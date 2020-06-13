В первую очередь - от народа.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 14 чер, 2020 10:55
В первую очередь - от народа.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:10
Я уже давно не дискутирую с бывшими советскими военными и инженерами - самой реакционной частью населения нынешней Украины. Знаю нескольких евреев - бывших работников многочисленных советских Гипро, уехавших в Германию, ненавидящих нынешнюю Украину и боготворящих путина.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:16
Вы думаете, кассиры и продавцы в небольших американских продмагах живут лучше (с учетом стоимости тамошней жизни)?
Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:22
Я деколи в шоці від хотєлок...
1 Як би я не спрощував,але якщо 5%(2 млн українців) можуть жити в Україні як середньостатистичний європеєць в Європі...
То це їх досягнення? Чи вони виключення з правил?
Чи виключення з правил ті хто живуть не так?
2 У нас є певні категорії людей.які обєктивно не можуть жити так як живе середньостатистичний європеєць....
Але нюанс
а - і в Європі ,як мінімум 30-40% населення,живе гірше від середньостатистичного Європейця
б - і в Європі, якби пенсіонер своє житло не продавав,а дарував-було б море бідних і убогих...
3 Будете сміятись ,але років десять тому,мої продавці(будівельники) витрачали на себе і свої сімї-в півтора рази більше ніж я витрачав на себе і сімю....
Просто вони отримали своїх 6 000-15 000... і проїли
Я отримав своїх 40 000- 60 000 ... і 35 000- 55 000 - вклав у розвиток бізнесу... і так 20 років
Так що Думайте.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:34
Американского, немецкого, испанского, израильского, российского,....? - Уточните пожалуйста.
Уже разрушено и ликвидировано производство, энергетика, химия, ... наука, образование, территории, население,...
- Осталась память, которую сейчас коверкают каждый под себя.
Станно, но никто из Вас не удосужился, хотя бы для себя дать определение:
- Что такое Государство Украина?
Отсюда Воры и рвут её в клочья.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:38
Я думаю что правильным украинцам нужно съехаться в три области - Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую, возможно еще Волынскую и Ровенскую и отделиться от неправильной Украины с неправильной историей,героями, мовами и ждать когда вас подберет Польша вспомнив чьи это территории.
Закарпатье к вам не пойдет т.к. вас на дух не переносит и будет ждать венгров или словаков.
Так восстановится историческая справедливость которую нарушил сатрап Сталин.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:40
"Золотые слова"!
Только Украина имеет 100% коэффициент поправки со знаком "-".
Нищенское существование влачат именно те, кто ЧЕСТНО и ДО ПОСЛЕДНЕГО отдал всё Государству. В большинстве своём честно(не замаран официальным коррупционным криминалом) работал на гос структуры, производства, науку, ..... - это 11 категорий формирующих сам факт существования Государства.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:43
Правильным патриотам горяче любящим как и все правильные патриоты свою родину из другого полушария прежде чем постить очередную хе..ню из бутусовской помойки неплохо бы и задуматься над текстом.
Ведь если воюет личный состав ролссийской армии, то где пленные?
Они что, не сдаются в плен делая харакири и даже по трупу потом не опознать кто это?
А про ОБСЕ всегда писали что клятая Россия то ли купила, то ли запугала ее наблюдателей и они все врут.
И тут какие-то спецмиссии. Вот только не задача - клятые москали всегда дают ссылоку с фамилией представителя ОБСЕ, а здесь ни одного имени. Опять соврали?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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