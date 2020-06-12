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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6315631663176318> Додано: Нед 14 чер, 2020 10:55 zРадио написав: От кого должен быть независим НБУ - от Президента, Кабмина, Верховной Рады, украинского народа, экономических реалий?.. От кого должен быть независим НБУ - от Президента, Кабмина, Верховной Рады, украинского народа, экономических реалий?..

В первую очередь - от народа. В первую очередь - от народа. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17346 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1891 раз. Подякували: 2749 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 11:10 Schmit написав: Не вижу смысла дальше об этом дискутировать - бесмысленная трата времени, потому что вы, совки неисправимы и Украина еще долго будет страдать от результатов ваших голосований на выборах, а виноватыми всегда будут западэнцы. Не вижу смысла дальше об этом дискутировать - бесмысленная трата времени, потому что вы, совки неисправимы и Украина еще долго будет страдать от результатов ваших голосований на выборах, а виноватыми всегда будут западэнцы.

Я уже давно не дискутирую с бывшими советскими военными и инженерами - самой реакционной частью населения нынешней Украины. Знаю нескольких евреев - бывших работников многочисленных советских Гипро, уехавших в Германию, ненавидящих нынешнюю Украину и боготворящих путина. Я уже давно не дискутирую с бывшими советскими военными и инженерами - самой реакционной частью населения нынешней Украины. Знаю нескольких евреев - бывших работников многочисленных советских Гипро, уехавших в Германию, ненавидящих нынешнюю Украину и боготворящих путина. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17346 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1891 раз. Подякували: 2749 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 11:16 19yuriy91 написав: budivelnik написав: Станом на сьогодні -життя для мене в моїй Україні = тому як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі. Станом на сьогодні -життя для мене в моїй Україні = тому як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі. не охота углубляться...поверхностно

тут, на форуме, тусуется достаточно людей, которые живут лучше, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі, ну или сопоставимо.

но это - не середньостатистичний украинец в своїй державі.

уже ваши продавцы (ваш доход, думаю, больше их)живут хуже, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі. не охота углубляться...поверхностнотут, на форуме, тусуется достаточно людей, которые живут лучше, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі, ну или сопоставимо.но это - не середньостатистичний украинец в своїй державі.уже ваши продавцы (ваш доход, думаю, больше их)живут хуже, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі.

Вы думаете, кассиры и продавцы в небольших американских продмагах живут лучше (с учетом стоимости тамошней жизни)?

Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить. Вы думаете, кассиры и продавцы в небольших американских продмагах живут лучше (с учетом стоимости тамошней жизни)?Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17346 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1891 раз. Подякували: 2749 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 11:22 19yuriy91 написав: budivelnik написав: Станом на сьогодні -життя для мене в моїй Україні = тому як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі. Станом на сьогодні -життя для мене в моїй Україні = тому як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі. не охота углубляться...поверхностно

тут, на форуме, тусуется достаточно людей, которые живут лучше, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі, ну или сопоставимо.

но это - не середньостатистичний украинец в своїй державі.

уже ваши продавцы (ваш доход, думаю, больше их)живут хуже, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі.

я уже не лезу в то, что вы очень всё упрощаете. не охота углубляться...поверхностнотут, на форуме, тусуется достаточно людей, которые живут лучше, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі, ну или сопоставимо.но это - не середньостатистичний украинец в своїй державі.уже ваши продавцы (ваш доход, думаю, больше их)живут хуже, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі.я уже не лезу в то, что вы очень всё упрощаете. Я деколи в шоці від хотєлок...

1 Як би я не спрощував,але якщо 5%(2 млн українців) можуть жити в Україні як середньостатистичний європеєць в Європі...

То це їх досягнення? Чи вони виключення з правил?

Чи виключення з правил ті хто живуть не так?

2 У нас є певні категорії людей.які обєктивно не можуть жити так як живе середньостатистичний європеєць....

Але нюанс

а - і в Європі ,як мінімум 30-40% населення,живе гірше від середньостатистичного Європейця

б - і в Європі, якби пенсіонер своє житло не продавав,а дарував-було б море бідних і убогих...

3 Будете сміятись ,але років десять тому,мої продавці(будівельники) витрачали на себе і свої сімї-в півтора рази більше ніж я витрачав на себе і сімю....

Просто вони отримали своїх 6 000-15 000... і проїли

Я отримав своїх 40 000- 60 000 ... і 35 000- 55 000 - вклав у розвиток бізнесу... і так 20 років

Так що Думайте. Я деколи в шоці від хотєлок...1 Як би я не спрощував,але якщо 5%(2 млн українців) можуть жити в Україні як середньостатистичний європеєць в Європі...То це їх досягнення? Чи вони виключення з правил?Чи виключення з правил ті хто живуть не так?2 У нас є певні категорії людей.які обєктивно не можуть жити так як живе середньостатистичний європеєць....Але нюанса - і в Європі ,як мінімум 30-40% населення,живе гірше від середньостатистичного Європейцяб - і в Європі, якби пенсіонер своє житло не продавав,а дарував-було б море бідних і убогих...3 Будете сміятись ,але років десять тому,мої продавці(будівельники) витрачали на себе і свої сімї-в півтора рази більше ніж я витрачав на себе і сімю....Просто вони отримали своїх 6 000-15 000... і проїлиЯ отримав своїх 40 000- 60 000 ... і 35 000- 55 000 - вклав у розвиток бізнесу... і так 20 роківТак що Думайте. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23066 З нами з: 15.01.09 Подякував: 173 раз. Подякували: 2347 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 11:43 Ukrainian написав: shapo написав: Что, всем?

Сами собираетесь воспользоваться своим советом, что для этого сделали? Что, всем?Сами собираетесь воспользоваться своим советом, что для этого сделали?



Вшам которые топят за русский мир читать на ночь два раза





Россия систематически поставляет на временно оккупированные территории Украины личный состав, вооружение и военную технику. Чтобы скрыть перемещение оккупационных сил и средств и проехать незамеченным для представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, враг использует грунтовые дороги, минуя официальные пункты пропуска.

Кроме того, постоянно фиксируются нарушения договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения, а также наблюдается обустройство фортификационных сооружений и минирование территории возле участков разведения и жилых кварталов, что, безусловно, подвергает опасности мирных граждан Донбасса. Все эти факты подтверждаются представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в их ежедневных отчетах. Вшам которые топят за русский мир читать на ночь два разаРоссия систематически поставляет на временно оккупированные территории Украины, вооружение и военную технику. Чтобы скрыть перемещение оккупационных сил и средств и проехать незамеченным для представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, враг использует грунтовые дороги, минуя официальные пункты пропуска.Кроме того, постоянно фиксируются нарушения договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения, а также наблюдается обустройство фортификационных сооружений и минирование территории возле участков разведения и жилых кварталов, что, безусловно, подвергает опасности мирных граждан Донбасса. Все эти факты подтверждаются представителямив их ежедневных отчетах.



Правильным патриотам горяче любящим как и все правильные патриоты свою родину из другого полушария прежде чем постить очередную хе..ню из бутусовской помойки неплохо бы и задуматься над текстом.

Ведь если воюет личный состав российской армии, то где пленные?

Армия Украины как рассказывают такие "патриоты" уже лучшая то ли в европе, то ли в мире, а летунов хоть завтра на F35 сади. И где результат?

Россияне что, не сдаются в плен делая харакири и даже по трупу потом не опознать кто это?

А про ОБСЕ всегда писали что клятая Россия то ли купила, то ли запугала ее наблюдателей и они все врут.

И тут какие-то спецмиссии. Вот только не задача - клятые москали всегда дают ссылку с фамилией представителя ОБСЕ, а здесь ни одного имени. Опять соврали? Правильным патриотам горяче любящим как и все правильные патриоты свою родину из другого полушария прежде чем постить очередную хе..ню из бутусовской помойки неплохо бы и задуматься над текстом.Ведь если воюет личный состав российской армии, то где пленные?Армия Украины как рассказывают такие "патриоты" уже лучшая то ли в европе, то ли в мире, а летунов хоть завтра на F35 сади. И где результат?Россияне что, не сдаются в плен делая харакири и даже по трупу потом не опознать кто это?А про ОБСЕ всегда писали что клятая Россия то ли купила, то ли запугала ее наблюдателей и они все врут.И тут какие-то спецмиссии. Вот только не задача - клятые москали всегда дают ссылку с фамилией представителя ОБСЕ, а здесь ни одного имени. Опять соврали? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3639 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 636 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 11:48 shapo написав: Я думаю что правильным украинцам нужно съехаться в три области Я думаю что правильным украинцам нужно съехаться в три области Цікаво

А чого правильні євреї не повинні здриснути в правильний ізраїль..але при цьому маючи 0,2% - пробують розсказувати що має робити 70-80% населення України

Єврейчику -ти випадково держави не переплутав?

Ти тут гість...., бо

а - ніколи на Україну не працював

б - ніколи її не любив

в - просто чекаєш поки помре стара єврейка і після цього аж пятки заблищать...



То що вся історія України повинна залежати від тривалості мук одної єврейки?

А ти не думав,що українська земля її не пускає тому - що вона виховала такого українофоба як ти? ЦікавоА чого правильні євреї не повинні здриснути в правильний ізраїль..але при цьому маючи 0,2% - пробують розсказувати що має робити 70-80% населення УкраїниЄврейчику -ти випадково держави не переплутав?Ти тут гість...., боа - ніколи на Україну не працювавб - ніколи її не любивв - просто чекаєш поки помре стара єврейка і після цього аж пятки заблищать...То що вся історія України повинна залежати від тривалості мук одної єврейки?А ти не думав,що українська земля її не пускає тому - що вона виховала такого українофоба як ти? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23066 З нами з: 15.01.09 Подякував: 173 раз. Подякували: 2347 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 12:12 Starikan написав: 19yuriy91 написав: budivelnik написав: Станом на сьогодні -життя для мене в моїй Україні = тому як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі. Станом на сьогодні -життя для мене в моїй Україні = тому як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі. не охота углубляться...поверхностно

тут, на форуме, тусуется достаточно людей, которые живут лучше, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі, ну или сопоставимо.

но это - не середньостатистичний украинец в своїй державі.

уже ваши продавцы (ваш доход, думаю, больше их)живут хуже, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі. не охота углубляться...поверхностнотут, на форуме, тусуется достаточно людей, которые живут лучше, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі, ну или сопоставимо.но это - не середньостатистичний украинец в своїй державі.уже ваши продавцы (ваш доход, думаю, больше их)живут хуже, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі.

Вы думаете, кассиры и продавцы в небольших американских продмагах живут лучше (с учетом стоимости тамошней жизни)?

Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить. Вы думаете, кассиры и продавцы в небольших американских продмагах живут лучше (с учетом стоимости тамошней жизни)?Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить.



возьмём ни штаты, ни европу.

возьмём небольшой городок в 30км от киева.

так тут продавец, некоторых сетевых и нет, продмагазов, по здешним меркам, довольно высокооплачиваемая работа - до 10тгр. приезжают работать ими даже с других регионов.

рабочие на небольших предприятиях получают меньше.

а так с работой......



но, где-то здесь приводился пример продавца в сетевом продмаге в польше, с з/п, арендой, ценой еды. и явно преимущество не в нашу пользу.



Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить. - это , конечно хорошо, что вы из учёной среды, без юмора.

но большинство людей живёт "обычной, средней" жизнью +- и именно по уровню их жизни судят о развитии страны. возьмём ни штаты, ни европу.возьмём небольшой городок в 30км от киева.так тут продавец, некоторых сетевых и нет, продмагазов, по здешним меркам, довольно высокооплачиваемая работа - до 10тгр. приезжают работать ими даже с других регионов.рабочие на небольших предприятиях получают меньше.а так с работой......но, где-то здесь приводился пример продавца в сетевом продмаге в польше, с з/п, арендой, ценой еды. и явно преимущество не в нашу пользу.- это , конечно хорошо, что вы из учёной среды, без юмора.но большинство людей живёт "обычной, средней" жизнью +- и именно по уровню их жизни судят о развитии страны. 19yuriy91 Повідомлень: 2813 З нами з: 15.09.12 Подякував: 248 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 12:22 Shram написав: budivelnik написав: Shram написав: Более глупые отмазки были только парой страниц ранее, где был комментарий о том , что украинские олигархи вынуждены воровать у украинского народа и государства, дабы на наворованные деньги защищать Украину от нападок Москвы. Более глупые отмазки были только парой страниц ранее, где был комментарий о том , что украинские олигархи вынуждены воровать у украинского народа и государства, дабы на наворованные деньги защищать Украину от нападок Москвы. 1 Є аналіз

Є випускання газів у воду.

В мене-аналіз

1 Є аналізЄ випускання газів у воду.В мене-аналіз



Какой у вас анализ?

У вас же дурное - "99% населения не сталкивалось с судом, а потому реформы судебной системы не важна, и переживать нечего".

А ничего, что именно от работы судов зависит уровень коррумпированности в стране.

А ничего, что именно от работы судов зависит количество иностранных инвестиций.

А ничего, что именно от работы судов зависит полная безнаказанность и беспредел силовых ведомств.

А ничего, что именно от работы судов зависит уровень доверия населения к своему государству. Какой у вас анализ?У вас же дурное - "99% населения не сталкивалось с судом, а потому реформы судебной системы не важна, и переживать нечего".А ничего, что именно от работы судов зависит уровень коррумпированности в стране.А ничего, что именно от работы судов зависит количество иностранных инвестиций.А ничего, что именно от работы судов зависит полная безнаказанность и беспредел силовых ведомств.А ничего, что именно от работы судов зависит уровень доверия населения к своему государству.

-?

https://youtu.be/Jox58UFIKWk



Именно эти факты:



КСУ отменил уголовную ответственность за заведомо неправосудные решения судей - Фото

Конституционный суд Украины

https://news.liga.net/politics/news/ksu ... niya-sudey

12.06.2020, 15:16

У Рады есть шесть месяцев, чтобы привести положения статьи УК об ответственности судей за неправосудные решения в соответствие с Конституцией

Конституционный суд признал не соответствующей Конституции статью 375 Уголовного кодекса, которая устанавливает уголовную ответственность судей за заведомо неправосудное решение. Об этом сообщает пресс-служба КСУ. КСУ отменил уголовную ответственность за заведомо неправосудные решения судейКСУ отменил уголовную ответственность за заведомо неправосудные решения судей - ФотоКонституционный суд Украины12.06.2020, 15:16У Рады есть шесть месяцев, чтобы привести положения статьи УК об ответственности судей за неправосудные решения в соответствие с КонституциейКонституционный суд признал не соответствующей Конституции статью 375 Уголовного кодекса, которая устанавливает уголовную ответственность судей за заведомо неправосудное решение. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Из своей практики я бы перефразировал происходящее, как официальный переход Украинской фемиды под бизнес клан. - "кто, за что заплатил - тот то и получил".

Без ответственности судей за правовой беспредел. -?Именно эти факты:Из своей практики я бы перефразировал происходящее, как официальный переход Украинской фемиды под бизнес клан. - "кто, за что заплатил - тот то и получил".Без ответственности судей за правовой беспредел. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8271 З нами з: 20.09.12 Подякував: 679 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 12:28 Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11620 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6883 раз. Подякували: 3090 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 12:46 Ukrainian написав: shapo написав: Что, всем?

Сами собираетесь воспользоваться своим советом, что для этого сделали? Что, всем?Сами собираетесь воспользоваться своим советом, что для этого сделали?

Вшам которые топят за русский мир читать на ночь два раза





Россия систематически поставляет на временно оккупированные территории Украины личный состав, вооружение и военную технику. Чтобы скрыть перемещение оккупационных сил и средств и проехать незамеченным для представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, враг использует грунтовые дороги, минуя официальные пункты пропуска.

Кроме того, постоянно фиксируются нарушения договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения, а также наблюдается обустройство фортификационных сооружений и минирование территории возле участков разведения и жилых кварталов, что, безусловно, подвергает опасности мирных граждан Донбасса. Все эти факты подтверждаются представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в их ежедневных отчетах.

В штабе ООС также отметили, что российские оккупанты продолжают использовать мирных жителей Донбасса как живой щит, обустраивая фортификационные сооружения в жилых кварталах Горловки. В городе недавно обнаружены вырытые две новые траншеи и построены защитные сооружения. Кроме того, в окрестностях населенного пункта Широкая Балка было зафиксировано примерно 590 противотанковых мин. Источник: https://censor.net.ua/n3201640

Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал не менее 30 тентованных грузовиков, въехавших со стороны Российской Федерации на временно неподконтрольную правительству Украины территорию, минуя официальные пункты пропуска. При дальнейшем наблюдательном полете БПЛА миссии было замечено более 70 грузовиков военного типа, ремонтно-эвакуационные машины, два танка Т-64 и два бронетранспортера БТР-80, которые были размещены в оккупированном Луганске. Также вблизи жилого района в городе Харцызск обнаружен зенитный ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10", - сообщили в пресс-службе Источник: https://censor.net.ua/n3201640

Руководство ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях для совершенствования навыков профессионального мастерства в реальных боевых условиях российских разведывательных подразделе Источник: https://censor.net.ua/n3200266 Вшам которые топят за русский мир читать на ночь два разаРоссия систематически поставляет на временно оккупированные территории Украины личный состав, вооружение и военную технику. Чтобы скрыть перемещение оккупационных сил и средств и проехать незамеченным для представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, враг использует грунтовые дороги, минуя официальные пункты пропуска.Кроме того, постоянно фиксируются нарушения договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения, а также наблюдается обустройство фортификационных сооружений и минирование территории возле участков разведения и жилых кварталов, что, безусловно, подвергает опасности мирных граждан Донбасса. Все эти факты подтверждаются представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в их ежедневных отчетах.В штабе ООС также отметили, что российские оккупанты продолжают использовать мирных жителей Донбасса как живой щит, обустраивая фортификационные сооружения в жилых кварталах Горловки. В городе недавно обнаружены вырытые две новые траншеи и построены защитные сооружения. Кроме того, в окрестностях населенного пункта Широкая Балка было зафиксировано примерно 590 противотанковых мин. Источник:Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал не менее 30 тентованных грузовиков, въехавших со стороны Российской Федерации на временно неподконтрольную правительству Украины территорию, минуя официальные пункты пропуска. При дальнейшем наблюдательном полете БПЛА миссии было замечено более 70 грузовиков военного типа, ремонтно-эвакуационные машины, два танка Т-64 и два бронетранспортера БТР-80, которые были размещены в оккупированном Луганске. Также вблизи жилого района в городе Харцызск обнаружен зенитный ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10", - сообщили в пресс-службе Источник:Руководство ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях для совершенствования навыков профессионального мастерства в реальных боевых условиях российских разведывательных подразделе Источник:



Модеры в очередной раз удалили мой ответ на это бутусовское вранье транслируемое здесь местным канадским "патриотом", а неприкрытое хамство бывшего куска СА лизавшего в ГСВГ клятым москалям зад и носившим партбилет как Фарион в мой адрес оставили не усмотрев в нем ни разжиганий,ни оскорблений.Что поделаешь, европейцы. Модеры в очередной раз удалили мой ответ на это бутусовское вранье транслируемое здесь местным канадским "патриотом", а неприкрытое хамство бывшего куска СА лизавшего в ГСВГ клятым москалям зад и носившим партбилет как Фарион в мой адрес оставили не усмотрев в нем ни разжиганий,ни оскорблений.Что поделаешь, европейцы. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3639 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 636 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6315631663176318> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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