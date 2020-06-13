Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В одном из интервью, местная чернокожая обратила внимание на одну интересную деталь: среди "активистов" "движения", и "зачинщиков" - большинство белые. Хотя какое им дело, до смерти чернокожего? При этом, когда черный застрелит черного, или черный застрелит белого - всем на*рать.
Да и самим чёрным по*иг на застреленого чёрного. Им больше интересен процесс лутинга (мародёрства)
Т.е. складывается ощущение, что тема форсится "принудительно". Без "медийной раскачки" никому бы не было дела до этой темы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
shapo написав:Модеры в очередной раз удалили мой ответ на это бутусовское вранье транслируемое здесь местным канадским "патриотом", а неприкрытое хамство бывшего куска СА лизавшего в ГСВГ клятым москалям зад и носившим партбилет как Фарион в мой адрес оставили не усмотрев в нем ни разжиганий,ни оскорблений.Что поделаешь, европейцы.
Я Вас понимаю... Здесь не хватает информации о состоянии на Азове, Чёрном море и Крыму. Враг подходит системно, за всем не хотят уследить - помогайте!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
shapo написав:Модеры в очередной раз удалили мой ответ на это бутусовское вранье транслируемое здесь местным канадским "патриотом", а неприкрытое хамство бывшего куска СА лизавшего в ГСВГ клятым москалям зад и носившим партбилет как Фарион в мой адрес оставили не усмотрев в нем ни разжиганий,ни оскорблений.Что поделаешь, европейцы.
Я Вас понимаю... Здесь не хватает информации о состоянии на Азове, Чёрном море и Крыму. Враг подходит системно, за всем не хотят уследить - помогайте!
Зачем какие-то враги если есть такие "патриоты" готовые любому не согласного с их бредом предложить покинуть Украину.
shapo написав:Модеры в очередной раз удалили мой ответ на это бутусовское вранье транслируемое здесь местным канадским "патриотом", а неприкрытое хамство бывшего куска СА лизавшего в ГСВГ клятым москалям зад и носившим партбилет как Фарион в мой адрес оставили не усмотрев в нем ни разжиганий,ни оскорблений.Что поделаешь, европейцы.
Полукровка 1 Ти хамиш не менше, а по суті навіть більше...при чому Ти хамиш всій Державі і її мешканцям ,які в ній живуть Я хамлю тупому жидку-який вважає що йому всі винні Це перша різниця 2 Є правило Не лізь з своїми правилами в чужий дім. Ти з своїми брудними пейсами-приперся, виліз на стіл і починаєш щось вимагати... Я взагалі здивований що тебе тут на попіл модератори не стерли. Якби я був модератором-ти б вже в ізраїлі політичного притулку шукав...або в лікарні щелепу лікував. 3 Я не був в КПРС і навіть був виключений з комсомолу два рази Тобто ти збрехав, і саме на таку брехню - я в тебе поцікавився Чи розумієш ти ,що твоя мама мучиться,бо її не приймає земля,яку ти проклинаєш. Я не містик,але повір ,всюди є звязок.. Сходи в синаагогу-спитай ребе Правий я чи ні... Може хоч він тебе образумить.
shapo написав:Модеры в очередной раз удалили мой ответ на это бутусовское вранье транслируемое здесь местным канадским "патриотом", а неприкрытое хамство бывшего куска СА лизавшего в ГСВГ клятым москалям зад и носившим партбилет как Фарион в мой адрес оставили не усмотрев в нем ни разжиганий,ни оскорблений.Что поделаешь, европейцы.
Я Вас понимаю... Здесь не хватает информации о состоянии на Азове, Чёрном море и Крыму. Враг подходит системно, за всем не хотят уследить - помогайте!
Зачем какие-то враги если есть такие "патриоты" готовые любому не согласного с их бредом предложить покинуть Украину.
- Молитесь за них! Каждый божий день молитесь. Ибо неизбежно будут вынуждены поступать, как оккупанты в Крыму или на Донбассе. А пока Вы ...ете - вас, обходят словно душевно больного - поверьте, когда то и это надоест.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
shapo написав: Зачем какие-то враги если есть такие "патриоты" готовые любому не согласного с их бредом предложить покинуть Украину.
- Молитесь за них! Каждый божий день молитесь. Ибо неизбежно будут вынуждены поступать, как оккупанты в Крыму или на Донбассе. А пока Вы ...ете - вас, обходят словно душевно больного - поверьте, когда то и это надоест.
1) Я атеист и не молюсь никому 2) Если то что вы тут накропали это угроза мне, то напрасно старались. В молодости чеченцев и дагестанцев в стройбате не боялся, а сейчас каких-то "патриотов" просто будет стыдно. Что касается душевно больных, то из окна психбольницы всегда кому-то кажется что по улице ходят психи
"На шахтах Доброполья с регулярностью зарплат никогда проблем не было. Пока …Герус не возглавил комитет Рады по энергетике", - Сазонов неділя, 14 червень 2020, 13:44 Twitter Виходячи з декларації про доходи, у Андрія Геруса тільки на банківських рахунках і тільки в гривнях 23 мільйони. Андрій Герус. Фото: РБК.
"В хит-параде депутатских зашкваров «Слуг народа», скандалы, порожденные Андреем Герусом, уверенно входят в верхнюю часть топ-чарта. Чего только не было: и нахрапистое лоббирование импорта электроэнергии из России, и заявление о том, что Зеленский просто «пошутил» по поводу намерений снижать тарифы, и обвинения однопартийцев в получении 400 тыс. долларов взятки, и обнародованные Гончаренко документы об участии в коррупционной схеме «Золотой ключик», по которой только «Укрзализныцю» обобрали на 320 млн. грн.", - пише оглядач Кирило Сазонов у своєму блозі, передають Патріоти України, та продовжує:
"Это только то, что сходу в голову пришло. Но, судя по всему, это не предел и нас ждут новые удивительные истории. Ведь Герус увлекся эпистолярным жанром – публикует письма шахтеров Доброполья, которые они ему якобы пишут. Хотя исходя из хода событий складывается стойкое впечатление, что пишет их себе он сам.
Так уж получилось, что труд простого шахтера в Украине всегда был крайне тяжелым. А в секторе государственных шахт – еще и финансово нестабильным. Зарплаты то платили, то не платили, отсюда бесконечные акции протеста. На частных и арендованных у государства (а в Доброполье – именно такие) шахтах с регулярностью зарплат никогда проблем не было. Пока …Андрей Герус не возглавил комитет Рады по энергетике и не объявил крестовый поход против всех, кто мешал Коломойскому доить энергорынок – от угольщиков до «зеленых».
Единственное, с чем Герус бороться не спешил – многомиллиардные коррупционные схемы на захваченном бородатым приколистом государственном «Центрэнерго». За последний год об этой теме, кажется, отписались все, кто умел писать, считать и хоть сколько-нибудь понимал суть приватного изнасилования генерирующей компании. А кое кто (включая экс-премьера Гончарука) как пробка из-под шампанского вылетел из своего кресла, едва заикнувшись о необходимости смены «понятного» Коломойскому менеджмента «Центрэнерго».
В итоге на энергорынке финансовый коллапс, все генерации в убытках, шахтеры снова без зарплаты. Теперь уже не только на государственных, но и частных шахтах. Чтоб хоть как-нибудь выруливать отрасль из тупика, комитет ВР по энергетике на этой неделе провел выездное заседание на Доброполье, в котором остановилось пол дюжины шахт. Поехали многие, но глава комитета Герус …предпочел остаться в Киеве. Чтобы постить «письма шахтеров Доброполья», в которых они его, конечно же «поддерживают».
Одно не дает покоя – это он такой глуповато-наивный или считает идиотами нас? Исходя из декларации о доходах, у Геруса только на банковских счетах и только в гривнах 23 миллиона. А, как известно, глупые богатыми не бывают. Поэтому – вариант Б".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.