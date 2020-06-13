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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6315631663176318 Додано: Нед 14 чер, 2020 12:49



В Атланте полицейский застрелил афроамериканца. В городе новая волна протестов

https://inforesist.org/v-atlante-policzejskij-zastrelil-afroamerikancza-v-gorode-novaya-volna-protestov/







В одном из интервью, местная чернокожая обратила внимание на одну интересную деталь: среди "активистов" "движения", и "зачинщиков" - большинство белые. Хотя какое им дело, до смерти чернокожего?

При этом, когда черный застрелит черного, или черный застрелит белого - всем на*рать.



Да и самим чёрным по*иг на застреленого чёрного. Им больше интересен процесс лутинга (мародёрства)



Т.е. складывается ощущение, что тема форсится "принудительно". Без "медийной раскачки" никому бы не было дела до этой темы Де**мократы решили форсить тему за "чёрную сотню"?В одном из интервью, местная чернокожая обратила внимание на одну интересную деталь: среди "активистов" "движения", и "зачинщиков" - большинство белые. Хотя какое им дело, до смерти чернокожего?При этом, когда черный застрелит черного, или черный застрелит белого - всем на*рать.Да и самим чёрным по*иг на застреленого чёрного. Им больше интересен процесс лутинга (мародёрства)Т.е. складывается ощущение, что тема форсится "принудительно". Без "медийной раскачки" никому бы не было дела до этой темы Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11623 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6883 раз. Подякували: 3090 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 12:57 Re: Політичні дискусії Вкладчик1234 написав: Т.е. складывается ощущение, что тема форсится "принудительно". Без "медийной раскачки" никому бы не было дела до этой темы Т.е. складывается ощущение, что тема форсится "принудительно". Без "медийной раскачки" никому бы не было дела до этой темы



Мені мегого кидає реклами і прийшло:





Не буду спойлерити але початок фільму, що поліцейський стає ногою на шию кольоровому затриманому.

Мені цікаво, чи це випадковість такі рекомендації фільму, чи це підбір, чи це масове явище? Мені мегого кидає реклами і прийшло:Не буду спойлерити але початок фільму, що поліцейський стає ногою на шию кольоровому затриманому.Мені цікаво, чи це випадковість такі рекомендації фільму, чи це підбір, чи це масове явище? Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3462 З нами з: 19.04.12 Подякував: 45 раз. Подякували: 413 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 13:11 shapo написав: Модеры в очередной раз удалили мой ответ на это бутусовское вранье транслируемое здесь местным канадским "патриотом", а неприкрытое хамство бывшего куска СА лизавшего в ГСВГ клятым москалям зад и носившим партбилет как Фарион в мой адрес оставили не усмотрев в нем ни разжиганий,ни оскорблений.Что поделаешь, европейцы. Модеры в очередной раз удалили мой ответ на это бутусовское вранье транслируемое здесь местным канадским "патриотом", а неприкрытое хамство бывшего куска СА лизавшего в ГСВГ клятым москалям зад и носившим партбилет как Фарион в мой адрес оставили не усмотрев в нем ни разжиганий,ни оскорблений.Что поделаешь, европейцы.

Я Вас понимаю...

Здесь не хватает информации о состоянии на Азове, Чёрном море и Крыму.

Враг подходит системно, за всем не хотят уследить - помогайте! Я Вас понимаю...Здесь не хватает информации о состоянии на Азове, Чёрном море и Крыму.Враг подходит системно, за всем не хотят уследить - помогайте! Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8274 З нами з: 20.09.12 Подякував: 679 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 13:14 Kudrjavuy написав: shapo написав: Модеры в очередной раз удалили мой ответ на это бутусовское вранье транслируемое здесь местным канадским "патриотом", а неприкрытое хамство бывшего куска СА лизавшего в ГСВГ клятым москалям зад и носившим партбилет как Фарион в мой адрес оставили не усмотрев в нем ни разжиганий,ни оскорблений.Что поделаешь, европейцы. Модеры в очередной раз удалили мой ответ на это бутусовское вранье транслируемое здесь местным канадским "патриотом", а неприкрытое хамство бывшего куска СА лизавшего в ГСВГ клятым москалям зад и носившим партбилет как Фарион в мой адрес оставили не усмотрев в нем ни разжиганий,ни оскорблений.Что поделаешь, европейцы.

Я Вас понимаю...

Здесь не хватает информации о состоянии на Азове, Чёрном море и Крыму.

Враг подходит системно, за всем не хотят уследить - помогайте! Я Вас понимаю...Здесь не хватает информации о состоянии на Азове, Чёрном море и Крыму.Враг подходит системно, за всем не хотят уследить - помогайте!



Зачем какие-то враги если есть такие "патриоты" готовые любому не согласного с их бредом предложить покинуть Украину. Зачем какие-то враги если есть такие "патриоты" готовые любому не согласного с их бредом предложить покинуть Украину. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3641 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 636 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 13:15 shapo написав: Модеры в очередной раз удалили мой ответ на это бутусовское вранье транслируемое здесь местным канадским "патриотом", а неприкрытое хамство бывшего куска СА лизавшего в ГСВГ клятым москалям зад и носившим партбилет как Фарион в мой адрес оставили не усмотрев в нем ни разжиганий,ни оскорблений.Что поделаешь, европейцы. Модеры в очередной раз удалили мой ответ на это бутусовское вранье транслируемое здесь местным канадским "патриотом", а неприкрытое хамство бывшего куска СА лизавшего в ГСВГ клятым москалям зад и носившим партбилет как Фарион в мой адрес оставили не усмотрев в нем ни разжиганий,ни оскорблений.Что поделаешь, европейцы. Полукровка

1 Ти хамиш не менше, а по суті навіть більше...при чому

Ти хамиш всій Державі і її мешканцям ,які в ній живуть

Я хамлю тупому жидку-який вважає що йому всі винні

Це перша різниця

2 Є правило

Не лізь з своїми правилами в чужий дім.

Ти з своїми брудними пейсами-приперся, виліз на стіл і починаєш щось вимагати...

Я взагалі здивований що тебе тут на попіл модератори не стерли.

Якби я був модератором-ти б вже в ізраїлі політичного притулку шукав...або в лікарні щелепу лікував.

3 Я не був в КПРС і навіть був виключений з комсомолу два рази

Тобто ти збрехав, і саме на таку брехню - я в тебе поцікавився

Чи розумієш ти ,що твоя мама мучиться,бо її не приймає земля,яку ти проклинаєш.

Я не містик,але повір ,всюди є звязок..

Сходи в синаагогу-спитай ребе

Правий я чи ні...

Може хоч він тебе образумить. Полукровка1 Ти хамиш не менше, а по суті навіть більше...при чомуТи хамиш всій Державі і її мешканцям ,які в ній живутьЯ хамлю тупому жидку-який вважає що йому всі винніЦе перша різниця2 Є правилоНе лізь з своїми правилами в чужий дім.Ти з своїми брудними пейсами-приперся, виліз на стіл і починаєш щось вимагати...Я взагалі здивований що тебе тут на попіл модератори не стерли.Якби я був модератором-ти б вже в ізраїлі політичного притулку шукав...або в лікарні щелепу лікував.3 Я не був в КПРС і навіть був виключений з комсомолу два разиТобто ти збрехав, і саме на таку брехню - я в тебе поцікавивсяЧи розумієш ти ,що твоя мама мучиться,бо її не приймає земля,яку ти проклинаєш.Я не містик,але повір ,всюди є звязок..Сходи в синаагогу-спитай ребеПравий я чи ні...Може хоч він тебе образумить. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23067 З нами з: 15.01.09 Подякував: 173 раз. Подякували: 2347 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 13:23 shapo написав: Kudrjavuy написав: shapo написав: Модеры в очередной раз удалили мой ответ на это бутусовское вранье транслируемое здесь местным канадским "патриотом", а неприкрытое хамство бывшего куска СА лизавшего в ГСВГ клятым москалям зад и носившим партбилет как Фарион в мой адрес оставили не усмотрев в нем ни разжиганий,ни оскорблений.Что поделаешь, европейцы. Модеры в очередной раз удалили мой ответ на это бутусовское вранье транслируемое здесь местным канадским "патриотом", а неприкрытое хамство бывшего куска СА лизавшего в ГСВГ клятым москалям зад и носившим партбилет как Фарион в мой адрес оставили не усмотрев в нем ни разжиганий,ни оскорблений.Что поделаешь, европейцы.

Я Вас понимаю...

Здесь не хватает информации о состоянии на Азове, Чёрном море и Крыму.

Враг подходит системно, за всем не хотят уследить - помогайте! Я Вас понимаю...Здесь не хватает информации о состоянии на Азове, Чёрном море и Крыму.Враг подходит системно, за всем не хотят уследить - помогайте!



Зачем какие-то враги если есть такие "патриоты" готовые любому не согласного с их бредом предложить покинуть Украину. Зачем какие-то враги если есть такие "патриоты" готовые любому не согласного с их бредом предложить покинуть Украину.

- Молитесь за них!

Каждый божий день молитесь.

Ибо неизбежно будут вынуждены поступать, как оккупанты в Крыму или на Донбассе.

А пока Вы ...ете - вас, обходят словно душевно больного - поверьте, когда то и это надоест. - Молитесь за них!Каждый божий день молитесь.Ибо неизбежно будут вынуждены поступать, как оккупанты в Крыму или на Донбассе.А пока Вы ...ете - вас, обходят словно душевно больного - поверьте, когда то и это надоест. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8274 З нами з: 20.09.12 Подякував: 679 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 13:30 Kudrjavuy написав: shapo написав:

Зачем какие-то враги если есть такие "патриоты" готовые любому не согласного с их бредом предложить покинуть Украину. Зачем какие-то враги если есть такие "патриоты" готовые любому не согласного с их бредом предложить покинуть Украину.

- Молитесь за них!

Каждый божий день молитесь.

Ибо неизбежно будут вынуждены поступать, как оккупанты в Крыму или на Донбассе.

А пока Вы ...ете - вас, обходят словно душевно больного - поверьте, когда то и это надоест. - Молитесь за них!Каждый божий день молитесь.Ибо неизбежно будут вынуждены поступать, как оккупанты в Крыму или на Донбассе.А пока Вы ...ете - вас, обходят словно душевно больного - поверьте, когда то и это надоест.



1) Я атеист и не молюсь никому

2) Если то что вы тут накропали это угроза мне, то напрасно старались. В молодости чеченцев и дагестанцев в стройбате не боялся, а сейчас каких-то "патриотов" просто будет стыдно.

Что касается душевно больных, то из окна психбольницы всегда кому-то кажется что по улице ходят психи 1) Я атеист и не молюсь никому2) Если то что вы тут накропали это угроза мне, то напрасно старались. В молодости чеченцев и дагестанцев в стройбате не боялся, а сейчас каких-то "патриотов" просто будет стыдно.Что касается душевно больных, то из окна психбольницы всегда кому-то кажется что по улице ходят психи Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3641 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 636 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 14:16





неділя, 14 червень 2020, 13:44

Twitter

Виходячи з декларації про доходи, у Андрія Геруса тільки на банківських рахунках і тільки в гривнях 23 мільйони.

Андрій Герус. Фото: РБК.





"В хит-параде депутатских зашкваров «Слуг народа», скандалы, порожденные Андреем Герусом, уверенно входят в верхнюю часть топ-чарта. Чего только не было: и нахрапистое лоббирование импорта электроэнергии из России, и заявление о том, что Зеленский просто «пошутил» по поводу намерений снижать тарифы, и обвинения однопартийцев в получении 400 тыс. долларов взятки, и обнародованные Гончаренко документы об участии в коррупционной схеме «Золотой ключик», по которой только «Укрзализныцю» обобрали на 320 млн. грн.", - пише оглядач Кирило Сазонов у своєму блозі, передають Патріоти України, та продовжує:



"Это только то, что сходу в голову пришло. Но, судя по всему, это не предел и нас ждут новые удивительные истории. Ведь Герус увлекся эпистолярным жанром – публикует письма шахтеров Доброполья, которые они ему якобы пишут. Хотя исходя из хода событий складывается стойкое впечатление, что пишет их себе он сам.



Так уж получилось, что труд простого шахтера в Украине всегда был крайне тяжелым. А в секторе государственных шахт – еще и финансово нестабильным. Зарплаты то платили, то не платили, отсюда бесконечные акции протеста. На частных и арендованных у государства (а в Доброполье – именно такие) шахтах с регулярностью зарплат никогда проблем не было. Пока …Андрей Герус не возглавил комитет Рады по энергетике и не объявил крестовый поход против всех, кто мешал Коломойскому доить энергорынок – от угольщиков до «зеленых».



Единственное, с чем Герус бороться не спешил – многомиллиардные коррупционные схемы на захваченном бородатым приколистом государственном «Центрэнерго». За последний год об этой теме, кажется, отписались все, кто умел писать, считать и хоть сколько-нибудь понимал суть приватного изнасилования генерирующей компании. А кое кто (включая экс-премьера Гончарука) как пробка из-под шампанского вылетел из своего кресла, едва заикнувшись о необходимости смены «понятного» Коломойскому менеджмента «Центрэнерго».



В итоге на энергорынке финансовый коллапс, все генерации в убытках, шахтеры снова без зарплаты. Теперь уже не только на государственных, но и частных шахтах. Чтоб хоть как-нибудь выруливать отрасль из тупика, комитет ВР по энергетике на этой неделе провел выездное заседание на Доброполье, в котором остановилось пол дюжины шахт. Поехали многие, но глава комитета Герус …предпочел остаться в Киеве. Чтобы постить «письма шахтеров Доброполья», в которых они его, конечно же «поддерживают».



Одно не дает покоя – это он такой глуповато-наивный или считает идиотами нас? Исходя из декларации о доходах, у Геруса только на банковских счетах и только в гривнах 23 миллиона. А, как известно, глупые богатыми не бывают. Поэтому – вариант Б". "На шахтах Доброполья с регулярностью зарплат никогда проблем не было. Пока …Герус не возглавил комитет Рады по энергетике", - Сазоновнеділя, 14 червень 2020, 13:44TwitterВиходячи з декларації про доходи, у Андрія Геруса тільки на банківських рахунках і тільки в гривнях 23 мільйони.Андрій Герус. Фото: РБК."В хит-параде депутатских зашкваров «Слуг народа», скандалы, порожденные Андреем Герусом, уверенно входят в верхнюю часть топ-чарта. Чего только не было: и нахрапистое лоббирование импорта электроэнергии из России, и заявление о том, что Зеленский просто «пошутил» по поводу намерений снижать тарифы, и обвинения однопартийцев в получении 400 тыс. долларов взятки, и обнародованные Гончаренко документы об участии в коррупционной схеме «Золотой ключик», по которой только «Укрзализныцю» обобрали на 320 млн. грн.", - пише оглядач Кирило Сазонов у своєму блозі, передають Патріоти України, та продовжує:"Это только то, что сходу в голову пришло. Но, судя по всему, это не предел и нас ждут новые удивительные истории. Ведь Герус увлекся эпистолярным жанром – публикует письма шахтеров Доброполья, которые они ему якобы пишут. Хотя исходя из хода событий складывается стойкое впечатление, что пишет их себе он сам.Так уж получилось, что труд простого шахтера в Украине всегда был крайне тяжелым. А в секторе государственных шахт – еще и финансово нестабильным. Зарплаты то платили, то не платили, отсюда бесконечные акции протеста. На частных и арендованных у государства (а в Доброполье – именно такие) шахтах с регулярностью зарплат никогда проблем не было. Пока …Андрей Герус не возглавил комитет Рады по энергетике и не объявил крестовый поход против всех, кто мешал Коломойскому доить энергорынок – от угольщиков до «зеленых».Единственное, с чем Герус бороться не спешил – многомиллиардные коррупционные схемы на захваченном бородатым приколистом государственном «Центрэнерго». За последний год об этой теме, кажется, отписались все, кто умел писать, считать и хоть сколько-нибудь понимал суть приватного изнасилования генерирующей компании. А кое кто (включая экс-премьера Гончарука) как пробка из-под шампанского вылетел из своего кресла, едва заикнувшись о необходимости смены «понятного» Коломойскому менеджмента «Центрэнерго».В итоге на энергорынке финансовый коллапс, все генерации в убытках, шахтеры снова без зарплаты. Теперь уже не только на государственных, но и частных шахтах. Чтоб хоть как-нибудь выруливать отрасль из тупика, комитет ВР по энергетике на этой неделе провел выездное заседание на Доброполье, в котором остановилось пол дюжины шахт. Поехали многие, но глава комитета Герус …предпочел остаться в Киеве. Чтобы постить «письма шахтеров Доброполья», в которых они его, конечно же «поддерживают». Не удержался, в полном объёме усе буквы выставил: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8274 З нами з: 20.09.12 Подякував: 679 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6315631663176318 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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