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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6315631663176318
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:49

Де**мократы решили форсить тему за "чёрную сотню"?

В Атланте полицейский застрелил афроамериканца. В городе новая волна протестов
https://inforesist.org/v-atlante-policzejskij-zastrelil-afroamerikancza-v-gorode-novaya-volna-protestov/

Зображення

В одном из интервью, местная чернокожая обратила внимание на одну интересную деталь: среди "активистов" "движения", и "зачинщиков" - большинство белые. Хотя какое им дело, до смерти чернокожего?
При этом, когда черный застрелит черного, или черный застрелит белого - всем на*рать.

Да и самим чёрным по*иг на застреленого чёрного. Им больше интересен процесс лутинга (мародёрства)

Т.е. складывается ощущение, что тема форсится "принудительно". Без "медийной раскачки" никому бы не было дела до этой темы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:57

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:Т.е. складывается ощущение, что тема форсится "принудительно". Без "медийной раскачки" никому бы не было дела до этой темы


Мені мегого кидає реклами і прийшло:
Зображення

Не буду спойлерити але початок фільму, що поліцейський стає ногою на шию кольоровому затриманому.
Мені цікаво, чи це випадковість такі рекомендації фільму, чи це підбір, чи це масове явище?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:11

  shapo написав:Модеры в очередной раз удалили мой ответ на это бутусовское вранье транслируемое здесь местным канадским "патриотом", а неприкрытое хамство бывшего куска СА лизавшего в ГСВГ клятым москалям зад и носившим партбилет как Фарион в мой адрес оставили не усмотрев в нем ни разжиганий,ни оскорблений.Что поделаешь, европейцы.

Я Вас понимаю...
Здесь не хватает информации о состоянии на Азове, Чёрном море и Крыму.
Враг подходит системно, за всем не хотят уследить - помогайте!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 6315631663176318
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