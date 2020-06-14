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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6315631663176318
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 16:23

  zРадио написав:Еще одно наглядное свидетельство "отсутствия" антисемитизма в Украине
А наявність в Україні Президента єврея-це що ? сіонізм? чи антисемітизм?
Зрадіо - вистарчить вже методичками часів миколи2 користуватись....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:02

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Еще одно наглядное свидетельство "отсутствия" антисемитизма в Украине

А наявність в Україні Президента єврея-це що ? сіонізм? чи антисемітизм?Зрадіо - вистарчить вже методичками часів миколи2 користуватись....

Антисемитизм - это, типа, его в Израиль послали.
Если бы это был всего лишь антисемитизм. А в реале грубое оскорбление Зе, его жены и детей вместе с угрозами. И поэтому ему нужно по-любому ответить - или жестко согласно закону, или неофициально на порохоботской мове - мове ненависти, презрения, хамства, лжи. До них дойдет сразу и никакие послы не помогут.

Кстати, сколько там дел на мародера? Около 20-ти, где он проходит свидетелем, подозреваемым, обвиняемым. Ну так каждый день без перерыва на допросы гонять, как Байденову козу, в том числе силовым приводом, если ломаться будет со всеми уже текущими наказаниями и ограничениями за неподчинение представителям Закона. Следователей можно молодых назначить, но идейных, любящих свою работу. Главное - сам процесс 8)
Аlександр
 
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  #<1 ... 6315631663176318
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