танка Т-64 и два бронетранспортера БТР-80, которые были размещены в оккупированном Луганске. Также вблизи жилого района в городе Харцызск обнаружен зенитный ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10", - сообщили в пресс-службе Источник:
Руководство ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях для совершенствования навыков профессионального мастерства в реальных боевых условиях российских разведывательных подразделе Источник:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 14 чер, 2020 08:10
не охота углубляться...поверхностно
тут, на форуме, тусуется достаточно людей, которые живут лучше, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі, ну или сопоставимо.
но это - не середньостатистичний украинец в своїй державі.
уже ваши продавцы (ваш доход, думаю, больше их)живут хуже, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі.
я уже не лезу в то, что вы очень всё упрощаете.
Додано: Нед 14 чер, 2020 08:19
а вот о дискредитации добровольцев порохом от, почти, его соратника.
с 42м, более подробно с 38м
да и так можно целиком глянуть
там и о справе т.чорновол, что она была открыта задолго за зе.команду
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