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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6313631463156316 Додано: Суб 13 чер, 2020 23:06 budivelnik написав: innamax2008 написав: В Украине чем дальше тем больше ж@па. Ахметов, если ему ничего не помешает, разрушит её полностью. В Украине чем дальше тем больше ж@па. Ахметов, если ему ничего не помешает, разрушит её полностью. Коломойсько-Фірташо-Ахметови - будуть зявлятись і зникати..

А Україна - залишиться Коломойсько-Фірташо-Ахметови - будуть зявлятись і зникати..А Україна - залишиться

залишиться то залишиться, но вот каково будет её состояние..... залишиться то залишиться, но вот каково будет её состояние..... 19yuriy91 Повідомлень: 2812 З нами з: 15.09.12 Подякував: 248 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 23:12 innamax2008 написав: shapo написав:

Задам вечный российский вопрос

"Что делать и кто виноват?"

Местные "патриоты" ждут когда умрут или уедут совки, т. е. те кто не согласен с их убогим лозунгами (реальных программ там никогда не было).

А вы что предлагаете? Задам вечный российский вопрос"Что делать и кто виноват?"Местные "патриоты" ждут когда умрут или уедут совки, т. е. те кто не согласен с их убогим лозунгами (реальных программ там никогда не было).А вы что предлагаете?

Предлагаю уехать. В Украине чем дальше тем больше ж@па. Ахметов, если ему ничего не помешает, разрушит её полностью. Предлагаю уехать. В Украине чем дальше тем больше ж@па. Ахметов, если ему ничего не помешает, разрушит её полностью.

Что, всем?

Сами собираетесь воспользоваться своим советом, что для этого сделали? Что, всем?Сами собираетесь воспользоваться своим советом, что для этого сделали? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3640 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 636 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 23:35 19yuriy91 написав: budivelnik написав: innamax2008 написав: В Украине чем дальше тем больше ж@па. Ахметов, если ему ничего не помешает, разрушит её полностью. В Украине чем дальше тем больше ж@па. Ахметов, если ему ничего не помешает, разрушит её полностью. Коломойсько-Фірташо-Ахметови - будуть зявлятись і зникати..

А Україна - залишиться Коломойсько-Фірташо-Ахметови - будуть зявлятись і зникати..А Україна - залишиться залишиться то залишиться, но вот каково будет её состояние..... залишиться то залишиться, но вот каково будет её состояние..... Як яке?

Що самі зробимо - те й будемо мати

Станом на сьогодні -життя для мене в моїй Україні = тому як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі. Як яке?Що самі зробимо - те й будемо матиСтаном на сьогодні -життя для мене в моїй Україні = тому як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23064 З нами з: 15.01.09 Подякував: 173 раз. Подякували: 2347 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 07:08



"Документ содержит фото зарплатной ведомости неназванного шахтера, где указано, что он заработал меньше 80 долларов в месяц, что вдвое меньше минимальной зарплаты на подконтрольной правительству территории Украины."



Чудова прививка від ватно-російського світу. На жаль, надто пізня для населення ОРДЛО.



https://censor.net.ua/news/3201865/izza ... ngton_post Новини з окупованих Московією українських територій:"Документ содержит фото зарплатной ведомости неназванного шахтера, где указано, что он заработал меньше 80 долларов в месяц, что вдвое меньше минимальной зарплаты на подконтрольной правительству территории Украины."Чудова прививка від ватно-російського світу. На жаль, надто пізня для населення ОРДЛО. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21472 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1202 раз. Подякували: 2194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 07:14 shapo написав: innamax2008 написав: shapo написав: А что вы, "патриоты", можете возразить кроме наклеивания очередного ярлыка или хамства?

Галицкий проект который тут реализуется последние 16 лет окончательно добивает Украину и вместо того чтобы обвинять каких-то совков достижениями которых пользуетесь 30 лет внимательно вглядывайтесь в зеркало - там увидите причину всех бед Украины А что вы, "патриоты", можете возразить кроме наклеивания очередного ярлыка или хамства?Галицкий проект который тут реализуется последние 16 лет окончательно добивает Украину и вместо того чтобы обвинять каких-то совков достижениями которых пользуетесь 30 лет внимательно вглядывайтесь в зеркало - там увидите причину всех бед Украины

Причина в построенном кучмой олигархическом режиме, который ничего не создал, а выжимает последние деньги из страны и вывозит их заграницу и не важно куда в москву или париж. В стране нет хозяина, которому она дорога, который не будет класть на депозит деньги для строительства метро, а будет строить это метро, не открывать недоделанный шулявский путепровод, а достроит его. Последний вердикт КСУ отменяющий ответственность судей за заведомо неправосудные решения ведёт к полной безнаказанности судей за принятые решения и полностью ликвидирует в Украине механизмы основанные на праве. Причина в построенном кучмой олигархическом режиме, который ничего не создал, а выжимает последние деньги из страны и вывозит их заграницу и не важно куда в москву или париж. В стране нет хозяина, которому она дорога, который не будет класть на депозит деньги для строительства метро, а будет строить это метро, не открывать недоделанный шулявский путепровод, а достроит его. Последний вердикт КСУ отменяющий ответственность судей за заведомо неправосудные решения ведёт к полной безнаказанности судей за принятые решения и полностью ликвидирует в Украине механизмы основанные на праве.

Задам вечный российский вопрос

"Что делать и кто виноват?"

Местные "патриоты" ждут когда умрут или уедут совки, т. е. те кто не согласен с их убогим лозунгами (реальных программ там никогда не было).

А вы что предлагаете? Задам вечный российский вопрос"Что делать и кто виноват?"Местные "патриоты" ждут когда умрут или уедут совки, т. е. те кто не согласен с их убогим лозунгами (реальных программ там никогда не было).А вы что предлагаете?



Я задам вічне українське питання: що робити з проросійськими гнидами і московитськимии найманцями на українських територіях?

Грушевський і Вінниченко були пацифістами , вважали, що укр-армія взагалі не потрібна. Я задам вічне українське питання: що робити з проросійськими гнидами і московитськимии найманцями на українських територіях?Грушевський і Вінниченко були пацифістами , вважали, що укр-армія взагалі не потрібна. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21472 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1202 раз. Подякували: 2194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 07:18 budivelnik написав: Станом на сьогодні -життя для мене в моїй Україні = тому як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі. Станом на сьогодні -життя для мене в моїй Україні = тому як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі.

Вам дуже повезло. Цікаво, а в якому місті мешкаєте? Вам дуже повезло. Цікаво, а в якому місті мешкаєте? BIGor

Повідомлень: 3676 З нами з: 19.09.10 Подякував: 623 раз. Подякували: 740 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 07:57 shapo написав: innamax2008 написав: shapo написав:

Задам вечный российский вопрос

"Что делать и кто виноват?"

Местные "патриоты" ждут когда умрут или уедут совки, т. е. те кто не согласен с их убогим лозунгами (реальных программ там никогда не было).

А вы что предлагаете? Задам вечный российский вопрос"Что делать и кто виноват?"Местные "патриоты" ждут когда умрут или уедут совки, т. е. те кто не согласен с их убогим лозунгами (реальных программ там никогда не было).А вы что предлагаете?

Предлагаю уехать. В Украине чем дальше тем больше ж@па. Ахметов, если ему ничего не помешает, разрушит её полностью. Предлагаю уехать. В Украине чем дальше тем больше ж@па. Ахметов, если ему ничего не помешает, разрушит её полностью.

Что, всем?

Сами собираетесь воспользоваться своим советом, что для этого сделали? Что, всем?Сами собираетесь воспользоваться своим советом, что для этого сделали?

Вшам которые топят за русский мир читать на ночь два раза





Россия систематически поставляет на временно оккупированные территории Украины личный состав, вооружение и военную технику. Чтобы скрыть перемещение оккупационных сил и средств и проехать незамеченным для представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, враг использует грунтовые дороги, минуя официальные пункты пропуска.

Кроме того, постоянно фиксируются нарушения договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения, а также наблюдается обустройство фортификационных сооружений и минирование территории возле участков разведения и жилых кварталов, что, безусловно, подвергает опасности мирных граждан Донбасса. Все эти факты подтверждаются представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в их ежедневных отчетах.

В штабе ООС также отметили, что российские оккупанты продолжают использовать мирных жителей Донбасса как живой щит, обустраивая фортификационные сооружения в жилых кварталах Горловки. В городе недавно обнаружены вырытые две новые траншеи и построены защитные сооружения. Кроме того, в окрестностях населенного пункта Широкая Балка было зафиксировано примерно 590 противотанковых мин. Источник: https://censor.net.ua/n3201640

Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал не менее 30 тентованных грузовиков, въехавших со стороны Российской Федерации на временно неподконтрольную правительству Украины территорию, минуя официальные пункты пропуска. При дальнейшем наблюдательном полете БПЛА миссии было замечено более 70 грузовиков военного типа, ремонтно-эвакуационные машины, два танка Т-64 и два бронетранспортера БТР-80, которые были размещены в оккупированном Луганске. Также вблизи жилого района в городе Харцызск обнаружен зенитный ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10", - сообщили в пресс-службе Источник: https://censor.net.ua/n3201640

Руководство ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях для совершенствования навыков профессионального мастерства в реальных боевых условиях российских разведывательных подразделе Источник: https://censor.net.ua/n3200266 Вшам которые топят за русский мир читать на ночь два разаРоссия систематически поставляет на временно оккупированные территории Украины личный состав, вооружение и военную технику. Чтобы скрыть перемещение оккупационных сил и средств и проехать незамеченным для представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, враг использует грунтовые дороги, минуя официальные пункты пропуска.Кроме того, постоянно фиксируются нарушения договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения, а также наблюдается обустройство фортификационных сооружений и минирование территории возле участков разведения и жилых кварталов, что, безусловно, подвергает опасности мирных граждан Донбасса. Все эти факты подтверждаются представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в их ежедневных отчетах.В штабе ООС также отметили, что российские оккупанты продолжают использовать мирных жителей Донбасса как живой щит, обустраивая фортификационные сооружения в жилых кварталах Горловки. В городе недавно обнаружены вырытые две новые траншеи и построены защитные сооружения. Кроме того, в окрестностях населенного пункта Широкая Балка было зафиксировано примерно 590 противотанковых мин. Источник:Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал не менее 30 тентованных грузовиков, въехавших со стороны Российской Федерации на временно неподконтрольную правительству Украины территорию, минуя официальные пункты пропуска. При дальнейшем наблюдательном полете БПЛА миссии было замечено более 70 грузовиков военного типа, ремонтно-эвакуационные машины, два танка Т-64 и два бронетранспортера БТР-80, которые были размещены в оккупированном Луганске. Также вблизи жилого района в городе Харцызск обнаружен зенитный ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10", - сообщили в пресс-службе Источник:Руководство ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях для совершенствования навыков профессионального мастерства в реальных боевых условиях российских разведывательных подразделе Источник: "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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Повідомлень: 8652 З нами з: 18.06.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 08:10 budivelnik написав: Станом на сьогодні -життя для мене в моїй Україні = тому як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі. Станом на сьогодні -життя для мене в моїй Україні = тому як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі.



не охота углубляться...поверхностно

тут, на форуме, тусуется достаточно людей, которые живут лучше, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі, ну или сопоставимо.

но это - не середньостатистичний украинец в своїй державі.

уже ваши продавцы (ваш доход, думаю, больше их)живут хуже, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі.



я уже не лезу в то, что вы очень всё упрощаете. не охота углубляться...поверхностнотут, на форуме, тусуется достаточно людей, которые живут лучше, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі, ну или сопоставимо.но это - не середньостатистичний украинец в своїй державі.уже ваши продавцы (ваш доход, думаю, больше их)живут хуже, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі.я уже не лезу в то, что вы очень всё упрощаете. 19yuriy91 Повідомлень: 2812 З нами з: 15.09.12 Подякував: 248 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 08:19

https://www.youtube.com/watch?v=lnFu84i ... Pfh_QN63tu

с 42м, более подробно с 38м

да и так можно целиком глянуть



там и о справе т.чорновол, что она была открыта задолго за зе.команду а вот о дискредитации добровольцев порохом от, почти, его соратника.с 42м, более подробно с 38мда и так можно целиком глянутьтам и о справе т.чорновол, что она была открыта задолго за зе.команду 19yuriy91 Повідомлень: 2812 З нами з: 15.09.12 Подякував: 248 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 09:02 andrijk777 написав: AlexxK написав: andrijk777 написав: Передвиборча програма для мене - це те що особисто обіцяв політик, і в першу чергу публічно, наприклад на дебатах.

Те що написано у нього "в буклєтіках" це фікція. Це фікція не тільки при Зе, це фікція УСІХ попередніх президентів.

Так можна список його обіцянок чи ні? Передвиборча програма для мене - це те що особисто обіцяв політик, і в першу чергу публічно, наприклад на дебатах.Те що написано у нього "в буклєтіках" це фікція. Це фікція не тільки при Зе, це фікція УСІХ попередніх президентів.

Кандидат в Президенты Зеленский предоставил в момент регистрации в ЦИКе свою предвыборную программу. Она официально была опубликована на сайте ЦИК. Зайдите и почитайте.

А что касается "буклєтіков"...

"Другой предвыборной программы у нас для вас нет" (почти (с)) Кандидат в Президенты Зеленский предоставил в момент регистрации в ЦИКе свою предвыборную программу. Она официально была опубликована на сайте ЦИК. Зайдите и почитайте.А что касается "буклєтіков"..."Другой предвыборной программы у нас для вас нет" (почти (с))

Якщо ви вибирає президента України по його передвиборчій програмі в ЦВК, то мені вас шкода. Як то кажуть над убогими не сміються.

І для всіх, які вважать себе ДУЖЕ розумними, які відповіли на мій пост, хочу зауважити що 90%(а може й більше) виборців передвиборчих програм(поданих в ЦВК) не читають. Тому, ЯК МІНІМУМ, глупо про них говорити. Такі у нас реалії. Та й по-моєму у світі те ж саме. Якщо ви вибирає президента України по його передвиборчій програмі в ЦВК, то мені вас шкода. Як то кажуть над убогими не сміються.І для всіх, які вважать себе ДУЖЕ розумними, які відповіли на мій пост, хочу зауважити що 90%(а може й більше) виборців передвиборчих програм(поданих в ЦВК) не читають. Тому, ЯК МІНІМУМ, глупо про них говорити. Такі у нас реалії. Та й по-моєму у світі те ж саме.

Качество предвыборной программы того или иного кандидата куда бы то ни было - это другой вопрос. Вас что-то не устраивает? Обсуждайте. Ваше право. Но зачем так самонадеянно заявлять:

""Не пригадую" - я маю на увазі що їх не було. Я ще добре пам'ятаю що було рік тому."

Чтобы вас в очередной раз носом ткнули? Вы же уже подставились один раз с "грошима" Нафтогаза.

Проверяйте информацию, о которой пишите, прежде чем делать такие необдуманные заявления. Качество предвыборной программы того или иного кандидата куда бы то ни было - это другой вопрос. Вас что-то не устраивает? Обсуждайте. Ваше право. Но зачем так самонадеянно заявлять:Я ще добре пам'ятаю що було рік тому."Чтобы вас в очередной раз носом ткнули? Вы же уже подставились один раз с "грошима" Нафтогаза.Проверяйте информацию, о которой пишите, прежде чем делать такие необдуманные заявления. AlexxK Повідомлень: 232 З нами з: 23.07.19 Подякував: 3 раз. Подякували: 32 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6313631463156316 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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