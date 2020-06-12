Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав: Не вижу смысла дальше об этом дискутировать - бесмысленная трата времени, потому что вы, совки неисправимы и Украина еще долго будет страдать от результатов ваших голосований на выборах, а виноватыми всегда будут западэнцы.
Я уже давно не дискутирую с бывшими советскими военными и инженерами - самой реакционной частью населения нынешней Украины. Знаю нескольких евреев - бывших работников многочисленных советских Гипро, уехавших в Германию, ненавидящих нынешнюю Украину и боготворящих путина.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
budivelnik написав: Станом на сьогодні -життя для мене в моїй Україні = тому як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі.
не охота углубляться...поверхностно тут, на форуме, тусуется достаточно людей, которые живут лучше, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі, ну или сопоставимо. но это - не середньостатистичний украинец в своїй державі. уже ваши продавцы (ваш доход, думаю, больше их)живут хуже, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі.
Вы думаете, кассиры и продавцы в небольших американских продмагах живут лучше (с учетом стоимости тамошней жизни)? Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
budivelnik написав:Станом на сьогодні -життя для мене в моїй Україні = тому як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі.
не охота углубляться...поверхностно тут, на форуме, тусуется достаточно людей, которые живут лучше, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі, ну или сопоставимо. но это - не середньостатистичний украинец в своїй державі. уже ваши продавцы (ваш доход, думаю, больше их)живут хуже, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі. я уже не лезу в то, что вы очень всё упрощаете.
Я деколи в шоці від хотєлок... 1 Як би я не спрощував,але якщо 5%(2 млн українців) можуть жити в Україні як середньостатистичний європеєць в Європі... То це їх досягнення? Чи вони виключення з правил? Чи виключення з правил ті хто живуть не так? 2 У нас є певні категорії людей.які обєктивно не можуть жити так як живе середньостатистичний європеєць.... Але нюанс а - і в Європі ,як мінімум 30-40% населення,живе гірше від середньостатистичного Європейця б - і в Європі, якби пенсіонер своє житло не продавав,а дарував-було б море бідних і убогих... 3 Будете сміятись ,але років десять тому,мої продавці(будівельники) витрачали на себе і свої сімї-в півтора рази більше ніж я витрачав на себе і сімю.... Просто вони отримали своїх 6 000-15 000... і проїли Я отримав своїх 40 000- 60 000 ... і 35 000- 55 000 - вклав у розвиток бізнесу... і так 20 років Так що Думайте.
shapo написав:Что, всем? Сами собираетесь воспользоваться своим советом, что для этого сделали?
Вшам которые топят за русский мир читать на ночь два раза
Россия систематически поставляет на временно оккупированные территории Украины личный состав, вооружение и военную технику. Чтобы скрыть перемещение оккупационных сил и средств и проехать незамеченным для представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, враг использует грунтовые дороги, минуя официальные пункты пропуска. Кроме того, постоянно фиксируются нарушения договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения, а также наблюдается обустройство фортификационных сооружений и минирование территории возле участков разведения и жилых кварталов, что, безусловно, подвергает опасности мирных граждан Донбасса. Все эти факты подтверждаются представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в их ежедневных отчетах.
Правильным патриотам горяче любящим как и все правильные патриоты свою родину из другого полушария прежде чем постить очередную хе..ню из бутусовской помойки неплохо бы и задуматься над текстом. Ведь если воюет личный состав российской армии, то где пленные? Армия Украины как рассказывают такие "патриоты" уже лучшая то ли в европе, то ли в мире, а летунов хоть завтра на F35 сади. И где результат? Россияне что, не сдаются в плен делая харакири и даже по трупу потом не опознать кто это? А про ОБСЕ всегда писали что клятая Россия то ли купила, то ли запугала ее наблюдателей и они все врут. И тут какие-то спецмиссии. Вот только не задача - клятые москали всегда дают ссылку с фамилией представителя ОБСЕ, а здесь ни одного имени. Опять соврали?
shapo написав:Я думаю что правильным украинцам нужно съехаться в три области
Цікаво А чого правильні євреї не повинні здриснути в правильний ізраїль..але при цьому маючи 0,2% - пробують розсказувати що має робити 70-80% населення України Єврейчику -ти випадково держави не переплутав? Ти тут гість...., бо а - ніколи на Україну не працював б - ніколи її не любив в - просто чекаєш поки помре стара єврейка і після цього аж пятки заблищать...
То що вся історія України повинна залежати від тривалості мук одної єврейки? А ти не думав,що українська земля її не пускає тому - що вона виховала такого українофоба як ти?
budivelnik написав: Станом на сьогодні -життя для мене в моїй Україні = тому як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі.
не охота углубляться...поверхностно тут, на форуме, тусуется достаточно людей, которые живут лучше, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі, ну или сопоставимо. но это - не середньостатистичний украинец в своїй державі. уже ваши продавцы (ваш доход, думаю, больше их)живут хуже, як живе середньостатистичний європеєць в своїй Європі.
Вы думаете, кассиры и продавцы в небольших американских продмагах живут лучше (с учетом стоимости тамошней жизни)? Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить.
возьмём ни штаты, ни европу. возьмём небольшой городок в 30км от киева. так тут продавец, некоторых сетевых и нет, продмагазов, по здешним меркам, довольно высокооплачиваемая работа - до 10тгр. приезжают работать ими даже с других регионов. рабочие на небольших предприятиях получают меньше. а так с работой......
но, где-то здесь приводился пример продавца в сетевом продмаге в польше, с з/п, арендой, ценой еды. и явно преимущество не в нашу пользу.
Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить. - это , конечно хорошо, что вы из учёной среды, без юмора. но большинство людей живёт "обычной, средней" жизнью +- и именно по уровню их жизни судят о развитии страны.
Shram написав:Более глупые отмазки были только парой страниц ранее, где был комментарий о том , что украинские олигархи вынуждены воровать у украинского народа и государства, дабы на наворованные деньги защищать Украину от нападок Москвы.
1 Є аналіз Є випускання газів у воду. В мене-аналіз
Какой у вас анализ? У вас же дурное - "99% населения не сталкивалось с судом, а потому реформы судебной системы не важна, и переживать нечего". А ничего, что именно от работы судов зависит уровень коррумпированности в стране. А ничего, что именно от работы судов зависит количество иностранных инвестиций. А ничего, что именно от работы судов зависит полная безнаказанность и беспредел силовых ведомств. А ничего, что именно от работы судов зависит уровень доверия населения к своему государству.
КСУ отменил уголовную ответственность за заведомо неправосудные решения судей КСУ отменил уголовную ответственность за заведомо неправосудные решения судей - Фото Конституционный суд Украины https://news.liga.net/politics/news/ksu ... niya-sudey 12.06.2020, 15:16 У Рады есть шесть месяцев, чтобы привести положения статьи УК об ответственности судей за неправосудные решения в соответствие с Конституцией Конституционный суд признал не соответствующей Конституции статью 375 Уголовного кодекса, которая устанавливает уголовную ответственность судей за заведомо неправосудное решение. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
Из своей практики я бы перефразировал происходящее, как официальный переход Украинской фемиды под бизнес клан. - "кто, за что заплатил - тот то и получил". Без ответственности судей за правовой беспредел.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
shapo написав:Что, всем? Сами собираетесь воспользоваться своим советом, что для этого сделали?
Вшам которые топят за русский мир читать на ночь два раза
Россия систематически поставляет на временно оккупированные территории Украины личный состав, вооружение и военную технику. Чтобы скрыть перемещение оккупационных сил и средств и проехать незамеченным для представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, враг использует грунтовые дороги, минуя официальные пункты пропуска. Кроме того, постоянно фиксируются нарушения договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения, а также наблюдается обустройство фортификационных сооружений и минирование территории возле участков разведения и жилых кварталов, что, безусловно, подвергает опасности мирных граждан Донбасса. Все эти факты подтверждаются представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в их ежедневных отчетах. В штабе ООС также отметили, что российские оккупанты продолжают использовать мирных жителей Донбасса как живой щит, обустраивая фортификационные сооружения в жилых кварталах Горловки. В городе недавно обнаружены вырытые две новые траншеи и построены защитные сооружения. Кроме того, в окрестностях населенного пункта Широкая Балка было зафиксировано примерно 590 противотанковых мин. Источник: https://censor.net.ua/n3201640 Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал не менее 30 тентованных грузовиков, въехавших со стороны Российской Федерации на временно неподконтрольную правительству Украины территорию, минуя официальные пункты пропуска. При дальнейшем наблюдательном полете БПЛА миссии было замечено более 70 грузовиков военного типа, ремонтно-эвакуационные машины, два танка Т-64 и два бронетранспортера БТР-80, которые были размещены в оккупированном Луганске. Также вблизи жилого района в городе Харцызск обнаружен зенитный ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10", - сообщили в пресс-службе Источник: https://censor.net.ua/n3201640 Руководство ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях для совершенствования навыков профессионального мастерства в реальных боевых условиях российских разведывательных подразделе Источник: https://censor.net.ua/n3200266
Модеры в очередной раз удалили мой ответ на это бутусовское вранье транслируемое здесь местным канадским "патриотом", а неприкрытое хамство бывшего куска СА лизавшего в ГСВГ клятым москалям зад и носившим партбилет как Фарион в мой адрес оставили не усмотрев в нем ни разжиганий,ни оскорблений.Что поделаешь, европейцы.