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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6314631563166317
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 10:55

  zРадио написав: От кого должен быть независим НБУ - от Президента, Кабмина, Верховной Рады, украинского народа, экономических реалий?..

В первую очередь - от народа.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:10

  Schmit написав: Не вижу смысла дальше об этом дискутировать - бесмысленная трата времени, потому что вы, совки неисправимы и Украина еще долго будет страдать от результатов ваших голосований на выборах, а виноватыми всегда будут западэнцы.

Я уже давно не дискутирую с бывшими советскими военными и инженерами - самой реакционной частью населения нынешней Украины. Знаю нескольких евреев - бывших работников многочисленных советских Гипро, уехавших в Германию, ненавидящих нынешнюю Украину и боготворящих путина.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:16

  19yuriy91 написав:
  budivelnik написав: Станом на сьогодні -життя для мене в моїй Україні = тому як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі.
не охота углубляться...поверхностно
тут, на форуме, тусуется достаточно людей, которые живут лучше, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі, ну или сопоставимо.
но это - не середньостатистичний украинец в своїй державі.
уже ваши продавцы (ваш доход, думаю, больше их)живут хуже, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі.

Вы думаете, кассиры и продавцы в небольших американских продмагах живут лучше (с учетом стоимости тамошней жизни)?
Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:22

  19yuriy91 написав:
  budivelnik написав:Станом на сьогодні -життя для мене в моїй Україні = тому як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі.
не охота углубляться...поверхностно
тут, на форуме, тусуется достаточно людей, которые живут лучше, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі, ну или сопоставимо.
но это - не середньостатистичний украинец в своїй державі.
уже ваши продавцы (ваш доход, думаю, больше их)живут хуже, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі.
я уже не лезу в то, что вы очень всё упрощаете. :D
Я деколи в шоці від хотєлок...
1 Як би я не спрощував,але якщо 5%(2 млн українців) можуть жити в Україні як середньостатистичний європеєць в Європі...
То це їх досягнення? Чи вони виключення з правил?
Чи виключення з правил ті хто живуть не так?
2 У нас є певні категорії людей.які обєктивно не можуть жити так як живе середньостатистичний європеєць....
Але нюанс
а - і в Європі ,як мінімум 30-40% населення,живе гірше від середньостатистичного Європейця :D
б - і в Європі, якби пенсіонер своє житло не продавав,а дарував-було б море бідних і убогих...
3 Будете сміятись ,але років десять тому,мої продавці(будівельники) витрачали на себе і свої сімї-в півтора рази більше ніж я витрачав на себе і сімю....
Просто вони отримали своїх 6 000-15 000... і проїли
Я отримав своїх 40 000- 60 000 ... і 35 000- 55 000 - вклав у розвиток бізнесу... і так 20 років
Так що Думайте.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:34

  Starikan написав:
  zРадио написав: От кого должен быть независим НБУ - от Президента, Кабмина, Верховной Рады, украинского народа, экономических реалий?..

В первую очередь - от народа.

Американского, немецкого, испанского, израильского, российского,....? - Уточните пожалуйста.
  19yuriy91 написав:
  budivelnik написав:
  innamax2008 написав:В Украине чем дальше тем больше ж@па. Ахметов, если ему ничего не помешает, разрушит её полностью.
Коломойсько-Фірташо-Ахметови - будуть зявлятись і зникати..
А Україна - залишиться

залишиться то залишиться, но вот каково будет её состояние.....

Уже разрушено и ликвидировано производство, энергетика, химия, ... наука, образование, территории, население,...
- Осталась память, которую сейчас коверкают каждый под себя.


Станно, но никто из Вас не удосужился, хотя бы для себя дать определение:
- Что такое Государство Украина?
Отсюда Воры и рвут её в клочья.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:38

  shapo написав:Задам вечный российский вопрос
"Что делать и кто виноват?"
Местные "патриоты" ждут когда умрут или уедут совки, т. е. те кто не согласен с их убогим лозунгами (реальных программ там никогда не было).
А вы что предлагаете?


  Frant написав:Я задам вічне українське питання: що робити з проросійськими гнидами і московитськимии найманцями на українських територіях?
Грушевський і Вінниченко були пацифістами , вважали, що укр-армія взагалі не потрібна. :mrgreen:


Я думаю что правильным украинцам нужно съехаться в три области - Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую, возможно еще Волынскую и Ровенскую и отделиться от неправильной Украины с неправильной историей,героями, мовами и ждать когда вас подберет Польша вспомнив чьи это территории.
Закарпатье к вам не пойдет т.к. вас на дух не переносит и будет ждать венгров или словаков.
Так восстановится историческая справедливость которую нарушил сатрап Сталин.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:40

  Starikan написав:Вы думаете, кассиры и продавцы в небольших американских продмагах живут лучше (с учетом стоимости тамошней жизни)?
Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить.

"Золотые слова"!
Только Украина имеет 100% коэффициент поправки со знаком "-".
Нищенское существование влачат именно те, кто ЧЕСТНО и ДО ПОСЛЕДНЕГО отдал всё Государству. В большинстве своём честно(не замаран официальным коррупционным криминалом) работал на гос структуры, производства, науку, ..... - это 11 категорий формирующих сам факт существования Государства.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:43

  Ukrainian написав:
  shapo написав:Что, всем?
Сами собираетесь воспользоваться своим советом, что для этого сделали?


Вшам которые топят за русский мир читать на ночь два раза :lol:


Россия систематически поставляет на временно оккупированные территории Украины личный состав, вооружение и военную технику. Чтобы скрыть перемещение оккупационных сил и средств и проехать незамеченным для представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, враг использует грунтовые дороги, минуя официальные пункты пропуска.
Кроме того, постоянно фиксируются нарушения договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения, а также наблюдается обустройство фортификационных сооружений и минирование территории возле участков разведения и жилых кварталов, что, безусловно, подвергает опасности мирных граждан Донбасса. Все эти факты подтверждаются представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в их ежедневных отчетах.


Правильным патриотам горяче любящим как и все правильные патриоты свою родину из другого полушария прежде чем постить очередную хе..ню из бутусовской помойки неплохо бы и задуматься над текстом.
Ведь если воюет личный состав ролссийской армии, то где пленные?
Они что, не сдаются в плен делая харакири и даже по трупу потом не опознать кто это?
А про ОБСЕ всегда писали что клятая Россия то ли купила, то ли запугала ее наблюдателей и они все врут.
И тут какие-то спецмиссии. Вот только не задача - клятые москали всегда дают ссылоку с фамилией представителя ОБСЕ, а здесь ни одного имени. Опять соврали?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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