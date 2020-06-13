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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6314631563166317 Додано: Нед 14 чер, 2020 10:55 zРадио написав: От кого должен быть независим НБУ - от Президента, Кабмина, Верховной Рады, украинского народа, экономических реалий?.. От кого должен быть независим НБУ - от Президента, Кабмина, Верховной Рады, украинского народа, экономических реалий?..

В первую очередь - от народа. В первую очередь - от народа. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17346 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1891 раз. Подякували: 2749 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 11:10 Schmit написав: Не вижу смысла дальше об этом дискутировать - бесмысленная трата времени, потому что вы, совки неисправимы и Украина еще долго будет страдать от результатов ваших голосований на выборах, а виноватыми всегда будут западэнцы. Не вижу смысла дальше об этом дискутировать - бесмысленная трата времени, потому что вы, совки неисправимы и Украина еще долго будет страдать от результатов ваших голосований на выборах, а виноватыми всегда будут западэнцы.

Я уже давно не дискутирую с бывшими советскими военными и инженерами - самой реакционной частью населения нынешней Украины. Знаю нескольких евреев - бывших работников многочисленных советских Гипро, уехавших в Германию, ненавидящих нынешнюю Украину и боготворящих путина. Я уже давно не дискутирую с бывшими советскими военными и инженерами - самой реакционной частью населения нынешней Украины. Знаю нескольких евреев - бывших работников многочисленных советских Гипро, уехавших в Германию, ненавидящих нынешнюю Украину и боготворящих путина. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17346 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1891 раз. Подякували: 2749 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 11:16 19yuriy91 написав: budivelnik написав: Станом на сьогодні -життя для мене в моїй Україні = тому як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі. Станом на сьогодні -життя для мене в моїй Україні = тому як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі. не охота углубляться...поверхностно

тут, на форуме, тусуется достаточно людей, которые живут лучше, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі, ну или сопоставимо.

но это - не середньостатистичний украинец в своїй державі.

уже ваши продавцы (ваш доход, думаю, больше их)живут хуже, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі. не охота углубляться...поверхностнотут, на форуме, тусуется достаточно людей, которые живут лучше, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі, ну или сопоставимо.но это - не середньостатистичний украинец в своїй державі.уже ваши продавцы (ваш доход, думаю, больше их)живут хуже, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі.

Вы думаете, кассиры и продавцы в небольших американских продмагах живут лучше (с учетом стоимости тамошней жизни)?

Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить. Вы думаете, кассиры и продавцы в небольших американских продмагах живут лучше (с учетом стоимости тамошней жизни)?Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17346 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1891 раз. Подякували: 2749 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 11:22 19yuriy91 написав: budivelnik написав: Станом на сьогодні -життя для мене в моїй Україні = тому як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі. Станом на сьогодні -життя для мене в моїй Україні = тому як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі. не охота углубляться...поверхностно

тут, на форуме, тусуется достаточно людей, которые живут лучше, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі, ну или сопоставимо.

но это - не середньостатистичний украинец в своїй державі.

уже ваши продавцы (ваш доход, думаю, больше их)живут хуже, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі.

я уже не лезу в то, что вы очень всё упрощаете. не охота углубляться...поверхностнотут, на форуме, тусуется достаточно людей, которые живут лучше, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі, ну или сопоставимо.но это - не середньостатистичний украинец в своїй державі.уже ваши продавцы (ваш доход, думаю, больше их)живут хуже, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі.я уже не лезу в то, что вы очень всё упрощаете. Я деколи в шоці від хотєлок...

1 Як би я не спрощував,але якщо 5%(2 млн українців) можуть жити в Україні як середньостатистичний європеєць в Європі...

То це їх досягнення? Чи вони виключення з правил?

Чи виключення з правил ті хто живуть не так?

2 У нас є певні категорії людей.які обєктивно не можуть жити так як живе середньостатистичний європеєць....

Але нюанс

а - і в Європі ,як мінімум 30-40% населення,живе гірше від середньостатистичного Європейця

б - і в Європі, якби пенсіонер своє житло не продавав,а дарував-було б море бідних і убогих...

3 Будете сміятись ,але років десять тому,мої продавці(будівельники) витрачали на себе і свої сімї-в півтора рази більше ніж я витрачав на себе і сімю....

Просто вони отримали своїх 6 000-15 000... і проїли

Я отримав своїх 40 000- 60 000 ... і 35 000- 55 000 - вклав у розвиток бізнесу... і так 20 років

Так що Думайте. Я деколи в шоці від хотєлок...1 Як би я не спрощував,але якщо 5%(2 млн українців) можуть жити в Україні як середньостатистичний європеєць в Європі...То це їх досягнення? Чи вони виключення з правил?Чи виключення з правил ті хто живуть не так?2 У нас є певні категорії людей.які обєктивно не можуть жити так як живе середньостатистичний європеєць....Але нюанса - і в Європі ,як мінімум 30-40% населення,живе гірше від середньостатистичного Європейцяб - і в Європі, якби пенсіонер своє житло не продавав,а дарував-було б море бідних і убогих...3 Будете сміятись ,але років десять тому,мої продавці(будівельники) витрачали на себе і свої сімї-в півтора рази більше ніж я витрачав на себе і сімю....Просто вони отримали своїх 6 000-15 000... і проїлиЯ отримав своїх 40 000- 60 000 ... і 35 000- 55 000 - вклав у розвиток бізнесу... і так 20 роківТак що Думайте. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23065 З нами з: 15.01.09 Подякував: 173 раз. Подякували: 2347 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 11:34 Starikan написав: zРадио написав: От кого должен быть независим НБУ - от Президента, Кабмина, Верховной Рады, украинского народа, экономических реалий?.. От кого должен быть независим НБУ - от Президента, Кабмина, Верховной Рады, украинского народа, экономических реалий?..

В первую очередь - от народа. В первую очередь - от народа.

Американского, немецкого, испанского, израильского, российского,....? - Уточните пожалуйста.

19yuriy91 написав: budivelnik написав: innamax2008 написав: В Украине чем дальше тем больше ж@па. Ахметов, если ему ничего не помешает, разрушит её полностью. В Украине чем дальше тем больше ж@па. Ахметов, если ему ничего не помешает, разрушит её полностью. Коломойсько-Фірташо-Ахметови - будуть зявлятись і зникати..

А Україна - залишиться Коломойсько-Фірташо-Ахметови - будуть зявлятись і зникати..А Україна - залишиться

залишиться то залишиться, но вот каково будет её состояние..... залишиться то залишиться, но вот каково будет её состояние.....

Уже разрушено и ликвидировано производство, энергетика, химия, ... наука, образование, территории, население,...

- Осталась память, которую сейчас коверкают каждый под себя.





Станно, но никто из Вас не удосужился, хотя бы для себя дать определение:

- Что такое Государство Украина?

Отсюда Воры и рвут её в клочья. Американского, немецкого, испанского, израильского, российского,....? - Уточните пожалуйста.Уже разрушено и ликвидировано производство, энергетика, химия, ... наука, образование, территории, население,...- Осталась память, которую сейчас коверкают каждый под себя.Станно, но никто из Вас не удосужился, хотя бы для себя дать определение:Отсюда Воры и рвут её в клочья. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8268 З нами з: 20.09.12 Подякував: 678 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 11:38 shapo написав: Задам вечный российский вопрос

"Что делать и кто виноват?"

Местные "патриоты" ждут когда умрут или уедут совки, т. е. те кто не согласен с их убогим лозунгами (реальных программ там никогда не было).

А вы что предлагаете? Задам вечный российский вопрос"Что делать и кто виноват?"Местные "патриоты" ждут когда умрут или уедут совки, т. е. те кто не согласен с их убогим лозунгами (реальных программ там никогда не было).А вы что предлагаете?



Frant написав: Я задам вічне українське питання: що робити з проросійськими гнидами і московитськимии найманцями на українських територіях?

Грушевський і Вінниченко були пацифістами , вважали, що укр-армія взагалі не потрібна. Я задам вічне українське питання: що робити з проросійськими гнидами і московитськимии найманцями на українських територіях?Грушевський і Вінниченко були пацифістами , вважали, що укр-армія взагалі не потрібна.



Я думаю что правильным украинцам нужно съехаться в три области - Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую, возможно еще Волынскую и Ровенскую и отделиться от неправильной Украины с неправильной историей,героями, мовами и ждать когда вас подберет Польша вспомнив чьи это территории.

Закарпатье к вам не пойдет т.к. вас на дух не переносит и будет ждать венгров или словаков.

Так восстановится историческая справедливость которую нарушил сатрап Сталин. Я думаю что правильным украинцам нужно съехаться в три области - Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую, возможно еще Волынскую и Ровенскую и отделиться от неправильной Украины с неправильной историей,героями, мовами и ждать когда вас подберет Польша вспомнив чьи это территории.Закарпатье к вам не пойдет т.к. вас на дух не переносит и будет ждать венгров или словаков.Так восстановится историческая справедливость которую нарушил сатрап Сталин. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3642 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 636 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 11:40 Starikan написав: Вы думаете, кассиры и продавцы в небольших американских продмагах живут лучше (с учетом стоимости тамошней жизни)?

Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить. Вы думаете, кассиры и продавцы в небольших американских продмагах живут лучше (с учетом стоимости тамошней жизни)?Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить.

"Золотые слова"!

Только Украина имеет 100% коэффициент поправки со знаком "-".

Нищенское существование влачат именно те, кто ЧЕСТНО и ДО ПОСЛЕДНЕГО отдал всё Государству. В большинстве своём честно(не замаран официальным коррупционным криминалом) работал на гос структуры, производства, науку, ..... - это 11 категорий формирующих сам факт существования Государства. "Золотые слова"!Только Украина имеет 100% коэффициент поправки со знаком "-".Нищенское существование влачат именно те, кто ЧЕСТНО и ДО ПОСЛЕДНЕГО отдал всё Государству. В большинстве своём честно(не замаран официальным коррупционным криминалом) работал на гос структуры, производства, науку, ..... - это 11 категорий формирующих сам факт существования Государства. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8268 З нами з: 20.09.12 Подякував: 678 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 11:43 Ukrainian написав: shapo написав: Что, всем?

Сами собираетесь воспользоваться своим советом, что для этого сделали? Что, всем?Сами собираетесь воспользоваться своим советом, что для этого сделали?



Вшам которые топят за русский мир читать на ночь два раза





Россия систематически поставляет на временно оккупированные территории Украины личный состав, вооружение и военную технику. Чтобы скрыть перемещение оккупационных сил и средств и проехать незамеченным для представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, враг использует грунтовые дороги, минуя официальные пункты пропуска.

Кроме того, постоянно фиксируются нарушения договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения, а также наблюдается обустройство фортификационных сооружений и минирование территории возле участков разведения и жилых кварталов, что, безусловно, подвергает опасности мирных граждан Донбасса. Все эти факты подтверждаются представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в их ежедневных отчетах. Вшам которые топят за русский мир читать на ночь два разаРоссия систематически поставляет на временно оккупированные территории Украины, вооружение и военную технику. Чтобы скрыть перемещение оккупационных сил и средств и проехать незамеченным для представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, враг использует грунтовые дороги, минуя официальные пункты пропуска.Кроме того, постоянно фиксируются нарушения договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения, а также наблюдается обустройство фортификационных сооружений и минирование территории возле участков разведения и жилых кварталов, что, безусловно, подвергает опасности мирных граждан Донбасса. Все эти факты подтверждаются представителямив их ежедневных отчетах.



Правильным патриотам горяче любящим как и все правильные патриоты свою родину из другого полушария прежде чем постить очередную хе..ню из бутусовской помойки неплохо бы и задуматься над текстом.

Ведь если воюет личный состав ролссийской армии, то где пленные?

Они что, не сдаются в плен делая харакири и даже по трупу потом не опознать кто это?

А про ОБСЕ всегда писали что клятая Россия то ли купила, то ли запугала ее наблюдателей и они все врут.

И тут какие-то спецмиссии. Вот только не задача - клятые москали всегда дают ссылоку с фамилией представителя ОБСЕ, а здесь ни одного имени. Опять соврали? Правильным патриотам горяче любящим как и все правильные патриоты свою родину из другого полушария прежде чем постить очередную хе..ню из бутусовской помойки неплохо бы и задуматься над текстом.Ведь если воюет личный состав ролссийской армии, то где пленные?Они что, не сдаются в плен делая харакири и даже по трупу потом не опознать кто это?А про ОБСЕ всегда писали что клятая Россия то ли купила, то ли запугала ее наблюдателей и они все врут.И тут какие-то спецмиссии. Вот только не задача - клятые москали всегда дают ссылоку с фамилией представителя ОБСЕ, а здесь ни одного имени. Опять соврали? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3642 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 636 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6314631563166317 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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